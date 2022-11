Per gli interessi nazionali USA occorre fermare Vladimir Putin in Ucraina

L’Ucraina è vittima di una guerra immotivata e ingiustificata lanciata dalla Russia di Vladimir Putin più di otto anni fa. L’ultima fase di questa guerra è l’invasione su vasta scala in corso iniziata il 24 febbraio 2022. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti sosterranno l’Ucraina “per tutto il tempo necessario”.

Alcuni mettono in dubbio questo impegno in vista di altre priorità statunitensi e sostengono che la Russia, data la storia e la geografia, ha un interesse maggiore per l’Ucraina rispetto agli Stati Uniti. Quest’ultimo punto può essere vero, ma ignora gli ucraini, che hanno opinioni comprensibilmente forti sul futuro del loro paese e hanno dimostrato di essere pronti a combattere tenacemente per difendere la propria libertà. Con l’invasione su vasta scala della Russia giunto al suo nono mese, è fondamentale riconoscere che il continuo sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina in questa guerra è sia la posizione moralmente corretta sia quella che serve meglio gli interessi nazionali chiave degli Stati Uniti.

Nel 1994, Kiev ha accettato di rinunciare al terzo arsenale nucleare più grande del mondo, comprendente circa 1900 testate nucleari strategiche dell’era sovietica progettate, costruite e schierate per colpire città e altri obiettivi negli Stati Uniti. Eliminare quelle armi era molto importante per Washington. Il governo ucraino ha accettato la loro eliminazione in gran parte perché la Russia, insieme a Stati Uniti e Regno Unito, si è impegnata nel Memorandum di Budapest del 1994 a rispettare la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza dell’Ucraina e si è inoltre impegnata a non usare la forza o minacciare di usare forza contro l’Ucraina.

Durante i negoziati che hanno preceduto la firma del Memorandum di Budapest, i funzionari ucraini hanno chiesto cosa avrebbe fatto Washington se la Russia avesse violato i suoi impegni. Funzionari statunitensi hanno detto che gli Stati Uniti si sarebbero interessati e avrebbero sostenuto l’Ucraina.

A partire dalla presa della Crimea nel 2014 e proseguendo con l’invasione di quest’anno, Mosca ha violato gravemente gli impegni assunti nel 1994. La risposta moralmente corretta degli Stati Uniti è di sostenere l’Ucraina, come ha fatto con misure politiche e sanzioni economiche per punire la Russia oltre a fornire assistenza economica, armi e munizioni all’Ucraina. Sostenere l’Ucraina fino a quando le sue forze armate non spingono le forze russe fuori dal territorio ucraino o, come minimo, non raggiunge un punto in cui un accordo negoziato diventa possibile a condizioni accettabili da Kiev, non è solo moralmente la cosa giusta da fare. È anche molto nell’interesse nazionale degli Stati Uniti.

In primo luogo, gli Stati Uniti hanno avuto un interesse nazionale vitale in un’Europa stabile e sicura che risale a più di 70 anni fa. Ciò riflette gli interessi fondamentali di sicurezza, politici ed economici che hanno fornito la motivazione per la formazione della NATO nel 1949. Una vittoria russa nell’attuale guerra con l’Ucraina avrebbe un grave impatto negativo sulla stabilità e la sicurezza in Europa. I paesi europei, la maggior parte dei quali sostiene anche l’Ucraina, guardano a Washington per la leadership. Un’Europa insicura comanderebbe più risorse, potenza militare e attenzione di alto livello degli Stati Uniti di quanto non sarebbe altrimenti.

In secondo luogo, altri Paesi stanno osservando come Washington risponde all’aggressione della Russia contro l’Ucraina. La Cina rappresenta la più grande sfida strategica che gli Stati Uniti dovranno affrontare nei prossimi decenni. Se Putin avrà successo in Ucraina, ciò potrebbe incoraggiare il Presidente Xi Jinping ad adottare una posizione più ostile. Inoltre, se dovesse prevalere la Russia, la situazione che ne deriverebbe in Europa significherebbe che Washington ha meno risorse, meno potenza militare e meno attenzione da dedicare ad affrontare la sfida cinese.

Terzo, gli Stati Uniti hanno un forte interesse a preservare le norme internazionali e un ordine internazionale basato su regole. Una norma chiave in Europa, che risale alla Carta delle Nazioni Unite e all’Atto finale di Helsinki del 1975, è che i grandi Stati non dovrebbero usare la forza per prendere territorio dagli Stati più piccoli. Questo è esattamente ciò che Putin sta tentando ora. Se le norme internazionali vengono meno, anche altri stati autocratici saranno incoraggiati. Un mondo “cane mangia cane” senza tali norme sarà un luogo molto più difficile in cui perseguire una serie di interessi politici, di sicurezza ed economici statunitensi.

Inoltre, il rispetto dei diritti umani fondamentali è una parte importante delle norme internazionali. La Russia ha condotto una brutale campagna militare, commettendo crimini di guerra e atrocità su vasta scala come la distruzione di Mariupol. L’occupazione russa di paesi e città ucraine ha significato camere di tortura, arresti di massa, esecuzioni sommarie, campi di filtraggio e deportazioni, compresi i bambini separati dai genitori e mandati in Russia in adozione da famiglie russe. Gli Stati Uniti hanno interesse a opporsi a tali gravi violazioni dei diritti umani e a sostenere gli sforzi di Kiev per ritenere responsabili i responsabili.

In quarto luogo, non è chiaro che le ambizioni di Putin finiscano con l’Ucraina. In una conversazione di giugno con giovani imprenditori russi, il leader russo ha affermato che non stava prendendo il territorio ucraino ma “restituendo” le storiche terre russe sotto il controllo di Mosca. L’impero russo una volta comprendeva gli stati baltici, la Finlandia e parte della Polonia. Se Putin dovesse prevalere in Ucraina, sarebbe tentato di cercare il “ritorno” di altre “storiche terre russe?”

Nel caso dell’Ucraina, gli Stati Uniti stanno contribuendo con denaro e armi. Se le ambizioni di Putin dovessero estendersi a uno o più stati baltici, che sono membri della NATO, gli Stati Uniti dovrebbero contribuire con denaro, armi e la vita dei soldati americani. Gli Stati Uniti hanno un forte interesse a fermare le ambizioni di Putin in Ucraina.

La versione originale di questo intervento è qui.