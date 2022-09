La pensione di invalidità è uno dei sostegni economici che vengono erogati da parte dell’INPS a coloro che versano in una condizione di disabilità al 100% che non gli permette di svolgere un normale lavoro. Questo assegno viene riconosciuto sulla base del reddito complessivo del richiedente.

In caso di mancata erogazione della pensione, o anche solo di parte di questa (come ad esempio dei nuovi aumenti previsti) bisogna procedere con una nuova domanda che permette di ottenere arretrati pensione di invalidità.

Arretrati degli aumenti della pensione di invalidità civile

Il decreto 103/2020, che ha reso effettiva l’applicazione della sentenza numero 152 della Corte Costituzionale del 2020, convertito in seguito nella legge n. 126 del 13 ottobre del 2020 ha aperto la possibilità di accedere alla richiesta del rimborso degli arretrati maturati sulla pensione di invalidità civile.

Per gli invalidi sotto i sessant’anni è possibile richiedere i ratei arretrati solo a partire da luglio del 2020. Invece, tutti gli over 60 hanno accesso a un rimborso fino a cinque anni di arretrati accumulati.

Arretrati e aumento delle pensioni di invalidità

Le pensioni di invalidità per coloro che hanno più di 60 anni e sono invalidi civili al 100% hanno visto un incremento dell’assegno da parte dell’Inps grazie alla maggiorazione sociale.

La maggiorazione sociale è pari a un totale di 350 euro al mese che viene aggiunta alla pensione di invalidità percepita con un totale complessivo pari a 651 euro al mese. Questo incremento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si sono compiuti sessant’anni.

Le somme della maggiorazione però non prevedono un’erogazione automatica, per questo motivo è necessario inviare una specifica richiesta. Chi non l’ha fatto nei tempi previsti e ha più di 60 anni non deve però preoccuparsi, in quanto è possibile accedere alla procedura di recupero degli arretrati per ottenere in un unico assegno tutte le somme aggiuntive perse.

Come anticipato, però, questo non vale per chi ha meno di 60 anni, che invece potrà esclusivamente richiedere gli arretrati maturati da luglio 2020 in poi.

Requisiti richiesti per ricevere gli arretrati

La legge propone la maggiorazione sociale a tutti gli invalidi civili totali al 100% che sono totalmente inabili a compiere attività sul lavoro e che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e questo indipendentemente dall’aver versato o meno i contributi previdenziali.

Ma per accedere alla richiesta degli arretrati della pensione civile è comunque necessario essere in possesso di alcuni requisiti specifici ossia: un’età tra i 60 e i 70 anni, invalidità al 100% (inabili, sordi, ciechi assoluti); avere un reddito personale annuo che sia pari agli 8.469,63 euro per il pensionato solo. Mentre nel caso ci sia la presenza di un coniuge il pensionato può avere un reddito massimo di 14,447,42 euro.

Nel calcolo del reddito sono inclusi tutti i redditi compresi quelli della pensione di invalidità, invece è esclusa l’indennità percepita per l’accompagnamento. Per ottenere gli arretrati bisogna presentare la domanda in quanto quest’ultimi non sono riconosciuti in automatico e quindi si tratta di diritti che si ottengono solo nel momento in cui si fanno valere.

Come presentare la domanda?

La domanda per ottenere gli arretrati dell’aumento della pensione di invalidità civile non corrisposti sino ad oggi, con un massimo di recupero quinquennale, deve essere svolta direttamente tramite il portale dell’INPS.

Attraverso il portale è possibile compilare il modello dedicato l’AP70 e procedere al suo invio nell’apposita sezione dell’ente previdenziale. Se non si ha dimestichezza con l’invio telematico della domanda è possibile rivolgersi ad un ufficio del Patronato o del CAF. Infine, si può anche scegliere di rivolgersi a un avvocato che sia specializzato nel campo del recupero dei rimborsi Inps.