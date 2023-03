Per anni Putin non ha invaso l’Ucraina. Perché lo ha fatto nel 2022?

Perché Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina e ha cercato di prendere Kiev nel febbraio 2022, e non anni prima? Mosca ha sempre voluto dominare l’Ucraina, e Putin ne ha dato le ragioni nei suoi discorsi e scritti. Perché allora non ha cercato di prendere tutto o la maggior parte del Paese dopo la rivoluzione ucraina del 2014, invece di annettere solo la Crimea e dare un aiuto limitato e semi-segreto ai separatisti nel Donbass?

In occasione del primo anniversario dell’invasione criminale dell’Ucraina da parte della Russia, vale la pena riflettere esattamente su come siamo arrivati ​​a questo punto e su dove potrebbero andare le cose.

In effetti, gli intransigenti russi hanno passato anni a criticare il loro leader per non aver invaso prima. Nel 2014 l’esercito ucraino era irrimediabilmente debole; in Viktor Yanukovich, i russi avevano un presidente ucraino filo-russo eletto democraticamente; e incidenti come l’ uccisione di manifestanti filo-russi a Odessa hanno fornito un buon pretesto per agire.

La ragione della passata moderazione di Putin risiede in quella che era una parte fondamentale della strategia russa risalente agli anni ’90: cercare di aumentare la distanza tra l’Europa e gli Stati Uniti e, infine, creare un nuovo ordine di sicurezza in Europa con la Russia come partner a pieno titolo e rispettato potere. È sempre stato chiaro che un’invasione su vasta scala dell’Ucraina avrebbe distrutto ogni speranza di riavvicinamento con gli europei occidentali, spingendoli per il prossimo futuro tra le braccia degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, una tale mossa lascerebbe la Russia diplomaticamente isolata e pericolosamente dipendente dalla Cina .

Questa strategia russa è stata giustamente vista come un tentativo di dividere l’occidente e cementare una sfera di influenza russa negli stati dell’ex Unione Sovietica. Tuttavia, avere al tavolo un ordine di sicurezza europeo con la Russia avrebbe anche rimosso il rischio di un attacco russo alla NATO, all’UE e, molto probabilmente, all’Ucraina; e ha permesso a Mosca di esercitare un’influenza più libera sui suoi vicini – forse più vicino all’attuale approccio degli Stati Uniti all’America centrale – piuttosto che tenerli stretti. Era un approccio che aveva radici nell’idea di Mikhail Gorbaciov – all’epoca accolta in occidente – di una “ casa comune europea ”.

Un tempo, Putin ha aderito a questa idea. Ha scritto nel 2012 che: “La Russia è una parte organica inseparabile della Grande Europa, della più ampia civiltà europea. I nostri cittadini si sentono europei”. Questa visione è stata ora abbandonata a favore del concetto di Russia come ” civiltà eurasiatica” separata.

Tra il 1999, quando Putin è salito al potere, e il 2020, quando Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti, questa strategia russa ha conosciuto forti delusioni, ma anche sufficienti segnali incoraggianti da Parigi e Berlino per tenerla in vita.

Il tentativo russo più sistematico di negoziare un nuovo ordine di sicurezza europeo è avvenuto con la presidenza ad interim di Dmitry Medvedev dal 2008 al 2012. Con l’approvazione di Putin, ha proposto un trattato di sicurezza europeo che avrebbe congelato l’allargamento della Nato, assicurato di fatto la neutralità dell’Ucraina e altri stati, e consultazioni istituzionalizzate ad armi pari tra la Russia e i principali paesi occidentali. Ma gli stati occidentali hanno fatto a malapena finta di prendere sul serio queste proposte.

Nel 2014, sembra che siano stati gli avvertimenti del cancelliere Angela Merkel di “danni ingenti” alla Russia e alle relazioni russo-tedesche a convincere Putin a fermare l’avanzata dei separatisti sostenuti dalla Russia nel Donbass. In cambio, la Germania ha rifiutato di armare l’Ucraina e, con la Francia, ha mediato il Minsk 2 , in base al quale il Donbass sarebbe tornato all’Ucraina come territorio autonomo.

Nel 2016, le speranze russe di una scissione tra l’Europa occidentale e gli Stati Uniti sono state ravvivate dall’elezione di Donald Trump, non a causa di una politica specifica, piuttosto a causa della forte ostilità che ha provocato in Europa. Ma l’elezione di Biden ha riunito di nuovo l’amministrazione statunitense e le istituzioni dell’Europa occidentale. Questi anni hanno anche visto l’Ucraina rifiutarsi di garantire l’autonomia per il Donbass e l’incapacità occidentale di esercitare alcuna pressione su Kiev affinché lo facesse.

Ciò è stato accompagnato da altri sviluppi che hanno portato Putin a decidere di portare a termine le questioni riguardanti l’Ucraina. Questi includevano il partenariato strategico USA-Ucraina del novembre 2021, che offriva la prospettiva che l’Ucraina diventasse un alleato degli Stati Uniti pesantemente armato in tutto tranne che nel nome, pur continuando a minacciare di riconquistare il Donbass con la forza.

Nei mesi scorsi i leader tedesco e francese nel 2015, Merkel e François Hollande, hanno dichiarato che l’accordo di Minsk 2 sull’autonomia del Donbas era solo una manovra da parte loro per concedere agli ucraini il tempo di costruire le loro forze armate. Questo è ciò che hanno sempre creduto gli intransigenti russi e, nel 2022, lo stesso Putin sembra essere giunto alla stessa conclusione.

Tuttavia, quasi fino alla vigilia dell’invasione, Putin ha continuato senza successo a fare pressioni sul presidente francese, Emmanuel Macron, in particolare per sostenere un trattato di neutralità per l’Ucraina e negoziare direttamente con i leader separatisti nel Donbass. Non possiamo, ovviamente, dire con certezza se questo avrebbe portato Putin a sospendere l’invasione; ma dal momento che avrebbe aperto una profonda spaccatura tra Parigi e Washington, una tale mossa di Macron avrebbe potuto far rivivere nella mente di Putin la vecchia e radicata strategia russa di provare a dividere l’occidente e stringere un accordo con Francia e Germania.

Putin ora sembra essere pienamente d’accordo con i nazionalisti russi intransigenti sul fatto che non ci si può fidare di nessun governo occidentale e che l’occidente nel suo insieme è implacabilmente ostile alla Russia. Rimane, tuttavia, vulnerabile all’attacco di quegli stessi intransigenti, sia per la profonda incompetenza con cui è stata condotta l’invasione, sia perché la loro accusa di essere stato precedentemente ingenuo riguardo alle speranze di riavvicinamento all’Europa sembra essere stata completamente confermata.

È da questa parte, non dai liberali russi, che ora arriva la più grande minaccia al suo governo; e ovviamente questo rende ancora più difficile per Putin cercare una pace che non abbia almeno un’apparenza di vittoria russa.

Nel frattempo, l’invasione russa e le atrocità che l’accompagnano hanno distrutto qualsiasi genuina simpatia per la Russia esistesse nelle istituzioni francesi e tedesche. Un ordine di sicurezza pacifico e consensuale in Europa sembra molto lontano. Ma mentre Putin e la sua criminale invasione dell’Ucraina sono i principali responsabili di ciò, dovremmo anche riconoscere che anche gli europei occidentali e centrali hanno fatto troppo poco per cercare di mantenere vivo il sogno di Gorbaciov di una casa comune europea.