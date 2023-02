PD: manca il progetto, fine della storia?

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Benché appaia una perdita di tempo non è inutile interrogarsi su uno dei fenomeni più oscuri e complessi di questo XXI secolo. Almeno per una futura memoria. Rappresi tra una post pandemia e nel pieno di una guerra proviamo a capire qualcosa dell’“oscuro oggetto del desiderio” chiamato PD. Mentre è in corso la prima fase dei lunghi coltelli del congresso dal 3 al 12 febbraio, 19 per Lazio e Lombardia in tempo per stracciarsi le vesti sinonimo di voleranno pugnali volanti ed accuse reciproche su vincitori vinti e quasi perdenti. Il tutto in mezzo a Sanremo con le polemiche sulle parole di Zelensky ma in sua assenza lette a tarda notte da ‘Ama’ chiunque sia.

La prima fase del finto rinnovamento dem avviene con il voto su quattro piattaforme più che altro malferme palafitte e con voti, attenti al particolare rilevante, dei ‘soli’ iscritti. E così nel mentre si citano solo dati locali in favore dell’uno o dell’altra (i due veri contendenti, Bonaccini vs Schlein) già si segnalano voti gonfiati nella solita Campania dove tra Salerno e Caserta si registra l’adesione sospetta di troppi voti (leggasi compravendita di voti) rispetto agli iscritti. In linea con il passato alla faccia dell’ennesimo nuovo corso. Ricordate? Nel 2011 il Cozzolino oggi ai domiciliari per le mazzette del Qatargate europeo che portò persino i cinesi a votare. Già avvezzo a disinvolte pratiche. Poi le due proposte più votate (Bonaccini e Schlein) vanno alla ‘finale’ dell’ennesima nomination verso le primarie, attenti anche qui, ‘aperte’, il 26 febbraio, così che possa votare chi vorrà chi passa di lì o non ha nulla da fare o gente di destra per inquinare ancor di più il voto (già accaduto, tranquilli). E chi conterà di più l’iscritto o il partecipante per caso necessità volontà, chi vincerà chi ringrazierà?

Scrivo per salvare almeno la memoria del quasi fu Partito Democratico riconnettendo la sua storia con la Storia del Paese. In cui un partito di massa coagulava tesi ed idee tra interessi personali rappresentanza sociale e politica incidendo sulle vicende italiane con la sua cultura e pratiche di governo. Una storia, oggi appena sussurrata, riflessa nelle silenti inerme vite spossessate di ogni afflato solidaristico perso lungo una strada divenuta impervia. Soprattutto oggi che questa sostanza politica si dissolve come una forma di sabbia in un’acqua limacciosa in cui siluettano strane forme politiche portatrici di confuse idee di cui si sono perse premesse ed esiti. Sapendo già chi vincerà prima che succeda, come un qualsiasi festival canoro tra fiori distrutti da un demente furbo post adolescenziale vinto prima del cominciamento del grande nulla di lunedì scorso con Mengoni?

Varrebbe la pena di accomiatarsi con pattine silenziose da una forma politica che all’inizio è stato uno dei partiti comunisti più importanti ed autorevoli e meno russofili della storia del Novecento. Quel PCI, cosiddetta ‘chiesa’ laica di tante luci e diverse ombre. Formazione politica che con i suoi compromessi laico-cattolici ha contribuito a scrivere la Costituzione italiana tra le più belle perché tra le meno applicate. Ma con i laici sempre più confessionali gravemente dimentichi del dettato laico di ‘libera Chiesa in libero Stato’, trasformatosi in Stato accerchiato da chiesaioli, neologismo per dire non i portatori di valori religiosi, quanto i finto laici iscrittisi nelle liste trascendenti papiste.

