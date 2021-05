PD - M5S, '‘o zuoppo e ‘o cecato', costretti insieme

Nel guardare il panorama desolante della nostra politica, si notano le solite ripetizioni di fatti già visti, ma che si ripetono puntualmente. Gli stessi protagonisti, come degli attori in una commedia che devono recitare, ripetono gesti che hanno fatto altri prima di loro e che sanno benissimo come finiranno.

Facciamo un esempio. C’è il problema del sindaco di Roma, e invero anche di quello di Napoli: due città chiave.

Su Napoli non so che dire perché tutto è sotto traccia. Si sentono volare nomi da fare accapponare la pelle, ma non dico nulla. La logica, pare, è quella dello scambio, che in termini di ideologie politiche e di filosofie etiche è veramente l’ideale: lo scambio, sento dire, sarebbe uno stellino a Napoli e un piddino a Roma. O viceversa? Mah, non lo so e non voglio saperlo. Però, se tanto mi dà tanto, ora che cosa ‘scambiano’? Peraltro, sento, però, che si candiderebbe Antonio Bassolino: vecchio, lesionato, brutto, che parla con accento napoletano … è stato un ottimo sindaco di Napoli, per un (breve invero) periodo riuscì perfino a mandare qualche poliziotto municipale in strada, che a Napoli è come conquistare l’Everest a piedi nudi, se così stanno le cose e se si candida davvero, io ci farò più di un pensierino. E, Bettini permettendo, dovrebbe farcelo anche il PD.

Per Roma, per il disastro Roma, il discorso è diverso. Virginia Raggi è quello che è. Darle tutte le colpe di ciò che vi accade, e specialmente di ciò che non vi accade, è ingiusto e ingeneroso. Ma che sia molto al di sotto delle capacità necessarie è talmente evidente da essere inutile discuterne. Poi ha fatto, secondo me, l’errore finale: minaccia di andare con Davide Casaleggio, in senso politico immagino. Errore gravissimo, lo sa chiunque, l’unica cosa da evitare è andare a mettere la mano -e lei ci ha messo tutto il braccio e anche di più- in quel nido di serpi impazzite che è il movimento degli stellini: è da matti. Il partito è allo sbando completo. Vorrebbe qualcuno mettere Conte-pochette al comando del partito e quello, in ormai oltre tre mesi, l’unica cosa che sa fare è litigare con Casaleggio che gli nega la lista degli iscritti e fare sparire il giallo (mi pare che di questo si tratti) dalle stelle degli stellini, e roba del genere. E tu vai a dire che te ne vai con quello o quell’altro? Ma sei matta! Giggino dell’Arco solo questo aspettava … già sta alla canna del gas perchè il partito gli si è sciolto in mano, già ha un diavolo per capello perché Grillo si è messo a dare fuori di matto pensando al figlio invece che al partito, e tu dici che te ne vai, diciamo così, col fedifrago!

Mah, certo però loro hanno Conte che ora si è messo a fare il filo al PD o forse il contrario, non saprei. Anzi, sicuramente il contrario, perché come al solito, affidabile come è, li ha presi in contropiede e si è abbracciato alla Raggi. Proprio quando il PD ha confermato che senza stellini la vita non ha senso e quindi Enrico Letta, auspice il lucido Bettini, passa la giornata a sbaciucchiare Conte. Ma, in realtà, Letta ha un problema, il più classico dei problemi dei segretari, per così casuali: deve garantirsi che il segretario precedente non ci ripensi e torni alla carica. Eh sì, questo è un problema serio. Letta, poi, sa bene che in quel partito può accadere di tutto. E quindi che ti fa? spinge, auspice Goffredo Bettini, per una candidatura di Nicola Zingaretti, in modo da correre il rischio di perdere in un colpo solo la sindacatura di Roma, la presidenza della Regione Lazio e la segreteria del PD. Contento lui, fatti suoi. Sciocchi, poi, me lo permettano questi grandi strateghi, sciocchi. Perché hanno una occasione d’oro a 50 carati: possono tirarsi fuori ‘elegantemente’ (certo tra Letta e Bettini sull’eleganza sarei più cauto, ma insomma … ) e dire ‘la Raggi non va bene ma non le si può negare di correre ancora, ci provi pure’. Calenda è Calenda, frequenta le periferie, però abita ai Parioli, magari qualche chance ce l’ha. ‘Noi stiamo a guardare e poi al ballottaggio decidiamo e saremo decisivi’. Incidentalmente sarebbe un modo elegantissimo, per non trovarsi un Guido Bertolaso fra i piedi.

Ma no. Letta ha un solo chiaro problema: deve distruggere definitivamente Zingaretti che, nonostante le strane dimissioni, dalla Regione sta facendo faville (oddio, sempre faville all’italiana, eh!) e quindi gli fa ombra. E allora, nella migliore tradizione della politica italiana, lo si fa fuori ‘costringendolo’ a prendersi quella rogna, con grandi possibilità di perderla, tanto più che non avrà solo la Raggi contro, ma anche Calenda che, alla fine, è uno dei pochi politicanti romani, con il quale si potrebbe perfino parlare di cose normali, sempre che non si metta in costume da bagno a inseguire le papere. E, alla fine, invece, si butta allo sbaraglio Roberto Gualtieri, col rischio di non arrivare manco al ballottaggio!

