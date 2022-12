PD: quale europeismo?

Con tutto, proprio tutto e anche un po’ di più, con tutto il rispetto per il Prof. Pasquino, non condivido la sua osservazione sul fatto che il PD sia oggi un partito certamente europeista e convintamente tale.

Sul fatto, invece, che sia indispensabile in Italia è una cosa non solo condivisibile, ma auspicabile. Purché sia chiaro: non il PD di Letta, meno che mai quello di Bonaccini. L’altra sera, dalla Berlinguer ne ho avuto, ne abbiamo avuta, la conferma, con l’intervista intollerabile di Renzi, l’amico del cuore di Bonaccini. Che lo sostiene e le cui ‘posizioni politiche’ sono le più classiche posizioni della Democrazia cristiana di sempre: ambigue, dalla parte dei forti, negoziali su tutto, ma piene di voglia di potere.

E qui siamo al perché non condivido il giudizio sull’europeismo del PD. Ma proprio per nulla, anzi, probabilmente, è lo stesso concetto di ‘europeismo’ che mi appare assai poco comprensibile e per nulla accettabile.

Se europeismo significa: accettare (notate bene il termine, ‘accettare’!) le politiche europee, partecipare ‘europeamente’ alle discussioni europee e cioè seguire le posizioni dominanti e quant’altro e fare massima attenzione alle istruzioni dell’Europa in materia di conti pubblici, siamo lontani anni luce dall’europeismo vero, pur a prescindere dalle solite infinite discussioni sulla presunta ‘austerità’ europea da parte di un Paese scialacquone, disordinato e pieno di evasori fiscali!

Quella roba lì, va benissimo, e non a caso, alla Meloni, che, forte del solito ‘italiotismo’ accetta tutto sussiegosamente, obbedisce, sbuffa, si lamenta, fa la vittima e sotto traccia viola e cambia per favorire ciò che le conviene: evasione fiscale e autoritarismo. La strada è quella di Orbàn, i tempi sono da vedere.

Europeismo, invece, significa altro. Esattamente il contrario di Meloni o Salvini … o Renzi. Significa capire e introitare il fatto, il dato di fatto, non solo storico ma culturale (cioè insito e connaturato nella mente della gente) che il concetto ‘Italia’, come quello ‘Francia’ o ‘Olanda’ non hanno più senso, nessun senso. E meno senso che mai ha la solita pretesa di essere, noi, trattati come ‘i figli della serva’, quando in tanti anni non abbiamo mai fatto nulla per gettare soldi dalla finestra, magari nella stanza di qualche amico. Quando vogliamo davvero e siamo ben guidati, siamo capaci di essere il primo Paese in Europa, ancora oggi … e poi mai più?

Europa significa ‘noi’. Finché si continua a ragionare in termini di ‘interessi italiani’, difesa della ‘italianità’ e banalità del genere, non si è ‘in Europa’, ma si è parte (per lo più oggi nel nostro caso minoritaria e disprezzata, sudditi) di una organizzazione che si chiama Europa e che distribuisce benefici e malefici a seconda delle convenienze della parte dominante dell’Europa … non ‘dell’Europa’.

Qualche giorno fa, sul Corriere, se non sbaglio, è apparso un filmato, a onore del vero, meraviglioso, affascinante, addirittura entusiasmante, guardatelo se lo trovate: il percorso filmato e concentrato in un minuto o due dell’intero percorso in canale navigabile tra Rotterdam e Amsterdam. Ponti che si alzavano e si abbassavano, si giravano, si sollevavano, chiuse perfette che si riempivano e vuotavano, navi che si fermavano, tornavano indietro, giravano ai ‘semafori’, eccetera. Il progresso, la modernità, l’Europa. L’altra sera dalla Berlinguer, la voce chioccia di Renzi, coi toni usati con quel gentiluomo di Bin Salman, che strepitava ‘il Govèèèrno deve prendere il Meeès per la scianità’ e berciamenti del genere. Il progresso, la modernità, l’Europa.

No, signori miei né l’una né l’altra sono Europa. Certo, quei canali meravigliosi sono in Europa e ne esprimono la capacità tecnologica e operativa, il MES è uno strumento di finanziamento, un po’ sospettoso, ma sono soldi europei, questo è tutto. L’Europa non è soldi, permessi, autorizzazioni, regole di comportamento. Questo è ciò che credono Salvini e Meloni, ma anche molti altri, probabilmente Bonaccini incluso.