Le tristi gesta del PD vanno almeno ricordate per chiedersi come e perché sia svanito un partito che appena 15 anni fa rappresentava oltre 12 milioni di voti ed un progetto di società e che si è ‘suicidato’ per non voler affrontare con umiltà ragioni e torti del suo inarrestabile declino. Perché così avrebbe messo in discussione poltrone e poteri personali. Fino all’oggi di un disastro annunciato da tempo su cui mettevano in guardia in tanti. Si sono fatti accadere disastri senza profferir verbo così da far finta che nulla fosse successo e magari gli altri non se accorgessero. Della serie: se non parlo di un fatto, allora quel fatto non esiste e mi tengo prebende e potere. Cosicché meriterebbe quel partito che pure aveva suscitato attrazione, magari non fatale, un affondamento perché non è stata capace di fare una cosa fondamentale in politica: verifica delle scelte misura della loro congruità ed eventuale cambio di rotta. Tutto le opere umane sono il prodotto di un costrutto sociale di per sé fallace destinato a sparire. E dunque che coli a picco privo com’è di analisi idee progetti strategie ed assente nei mutamenti sociali e politici che altri attori sociali hanno impresso alla società e da cui attendevano risposte. E nel tempo delle campane a morto con il nuovo, l’ennesimo!, segretario, che si fa finta di eleggere? Sarà Bonaccini vedrete.

Allora ri-guardare il passato più che un gesto retrotopico o nostalgico sguardo all’indietro è riutilizzo di una memoria di riflessioni per inquadrare meglio l’oggi con r-impianti di ieri. E così tra le molte notizie e materiali catalogati ritrovo un testo di Alberto Asor Rosa, intellettuale raffinato studioso di letteratura italiana che ci ha appena lasciati nel dicembre scorso. Il quale affronta molti dei temi ancor oggi irrisolte di quel partito. Il testo dall’archivio del manifesto ha il titolo profetico “L’anello mancante. Vademecum del partito che non c’è”. Che non c’era sin da allora. La data della riflessione fa impallidire perché è addirittura del 18 giugno 2010 dopo solo tre anni da una strana convivenza tra anime comunista e cattolica già in debito di ossigeno politico e di idee mentre veniva montando un’antipolitica grillina che ha finito per distruggere il paese e già diffusa nel mondo. Una riflessione “emblematica” di ciò che era in itinere e che è stato disperso per strada. AR comincia la sua riflessione con una domanda e siamo già dentro un problematico incedere “E ora?… Non parlo neanche del ‘governo delle larghe intese’. Mi limito a esprimere l’opinione secondo cui non esiste, non è mai esistito, un governo al di sopra delle parti: un governo è sempre di parte”. Si riferisce alla fase che vede il disastro del poi pregiudicato di Arcore della semi vittoria di Bersani e del rifiuto di Napolitano di far rivotare, dando luogo ai futuri famigerati governi tecnici finalizzati a parare i disastri oggi ripresentatisi puntuali con queste destre ancor più agguerrite nel disarticolare il paese.

Sottolinea AR che una natura cogente del GLI ‘governo larghe intese’ è che “si va formando al centro, fra governo e partiti, una nuova e inedita articolazione”. Unendo c-sinistra e c-destra incubatrici di una comune cultura politica. “Ma il punto decisivo è se e come il Pd riuscirà ad uscire dalla morsa in cui è stato gettato e si è gettato”. Agente ed agito in contemporanea. Percorso obbligato e scelta. “Se il Pd è perduto (afferma ARosa allora!) dovremo lavorare… perché un nuovo processo abbia inizio”. Proseguendo “il Pd gode ancora, nonostante tutto, e il centro-sinistra con lui, di un elettorato di appartenenza che ne cede anch’esso qualcosa all’astensionismo… impressionante è l’incremento esponenziale dell’astensionismo frutto di una crisi di sfiducia nei confronti di tutto il sistema”. Tutti temi costitutivi oggi del deterioramento sistemico politico italiano già presente sin da allora. Quella sfiducia che andrebbe letta, ieri dice AR, “come una smentita alla linea della ‘normalizzazione’“. Qui entra nel merito dell’afasia del Pd già presente. “Nessuno parla dentro questo partito; e pochi fuori”. Capito? Già è un partito che non si confronta non discute non parla.