Ma tant’è, le mene imperscrutabili del duo Bettini-Letta sono fuori delle mie capacità di comprensione. Sta in fatto che, arrivato Letta, Bettini ha fatto la sua correntina e ha deciso che il futuro del PD è … Conte!

Ora, per carità, io di politica non capisco nulla, e va bene, ma non sono così cretino da non sapere che, allo stato dei fatti, il PD, se non vuole scomparire, deve per forza allearsi con gli stellini, sperando che un po’ ne sopravvivano. E nemmeno sono tanto cretino da non capire che gli stellini, che sono quello che sono (cioè aria bollita), l’unica cosa che hanno capito, guidati dall’impavido Di Maio, il super-elevato ora in rotta anche con Grillo, oltre che con Casaleggio, è che, appunto, senza di loro il PD affonda insieme a loro: a Napoli, con quel cinismo irridente che solo un napoletano può avere, si direbbe ‘‘o zuoppo e ‘o cecato‘, costretti ad andare insieme!

Ma, temo, il PD lettiano o bettiniano o entrambi, non sembra che abbia capito, a sua volta, esattamente la stessa cosa: gli stellini senza il PD sono finiti, fatta eccezione per quella parte di loro che ancora piange per la rottura dell’amicizia imperitura con Matteo Salvini. E intanto, mi perdonerete se azzardo una proposta, la prima cosa che si dovrebbe fare sarebbe appunto questa: liberarsi chiaramente di questa parte degli stellini che rappresentano comunque una palla al piede e permettono al partito stesso di cercare di giocare, come sta facendo, su due tavoli. Insomma: farlo potrebbe dare l’impressione a qualcuno che gli stellini stiano ‘facendo politica’ e non solo sotto-governo.

Ma, ciò fatto, il tema, per il PD, diventano Conte e Di Maio. Perché? Ma perché sono quelli che, controllano una parte e aspirano a controllare tutto il partito, ma sono due personaggi inaffidabili e inesistenti sul piano ‘culturale‘ -tra virgolette perché nella politica italiana la parola cultura ormai è una bestemmia.

Conte, Giuseppi, è l’uomo che, facendo il vice di Di Maio (lo ricordate?), ha partecipato entusiasta alla folle politica salviniana, tutta fondata sulla caccia ai migranti (oggi condotta con molta maggiore abilità, ma non con minore cinismo dalla signora Luciana Lamorgese, che conosce i meccanismi, e Mario Draghi che sa dove vuole andare a parare se non li si fermano in qualche modo) sull’armamento dei cittadini contro ladri e rapinatori (e ne abbiamo visto un caso pochi giorni fa) e sulla pretesa sovranista, oggi completamente smontata dal fatto che perfino Salvini (ma certo non Borghi e la Meloni, ma si fa quel che si può!) ha capito che senza l’Europa noi alla canna del gas andiamo. E alla canna del gas si vincono la prima volta le elezioni, e la seconda o si finisce come Al Sisi, o come Ceausesco.

Ma appunto Conte è quello. Come possa qualcuno ‘fidarsi‘, cioè affidarsi a lui per qualunque cosa che non sia un ‘andiamoci a prendere un caffè’, purché non versato da lui, a me sfugge. Su Giggino, taciamo: è l’esempio vivente della incompetenza vantata e trasformata in successo personale, inteso come potere.

Solo uno come Bettini, con l’assenso di Letta, può dire che quello tra PD e stellini «È un rapporto essenziale, quello tra due grandi forze democratiche e anti sovraniste»: ‘grandi’? ‘democratiche’?, gli stellini? Quanto al fatto che l’alleanza potrebbe essere un problema perché sia Giuseppi che il ‘dotto Letta’ puntano a Palazzo Chigi … fantascienza?

È questo il punto. Con questo partito non si può cooperare seriamente, perché non sa che vuol dire e meno che mai come si faccia. Ma specialmente non sa assolutamente che cosa fare. Certo, non è che il PD sappia fare molto di meglio, purtroppo.

Questo è il dramma della nostra politica e quindi del nostro futuro. Tra quei partiti, ma non necessariamente tra quelle persone, bisogna per forza cooperare, ma non certo inseguendosi a destra, verso Renzi e Berlusconi. E ciò che mi preoccupa è che, al di là delle parole, sia Bettini che il ‘dotto Letta‘ stiano lì a corteggiare gli stellini, senza capire che se non li si prende di petto e gli si dice chiaro che chi comanda è il PD, non si va lontano.

È vero, direte voi. Ma nel PD chi ‘comanda‘ -già, chi comanda?- saprebbe cosa fare?

E qui, confesso, casca l’asino, insieme alle mie braccia!