PD: ritorno alle origini cercasi disperatamente

Come spesso accade, la lucidità di Gianni Cuperlo finisce per battere tutti, pur nella estrema eccessiva complessità e contorsione degli argomenti, quando, una volta tanto chiaro e netto, dice: “il pericolo al quale assistiamo è che le correnti, quei famosi cinque o sei personaggi (oscuri, ambigui, falsi e incapaci: Letta in testa, occhi di tigre!) si stiano rischierando alle spalle dei candidati alla segreteria del PD”, per poi riprendere da dietro le quinte a governare quel partito, e a indirizzarlo sulla via della sua fine, ma della loo sopravvivenza umana.

Questo, all’apparenza, è stato il primo tema vero, discusso poco e male, sia pure con la giusta premessa di alcuni (non tutti, più la Schlein e la De Micheli che altri) di critica e condanna anche un po’ stupefatta delle scelte folli del passato che, l’unica cosa accettabile detta a mio parere da Stefano Bonaccini, che ha portato il PD a perdere oltre sei milioni di voti.

Ma il secondo tema è molto diverso, e su di esso si è misurata, purtroppo la scarsa coscienza di quei quattro, bravi a onore del vero, almeno nelle parole, che hanno partecipato alla trasmissione della Annunziata su Rai3: una volta tanto utile … la Rai, intendo. Mentre (ma i quattro non mi pare ne abbiano fatto cenno) la Rai 1, si schiera tutta, e volgarmente come sua abitudine, a ridosso del Governo. Normale? No: da una parte la critica, dall’altra il pensiero unico. La RAI di tutti, deve essere la RAI della critica di tutti … ma lasciamo perdere.

Dicevo: il secondo tema buttato sul piatto dalla bellicosissima Annunziata è quello della guerra. La domanda (ecco perché dico bellicosa, e lo dico con dispiaciuto disgusto) è stata posta in termini brutali, assodati, al solito “è così” e basta. Cosa farà il PD per sollecitare la Germania a dare i carri armati micidiali Leopard all’Ucraina? Va bene, la Annunziata è una giornalista, chiaramente e da sempre filo statunitense, che si accingeva ad intervistare il Generale Graziani, mi pare e la pensa così. Forse avrebbe dovuto spiegare meglio il perché e il contenuto della domanda provocatoria … provocatoria? O magari spiegare perché è così certo che quei carri siano il toccasana … ma si sa la Annunziata è la Annunziata, il verbo.

Macché.

Risponde subito Bonaccini e, lo dico chiaramente così se volete smettete di leggere, ha detto rispondendo alla domanda perché mai e poi mai è opportuno che diventi segretario del PD. Ha infatti risposto subito, dicendo che bisogna mandare quei carri subito, che la Russia è l’aggressore, eccetera eccetera: le solite cose. Sia chiaro, le solite cose in gran parte vere, ma in gran parte non del tutto, e in parte false.

Con accenti diversi, e sbraitando forte sul tema aggressine e invasione la De Micheli, gli altri hanno accettato la tesi … della Annunziata. Che è poi una tesi molto diffusa: bisogna che l’Ucraina si difenda di più (per ricacciare i russi, nessuno dei quattro lo ha detto esplicitamente, ma gli girava dietro i denti … forse salvo alla Schlein) perché la guerra finisce “o se la Russia smette di combattere, cioè si ritira o se l’Ucraina finisce”. Sbaglierò certamente, ma anche un bambino cretino capisce da solo che non è così, anzi che così significa la fine.

