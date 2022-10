PD: idee, prima che azioni; sezioni, non circoli

Due modi di vedere le cose -o forse due capacità di vedere le cose- colpiscono chi cerchi di analizzare sia la ‘vittoria’ della destra peggiore, cioè più di destra d’Europa, sia la sconfitta clamorosa della ‘sinistra’.

Vittoria tra virgolette, perché, a ben vedere, da un lato se si sommassero tutti i voti non di destra usciti da queste elezioni, ci si accorgerebbe che la maggioranza della destra è molto risicata, o forse inesistente, almeno in termini di percentuale di voti. E già questo sarebbe un bel tema di discussione, ma mi limito a dire una volta di più che abbiamo evidentemente una legge elettorale del tutto iniqua, che, nei risultati, non rende affatto l’idea della conformazione politica del Paese. Per di più non escluderei che sia proprio questa legge pazzesca, voluta dal potere per mantenere il potere (non per nulla del renziano Ettore Rosato!), a determinare la diffidenza dell’elettorato, che questa volta, tra non votanti e schede bianche e nulla supera il 40%. Una democrazia così non è una democrazia, e non solo perché una minoranza infima governa: il 43% circa della destra, equivale a circa la metà reale, e quindi poco più del 20% si accinge a governare il restante 80%. Ma poi, se la concezione della democrazia di questa destra è quella espressa dalla signora Giorgia Meloni varie volte (‘io ho la maggioranza e decido’) parlare di democrazia sarebbe solo ridicolo.

Ciò premesso, sulla sconfitta della sinistra, invece, vale forse la pena di ragionare, perché è particolarmente evidente e particolarmente significativa politicamente parlando.

In una recente intervista, il professor Romano Prodi dice: «I miei amici stranieri mi chiedono: come mai voi avete dei fenomeni, avete ‘rising star’, le stelle nascenti che poi esplodono? Renzi, la Lega, Salvini, i 5Stelle, Giorgia Meloni ora, fenomeni che in pochi anni crescono. Poi scoppiano». Questo è un punto cruciale, che ha a che fare, penso, con la tendenza sempre più marcata dei vari partiti, una volta consolidati, a trasformarsi in strutture di potere lontane dalla gente. Che, infatti, non le vuole più e si lascia facilmente ‘entusiasmare‘ da qualche ciarlatano o ‘grande politico‘, che promette mari e monti, alla peggio di essere stato sempre all’opposizione. Poi, puntualmente (eh sì, finora proprio puntualmente), si vedono i risultati e l’entusiasmo sparisce e, pensate al caso degli stellini, si trasforma in una congrega di persone che cerca di mantenere un gruzzolo di voti per mantenere un po’ del potere che ha perso. In Italia (e forse non solo) vige una regola di fatto secondo la quale nulla realmente finisce mai. Per cui il partito ‘x‘ fa un bel botto, guadagna tanti voti, mostra di non saperci fare nulla e … non scompare, si riduce ad un residuato che si trascina per anni, scompare e ricompare, insomma: minuscolo, ma sta lì!

Che ciò sia legato anche ad una certa ‘immaturità’ del popolo italiano, come molti dicono, io comincio a dubitarne molto seriamente: sempre più mi convinco che sono i politici, anzi, i politicanti, che sono immaturi, che non sono ‘espressione’ del popolo, ma ne sono solo i gestori, magari, come spesso accade, grazie ai ‘signori delle tessere’. E i partiti, invariabilmente, si trasformano in strutture di potere, in parte dell’establishment, che per definizione è solo una minoranza del popolo, che non governa, ma comanda.

E, purtroppo, il PD ha dato di sé questa immagine per molti anni, troppi. Insomma, per fare un esempio, se è assolutamente condivisibile l’idea che la sconfitta clamorosa a Sant’Anna di Stazzema implica un approfondimento politico, perché mostra la distanza, ormai, del PD dalla realtà, quella a Sesto San Giovanni è molto più probabilmente fondata su aspetti di distanza sociale tra i rappresentanti dei partiti e la gente reale.

