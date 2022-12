PD: nomi nuovi, partito vecchio

Non siamo alla rottamazione (per quella ci pensano semmai gli elettori), ma nei suoi dintorni. Nel Partito Democratico si compulsano con preoccupazione e timore crescente i risultati dei sondaggi, che impietosi certificano che governare fa bene a chi governa: Giorgia Meloni sembra stabile.

Il travaso di consensi da Lega e Forza Italia sembra ormai cosa fatta; nel campo della destra-centra regna incontrastata, gli ‘scivoloni’ le vengono benevolmente perdonati, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi abbaiano, ma non mordono. Oltretutto Meloni attua anche visivamente quel piano B che si era visto in occasione dell’elezione del presidente del Senato, quando Ignazio La Russa ha incassato voti dall’opposizione in misura sufficiente da pareggiare i mancanti di Forza Italia. Il molto pubblicizzato incontro tra Meloni e Carlo Calenda a palazzo Chigi è uno spot pubblicitario per ora privo di effetti pratici; ma il ‘messaggio’ in prospettiva è chiaro, un esplicito parlare a nuora perché la suocera intenda. In questi giorni di discussione della legge di bilancio, con le sue infinite trappole e percorsi tortuosi, sapere che al Senato, dove i numeri sono ballerini, le bizze di Berlusconi e Salvini possono essere neutralizzate dalla pattuglia di Calenda, per Meloni è l’equivalente dell’asso nella manica. Quanto a Calenda, che cosa frulli esattamente nella sua testa non è ben chiaro. Forse nulla: ennesima replica della famosa battuta di Fortebraccio, corsivista principe dell’’Unità’ dei tempi migliori: «Si aprì la porta e non entrò nessuno: era il segretario socialdemocratico Antonio Cariglia» (elaborazione per altro di un’altra famosa freddura, mai ufficialmente rivendicata, di Winston Churchill: «Un taxi vuoto si è fermato davanti al n.10 di Downing Street, e ne è sceso Clement Attlee»).

Come sia, Renzi svelto ha trovato il modo di prendere le distanze con molta accortezza: con Azione di Calenda fa sapere, è ‘federato’, ma al tempo stesso autonomo. Traduzione: se l’operazione di avvicinamento al Governo produce frutti, anche lui ne gusterà volentieri; se invece no, lui è ‘federato‘, agevolmente si potrà dissociare.

Ad ogni modo le manovre di Calenda non piacciono per nulla al segretario dimesso ma ancora incarica Enrico Letta: ‘Traditore’, ha sibilato. Calenda replica che il PD non sa fare l’opposizione (gli abboccamenti con Meloni invece lo sono?) e respinge l’insinuazione di voler diventare una stampella del governo: «Una spudorata bugia. Enrico stai sereno. Non entro in maggioranza». Per la seconda volta questo perfido invito alla ‘serenità’. Però si deve aggiungere che Calenda non è Renzi, che sornione in un angolo sorride, guarda e lascia fare.

In tutto questo bailamme, il congresso del PD per la nuova leadership. In campo, dietro gli aspiranti, un vorticoso lavorio di trattative tra i maggiorenti del partito, che alla faccia dell’auspicato ‘rinnovamento‘ non hanno alcuna intenzione di mollare la presa.

Il 19 febbraio prossimo avranno luogo le primarie, questo è per ora un punto fermo. Altro punto fermo le candidature (in ordine alfabetico): Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elly Schlein.

De Micheli, scesa in campo per prima, non se la fila praticamente nessuno.

Bonaccini incassa il sostegno di Base Riformista, la corrente che va da Alessandro Alfieri a Lorenzo Guerini passando per Simona Malpezzi. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è poi sostenuto dal Sindaco di Firenze Dario Nardella e da un nutrito gruppo di amministratori: il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Presidente della regione Puglia Michele Emiliano, quello della Campania Vincenzo De Luca; e anche dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, se non deciderà di correre anche lui e di Bergamo Giorgio Gori.

Elly Schlein: ha sciolto ieri la sua riserva, come del resto appariva scontato. Parlamentare di fresca nomina eletta dal PD come ‘indipendente’ (si iscriverà al Partito in queste ore), già vice di Bonaccini in Emilia-Romagna, può contare sul sostegno di Area Dem, la corrente di Dario Franceschini (un ‘nuovo’ che avanza); potrebbe convergere su di lei anche Nicola Zingaretti, e la ‘sinistra interna‘ guidata da Andrea Orlando e Peppe Provenzano, nel caso non corrano anche loro con un candidato (Orlando?); guardano a Schlein con interesse anche Gianni Cuperlo e Goffredo Bettini. Tutti personaggi che vedono il M5S come un possibile alleato, e vantano buoni rapporti nel mondo sindacale.