Il grande equivoco propagandistico di sempre, dal primo giorno della guerra. ma non sono qui per parlare di ciò: chi abbia letto anche un paio dei miei articoli precedenti, dovrebbe avere capito che io non sono a favore della Russia (e nemmeno dell’Ucraina, anzi ho espresso dubbi sulla natura dell’Ucraina e in tempi non sospetti) ma del diritto. Perciò dico, da un lato che l’unica, con una preoccupante timidezza, che abbia espresso un minimo di perplessità è stata la Schlein che ha accennato anche alle stesse perplessità statunitensi, e dall’altro che è apparsa evidente, plateale, non solo la completa impreparazione di tutti e quattro sulla situazione internazionale, al di là dell’uso dei soliti termini di geopolitica da bar; impreparazione non solo di carattere politico (e in un aspirante dirigente di un partito, posto che sopravviva è molto grave) ma di carattere tecnico. Non riesco a vedere la differenza tra l’evidente crassa ignoranza della destra, e in particolare della virile Presidente del Consiglio, sulla situazione internazionale, e la plateale disinformazione, anche dei rudimenti, non solo della politica internazionale (che loro chiamano geopolitica solo perché è di moda) ma del diritto internazionale. Un uomo politico, dovrebbe avere sempre come sua bussola (quella vera non la cavolata di occhi di tigre) il diritto: che è l’unica garanzia per tutti, perché è “indifferente” agli interessi immediati, perfino quando le regole sono “volute” da un ceto dominante … e anche qui, turba la pochezza di coscienza della realtà in quei dirigenti (in tutti, a dire il vero) che non hanno capito che il diritto internazionale non è, o può non essere, il diritto della classe dominante. Imperatori a parte, come ovvio.

Ma non vale la pena approfondire: non lo sanno e non pensano nemmeno ad informarsi.

Chiuso, dunque sul punto, e tornando all’inizio, mi ha colpito in tutta la discussione, l’insistenza su una frase, in sé innocua ma micidiale per la mentalità che nasconde, quando hanno, tutti senza eccezione, parlato di ‘classe dirigente’ del partito. Una frase che in un uomo di sinistra, dovrebbe fare torcere le budella, sia perché allude ad una ‘classe’ inesistente e che dovrebbe, ove ci fosse, essere cancellata, sia perchè allude ad una dirigenza, che decide per tutti.

Qualcuno di loro quattro lo ha detto, di non volere che alla fine il Partito sia diretto da cinque persone a Roma. Ma tra il dire e il fare ce ne è di acqua!

E il tono suadente, soft, ‘competente’ (io sono stato questo, sono quello, sono stato anche quell’altro … ) di Bonaccini, purtroppo mi ha confermato nella realtà che temo sia la sua: un Renzi ripulito, che si prepara a vincere (dicono che vincerà lui … pare) parlando della ‘base’ e preparandosi come Renzi a cancellarla.

Un minimo di maggiore vivacità nel valutare il valore della base nelle due candidate c’è stata, sia pure espressa in frasi come “sulle proposte bisogna sentire la base”. Che lascia interdetti, dopo tante chiacchiere: cos’è il partito degli stellini, dove uno decide e poi chiede agli ‘iscritti’ (non per nulla quattro gatti) di votare sulla decisione, chiamata all’occasione proposta?

No signori. Se volete davvero riformare il PD (e forse con maggiore se pur sommessa forza lo ha detto la Schlein) è proprio quella logica che va rovesciata: è la base che deve discutere, decidere, proporre, litigare, inventare e la dirigenza, almeno per un po’, solo seguire e eseguire. La De Micheli dice che così tutto è lento non funziona, ma è l’unica possibilità. Che la Schlein possa farlo, ove vincesse, non saprei, ma è l’unica prospettiva che è emersa da quel dibattito (tutto in punta di fioretto … sì, vedremo!) e l’unica che ha avuto il coraggio di accennare a ciò è stata lei. Anche se, mi permetto di dire, da sola non ce la farà mai: ha bisogno di Cuperlo, un Cuperlo più allegro (e vabbè … ) ma ancora capace, pare, di pensare.

Il PD, credo, ha una sola speranza: tornare quello che è. Una base di militanti entusiasti (non necessariamente gli ex dirigenti che servono a tavola, che piacciono a Bonaccini … il rottamatore pentito a parole) che ‘fa’ la politica, che la inventa, e la porta alla dirigenza perché la gestisca. Ad una dirigenza che sappia uscire dal fatalismo della guerra senza quartiere, per scoprire che può diventare quella base che ‘fa’ la pace, perché la pace si fa col lavoro duro, magari facendo vedere le armi senza darle, ma richiede la volontà di farla, come la volontà di rovesciare la politica di questo Paese, portando in primo piano la gente e i suoi problemi reali: è lì cha sta, starebbe, il PD.