PD, il caos di sempre

Uno dei grandi rovelli che sembra attanagliare lo stato maggiore del Partito Democratico è, a fronte del vistoso calo di consensi, se mutare il nome oppure no. Cosa c’è che non va, il termine ‘Partito’? Oppure è ‘Democratico’? Il nome si cambia quando evoca qualcosa che non si vuole riportare a memoria, da cui ci si dissocia. Quando quella parte di PD che discende dal Partito Comunista decise, con Achille Occhetto alla Bolognina, di mutar sigla, si poteva capire: il comunismo aveva fallito ovunque si era affermato, a Mosca, a L’Avana, a Pechino. Crollato il ‘muro’ che tagliava in due Berlino, crollato il regime sovietico, comprensibile che quel nome imbarazzante andava messo in soffitta. Ma adesso di cosa si vergognano o vogliono ripudiare? ‘Democratico’ cos’ha che non va bene? E sostituire questa sigla con ‘Partito del Lavoro’ come qualcuno propone e ipotizza, rende la formazione politica di cui fino a ieri Enrico Letta è stato segretario, più sexy? Si potrebbe, al riguardo, ricordare che in Regno Unito c’è un ‘Partito del Lavoro’, ma non sembra che il Labour Party, per il solo fatto di chiamarsi così, raccolga consensi e simpatie. Per inciso: la sigla diverrebbe PdL: lo stesso acronimo del primo partito di No.

Forse dovrebbero preoccuparsi del fatto che manca una politica, una strategia e una tattica; al Governo il PD è stato percepito (e non a torto), come una formidabile macchina di occupazione delle ‘poltrone’; e ora che si trova nella tutto sommato comoda posizione di opposizione non sa minimamente mettere a frutto la rendita.

Per la segreteria ‘corrono’ in quattro: Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli, Elly Schein (citate in ordine alfabetico). Tutti sono concordi nel sostenere che il PD e i suoi dirigenti devono tornare nella mitica e mitizzata ‘società’ e uscire dalla bolla/monade in cui si sono relegati. Tornare al bar, è la parola d’ordine di Bonaccini, che nel bar individua il luogo le persone a cui fa riferimento, parlano e discutono. Non solo devono tornare al bar, se si vuole seguire la metafora; bisogna tornare a imparare ad ascoltare chi frequenta il bar.

Se è questo il problema e se questo è il nodo da sciogliere, il dibattito che ha avuto luogo l’altro giorno tra i maggiorenti del PD è l’esatto opposto di quanto a parole si dice di voler fare. Un dibattito surreale e letteralmente incomprensibile. Se queste sono le premesse, già si può cominciare a intonare il definitivo de profundis.

L’intervento del segretario uscente Enrico Letta lascia basiti. Lasciamo perdere il suo essere tuttora ‘innamorato’ del PD; e il compiacimento perché Giuseppe Conte da una parte, Carlo Calenda dall’altra non sono riusciti a distruggere il PD; basta la frase: “Il segretario non può passare tutto il giorno a comporre equilibri interni”. E’ esattamente quello che Letta ha fatto per tutto il tempo in cui è stato segretario. Letta, insomma, dice che il leader del PD prossimo venturo deve fare esattamente l’opposto di quello che ha fatto lui, o cercato di fare. Dopo aver ascoltato questo sensato, ma tardivo ammonimento, si ascolti l’intervento del candidato più accreditato, Bonaccini. Non si deve neppure fare troppa fatica per vedere che l’intenzione è proprio quella di ‘troncare e sopire, sopire e troncare’. Non manca una buona parla per nessuno, si chiami Andrea Orlando, Roberto Speranza, la rivale Schlein, i presidenti della Regione Campania Vincenzo De Luca o della regione Puglia Michele Emiliano. Per non dire della ’bonomia’ verso il movimento grillino e al tempo stesso la coppia Calenda-Matteo Renzi.

Bonaccini a parte, ci sono i generosi Cuperlo, De Micheli, Schlein; chi più chi meno, potranno ottenere dei discreti ‘piazzamenti’, ma difficilmente potranno impedire a Bonaccini di diventare segretario. Non sono primarie all’americana, dove i candidati si scorticano pubblicamente, e vengono scelti da cittadini che si ‘registrano’ e votano. Le ‘primarie’ del PD sono un ibrido che non sa mettere a frutto neppure l’esperienza di chi le fa seriamente. Infine, le primarie USA servono per ‘selezionare’ il candidato che poi punta alla Casa Bianca; qui si elegge ‘semplicemente’ il segretario di un partito. Le primarie del PD non hanno nulla della tensione politica e ideale che una competizione come questa richiederebbe. Alla fine quasi sicuramente tutto si tradurrà in una sorta di negoziato con nessuna rottura o scissione, molte concessioni, non poche spartizioni di potere o sottopotere. Il congresso, secondo i propositi di tutti deve essere il trampolino per voltare pagina: a giudicare dai discorsi che si sono fatti all’Assemblea dell’altro giorno, Bonaccinine devono passare di giornate al mitizzato bar; e magari anche al mercato e alle pompe della benzina.

