PD: il congresso, le correnti, il potere

Notate bene, l’ho scritto più o meno esplicitamente molte volte, è indispensabile, urgente e improcrastinabile che il PD faccia un Congresso per ridefinire la propria identità e per darsi un programma fatto di ‘cose‘, nell’ambito di una ‘idea‘ di società da proporre al Paese. Senza il timore di essere fagocitato dalla presunta ‘sinistra‘ degli stellini, né di cercare di fagocitare i cosiddetti centristi, la cui unica funzione, oggi come domani, non può che essere quella di strappare, come lupi, o meglio conigli famelici, pezzi di partito (non di base, né di idee) al PD.

Nell’assemblea del PD che comincia alle 9 e finisce alle 13 (per circa mille delegati!), si sentono i membri del partito (destinati ad essere ignorati, per decisione dei capi-corrente) protestare per l’impossibilità di riunirsi e discutere in presenza, e la dirigenza lontana dalla base, che decide sulla base dei confronti tra le correnti. Parole durissime del primo intervento all”Assemblea’, dopo il discorso solitamente noioso e rinunciatario di Enrico Letta, parole che, per la scadenza del tempo, sono fermate. E il successivo, rileva che i dirigenti sono sempre gli stessi. Tanto verrà interrotto pure lui, specie perché chiede di cambiare tutta la dirigenza. Questa, purtroppo, è la realtà oggi del Partito. Che si trova ad un passaggio difficilissimo, che gestisce come al solito.

L’operazione Letizia Moratti è il più classico, benché solo il più recente ma non l’ultimo, tentativo di attaccare il PD alle caviglie. Meglio, perciò, parlare di conigli famelici, conigli-mannari, perché il cosiddetto centro, in realtà, colpisce di rimessa e sempre azzannando le caviglie, mai con una proposta o una azione faccia a faccia, leale, chiara. È evidente a chiunque legga anche solo di sfuggita un giornale qualunque, che l’operazione Moratti, non si propone nemmeno di fare vincere la Presidenza della Regione Lombardia a Moratti -sulla cui ‘odiosità’ politica l’intervista alla signora Lilli Gruber è una pietra miliare … sarebbe bastato solo il trucco!- lo scopo è innanzitutto di fare perdere il PD, e in seconda linea, di fare vedere al colto e all’inclita che la sconfitta della Moratti sarà colpa del PD.

Nel caso non impossibile che vincesse (lei gode di moltissimi appoggi nella parte ZTL della Lombardia, ed ha mostrato più volte le sue tendenze assai destrorse) servirà per accreditarsi verso la destra come forza significativa, per portare avanti la linea vera del centro renzo-calendiano, e cioè di riprendere la deglutizione di Forza Italia e, ormai, di una parte della Lega.

Insomma, la proposta di alleanza al PD sulla Moratti è una chiara polpetta avvelenata.

Stranamente la proposta è sostenuta da Carlo De Benedetti … forse una sorta di richiamo della foresta del tipo: ‘imprenditore non mangia imprenditore’? Non so bene dirlo, ma ho l’impressione che questa volta l’ingegnere abbia sbagliato, posto che conservi ancora la tessera del PD.

Torniamo al ‘congresso’.

I candidati alla segreteria sono vari.

Tra quelli noti e ufficiali, c’è il solito Stefano Bonaccini, da sempre aspirante, in modalità Renzi, alla segreteria PD, e che è la longa manus di Renzi, quindi da evitare con cura, tanto più che la sua linea politica si riduce al fatto che un amministratore locale è meglio perché ‘è vicino ai cittadini’! Da buon renziano, ha fatto di tutto per far perdere le elezioni a Letta, e quindi al PD, ma il bersaglio era Letta … suvvia, non facciamo le verginelle schifiltose!

La candidata donna (‘finalmente una candidata donna’, insomma la solita chiacchiera, un giorno o l’altro ne parlerò di questa buffonata) è la signora Elly Schlein, donna di potere che sta ben ferma sulla vice-poltrona emiliana, così se vince Bonaccini lei è lì, pronta a prenderne il posto, ha un programma semplicissimo e breve: strizza l’occhio agli stellini, e ci fa sapere che non è eterosessuale, come se ciò avesse un valore politico.

E, infine, il signor Dario Nardella, sindaco di Firenze (guarda un po’!) che, in puro stile mein Kampf, si presenta con un libro, forse per dimostrare che lui è uno che pensa e scrive le sue ‘pensate’. Non saprei, ma in tutta franchezza io posso leggere il mein Kampf, ma il mein Nardella no. Non credo che vi sia altro da dire su quest’ultimo.

In realtà -ormai lo sappiamo da tempo che nel PD funziona così- ci sono vari altri candidati ancora coperti e che spunteranno fuori al momento opportuno, facendo le solite sceneggiate alle quali siamo abituati.

