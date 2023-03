PD: ora tocca a Schlein fare politica!

Buono l’esordio di Elly Schlein tra l’ironico e l’irridente: “una volta di più non ci hanno visti arrivare”. Vero. Anzi più che vero: perché negare che dal partito abbiano cercato in ogni modo di ostacolarla è un fatto evidente. Quella dichiarazione volgarissima di Stefano Bonaccini la sera prima del voto, ne è la prova evidente. Poi, e ciò peggiora la situazione, ha fatto il ’nobil signore’, si è congratulato e ha offerto collaborazione. Ormai, anche solo toccarlo è un pericolo. Però le manovre per stroncarla, la Schlein, sono già iniziate, Bonaccini spiega che è contento dei tanti voti ricevuti e che ‘collaborerà’, per dire o mi coinvolgi o ti sparo addosso! E intanto la sirena di Renzi suona a distesa!

Insomma è indubbio che la elezione di Elly Schlein non è stata accolta con particolare entusiasmo né nel partito né nella società civile dei commentatori che ne sanno una più del diavolo. Che subito ha cominciato la solita solfa sul presunto populismo della Schlein. Non escludo che alla fine sarà così e tanto peggio per il PD in questo caso, e per l’Italia: certo alcuni personaggi del suo ‘entourage’ non è che siano rassicuranti al massimo: dal redivivo Santori all’ex morto Zingaretti al problematico, ma barbuto, Provenzano.

Ma il beneficio del dubbio, penso, è d’obbligo. Confondere l’idea che anche con gli stellini si dovrà parlare, con idee populiste mi pare azzardato. Sul fatto che, prima o poi, con quegli stellini si dovrà trovare una forma di colloquio, mi pare logico e indispensabile. Certo, parlare con un essere viscido come Conte e i suoi amici, non è esattamente la cosa migliore da augurare a qualcuno, ma che prima o poi si debba fare è indubbio.

Come indubbio è che alcune delle idee degli stellini, benché espresse in maniera populista, assurde non sono e quindi se ne potrebbe discutere. Non per nulla vado dicendo da tempo che un PD rinnovato e decente dovrebbe cominciare da subito a tagliare l’erba sotto i piedi degli stellini, in maniera colta e razionale … cioè inserendola (l’erba!) in un discorso razionale e di prospettiva: politico, insomma.

Sarà, se la signora Schlein vorrà farlo, un percorso lungo e contrastato, nel quale i colpi bassi non mancheranno, anche perché in qualche caso si tratterà del futuro di singole persone, che faranno di tutto e di più per non scomparire.

Ma il lavoro all’interno del PD non sarà meno difficile, anzi lo sarà molto di più. Perché, come ovvio, la carica dei cacicchi in questo periodo un po’ in ombra, comincerà presto. Già la sera del voto, nella sala della Schlein si aggiravano personaggi noti, con l’aria un po’ furtiva di chi non vuole farsi notare troppo, ma che c’è. Sarà, credo, la prima difficile prova per la signora Schlein e non sarà senza sangue: i big, tali a torto o a ragione, non si faranno cancellare senza combattere. E lì la signora Schlein può cadere: se ne salva uno, li dovrà salvare tutti. Lo vedremo in pochi difficili giorni, perché, come ovvio, non potrà sguarnire del tutto i vertici operativi del PD, ma, d’altra parte, o lo fa subito o non lo farà più.

Ma poi, ci sarà da misurare la lealtà degli sconfitti. Che, intanto, sono proprio sconfitti, che credevano di avere vinto nelle votazioni interne, e invece … E anche ciò richiederà una riflessione, perché è un dato di fatto che evidentemente la forza dei capi-corrente si è fatta sentire all’interno, per essere poi sbaragliata (perché è proprio così, la sconfitta ha dimensioni clamorose) all’esterno. E le sirene (come scrive qualche giornale) del centro hanno già cominciato a cantare. Personalmente credo che non si giungerà ad una scissione, non ora almeno: per un po’ si cercherà di irretire la Segretaria fin dove possibile, poi quando una scissione potrà dare il maggior utile, si farà o se ne andranno alcuni con i loro seguiti. Il che potrebbe non essere un male, se la signora Schlein saprà gestire la cosa con un pizzico di saggezza e due di ironia.

Su un punto, però, ha centrato il discorso, quando ha detto che è rimasta colpita dal ‘ritorno’ di persone anziane ormai lontane da tempo. È vero, credo: molti sono ‘tornati’ vedendo in lei una possibilità, finalmente, di cambiamento. Ora non vanno delusi.

Ha parlato molto dei giovani, ma ne parlano tutti e quindi non conta molto. Però, è un punto centrale, perché un partito politico è per i giovani che deve pensare la politica altrimenti non serve a nulla, come si è dimostrato in questi ultimi anni, con le varie segreterie di vecchi arnesi.

Ci sarebbe molto altro da aggiungere e da dire, ma ora tocca alla signora Schlein di ‘fare’ la sua politica. E per farla non ha senso darle consigli o suggerimenti: deve farla lei.

E dovrà, credo, prima di annunciarla e metterla in pratica, a cominciare dai ‘dirigenti’, dovrà, secondo me, riflettere, pensare e sentire, specialmente sentire. Prima di annunciare un suo progetto politico dovrà fare due cose fondamentali.

Girare, ma girare realmente, tutte le sezioni (non più circoli, per favore) e discutere e chiedere a loro cosa fare e come farlo. È lì che c’è la base reale del partito e lì si deve cercare idee e consenso. Ma è lì, anche, che lei ha perso, ed è quindi lì che deve recuperare consenso e sostegno; tagliando, così, lì nella pratica della vita quotidiana del Partito, le gambe alle correnti: dal basso per poi giungere ai vertici. Lavoro duro, ma necessario. Che avrà come primo punto di riferimento, un cambiamento, magari progressivo ma chiaro, della posizione acritica del partito sulla guerra, un passo, secondo me, vitale. Non solo perché giusto, ma perché rispondente ai dubbi della gente e specialmente unico atto che possa smuovere il corpaccione del PD dal suo torpore. Non l’Italia, purtroppo, finché avremo la Meloni là.

E infine, compito ancora più difficile, dovrà riprendere, con pazienza e cautela ma anche disponibilità, quel rapporto con la cultura del nostro Paese, un tempo vicina ai partiti e al PD in particolare, ma ormai dispersa, abbandonata e perfino disprezzata dai politicanti del Nazareno. E non sarà facile, ma sarà indispensabile, perché comunque da lì può generarsi quella fucina di idee delle quali un partito ha vitale bisogno.

Se poi uscisse dal (falsamente) ‘politicamente corretto’ uso stupido del riferimento continuo al ‘lei’ e al ‘lui’, non solo si renderebbe meno farraginosa, ma sarebbe più moderna, più giovane, più vera.

Ma certo, non ci conto.