L’Europa è una idea di futuro, è il nostro e solo nostro ma di noi tutti, il nostro futuro, nel quale non ci sia più l’Italia e l’Olando e la Francia, ma ci sia ‘noi’ … figuriamoci, poi, se potrà esserci ‘il lombardo’ o ‘il laziale’, o meglio, saranno tali ma in Europa, non i Italia o in Nord-Italia! L’Europa (ora la dico grossa, ma solo per farmi capire) è il Tav che va da Salamanca (dico a caso) a Praga ad alta velocità: cioè è un simbolo di unità, cui non per nulla si oppongono pochi imbecilli, un simbolo di non differenza, come sarebbe stata l’autostrada del sole per l’Italia, non per nulla mai portata in fondo. Ecco così: ciò che conta è sottolineare che “non” siamo diversi e quindi che chi non vuole essere come noi, è meglio che resti fuori. Fino a ieri, per capirci, erano la Ungheria, la Polonia, la Croazia … dico a caso ma lo sappiamo non è il momento di fare elenchi: chi, insomma dico, vede Europa come finanziamenti, soldi, tecnologia, ‘aiuto’. Anche quella di Rotterdam-Amsterdam è Europa dei finanziamenti come lo è quella di Renzi col MES! Fino a ieri erano loro, da oggi siamo (non ‘rischiamo di essere’ attenti: siamo) siamo noi! Ed è quello che vuole Giorgia e i suoi tirapiedi, da Lollobrigida all’oligarca.

L‘Europa sarà tale come se quel canale, oppure quella ferrovia, collegasse domani Amsterdam con Reggio Calabria. Spero di essermi spiegato a sufficienza. Questa è l’integrazione, ben diversa dalla cooperazione e perfino dall’unione. Ma vallo a spiegare ai nostri politicanti, Renzi in testa!

E quindi l’Europa non è la bruttura volgare che abbiamo visto in questi giorni da noi: niente sostegno ai più deboli (o molto meno: è il segnale che conta), giustizia solo per i ricchi e potenti, polizia e repressione contro i ’rav’, come se fossero un fatto sovversivo. Diciamo la verità, solo una Meloni può pensare che quattro o quattromila ragazzi che ballano siano un pericolo: si pretenda che non facciano danni, che puliscano tutto dopo, ma lasciamoli vivere, no?

Appunto. Non si tratta di ‘mettere toppe’ come dicono taluni giornali a proposito della Meloni. il punto sono quel tale che attacca Banca d’Italia, cioè una istituzione, perché fa il suo mestiere e la attacca accusandola di averlo fatto perchè di parte: cioè attacca lo stato perchè vuole impossessarsene; o il volgarissimo Nordio che, sfruttando la sua presunta competenza tecnica, si propone (e stavolta potrebbero riuscirci!) di smontare il sistema della giustizia italiano (stracciando la Costituzione) spezzando la provvidenziale unità delle carriere tra pubblici ministeri e giudici (cioè togliendo la ‘terzietà’ al pubblico Ministero: un obbrobrio costituzionale, ma specialmente umano) al solo reale scopo, da un lato, di sottoporre i PM alle scelte politiche e quindi inevitabilmente al potere politico, dall’altro, tranciando la facoltà di intercettazione, con la scusa che poi si diffondono cose inconferenti: non basta stabilire di non diffondere quelle? Certo. Ma è molto meglio dare all’esecutivo la possibilità di usarle quando e se vuole e di impedirle quando e se vuole e cioè di usarle nell’interesse e ad uso del potere, e contro chi si opponga al potere. È un ‘processo alle intenzioni’? no, è una valutazione dello strumento. Con quello strumento volute dal ‘competente’ Nordio, si può scegliere chi intercettare, ma specialmente chi non intercettare, o ancora meglio decidere quali intercettazioni usare e quali far sapere che si possono usare!

E addio Costituzione e spazio aperto al ‘Presidenzialismo’ autoritario (il Presidenzialismo meloniano o renziano che sia è autoritario di per sé) padrone dell’azione di giustizia e gestore dei soldi dell’Europa … finché arriveranno.

È qui che si gioca la partita vera. E in questo momento i giocatori principali sono nel PD, così chiudiamo il cerchio di questo discorso. Se il PD sceglie ‘l’europeismo’ di Bonaccini, sceglie la strada solita: prendi i soldi e scappa. Ma quindi mai, mai più, una strada ferrata o acquosa tra Rotterdam e Reggio Calabria.

L’alternativa? Non si sa. La Schlein potrebbe esserlo, ma dovrebbe oggi in una settimana al massimo, dirlo e farci vedere il progetto, ma specialmente farci innamorare dell’idea, smettendola finalmente di costringerci, tra lei e la Meloni, di occuparci di cosa fanno loro due e gli altri politici a letto: provate, una volta, a dormirci nel letto!