Atene-PD piange, Sparta-Governo non ride. A parte gli scivoloni e le corbellerie (alcune si direbbero volute, quali strumenti di “distrazione” dai problemi reali), Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non perdono occasione per marcare le loro differenze diciamo così culturali, ideali e di concreto interesse. Se ne parla pochissimo, ma fra qualche settimana il primo banco di prova, costituito dalle elezioni regionali in Lazio e Lombardia: due regioni pesanti, e non solo conterà chi le vincerà: il centro-sinistra fa di tutto perché la vittoria arrida al destra-centro; se così sarà, allora si dovranno anche analizzare con attenzione gli equilibri che si determineranno: la Lombardia continuerà a essere il feudo della Lega, o ci sarà un travaso a beneficio di Fratelli d’Italia? E in Lazio dove Fratelli d’Italia parte già in indubbio vantaggio? Queste elezioni saranno il prodromo delle prossime consultazioni per il Parlamento Europeo.

Nel frattempo, per dire delle più laceranti e gravose, le tensioni sul fronte giustizia. La questione delle intercettazioni ambientali viene agitata (e strumentalizzata) un po’ da tutti. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non ha mai nascosto, già dai tempi in cui era Procuratore a Venezia, il suo pensiero. Può piacere o no, ma è ridicolo e ipocrita chi si scandalizza oggi, dopo aver contribuito a che diventasse ministro della Giustizia sapendo benissimo quali sono i suoi orientamenti e visioni.

Il fatto è che in materia di giustizia come per tutto si dovrebbe far tesoro dei latini: ab ovo usque ad mala. Il Governo propone riforme, i parlamentari progetti di legge; il Parlamento approva o boccia; la magistratura applica quando è il caso, le leggi. Con nette distinzioni: smembrando il potere si garantiscela libertà politica e giuridica: ciascun potere ècontrollato e frenato dagli altri due. Il modello di Montesquieu: potere legislativo, quello esecutivo, giudiziario.

Fatto è che per tante ragioni, per nulla ‘nobili’, la tensione in seno alla maggioranza è palpabile. Tensione e sostanziale debolezza, al punto che un po’ tutti si sono sentiti in dovere di ripetere l’ovvio e mai contestato: che non si discute l’utilizzo delle intercettazioni e in particolare per quel che riguarda delinquenza organizzata e terrorismo; ma se ne propone ‘solo’ una limitazione e in particolare della loro ingiustificata diffusione. Siamo al punto che per gettare acqua sul fuoco scende direttamente in campo Giorgia Meloni: ‘blinda’ Nordio, di cui si sono addirittura ipotizzate le dimissioni; e si annuncia un incontro a giorni “per definire il cronoprogramma delle iniziative necessarie a migliorare lo stato della giustizia italiana“.

Da palazzo Chigi, le solite ‘fonti’ vicino alla presidenza del Consiglio fanno sapere che ci si duole di deludere, “ma il clima nel Consiglio dei ministri è ottimo e tutti i ministri lavorano in piena sinergia con palazzo Chigi”, scandisce una nota della presidenza, in cui Meloni “ribadisce la sua piena fiducia nel Guardasigilli“. La stessa fonte rammenta che è stata Meloni a volere “fortemente” Nordio a Via Arenula. Con il ministro della Giustizia ci sono “contatti quotidiani“, sul fronte giustizia non ci sarà alcun passo indietro, il governo “è determinato a portare avanti e ad attuare il programma per dare all’Italia una giustizia giusta, veloce e vicina a cittadini e imprese“. Quadrato insomma a difesa di Nordio “ministro di altissimo valore, fortemente voluto alla guida del suo dicastero da Fratelli d’Italia che lo ha eletto tra le proprie fila per realizzare il programma elettorale scelto dagli elettori“, si affretta ad assicurare Carolina Varchi, capogruppo di FdI in commissione Giustizia alla Camera.

Quale migliore conferma, questo affannarsi di rassicurazioni che non è solo l’opposizione a lavorare contro Nordio, ma che ‘nemici’ si annidano nel destra-centro e negli stessi Fratelli d’Italia? Se si sente il bisogno di garantire che “siamo tutti uniti e lavoriamo compatti per dare un nuovo volto alla giustizia”, è lecito dubitarne. A conferma di ciò il tamtam del ministero di Giustizia che riferisce di un Nordio molto indispettito per le riserve e gli “avvertimenti” rivolti da molti esponenti di primo piano di Lega e Fratelli d’Italia, partiti che spesso si sono abbandonati a derive giustizialiste.

A Nordio non è certo sfuggito che un paio di giorni fa intervenuto alla Camera, il suo intervento è stato caldamente applaudito dai deputati di Forza Italia e del gruppo Calenda-Renzi, mentre tiepidi si sono mostrati leghisti e Fratelli d’Italia. Come dice il detto: fratelli/coltelli.

Questa la situazione, questi i fatti.