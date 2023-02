PD: Elly Schlein vs Stefano Bonaccini, ‘due galletti a cantar’

Mentre, con la solita assenza di stile e di senso delle proprie dimensioni (minime, diciamocelo chiaro) i nostri politicanti si azzuffano per dire ciascuno che è meglio degli altri e che, per di più ha vinto tutto il vincibile, la riflessione sul significato delle recenti votazioni, mi pare, latita.

I due galletti del PD, o almeno per ora il galletto con gli occhiali a goccia che pensa di avere già ‘vinto’ (cosa?), si sfidano a parolacce. Occhiali a goccia, anzi, non manca la solita frase arrogante e stupida: “Su cosa sia essere di sinistra non prendo lezioni da Elly Schlein”.

Eccolo lì. E questo sarebbe il prossimo segretario del PD? non prende lezioni, è figlio di un camionista, eccetera. Le premesse sono molto oscure. Chi “non prende lezioni” esprime solo arroganza e volontà di imporre le proprie idee, posto che ne abbia. Dice: io non discuto perché so e so meglio di altri. Chi parla così, sia pure per errore o distrazione, a mio parere dichiara di essere del tutto inadatto a fare alcunché e in particolare il “leader” (come amano definirsi loro) politico. È diffide sottrarsi alla constatazione, che, nonostanti gli sforzi, i “marchi” cultural-politici sono indelebili e vengono fuori quando uno meno se lo aspetta. Non mi attardo, come ovvio, sulle solite barzellette di Calenda e Renzi, che commentano i risultati dicendo che “il popolo non capisce”: quella è solo la quintessenza della stupidità politica, dove imperdonabile è solo la stupidità di chi li vota.

È, però meritevole di analisi, il caso di Bonaccini, al quale salta subito in bocca la citata frasaccia tipicamente renziana e poi, magari la rottamazione di dirigenti: cioè l’assunzione del potere. Figuriamoci, Bonaccini che “rottama”.

Non voglio escludere che sia così anche per la Schlein, che, certamente, qualora vincesse, con qualcuno dovrà governare il Partito e vorrò vedere come potrà fare a liberarsi, che so, dico il primo nome che mi viene in mente, della micidiale Serracchiani o dell’onnisciente Franceschini. Comunque, se è vero come si dice, che ormai i giochi sono fatti e Bonaccini ha già vinto, ebbene sa già tutto e non accetta lezioni e, certamente meno che mai, suggerimenti o discussioni con altri. E quindi inutile discuterne ancora.

Tutta questa premessa non è casuale e non ho dimenticato da dove sono partito. Il punto infatti, è proprio questo: i commenti ai risultati di queste elezioni sono a dir poco deludenti.

La destra della Meloni e di una parte dei suoi gongolano per la vittoria. Contenti loro, ma è lecito, anzi doveroso, domandarsi che razza di vittoria è quella ottenuta conquistando il voto di una maggioranza della minoranza di questo Paese, o almeno di quei votanti. Perché questa è la realtà vera ed effettuale, che avrebbe dovuto fare saltare sulle sedie l’intera “classe” politica di tutti i partiti.

È vero che si tratta “solo” di elezioni regionali, ma è anche vero che si tratta delle elezioni in due regioni fondamentali del nostro Paese, fondamentali e simboliche, numero assoluto di votanti a parte.

Il Lazio è la Regione del Governo, del potere, della “politica” in senso deteriore, ma anche migliore. È anche la Regione del disincanto, del cinismo aduso a vedere la politica, diciamo così, in camicia, nel quotidiano. Ed è andato a votare meno della metà degli aventi diritto: la media nazionale è di poco più del 41%.

La Lombardia presume, con qualche arroganza, di essere il motore di Italia, la Regine mitteleuropea, che cerca di diventare autonoma dal resto della Italia per godersi il proprio benessere, epperò questi super-governanti, vengono votati dalla maggioranza della minoranza, anche lì.

A voler essere onesti, si dovrebbe dire semplicemente che quelle elezioni non sono valide, non hanno senso, anzi, di più, sono democraticamente inaccettabili: la maggioranza assoluta e schiacciante della popolazione ha detto chiaro che non vuole nessuno di quelli, ma proprio nessuno. Logica vorrebbe che “quelli” se ne andassero a chiudersi in un Convento … ma non sperateci: stanno e restano lì, fieri, protervi, lugubri come dice un mio amico che se ne intende.

E quindi è solo penoso vedere quei politicanti non votati, vantarsi in televisione dei “tanti” voti ottenuti. La “destra” ha vinto, e ha strappato la Regione Lazio alla sinistra, perché il popolo laziale è stanco della sinistra al Governo … quale popolo? per parte sua (sempre pari a sé stesso!) il PD ha “mantenuto” le posizioni: aveva il 20 circa ha il 20 circa: il 20 di che o meglio di chi?

Questo è sconcertante. Non solo il fatto incontrovertibile che, per dirla così ‘nessuno più se li fila’, che in fondo è il tema di fondo e terribile, ma principalmente il fatto, dieci volte più grave, che di questa sconfitta della politica in quanto tale, i partiti, proprio loro, i politicanti per primi, proprio loro, non tengono minimamente conto. Badate, non dico che non si rendono conto: no, dico che di ciò non si curano di rendersi conto, non gliene importa nulla. Questo non solo è aberrante, è pericoloso, pericolosissimo, roba da affrettarsi di avere il passaporto in regola.

La destra dice di avere vinto e che quindi ora governerà. L’unica cosa che importa alla destra, a questa orrenda destra para-fascista e illiberale, è che, per il congegno impuro dei meccanismi ‘democratici’ di un Paese che non sa, e non può, distinguere tra la democrazia e i procedimenti democratici, ora può gestire il potere come le pare. E può immaginare di poterlo fare anche a livello centrale, dove, grazie ad una votazione non molto dissimile (anche se un po’ più partecipata) la destra di cui sopra ha il potere in mano. E, come a livello regionale, a livello nazionale, è nella condizione di potersene fregare della volontà popolare, anzi di poterla ignorare: il potere lo ha e non intende mollarlo, perfino, temo, a qualunque costo.

Quanto ciò sia pericoloso, è inutile sottolinearlo.

Ma non è che ‘dall’altra parte’, la situazione sia granché migliore, anzi! I vari partiti ‘sconfitti’ sono stati incapaci del tutto di stringere un minimo di accordo serio, quanto meno per il comune interesse ad opporsi a questo Governo così di destra e così improbabile. Anzi, nelle loro piccolezze già si spezzano di più, come Renzi che ora odia Calenda, eccetera. Non solo, ma sprezzanti del ridicolo di cui si coprono, peggio dei polli di Renzo perché ormai cotti sono già, loro, continuano ad attaccarsi, rovesciandosi addosso accuse sprezzanti e vaneggianti ostilità politiche o, addirittura e non ridete, culturali.

In particolare i due scampoli di (sedicente) sinistra: gli stellini di ‘Giuseppi’ Conte, un personaggio unico credo nel panorama politico mondiale, e i piddiini di non si sa chi, si insultano a vicenda, inconsapevoli, pare, di essere in pentola.

È perciò che esprimevo il mio grande stupore, nel vedere gli aspiranti segretari, darsi mazzate e, specialmente il renziano Bonaccini, rifiutare presunte ‘lezioni’ dalla, non si sa bene cosa ma ‘femminista’ (e ci tiene assai), Elly Schlein. Se bastasse il femminismo a governare questo Paese, con la Schlein saremmo a cavallo, ma visti i precedenti …