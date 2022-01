Tra pochi giorni, il 4 febbraio, inizieranno i XXIV Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.Pechino ha lavorato molto, in questi ultimi anni di Covid-19 in particolare, per presentarsi nella maniera migliore e per garantire Giochi aperti e Covid free. Quel che non ha potuto evitare è stata lapoliticizzazione dei Giochi da parte dell’Occidente, intenzionato a guastare la sfavillante vetrina olimpica cinese. Insomma,Pechino ha provato giocare la propria soft power e in risposta l’Occidente -oramai in aperto scontro diplomatico- sta usando la sua soft power per minare l’evento. Lo fa utilizzando l’arma del boicottaggio diplomatico -che significa che gli atleti parteciperanno, ma a Pechino non sarà riservato l’onore di avere all’apertura e alla chiusura il gotha dei governi mondiali.

Lo scorso dicembre, l’Amministrazione Biden ha annunciato un boicottaggio diplomatico, e da quel momento molti alleati di Washington hanno deciso di fare altrettanto. La motivazione è il tema al centro della narrativa occidentale contro la Cina: i diritti umani. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha spiegato: «il genocidio in corso della Repubblica popolare cinese e i crimini contro l’umanità nello Xinjiang e altre violazioni dei diritti umani» impongono il boicottaggio. Diritti umani a parte, il tema vero è la guerra per la supremazia tecnologica e dello spazio digitale tra Washington e Pechino.

Il boicottaggio di Biden non impedisce agli atleti statunitensi di partecipare. La Casa Bianca ha chiarito che il governo non penalizzerà gli atleti statunitensi impedendo loro di partecipare ai Giochi: «Gli atleti del Team USA hanno il nostro pieno appoggio», ha detto Psaki. Infatti, estendere agli atleti il boicottaggio sarebbe di fatto come sanzionare loro per le violazioni dei diritti umani cinesi nello Xinjiang e a Hong Kong, il che non avrebbe senso. Piuttosto, l’Amministrazione Biden non vuole fare a Pechino il favore di «contribuire al clamore dei Giochi», come ha precisato esplicitamente Psaki. Dunque: boicottaggio diplomatico, ma non atletico.

Regno Unito, Australia, Canada si sono uniti al boicottaggio diplomatico di Biden. Boicotteranno anche Belgio, Lituania, Estonia, Danimarca. Danimarca, Olanda e Giappone, hanno annunciato che non manderanno arbitri. Adducendo il problema Covid-19, non manderanno rappresentanze Nuova Zelanda, Austria,Slovenia, Svezia.

Nel luglio 2021, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione non vincolante che chiede ai funzionari diplomatici di boicottare le Olimpiadi cinesi senza «un miglioramento verificabile della situazione dei diritti umani a Hong Kong, nella regione uigura dello Xinjiang, nel Tibet, nella Mongolia interna e altrove in Cina».

Altri importanti alleati degli Stati Uniti come Germania, Italia e Francia non hanno aderito al boicottaggio. Secondo alcuni osservatori, Italia e Fracia hanno deciso di non raccogliere l’appello degli Stati Uniti poiché ospiteranno le prossime Olimpiadi (Parigi nel 2024 e Milano Cortina nel 2026) e non vogliono rischiare ritorsioni. Parteciperanno con loro delegazioni anche Grecia, Norvegia, Finlandia, Lettonia, Romania,Repubblica Ceca, Irlanda, Polonia, giusto per restare in Europa.

Bisogna precisare: il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) è composto da membri che rappresentano l’organizzazione nei propri Paesi, non il contrario, come nelle Nazioni Unite. Questo modello ha aiutato il CIO a mantenere la neutralità politica nel corso degli anni. Il suo Presidente, Thomas Bach, ha dichiarato che l’ingresso della politica segnerebbe la fine dei Giochi.

I boicottaggi sono una pratica diplomatica utilizzata dagli Stati per esprimere disapprovazione su varie questioni. In questo caso, gli Stati si rifiutano di inviare rappresentanti diplomatici ai Giochi, ma non impediscono ai loro atleti di gareggiare. «Questo spiega perché boicottaggi di questo tipo non solo sono difficili da realizzare, ma possono effettivamente minare il valore che lo sport apporta alle relazioni internazionali», affermano Vassil Girginov, esperto in gestione e sviluppo dello sport della Brunel University di Londra, e Christian Visdomini, dell’Università di Oxford. «Questa decisione è un esempio di ‘ambiguità costruttiva‘, una tattica negoziale attribuita a Henry Kissinger. Il termine si riferisce all’uso deliberato di un linguaggio ambiguo per promuovere uno scopo politico e non denota integrità ma autoconservazione». Sostenendo la partecipazione degli atleti statunitensi ai Giochi di Pechino, affermano Girginov e Visdomini, «l’Amministrazione Biden riconosce esplicitamente i valori olimpici e il primato della Carta Olimpica. Allo stesso tempo, dichiarando un boicottaggio diplomatico, gli Stati Uniti minano chiaramente la neutralità politica dello sport e mettono le proprie autorità olimpiche e gli atleti in una posizione molto scomoda. Il boicottaggio esorta gli atleti e i funzionari di quei Paesi a prendere le distanze dai loro governi o ad ammettere che non si ‘preoccupano’ dei diritti umani in Cina». Insomma, il boicottaggio sarebbe ambiguo e minerebbe il valore dello sport nella diplomazia.

