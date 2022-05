L’idea che l’America e l’Europa dovrebbero andare avanti all’unisono quando hanno a che fare con la Russia avrebbe perfettamente senso in un mondo ideale. Sfortunatamente, il mondo di oggi è tutt’altro che ideale. Inoltre, con l’invasione dell’Ucraina al suo terzo mese e milioni di vite a rischio, il tempo è essenziale.

Le sfide geopolitiche per contrastare il Cremlino sono complicate dal successo del regime di Putin nel penetrare le élite nazionali in tutta Europa. Ci sono voluti poco più di due decenni prima che Vladimir Putin si evolvesse dall’anonimato internazionale come presidente per caso al ruolo odierno di minaccia globale che dichiara guerra ai suoi vicini mentre minaccia il resto del mondo con un’apocalisse nucleare.

Una delle chiavi del successo di Putin è stata la sua capacità di sfruttare la corruzione. Ciò si è dimostrato altrettanto efficace in patria e all’estero, con il dittatore russo e i suoi compari che sono diventati forti grazie all’avidità, alla credulità e alla condotta senza scrupoli di molti individui e istituzioni di alto livello all’interno della società occidentale.

I frutti amari di questa presa sull’élite sono stati evidenti dagli anni 2000, con Putin che ha attraversato una linea rossa dopo l’altra solo per offrire ripetuti reset da parte dei leader del mondo democratico. Piuttosto che cercare di punire la Russia o almeno limitare l’influenza di Putin, gli europei hanno fatto la fila per fare affari con Mosca. Questa tendenza è stata forse più immediatamente evidente con i due gasdotti Nord Stream, costruiti appositamente per aggirare l’Ucraina e punire il Paese per la sua scelta europea.

Il desiderio degli Stati Uniti di agire all’unisono con l’Europa ha contribuito a rendere possibili il Nord Stream I e il Nord Stream II. Più recentemente, questo pensiero ha tenuto alcune banche russe fuori dall’elenco delle sanzioni nonostante il loro ruolo nel finanziamento dell’operazione militare di Putin. Molti osservatori ritengono che l’enfasi sul consenso tra America ed Europa sia una delle ragioni principali per cui le sanzioni non sono attualmente abbastanza severe e non riescono a forzare un cambiamento nella politica russa.

Durante la guerra, tentare di lavorare all’unisono con un’ampia coalizione di nazioni occidentali significa lasciare qualsiasi risposta coordinata vulnerabile all’anello più debole. Questo gioca direttamente a favore di Putin. Invece, c’è un disperato bisogno di forza e risolutezza.

L’attuale invasione dell’Ucraina segna il culmine della lunga campagna russa per corrompere l’Europa. L’UE condanna la guerra e allo stesso tempo la sponsorizza. I soldati russi stanno commettendo crimini di guerra in Ucraina e l’Europa invia alla Russia circa un miliardo di euro ogni giorno per finanziare la macchina da guerra di Putin. Nel frattempo, i leader europei protestano dicendo che non possono semplicemente interrompere la loro dipendenza dal gas russo dall’oggi al domani poiché ciò causerebbe una recessione.

Il problema non è solo l’incapacità dell’Europa di fare grandi passi, ma piuttosto la sua riluttanza a prendere in considerazione misure più piccole. Questi potrebbero includere la chiusura del gasdotto Nord Stream I per rendere la Russia dipendente dal sistema di transito ucraino per le sue esportazioni di gas in Europa. Allo stesso modo, l’imposizione di un dazio speciale sul gas russo aiuterebbe l’Ucraina. La Germania potrebbe anche sospendere la sua decisione di abbandonare l’energia nucleare. Niente di tutto questo sta accadendo.

Gli europei comprendono la necessità di decisioni difficili nel settore energetico, ma non hanno il coraggio politico per prenderle. Questo è il motivo per cui la leadership americana nella situazione attuale è così vitale.

Gli Stati Uniti hanno già imposto sanzioni senza precedenti alla Russia, ma possono ancora andare molto oltre. Gli sforzi per coordinare le sanzioni con l’Europa rischiano di ostacolare questo processo. Invece, l’America potrebbe assumere un ruolo guida prendendo di mira più banche russe e sequestrando asset appartenenti alla Federazione Russa. Misure sanzionatorie più severe devono essere accompagnate da messaggi chiari che non ci sarà alcun ritorno agli affari come al solito fino a quando la Russia non solo non avrà posto fine alla guerra, ma non avrà anche risarcito completamente l’Ucraina per la distruzione che ha causato.

Quest’ultimo punto è particolarmente importante poiché molti in Europa sembrano ancora pensare che la guerra in Ucraina alla fine si risolverà da sola. Sembrano credere che la Russia raggiungerà alcuni dei suoi obiettivi e proporrà un accordo che l’Ucraina dovrà accettare. A quel punto tutto tornerà alla normalità e torneranno tutte le aziende che hanno lasciato il mercato russo.

Spetta agli Stati Uniti lasciare sia la Russia che l’Europa senza dubbi sul fatto che ciò non accadrà. L’Ucraina non sarà costretta ad accettare alcun accordo di pace contro la sua volontà e non ci saranno affari come al solito con Vladimir Putin.

Attualmente siamo immersi nella peggiore crisi dalla fine della Guerra Fredda con l’intero ordine di sicurezza internazionale in pericolo. Milioni di vite sono in bilico. L’esito della guerra in Ucraina definirà il clima geopolitico per molti anni a venire. Ciò richiede il tipo di leadership che solo l’America è attualmente in grado di esercitare.

Lavorare con l’Europa ove possibile è chiaramente vantaggioso, ma non si deve permettere che il desiderio di muoversi all’unisono rallenti i passi storici così disperatamente necessari. Invece, l’America dovrebbe continuare a guidare e l’Europa seguirà.

La versione originale di questo intervento è qui.