Dopo settimane di speculazioni, la Presidente della Camera Nancy Pelosi è atterrata a Taiwan, per incontrare il Presidente Tsai Ing-wen.

A seguito delle affermazioni secondo cui i suoi militari “non sarebbero rimasti a guardare” durante il viaggio di Pelosi, Pechino ha annunciato che condurrà “esercitazioni a fuoco vivo” nelle acque intorno a Taiwan a partire da giovedì. I commentatori hanno affermato che la mossa è una notevole escalation, ma i tempi degli esercizi – che iniziano il giorno dopo che l’oratore ha deciso di lasciare Taipei – potrebbero indicare i limiti di quanto la Cina sia disposta ad andare per esprimere la sua insoddisfazione per il viaggio.

Pelosi ha difeso la sua controversa visita in un editoriale sul Washington Post. Tra le altre cose, Pelosi ha citato la repressione di Pechino del 2019 su Hong Kong e la recente valutazione del Pentagono secondo cui la Cina “probabilmente si sta preparando ad un’operazione per unificare Taiwan con la RPC con la forza”.

“La nostra visita – una delle numerose delegazioni del Congresso sull’isola – non contraddice in alcun modo la politica di lunga data della Cina unica, guidata dal Taiwan Relations Act del 1979, dai Comunicati congiunti USA-Cina e dalle Sei assicurazioni”, ha scritto. “Gli Stati Uniti continuano a opporsi agli sforzi unilaterali per cambiare lo status quo”.

Michael Swaine, un esperto dell’Asia orientale presso il Quincy Institute, ha respinto l’idea che la visita di Pelosi sia semplicemente un’estensione della precedente politica statunitense. “Chiunque affermi che questa visita non provocherà una grave crisi con Pechino o non è ‘niente di insolito’ non capisce né Pechino né la storia della relazione”, ha detto Swaine, aggiungendo che il viaggio è “a dir poco sconsiderato e stupido”.

“Questa situazione ha il potenziale per diventare una versione ancora peggiore della crisi di Taiwan del 1995-96, dato lo stato difficile delle attuali relazioni USA-Cina e le capacità militari notevolmente migliorate della Cina”, ha aggiunto.

Pelosi ha anche affermato che il suo viaggio ha lo scopo di combattere l’autocrazia strisciante, facendo eco alla politica spesso dichiarata dell’amministrazione Biden di promozione della democrazia. “In effetti, facciamo questo viaggio in un momento in cui il mondo deve scegliere tra autocrazia e democrazia”, ​​ha scritto. “Mentre la Russia conduce la sua guerra premeditata e illegale contro l’Ucraina, uccidendo migliaia di innocenti, persino bambini, è essenziale che l’America e i nostri alleati chiariscano che non cediamo mai agli autocrati”.

Alcuni osservatori hanno sostenuto che questa inquadratura, sebbene attraente sulla carta, ha scarso valore pratico quando si tratta delle complessità della geopolitica.

“Una teoria secondo cui gli Stati Uniti non devono ‘non cedere mai agli autocrati’ non è una strategia per gestire molteplici minacce alla sicurezza in corso in un mondo multipolare”, ha twittato Ross Douthat, editorialista conservatore del New York Times.

Oltre alle esercitazioni militari vicino a Taiwan, la Cina dovrebbe imporre sanzioni economiche a Taipei, eventualmente accompagnate da una serie di operazioni informatiche. Qualsiasi potenziale mossa di Pechino sarà orientata a mostrare al popolo di Taiwan che “ci sono rischi e conseguenze per fare affidamento sugli [Stati Uniti] invece di lavorare con Pechino”, secondo Ryan Hass della Brookings Institution.

Con l’evolversi della situazione, c’è una domanda nella mente di tutti: come possono i funzionari impedire che la crisi sfugga di mano? Per Swaine, la risposta è semplice.

“Washington e Pechino devono ora orientarsi per disinnescare la crisi in arrivo attivando interlocutori fidati, offrendo chiari segnali di intenti e di riduzione dell’escalation e riconoscendo che entrambe le parti hanno contribuito in vari modi a questa crisi, e quindi entrambe le parti devono contribuire alla sua risoluzione”, Egli ha detto.