«Le Olimpiadi, e tutti i mega eventi sportivi, sono inevitabilmente radicati nei contesti politici del loro tempo. Respingere o aggirare le questioni politiche che sorgono al loro interno o ad esse collegate sembra nel migliore dei casi ingenuo, nel peggiore intenzionalmente falso», sostiene Tim Elcombe, professore associato di Kinesiologia ed Educazione Fisica alla Balsillie School of International Affairs, Wilfrid Laurier University. Altresì, i governi «usano i mega eventi di sport (come ospitare le Olimpiadi) per modellare le loro immagini in patria e all’estero, per presentarsi in una certa luce, per raccontare una ‘nuova’ storia. Non è un caso che nel 21° secolo Nazioni spesso ai margini dell”ordine mondiale’ consolidato -tra cui Cina, Russia, Qatar, India, Arabia Saudita, Brasile, Sud Africa ed Emirati Arabi Uniti- ospitino regolarmente mega eventi sportivi o investano in società sportive di alto profilo. Considerare la crisi dei diritti umani delle Olimpiadi di Pechino 2022 da una prospettiva di ‘soft power’ potrebbe non portare a richieste evidenti di boicottaggio sportivo, ma considera lo sfruttamento dello sport per scopi politici come uno strumento molto reale e potente a disposizione dei governi», e tiene in considerazione non solo le implicazioni tangibili di tale decisione, ma anche gli effetti simbolici».

La Cina ha dunque ragione nel sostenere che gli Stati Uniti stanno politicizzando lo sport, ma«non c’è Paese che abbia ignorato il mandato della Carta Olimpica di tenere la politica fuori dallo sport più della Cina», afferma Victor Cha vicepresidente senior del Center for Strategic and International Studies (CSIS). «La Cina ha boicottato le Olimpiadi estive per quasi tre decenni dal 1952 al 1980 sulla questione della partecipazione di Taiwan. Ha limitato il turismo alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018 della Corea del Sud a causa di una controversia sulla difesa missilistica. Ha sanzionato gli NBA Houston Rockets nel 2019 su un tweet di uno dei membri del suo staff a sostegno delle proteste per la democrazia a Hong Kong. E non è stata completamente spiegata la scomparsa dell’ex stella olimpica e numero uno del tennis nel doppio femminile Peng Shuai, scomparsa dopo aver accusato di stupro un alto funzionario del partito comunista. La Cina vince la medaglia d’oro quando si tratta di politicizzare lo sport».

«Per quanto il mondo vorrebbe che le Olimpiadi fossero prive di politica, come scrisse una volta George Orwell, “lo sport è guerra meno le sparatorie”. Quando gli atleti competono indossando i colori della loro Nazione, evocano sentimenti di nazionalismo tra il pubblico a differenza di qualsiasi altra forma di arte, musica o letteratura. A questo proposito, il boicottaggio di Biden è una sanzione politica di alto profilo, ma ironia della sorte depoliticizza i giochi rimuovendo la presenza di funzionari di governo, lì per promuovere i leader cinesi o parlare con la stampa. Naturalmente, questo non garantisce che gli atleti si asterranno da dichiarazioni politiche, che la Cina e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) lavoreranno febbrilmente per mettere a tacere».

Alla critica che il boicottaggio è una mezza misura che non cambierà le politiche cinesi, Victor Cha risponde che «l’aspettativa non è mai stata che il boicottaggio di Biden cambiasse le politiche cinesi sui diritti umani; il punto invece è ribadire che non è ‘business as usual‘, nel nuovo contesto competitivo delle relazioni USA-Cina e che gli Stati Uniti non daranno alla Cina una piattaforma Potemkin su cui inscenare le Olimpiadi». Sul fronte interno cinese, poi, «il boicottaggio alimenta la narrativa interna della malevola repressione egemonica americana dell’ascesa della Cina».

La Cina ha promesso che gli USA e gli altri che boicottano ‘la pagheranno’, e secondo Cha, Pechino«potrebbe attuare un boicottaggio di rappresaglia delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e forse dei Giochi estivi del 2032 a Brisbane. Per quanto riguarda la sfida delle critiche ai diritti umani, il playbook della Cina è quello di resistere alla tempesta politica in vista delle partite con l’aspettativa che una volta iniziate le competizioni, le storie delle prestazioni atletiche della medaglia d’oro domineranno il ciclo dei media e silenzieranno la politica proteste».

Il CIO, da parte sua, ostenendo il mandato di depoliticizzare le Olimpiadi, «ha fondamentalmente lavorato con i cinesi per incoraggiare alcune concessioni simboliche (ad esempio, consentire ai giornalisti stranieri un accesso illimitato a Internet), non ha mai esercitato pressioni sugli sponsor aziendali affinché fossero socialmente responsabili e sfruttassero le Olimpiadi promuovere un vero cambiamento politico.

La risposta del CIO e della World Tennis Association (WTA) al caso Peng Shuai è stata indicativa. In vista dell’inizio dei giochi del 4 febbraio, il CIO ha tenuto un paio di telefonate con Peng per smorzare il clamore internazionale sulla sua scomparsa alla vista del pubblico, ma nessuna trascrizione, video o riconoscimento delle sue affermazioni di aggressione sessuale è stato fornito. Con miliardi di dollari di sponsorizzazione e il marchio olimpico in gioco», il CIO si è tenuto alla larga da tutte le questioni politiche, avanzando la solita «risposta meccanica che i giochi non sono politici».