PD: ‘filosofie’ da cercare, ticket da dimenticare

Lo dico con tutta la cautela del caso, lo dico con le dita strettamente incrociate, lo dico con l’ironico distacco di chi sa che la dice grossa, ma l’impressione mia è che, per una volta, qualcuno nel PD agisce chiaramente.

Non senza qualche sorpresa, per carità sempre di PD si parla, ma schiettamente sì: alludo alla (prevista e prevedibile, ma inattesa finora) formale alleanza tra Stefano Bonaccini con gli occhiali a goccia e niente cravatta, e Dario Nardella senza cravatta ma anche senza occhiali.

Anzi, per non smentire mai di essere un renziano, lui con Bonaccini ci fa un ‘ticket’, che è come dire un biglietto aereo (speriamo, per l’estero) e assume la dirigenza della campagna elettorale di Bonaccini. Appunto: della campagna elettorale.

Lo sto ripetendo ormai da mesi, e lo ripeto ancora; cosa c’entra con un Congresso di un Partito Politico e per di più di un Partito stracciato e stravolto, che cosa c’entra una campagna elettorale, un direttore della campagna e quant’altro? Nulla, assolutamente nulla, perché uno si aspetta idee di prospettiva, ‘filosofie’ come ho scritto più volte, magari non ‘visioni’ perché quelle le ha la Meloni e quindi più che altro per noi sarebbero incubi.

Ma qui non ci sono né idee né filosofie: ci sono due che fanno il ticket e che sono, mi si permetta il termine un po’ sbarazzino, sono ‘culo e camicia’ con Matteo Renzi, anzi peggio, con Matteo Renzi e Carlo Calenda! E siccome Renzi sempre Renzi è, invece di tacere, scomparire, seppellirsi nel deserto in un bunker offertogli da Bin Salman, va in giro a dire che lui non ne sa niente, che è amico di entrambi e che se parla bene di uno lo rovina. Insomma dichiara pubblicamente e senza mezzi termini, che quei due sono i ‘suoi’ candidati. Per usare una terminologia un po’ volgare ma efficace, è una OPA sul PD.

I due cercano (secondo me fingono) di mascherarla, ma è esattamente così. Questa è la ‘politica’ di Renzi da sempre: vuole ricostituire la DC, alla faccia (e me ne dispiace perché è simpatico ma non ha capito questa volta) di Rotondi.

Come dico, è terrificante, ma almeno è chiaro dove vuole andare ‘il tronista’ (così viene definito da qualche giornalista, e, devo dire, è un titolo molto ben trovato: gli si addice … Nardella è più lo ‘scapestrato’ di turno): prendere il PD, riempirlo di amministratori locali fedeli (e disperati) e buttare a mare il resto. Le correnti ancora non si sono espresse, pare, ma non faranno mancare il loro appoggio.

Se vincesse lui, sarebbe l’occasione per fare l’operazione che ho suggerito tempo fa: prendere atto che il PD è due PD, e separarsi, lasciando la sinistra a cercare di conquistare la base stellina.

A meno che …

A meno che il progetto della Schlein non proceda, così come ha lasciato intendere che deve procedere: cioè senza correnti e senza ‘accordi’ con le correnti. Ma rovesciando il sistema: ecco il mio programma e le mie modalità, chiunque dica se ha da aggiungere o correggere, io ci penso e poi o mi votate o andate al diavolo.

Se fosse così (ci spero, ma ne dubito) sarebbe finalmente una prospettiva politica interessante: certo difficile, e certamente si capirà se è così solo tra qualche settimana, ma la risposta c’è.

Se è vero, come si dice che lei, il contrario di una tronista, non chiama, riceve chiamate e si limita a chiedere ‘che fai, passi?’. Se è così, se fosse così, sarebbe perfetto. Certo, pare che partecipi Barca, che proprio bene finora non ha portato a nessuno!

Perfetto perché finalmente avremmo un partito che cerca di fare il partito e, forse, si avrebbe il tempo di fare, di scrivere, di abbozzare, una filosofia. Appunto una filosofia, non una visione e ciò distinguerebbe nel profondo le, finalmente, due donne a confrontarsi tra loro. A chiudere la ormai stantia storia della donna che combatte contro tutti i maschi maschilisti della terra! Darebbe un corpo alla affermazione, finora stupidella a onor del vero, della Schlein secondo cui lei è donna come la Meloni ma diversamente donna. Troppo complicato e, diciamo la verità, ormai banale, scontato.

Questa sarebbe una grande occasione per uscire dai “coming out” o “coming in” o ‘ste cose strane che si sentono, per vedere due esseri umani con due braccia e due gambe e una testa, che parlano, si confrontano, a prescindere da quello che fanno in camera da letto.

Sarebbe un colpo di civiltà, di progresso. In una settimana avremmo fatto un salto in avanti di un secolo: saremmo perfino un po’ più avanti di tanti altri.

Va bene, sogno. Sta in fato che la Schlein scende in campo da sola, per ora. e, a proposito, che ulteriore estrema volgarità la sottolineature di vari “giornali” sul fatto che Elly Schlein è sotto tutela della polizia: al solito, una sottolineatura velenosa in realtà, anche se in parte determinata dal suo troppo parlarne, almeno dalla Gruber.

Ma poi nella presentazione, tira fuori qualche argomento interessante e ricco di speranze, quando ad esempio la spara grossa, parlando di “redistribuzione” del reddito: oggettivamente ci vuole coraggio e non poco. E poi, si accorge finalmente che l’Europa è una speranza federale altrimenti non esiste, anche se forse nemmeno sa del Trattato del Quirinale!

Dichiara di cercare una identità distinguibile del PD e quindi di scegliere (e questo mi sembra molto importante) un blocco sociale di riferimento per una appartenenza comune. E anche qui ce ne vuole di coraggio, specie quando (finalmente!) spara ‘non abbiamo bisogno di valori, ma di relazioni’. Era ora, mi spiace per il sig. Ceccanti!

E infine, a parte l’insistenza per le primarie al voto (che non è proprio il massimo determinante, anche se importante) dice chiaro e scandendo le parole (come sto cercando nel mio piccolo di dire anche io) anche in modo coinvolgente: ‘venite liberi o non venite’. Brava, bella frase, forbita e intelligente, ma anche ironica. Le correnti sono servite, e ora non mancheranno di cercare di farle prendere un raffreddore.

La ciccia c’è, mi pare. Solo un suggerimento (che non seguirà): progressivamente, si vesta meglio, con più cura, non per sé stessa, non per i colleghi: parlo appunto di ‘cura’, attenzione, per rispetto di chi la guarda a cui si deve dare e dire rispetto: non ‘passo’ qui per caso come al mercato.