Con l’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino, tutti gli occhi sono puntati sulla Cina. C’è stata molta copertura sulle fredde relazioni della Cina in Occidente e sulla sua persecuzione degli uiguri e di altre minoranze, ma c’è anche molto da dire sull’economia cinese.

La grande ascesa della Cina negli ultimi decenni è stata il grande successo economico dei nostri tempi, che ha sollevato centinaia di milioni di persone dalla povertà e ha dato una spinta all’economia globale negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2007-2009.

Nell’ultimo decennio, tuttavia, il miracolo è diventato un po’ più ordinario poiché la crescita è gradualmente rallentata. La Cina ha avuto difficoltà a continuare ad aumentare le esportazioni allo stesso ritmo anno dopo anno, in particolare di fronte alla domanda internazionale più debole per i suoi prodotti, anche a causa della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Altri problemi hanno incluso l’invecchiamento della popolazione e il fatto che la crescita era diventata sempre più dipendente dal debito, che non era sostenibile.

La Cina sembrava aver resistito alla pandemia meglio di molte grandi economie, avendo contenuto il virus in modo così aggressivo. Tuttavia, da allora il quadro si è deteriorato poiché i rinnovati focolai domestici di COVID, inclusa la nuova variante dell’omicron, hanno causato nuove perturbazioni economiche.

Anche l’effetto di Omicron su altre grandi economie non è una buona notizia per le esportazioni cinesi. Nemmeno la ripresa dell’inflazione in molti paesi, che ha spinto la Federal Reserve statunitense e altre banche centrali a minacciare tassi di interesse più elevati e la fine della creazione di moneta tramite il quantitative easing. È probabile che ciò raffreddi ulteriormente la domanda di beni cinesi.

Anche il debito cinese è diventato un problema ancora più grande. Le difficoltà finanziarie del principale promotore immobiliare Evergrande nel 2021 hanno fatto notizia, ma il debito eccessivo è diffuso in tutto il settore immobiliare e oltre. Se la bolla scoppia, potrebbe portare a una recessione prolungata che danneggia in modo significativo l’economia in generale.

Il governo ha esercitato pressioni sulle principali società per ridurre i propri debiti, limitando al contempo i prestiti nel settore immobiliare e reprimendo i prestiti informali in tutto il paese. Ha anche inviato un avvertimento ai mutuatari in eccesso attraverso la sua volontà di lasciare che Evergrande andasse in default.

Esportazioni più deboli e riduzione del debito significano che la Cina si avvia verso un rallentamento: la Banca Mondiale prevede che la sua crescita economica sarà di poco superiore al 5% nel 2022, rispetto all’8% nel 2021.

Le sfide della Cina

Più in generale, il tradizionale modello di crescita cinese basato su esportazioni, infrastrutture e investimenti immobiliari sembra aver fatto il suo corso. La nazione sta affrontando un difficile atto di riequilibrio poiché mira a passare a fare molto più affidamento sulle famiglie cinesi che consumano beni e servizi, mentre deve anche passare a un’economia molto meno ad alta intensità di carbonio.

Sfortunatamente per il Partito Comunista al potere, il modo migliore per ottenere questo riequilibrio è probabilmente quello di attuare riforme che limiterebbero l’influenza del governo sulla vita cinese. Ad esempio, la Banca mondiale ritiene che la Cina debba facilitare il fallimento delle aziende e consentire una maggiore concorrenza privata in settori come l’istruzione e l’assistenza sanitaria come modo per aumentare la produttività. Raccomanda inoltre di consentire ai lavoratori di spostarsi nel paese abolendo il sistema di registrazione hukou nelle città, poiché questo sistema stabilisce dove qualcuno risiede permanentemente.

Alcune raccomandazioni della Banca Mondiale implicano un maggiore intervento del governo, come rendere il sistema fiscale più progressivo per incoraggiare i consumatori a spendere di più e aumentare la spesa pubblica per la salute e l’istruzione in modo che le persone non abbiano bisogno di risparmiare così tanto. In generale, tuttavia, una maggiore liberalizzazione è all’ordine del giorno e, dal mio punto di vista, sembra la strada giusta.

Eppure la Cina è diventata più interventista nell’era Xi, reprimendo qualsiasi cosa, dai miliardari della tecnologia al numero di ore in cui i bambini possono giocare ai videogiochi ogni giorno. Nel frattempo, la strategia zero-COVID della Cina ha comportato confini ermeticamente sigillati, rapidi blocchi in tutta la città e test di massa.

La Cina ha adottato questa strategia in parte per paura che il suo povero sistema sanitario potesse essere completamente sopraffatto dal COVID e, più recentemente, per garantire che le Olimpiadi invernali procedano senza intoppi. Eppure il clima in Cina è tale che alcuni commentatori temono che non si riaprirà, che la crisi sanitaria si stia trasformando in una crisi politica di isolamento più impegnato.

La Cina si trova quindi a un bivio. Da un lato, vuole un ruolo maggiore nell’economia globale, come si può vedere attraverso la sua Belt and Road Initiative per guidare lo sviluppo delle infrastrutture in tutto il mondo in cambio di legami più stretti con Pechino.

Ma c’è una contraddizione tra continuare a impegnarsi nel commercio globale e l’istinto del governo cinese verso l’autosufficienza tecnologica e l’innovazione locale. La liberalizzazione del commercio richiede anche, ad esempio, l’apertura del settore bancario ai prestatori esteri per renderlo più efficiente. Eppure questo è molto lontano dall’approccio interventista di Pechino. In effetti, il fatto che le banche, che sono in parte di proprietà dello Stato, abbiano ricevuto mandati di concedere prestiti a società statali con una situazione finanziaria precaria è stata in primo luogo la causa di molti problemi di indebitamento.

Sfortunatamente, le indicazioni sono che è più probabile che la Cina si muova verso un maggiore isolazionismo da ovest. Ciò potrebbe significare limitare le persone che visitano il paese e concentrarsi maggiormente sul consumo interno che sul commercio globale. Potremmo vederlo allontanarsi ulteriormente dalla globalizzazione attraverso guerre commerciali, oltre a imporre maggiori controlli sui capitali per rendere più difficile l’ingresso e l’uscita del denaro dal paese. Ovviamente, la Cina sta agendo in parte per provocazione da ovest, ma il suo cambiamento politico generale è stato in larga misura nostrano.

Come per le Olimpiadi invernali, dove la Cina sta cercando di tenere separati gli atleti dalla sua gente, anche la nazione si sta comportando in modo simile nei confronti del resto del mondo. Quella che dovrebbe essere una celebrazione della cooperazione internazionale sta accadendo in un momento in cui sta avvenendo l’esatto contrario.