Oggi è il conto di quelle disastrose ma tanto convenienti posizioni. E qui, lì all’epoca, AR pone diversi temi. “1) Do per scontato che debba esserci un ‘partito’, organizzato democraticamente, e non grillinamente (o berlusconianamente) liquido”. Santo Asor Rosa da intelligente intellettuale aveva già compreso che le forme del Grillo vaffanculante o del Berlusca a-morale a-democratico erano due derive da combattere. Infatti il Zinga(retti) molti anni dopo incoronerà i grillini quali diretti eredi della sinistra! E poi “Ma: chi rappresenta questo partito? (mio: capito? 3 anni dopo la pessima unione di fatto!) Quali interessi difende e tutela (al di là o al di sopra di quell’“interesse nazionale”, che è da sempre il simulacro appariscente di un qualche ‘interesse particolare’). Come si fa a non tentare neanche di rispondere a questa domanda?”. Questo 13 anni fa ed ogni commento è superfluo. Poi afferma “L’antipolitica è il frutto della totale assenza di corrispondenza fra interessi e rappresentanza”. Perfetto, non si poteva dir meglio. E così quella specie di Pd si è calato le braghe con le larghe intese, ha perso di vista gli attori sociali da difendere ed ha smarrito la tutela la protezione ed il conflitto a difesa di interessi diffusi e di una rappresentanza composita diluitasi in ogni società complessa. Ovvero ha fallito e l’oggi è un patetico inutile tentativo di far tornare in vita un organismo morto non come gli esperimenti per ridar vita a Frankenstein junior. Alcune altre perle vanno citate. Al punto 2 dice “È sempre più intollerabile l’assoluta autoreferenzialità di questo partito… Mai uno sguardo che si volga all’esterno delle stanze segrete del potere. L’Italia è piena di movimenti, comitati, centri di azione e di elaborazione, critica e proposta”. Non vi sono più gli scambi ai tempi di Berlinguer “e alle sue iniziative di consultazioni di massa fuori dal partito. Sì, ma dov’è allora oggi la diversità? Forse nel fatto che il partito si è supinamente adeguato alla civiltà dello spettacolo (si riferisce a Guy Debord le cui tesi raffinate avrebbero dovuto essere lette da un partito attivo e vivo) e della finzione?” Riflessione acuta tra il politico e l’estetico di massa, ma cui lo ha ascoltato? Era sol un intellettuale serio ed il Pd non sapeva che farsene. Poche altre parole tra il molto che poneva ad una riflessione già allora rasa al suolo. AR si interroga sul lavoro e dice “Possibile che nessuno noti che fra le tante anomalie italiane c’è anche l’assenza di un Partito socialista? Ma come è possibile… questa colossale rinuncia alla rappresentanza dei ceti sociali legati alla produzione e del lavoro?”. Poi “4) esiste o no una ‘questione morale’ in questo paese?… C’è un silenzio impressionante su tutta questa sfera dell’agire pubblico… Può un partito come il Pd non disseppellire la ‘questione morale’ e farne la propria bandiera?” meglio di così con un partito già ben impantanato e commisto a figuri interni ed esterni a sradicarne radici ancora utili.

Per brevità salto alla fine con una domanda che si pone “serve ancora in epoca post-moderna riflettere sulle coordinate generali dell’azione politica oppure no? Se si risponde no (prevarranno) interessi personali e di carriera da difendere (ciò che è accaduto). Se sì, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare… significa costruire un ‘progetto’. Ce l’ha un ‘progetto’ il Pd. No, non ce l’ha; o se ce l’ha, nessuno finora se ne è accorto. Il ‘progetto’ è l’anello mancante, che serve a tenere insieme critica e moralità, azione politica e partecipazione, consenso e dissenso… Se nessuno farà vedere l’anello mancante, non daremo fiducia”. Ecco, questa la summa sintetizzata di quando c’era un pensiero già allora inascoltato dai nuovi figuri dentro ad un partito mai nato veramente. Ma la pasta di cui è fatto l’uomo è friabile corrompibile e gli ideali richiedono abnegazione e sacrifici scevri da arricchimenti personali. Una volta questo lo si faceva. Poi perduti gli ideali e cambiato il mondo invece di capirlo, ci si adagiò negli agi personali.

Auguri a chi ci crede ancora in non si capisce cosa, illusi dinanzi ad una cronaca di una morte annunciata i cui ritocchetti odierni dopo una sconfitta del 25 settembre scorso esiziale ha lasciato il partito uguale a prima nei metodi e pratiche. Appare questo partito uguale ai precedenti fuori tempo della storia rispetto alle profetiche parole che diversi condividevano sin da allora ben focalizzate da Alberto Asor Rosa.