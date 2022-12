Pelé: una superstar globale e un’icona culturale

Pelé, la prima superstar mondiale del calcio, è morto all’età di 82 anni. Per molti tifosi, il brasiliano sarà ricordato come il migliore che abbia mai giocato .

Per altri va oltre: era il simbolo del calcio giocato con passione, gusto e sorriso. In effetti, ha contribuito a forgiare un’immagine del gioco, che ancora oggi molte persone continuano a desiderare.

Pelé non è stato solo un grande giocatore e un meraviglioso ambasciatore del gioco più amato al mondo; era un’icona culturale. In effetti, rimane il volto di una purezza nel calcio che esisteva molto prima che i grandi soldi e la geopolitica globale si infiltrassero nel gioco.

È una testimonianza della sua leggenda che tutti, dal vincitore della Coppa del Mondo inglese del 1966 Sir Bobby Charlton e l’attuale superstar francese Kylian Mbappé a Luiz Inácio Lula da Silva – l’ex presidente entrante del Brasile – e l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama gli abbiano reso omaggio.

Primi giorni al Santos

Pelé è nato Edson Arantes do Nascimento nello stato di San Paolo, in Brasile, nel 1940. I suoi primi anni sono stati gli stessi di tanti calciatori che lo hanno preceduto e innumerevoli quelli che poi lo hanno seguito e si sono ispirati a lui: nato nella povertà , introdotto al gioco da un membro della famiglia, diventando in seguito ossessionato da uno sport che gli ha insegnato la vita e gli ha dato opportunità.

Il calcio per squadre giovanili è arrivato per primo, nel 1953, quando ha firmato per il suo club locale, il Bauru. Ma è stato il suo primo club professionistico, il Santos, a spingere Pelé verso la celebrità. Trasferitosi lì nel 1956, ha giocato 636 partite e segnato 618 gol prima di andarsene nel 1974. Non solo il cuore pulsante della squadra, Pelé è stato anche un immenso fedelissimo di un club.

Molto prima delle imprese delle stelle moderne Cristiano Ronaldo o Erling Haaland, Pelé ha tracciato un percorso da gol che lo ha contraddistinto come significativamente diverso dagli altri giocatori intorno a lui. Allo stesso modo, ha mostrato livelli di abilità che ancora oggi significano che alcuni osservatori del gioco collocano il brasiliano davanti ad altri contendenti per il titolo di Greatest of All Time: Lionel Messi e Diego Maradona .

Entro un anno dalla firma per il Santos, Pelé ha esordito con il Brasile, tre mesi prima del suo 17esimo compleanno. Ha segnato in quella partita contro l’Argentina e 65 anni dopo rimane il più giovane marcatore della nazionale brasiliana.

Un anno dopo, nel 1958, questo giovane giocatore aiutò la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Svezia. Poi ancora nel 1962 , ai Mondiali in Cile, e ancora al torneo del 1970 in Messico.

Alla fine, Pelé ha giocato 92 volte per il Brasile, segnando 77 gol. In confronto, l’inglese Harry Kane ha segnato 53 volte in 80 partite . Oltre ai successi in nazionale, per il suo club Pelé ha vinto sei scudetti brasiliani e due campionati sudamericani.

Gli anni americani

Successivamente, nel 1975, uscì dal semi-pensionamento per giocare per il New York Cosmos nella North American Soccer League. A quel punto, Pelé aveva circa 30 anni, ma riuscì comunque a segnare 37 gol in 64 partite. Alcuni credono che sia stato il suo breve periodo a giocare negli Stati Uniti a dare il via all’interesse del paese per il calcio .

Dopo il suo ritiro, Pelé fu venerato, adorato e rimase influente. È diventato il giocatore del 20 ° secolo della FIFA , un premio che ha condiviso con Maradona. Nel 2014, ha ricevuto il primo Pallone d’Oro Prix d’Honneur della FIFA , e persino Nelson Mandela ha parlato della sua stima per il brasiliano quando gli ha conferito il Laureus Lifetime Achievement Award, nel 2000.

Il talento di Pelé non è mai stato messo in dubbio. Eppure è stato un caso che abbia giocato in un momento in cui il calcio stava emergendo dall’ombra proiettata dal conflitto globale, quando il mondo aveva bisogno di simboli di speranza ed eroi sportivi.

Il brasiliano ha saputo servire a questo scopo, anche se lo ha fatto in un periodo in cui la televisione – prima in bianco e nero, poi a colori – portava il calcio direttamente nei salotti delle persone. A quel tempo, Pelé era Messi, Ronaldo e Mbappé riuniti in uno, reso globalmente consumabile da questa nuova tecnologia.

Inevitabilmente, durante la sua vita, Pelé ha incontrato problemi: le sue attività commerciali sono state a volte oggetto di polemiche; a un certo punto è stato etichettato come un antagonista di sinistra del governo brasiliano, poi è stato successivamente descritto come troppo conservatore nelle sue opinioni sulla dittatura brasiliana. Ha avuto numerosi figli – alcuni frutto di affari – e uno di loro, un figlio, Edinho, è stato mandato in prigione per riciclaggio di denaro ricavato da traffici di droga.

Tuttavia, il ricordo duraturo è di un uomo che ha giocato a calcio in un modo a cui molti di noi, sia dilettanti che professionisti, hanno tutti aspirato. Pelé non era solo abile, ma ha anche portato grande gioia a innumerevoli persone in tutto il mondo, per un periodo di decenni. Per tutti noi, anche quelli con il minimo interesse per il calcio, non lo dimenticheremo mai.