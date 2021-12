Ordinando un boicottaggio diplomatico, ma non un boicottaggio atletico, delle Olimpiadi invernali di Pechino, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha effettivamente tirato fuori dalla rete il suo portiere.

Cina e Stati Uniti continuano a confrontarsi su come “le persone e le economie dovrebbero essere governate“. Dopo un vertice virtuale, Biden e il Presidente cinese Xi Jinping hanno espresso lamentele di vecchia data l’uno contro l’altro.

In segno di protesta contro un ‘genocidio in corso’ nello Xinjiang tra altre violazioni dei diritti umani da parte di Pechino, il boicottaggio diplomatico di Biden dei Giochi Olimpici del 2022 è principalmente una mezza misura che infastidirà Pechino e potrebbe mettere a rischio gli atleti statunitensi.

Entro un giorno dall’annuncio di Biden, Canada, Regno Unito e Australia hanno seguito l’esempio con la stessa posizione a metà.

Diplomazia degli ostaggi

Il governo di Xi ha una comprovata esperienza nel punire chiunque non sia d’accordo, compresi gli atleti e le organizzazioni sportive. Nel 2019, il direttore generale degli Houston Rockets Daryl Morey ha twittato “lotta per la libertà; stare con Hong Kong.” La Cina ha risposto sospendendo tutti i legami commerciali con il franchising. Il paese ha anche recentemente vietato tutte le partite dei Boston Celtics dopo che l’attaccante dei Celtics Enes Kanter ha espresso il sostegno pubblico per un Tibet libero.

Oltre ai diritti di trasmissione e ai legami commerciali, la Cina ha una comprovata esperienza nella diplomazia degli ostaggi. La Cina ha rilasciato solo i “due Michael” – Michael Kovrig e Michael Spavor – in cambio di Meng Wanzhou di Huawei quest’anno.

Il paese è noto per utilizzare gli alleati degli Stati Uniti, come Australia e Canada, come “sacchi da boxe proxy“. La Cina fa pressione su di loro, quindi gli alleati a loro volta fanno pressione sugli Stati Uniti.

Tutto ciò pone la domanda: la Cina è al di là di punire gli atleti olimpici di un paese impegnato in un boicottaggio diplomatico?

Pechino potrebbe imporre accuse arbitrarie agli atleti che esprimono dissenso contro il trattamento del Paese nei confronti di Hong Kong, Taiwan o del popolo del Tibet e dello Xinjiang? Gli atleti potrebbero essere detenuti se i test antidroga risultano positivi? Quali azioni potrebbero verificarsi se gli atleti risultassero positivi al COVID-19?

Queste sono tutte domande che i diplomatici e i leader politici sono bravi a gestire. Ma per gli Stati Uniti, e ora molte altre nazioni incluso il Canada, non saranno lì per aiutare durante i giochi.

Rischi pratici per gli atleti

Sebbene diplomatici regolari saranno presenti nel paese per assistere nelle situazioni consolari, questo potrebbe non essere sufficiente per proteggere gli atleti. Il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi ha fatto arrabbiare abbastanza Pechino che la città ha minacciato ritorsioni attraverso “risolute contromisure“.

Si spera che queste contromisure non includano la detenzione arbitraria di atleti, ma non vi è alcuna garanzia.

Inoltre, gli Stati Uniti, il Canada e molti altri paesi non hanno firmato la “tregua olimpica“, un documento di risoluzione delle Nazioni Unite che garantisce un ambiente pacifico per i giochi e un passaggio sicuro per tutti gli atleti. Questo duello diplomatico simbolico di alto livello comporta reali rischi pratici per gli atleti.

Questo non è lo stesso che discutere contro l’attivismo politico nello sport, che deve essere riconosciuto e persino celebrato. Non siamo mossi dall’argomento che lo sport dovrebbe rimanere fuori dalla politica.

Comprendiamo la prospettiva che un boicottaggio basato sullo sport probabilmente non costringerà la Cina a cambiare le sue politiche, a smettere di commettere genocidi, atti di spionaggio globale e vendetta contro i suoi cittadini. E siamo solidali con gli atleti che vogliono essere autorizzati a competere in modo da non perdere la loro unica possibilità alle Olimpiadi.

Ma questi argomenti possono oscurare il fatto che ospitare le Olimpiadi è usato da nazioni come la Cina, come un modo per costruire prestigio e consenso per il loro marchio e le loro politiche nazionali.

Usano lo sport per normalizzarsi e radicarsi geopoliticamente. Quindi, quando gli atleti stranieri vanno alle Olimpiadi di Pechino, si dice: “Siamo sostanzialmente d’accordo con ciò che sta facendo la Cina”. O almeno, “Non ci interessa abbastanza da fare qualcosa al riguardo”. Questo metterà in ombra ogni messaggio di condanna.

Boicottare completamente i giochi

I leader non dovrebbero essere d’accordo con il comportamento o gli abusi della Cina. Né la comunità internazionale dovrebbe tacitamente sostenere la Cina, o rispondere con tocchi di pressione simbolica. La vera mossa da fare qui è boicottare completamente i giochi. Atleti e basta.

Con le attuali tensioni politiche, la delicata minaccia di leader mondiali come Biden, unita alla comprovata esperienza della Cina nella diplomazia degli ostaggi, mette gli atleti in pericolo.

Gli atleti sono a rischio di detenzione arbitraria come ritorsione. Che sia correlato ai protocolli COVID-19, al doping o al dissenso contro le politiche cinesi. E gli atleti di nazioni che non boicottano saranno visti come compiacenti in questo ambiente politicamente carico.

Niente di tutto questo farà molto per far avanzare i valori delle Olimpiadi, della diplomazia o dello sport stesso.

La protesta consiste nell’inviare messaggi forti per apportare cambiamenti. La mezza misura di Biden di trattenere i diplomatici, mentre invia atleti – con l’Australia, il Regno Unito e il Canada che seguono l’esempio – è a corto di risorse. Finché gli atleti saranno testimoni della fiamma olimpica di Pechino e gareggeranno nei giochi, il compiacimento metterà in ombra qualsiasi messaggio di condanna.