Voglio solo dire che il PD è riuscito in questi ultimi anni a dare di sé l’immagine di partito dell’establishment, mentre Giorgia Meloni ha puntato molto di più sull’anima popolare del suo partito: per cui, si potrebbe pensare, il partito si è gonfiato fino all’inverosimile, forse non diversamente da altri in precedenza. Non per nulla, credo, la signora Rosy Bindi, qualche giorno fa, sottolineava (l’ho ricordato) che se si sente parlare uno del PD in genere non si capisce, se si sente uno dei FdI si capisce … si capiva, perché ora sono in piena zuffa da poltrone le affermazioni surreali si sprecano. Che stia per cominciare lo … sgonfiamento?

Nella stessa intervista che citavo prima, Prodi afferma anche, e credo molto correttamente che: «In un partito ci vuole il pluralismo, debbono esistere le correnti. Ma ci vuole un legame di solidarietà per cui non è che fai un partito esterno», che è esattamente e crudamente il punto. A sentirli parlare i ‘dirigenti’ del PD ne hanno più da dire contro i membri dello stesso partito che contro gli avversari, e, per di più, sono ciascuno di loro intenzionati a portare avanti progetti di alleanze diverse e contrastanti.

Quando, dunque, Letta parla di ‘congresso costituente’, usa una espressione assolutamente ambigua e priva di fondamento reale.

Intanto nella forma. Un congresso è un dibattito di idee prima e più che di azioni. Un dibattito che deve, se necessario, essere infuocato, perfino violento, che alla fine definisca, però, una linea sulla base del fatto che, poi, quella linea è la linea di tutti.

Ciò non è più, e da molto tempo, la prassi del PD, dove si affrontano persone che lottano per la segreteria o che lottano contro la segreteria. Ma di politica non parlano, né sanno parlare.

L’altra sera, l’intervista a Enrico Letta di Fabio Fazio è stata esemplare. Cosa ha detto? Che il PD si batterà per il salario minimo … dopo dieci anni di Governo, ora se lo ricorda, quando l’idea è divenuta obbligatoria per scelta della UE? Oppure che si batterà per lo ius scholae, ora che diventa una chimera? e l’abbassamento delle tariffe, oltre che del cuneo fiscale. E ciò lo farà perché è stato votato per essere la più forte opposizione! Una distorsione perfino ridicola della logica, e per di più autolesionistica: è come dire che il PD è ‘il’ partito dell’opposizione!

E questo è un progetto politico?

Il tema è esattamente questo, e non credo affatto che possa essere soddisfatto quel tema sulla base dello scontro tra Dario Franceschini e Stefano Bonaccini, Debora Serracchiani e Andrea Orlando, eccetera. Il ‘Congresso‘ si prepara ad essere solo questo: una (finta?) selezione di candidati che si elidano a vicenda fino ad averne due superstiti allo scontro finale. Solo che, per indorare la pillola alla gente, ci si arriverebbe dopo alcuni mesi di ‘dibattito’ (su cosa?), e dopo avere chiesto alla gente cosa ne pensa su questo o su quello, o, peggio ancora, di suggerire idee!

Per poi sostanziare tutto ciò in alleanze più o meno innaturali per riconquistare il potere.

Esattamente l’opposto di ciò che si aspetta la gente, una volta si sarebbe detto ‘le masse’, che, posto pure che vedano ridotta la prossima bolletta, si chiedono cosa accadrà domani o dopodomani. Proprio quello che il PD non si chiede, o almeno mostra di non chiedersi.

Sarò fuori moda, ma ribadisco ancora: non si tratta di nomi, e non si tratta di cercare problemi da risolvere. Si tratta di filosofia, di idee politiche, di prospettive. Insomma: di avere un metodo per risolvere i problemi, non di avere tutte le soluzioni in tasca.

Ma per farlo, per cercare di spiegarlo a Letta & co. è impossibile e farne convincere ‘le masse’, occorre che le facce cambino, non siano più quelle che conosciamo e che si stanno rimboccando le maniche per la scazzottata di sei mesi. Bello spettacolo! Cambiare nome non serve: occorre cambiare personale politico! Magari tornando a partire dalle sezioni, l’unica cosa che occorre cambiare: sezioni, cioè parti di un tutto, non circoli per giocare a bocce … o a tennis!