Tra le migliaia di cittadini stranieri che si sono offerti volontari per combattere per l’Ucraina, spicca il contingente bielorusso. Mentre i combattenti internazionali dell’Ucraina sono tutti guidati dal desiderio di contrastare l’invasione criminale della Russia, molti di quelli bielorussi vedono anche la lotta ucraina come direttamente intrecciata con i propri sogni di liberazione nazionale.

È impossibile fornire una cifra esatta per il numero di bielorussi attualmente in lotta per l’Ucraina, ma è noto che la Bielorussia è l’unica nazione a formare un proprio battaglione. Prende il nome dal rivoluzionario bielorusso del diciannovesimo secolo Kastus Kalinouski, il battaglione è stato formato all’inizio di marzo e ora conta centinaia di membri. È stato incorporato nell’esercito ucraino verso la fine di marzo.

Il battaglione Kastus Kalinouski ha prestato servizio attivo nella guerra russo-ucraina e ha contribuito alla vittoria dell’Ucraina nella battaglia di Kiev. Secondo quanto riferito, le truppe bielorusse hanno svolto un ruolo particolarmente importante nei combattimenti a nord della capitale ucraina intorno a Irpin. Sebbene la maggior parte del battaglione rimanga nella regione di Kiev, da allora alcuni elementi si sono ridistribuiti in prima linea nell’Ucraina orientale.

Oltre al battaglione Kastus Kalinouski, i bielorussi stanno combattendo anche nell’unità Pahonia, fondata dall’ex uomo d’affari e ufficiale dell’esercito bielorusso Uladzimir Prakopieu. Questa formazione è composta da uomini con un background militare e si trova principalmente nella regione di Kiev. C’è anche un contingente bielorusso all’interno del Battaglione della Confraternita dell’Ucraina che include un combattente bielorusso i cui distintivi baffi hanno contribuito a renderlo una specie di celebrità in prima linea con popolari account Instagram e TikTok che coprono la vita quotidiana in guerra.

Il sostegno del dittatore bielorusso Alyaksandr Lukashenka all’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin ha reso praticamente impossibile per i volontari bielorussi il passaggio dal proprio Paese all’Ucraina attraverso il confine condiviso che collega i due Paesi. Invece, è nata una rete di coordinamento con la capitale polacca Varsavia che funge da hub chiave.

I bielorussi che desiderano aderire devono rivolgersi ai centri di coordinamento situati all’interno dell’UE. Vengono quindi sottoposti a verifica e preparazione prima di recarsi in Ucraina. I rappresentanti delle unità di volontariato bielorusso hanno stabilito procedure in collaborazione con le autorità ucraine per consentire l’ingresso nel Paese di cittadini bielorussi verificati.

Molti dei bielorussi che attualmente combattono per l’Ucraina sono reclute recenti. Altri sono stati coinvolti nel conflitto di otto anni dell’Ucraina orientale prima dell’invasione russa su vasta scala del febbraio 2022. Uno di questi esempi è Dzianis Kit, che è attualmente responsabile dell’addestramento dei soldati del battaglione Kastus Kalinouski e che in precedenza ha prestato servizio nell’Ucraina orientale.

Alcuni dei combattenti bielorussi hanno origini militari e hanno prestato servizio all’estero prima di fare volontariato in Ucraina. Altri sono emigrati politici che hanno lasciato la loro patria all’indomani del represso movimento di protesta pro-democrazia della Bielorussia del 2020. Ad esempio, l’attivista dei social media Siarhei Biaspalau si è unito al battaglione Kastus Kalinouski all’inizio della guerra.

La presenza di un numero crescente di cittadini bielorussi che combattono contro la Russia in Ucraina non è passata inosservata a Minsk. Al contrario, il ministero dell’Interno bielorusso sta monitorando da vicino la situazione e ha già avviato 50 procedimenti penali contro membri del battaglione Kalinouski.

Questa misura riflette i timori che i bielorussi attualmente in lotta per l’Ucraina possano eventualmente guidare un movimento per il cambiamento all’interno della stessa Bielorussia. In effetti, molti volontari bielorussi non nascondono le loro speranze che la guerra in Ucraina porti alla caduta del regime di Lukashenko.

Nelle interviste con i media ucraini e bielorussi indipendenti, i bielorussi che combattono in Ucraina hanno ripetutamente affermato che stanno combattendo contro il nemico comune della Bielorussia e dell’Ucraina. La maggior parte crede che difendere l’Ucraina sia un trampolino di lancio verso una Bielorussia libera e sono convinti che la sconfitta della Russia in Ucraina porterà alla sconfitta di Lukashenka in Bielorussia.

Non è chiaro esattamente come l’esito della guerra in Ucraina avrà un impatto sugli eventi nella vicina Bielorussia. Alcuni volontari hanno parlato di utilizzare l’esperienza militare maturata in Ucraina per rovesciare il regime autoritario in patria in Bielorussia. Altri ritengono che una vittoria ucraina indebolirebbe drammaticamente la posizione interna di Putin in Russia e creerebbe opportunità per una transizione politica verso la democrazia in Bielorussia.

Per questi volontari bielorussi, la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Non potendo più tornare in Bielorussia, stanno combattendo una guerra straniera che potrebbe decidere il destino della loro patria. Il successo ucraino sul campo di battaglia trasformerebbe l’equilibrio geopolitico del potere in tutta l’ex URSS e potenzialmente aprirebbe la strada a cambiamenti storici in Bielorussia. Tuttavia, se Putin riuscirà a soggiogare l’Ucraina, ogni speranza di una Bielorussia libera e democratica si spegnerà per una generazione.