Tutto posto, la domanda è: che c’entra tutto ciò con un congresso? e specialmente, che c’entra con una situazione politica del Paese e dello stesso PD, a dir poco devastante e in parte, quando voteranno (loro, io non voterò!), devastata?

Il problema del PD, lo dico con buona pace anche di Gianni Cuperlo -che ogni tanto rilascia interviste dove poco di ‘linea politica’ si capisce-, è di definire, appunto, una linea politica e di presentarla al Paese nell’unico modo in cui un partito serio lo fa: in un congresso. Cioè in un confronto pubblico di idee e di conseguenti programmi pratici.

Ripeto: idee e programmi, in quest’ordine. Mentre il PD è ormai una ameba informe della quale nulla si sa, nulla si comprende, ma specialmente nulla si vede fare con coerenza. Al punto che si ha il coraggio di proporgli di sostenere la signora Moratti. E lo si fa con la certezza che la risposta non dipenderà da una idea o che so io, ma semplicemente dalle convenienze del momento, così come valutate dal potentato locale o nazionale che decide. Se non fosse così, il discorso sarebbe stato molto diverso. Non avrebbe avuto per oggetto l’opportunità di rubare così voti alla destra e simili banalità (da politicanti, appunto … perciò mi ha sorpreso l’ingegnere!), ma il tipo di progetto politico della Moratti e magari di una sua alternativa. Invece, il tema è che la Moratti è una buona amministratrice. Il che sarà pure vero, ma sapere amministrare non basta, quel che occorre è sapere che cosa si vuole amministrare e come.

E quindi, una volta tanto, il PD risponde giustamente rifiutando l’alleanza, ma solo motivandola sul fatto che a suo tempo era amica della destra-destra e roba simile.

Il tema invece dovrebbe essere: cosa differenzia il PD dalla destra? E quindi quali idee, quale filosofia, sia pure filosofia pratica, indirizzerà il PD in Lombardia, ma in generale in Italia. La domanda da fare al PD, la domanda alla quale solo un congresso vero, dibattuto, urlato può rispondere, non i sorrisetti sprezzanti di un Bonaccini o quelli allusivi della Schlein.

Avere una idea e presentarla, prima in quanto tale, e subito dopo nei progetti concreti che ne conseguono (ripeto: che ne conseguono), elencati bene e chiari, qui sì, con l’elenco anche delle modalità di realizzazione e, perché no, delle alleanze per realizzarli. Non occorre mica Einstein per capire che se un partito si presenta con una certa idea complessiva della società e del modo di interpretarla, il cittadino elettore vota quel partito perché ‘sa’ che in occasione di un problema qualunque, quel partito agirà in questa direzione, con certezza.

E quindi, ciò dovrebbe, una volta elaborata e presentata quella filosofia, permettere al PD, invece di andare a testa bassa contro gli stellini per partito preso, di mostrare ai votanti (non ai ‘dirigenti’) che certe loro ‘idee’ un po’ qualunquistiche o molto qualunquistiche, possono essere incluse in un progetto politico generale, non rischiando così di divenire solo preda dei conigli mannari di turno. Il ‘dialogo‘ con gli stellini dovrebbe essere proprio così: centrato sulle idee, e magari anche sulla dimostrazione del fatto che certi progetti non si realizzano perché dietro e dentro non c’è un’idea, anzi, una ideologia.

‘Non ai dirigenti’, dicevo. Perché una cosa del genere va mostrata alla base, che crede che le sue aspirazioni popolari, possono essere realizzate in un contesto ideale preciso, che quindi le valorizzi e le renda praticabili, piuttosto che essere rivendicate, isolatamente, e quindi diventare populiste.

In altre e conclusive parole: le aspirazioni e proposte populiste degli stellini, inquadrate in un progetto coerente, possono -ma solo così possono- essere quelle che ‘aboliscano la povertà‘: nel concreto, non su un velleitario balcone.

Un’ultima parola: nel PD c’è una quantità di gente generosa e competente. Molta parte di quella gente è marginale per le scelte e per il potere, tenuto ferreamente da correnti che rispondono solo a sé stesse e si distribuiscono il potere, fino al punto di proporre, esse stesse, lo scioglimento delle correnti! La prova è nell’ottimo e durissimo intervento (4 minuti!) di Cuperlo, che, se ben capisco, propone appunto di pensare cosa vuole essere e dove vuole andare il PD (in poche ore di dibattito?) che, però, lascia a personaggi senza idee, consumati ma non stanchi di ‘accettare’ (prendersi) il potere, di decidere, ‘al posto’ e non ‘a nome’ di tutti, come esercitarlo. Ma anche qui, attenzione, molta attenzione. L’assemblea di 1000 persone vota in poco più di 600 e poco più di 500 votano a favore … e si tratta di un atto burocratico, incomprensibile a chi non faccia parte degli interna corporis del Partito, ma necessario, cioè il 70 o 80%, non ha importanza, del 60%.

La signora Signor Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ‘vinto’ le elezioni con il 26% del 60% di votanti!