Nonostante questi sostenitori, alcuni dei quali risalgono a ere politiche pressoché geologiche (parecchi hanno cominciato che ancora esistevano Partito Comunista e Democrazia Cristiana), Schlein fa sapere di voler fare, ovviamente, la segretaria di un partito ‘altro‘: il partito del lavoro o qualcosa di simile. Comunque non il PD che conosciamo e abbiamo conosciuto al momento del 2007, quando venne fondato. «Serve una cosa nuova»; e ancora: «Siamo un’onda non una corrente…non ci sarà una corrente, col mio cognome non è possibile», celia. Tante possibili anime, cementate dall’anti-renzismo: «Senza la base scordatevi le altezze». A Renzi riconosce il merito «di aver spinto lei e tanti altri fuori del PD, con le sue scelte scellerate, di aver umiliato chiunque avesse un’idea diversa». Bolla Renzi come il capo di quei 101 che «affondarono la candidatura di Romano Prodi al Quirinale e impedirono a Pierluigi Bersani il governo del cambiamento». Promette: «Non ci faremo dire da chi ammicca alla destra cosa deve fare la sinistra». Getta un mini-ponte a Bonaccini, candidato degli ex renziani di Base riformista: «Siamo la dimostrazione che le diversità possono governare insieme». ‘Go’, e subito dopo ‘stop’: «Il mio PD non è quello di Bonaccini. Non vogliamo una resa dei conti identitaria, ma far nascere un nuovo PD che abbia profilo e identità chiara».

Se vi chiedete che cosa voglia dire esattamente, significa messa in discussione del «modello neoliberista che si nutre di diseguaglianze ed è inadeguato per il pianeta». Difesa del reddito di cittadinanza («ha impedito un milione di poveri»); lavoro come questione centrale: «Non solo a parole, con tre milioni di lavoratori poveri, vogliamo che lavoro e poveri non stiano nella stessa frase»; non manca un attacco diretto a Meloni: «Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non difende le donne». Possibili alleanze? «Verrà il momento di parlarne, intanto si possono fare battaglie in comune con le altre opposizioni». Evidente comunque che un’intesa con Renzi è più che difficile.

Questo, in sintesi, il ‘programma’ Schlein.

E il ‘rivale’ Bonaccini? Ci sono sindaci di grande qualità tenuti troppo spesso in panchina, fa sapere. Per questo «mi è sembrato giusto affidare la presidenza della mozione» «per la mia candidatura a segretario del PD al sindaco Nardella». E ancora: «Non voglio essere il candidato di alcune correnti. Il PD va smontato e rimontato e non dobbiamo farci chiamare con il cognome di qualcun altro. C’è la necessità di una pluralità di forze». Quanto al programma, il primo punto, dice Nardella «la coerenza. Ho sempre detto in queste settimane che i nostri destini personali vengono molto dopo le idee, i valori, la costruzione di un progetto collettivo. Credo molto in questo concetto».

Idee, valori, progetto collettivo: sarebbe una cattiveria ricordare che Bonaccini è stato via via sostenitore di Bersani, Renzi, Zingaretti, Letta. Al di là dei destini delle persone contano appunto idee e valori.

Quali idee e valori le si può cercare in quello che è a tutti gli effetti un dibattito pre-congressuale in corso da giorni attraverso le ospitali pagine di ‘Repubblica‘. Laura Pennacchi, per esempio: economista, è deputata dem, è stata sottosegretario di Stato al Tesoro. Intima: «…Per riconquistare una dimensione altamente progettuale, il PD deve sciogliere nodi lasciati a lungo irrisolti, risalenti addirittura alle sue origini, che hanno dato luogo ad alcuni equivoci di fondo, mai adeguatamente chiariti…». Se è questo che si va a dire all’elettore sfiduciato e deluso, non ci si deve aspettare che ti butti le braccia al collo…

Un’idea/proposta viene dal sindaco di Bologna Matteo Lepore: «Ci servono coraggio e idee chiare da cui partire. Ne propongo una, sperando possa fare discutere dentro e fuori. Aggiungiamo al nome PD la parola ‘lavoro’, per affermare chi siamo e dove vogliamo andare. Ritorniamo alla terra e alla vita reale. Inauguriamo un tempo nuovo, ci farà bene. Per le persone, per l’Italia e il suo futuro».

Viene in mente quello che diceva Palmiro Togliatti che sarà stato quello che è stato, ma di politica masticava qualcosa. Poneva una sorta di veto: emiliani, ottimi amministratori, ma mai dar loro le redini del Partito. Al momento chi è sceso in campo e si contende la guida del PD o quello che sarà è un emiliano ‘doc’, Bonaccini; e un’emiliana acquisita: Schlein. Probabilmente Meloni e il suo governo possono dormire sonni tranquilli per un bel po’.