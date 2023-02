PD: che segreteria Schlein sia!

«Con Schlein tutti quelli che non hanno mai vinto»: firmato Stefano Bonaccini. Affermazione resa ad altissima voce come ‘viatico’ per le votazioni per il Segretario del PD.

Vi ricordate quando, nell’unico vero dibattito tra Romano Prodi e Silvio Berlusconi, in TV, fatto con regole ferree per impedire colpi di mano e colpi bassi, approfittando di essere l’ultimo a parlare, anzi a replicare, Berlusconi, invece di replicare alla ultima affermazione di Prodi, se ne uscì con la dichiarazione che avrebbe abolito la tassa sulla casa. Un colpo basso, dato ad un avversario che, non solo non poteva replicare in quella sede, ma che ormai non avrebbe più avuto il tempo di farlo: si sarebbe votato dopo un giorno!

Una cosa nonché infame, di bassa politica.

Ebbene, eccolo lì, il renziano (non a caso) Bonaccini, colpire sotto la cintura la sua avversaria, quando ormai la stessa possibilità di replica, posto pure che ne avesse gli argomenti (e, credo, li avrebbe avuti) non c’era più. E comunque, la possibilità di argomentare, di spiegare e di mostrare era ormai esausta.

Gli argomenti ci sarebbero stati eccome, ma il tempo no.

Nel pugilato, un colpo simile viene punito con la squalifica. In politica, almeno in Italia, la squalifica non esiste. Anzi: il furbo, quello che colpisce sotto la cintura non solo è guardato con favore da suoi colleghi, ma è guardato con ammirazione ed invidia dai cittadini, dai votanti.

La ‘campagna elettorale’ del PD, diciamocelo francamente, è stata tutto fuor che affascinante o anche solo interessante. Si è misurata per lo più sul quotidiano. Ma specialmente ha evitato accuratamente i temi centrali del dibattito politico, o meglio del desiderabile dibattito politico: la guerra, la sterzata autoritaria, l’attacco alla Giustizia, la crescente assuefazione alla violenza fascistoide fisica e verbale, le prospettive economico-politiche di una responsabile e cosciente partecipazione all’UE, la scelta di campo (indispensabile e fatta senza chiedere nulla a nessuno dalla Meloni, appunto, nel silenzio generale, colpevole) tra un futuro di integrazione europea e un futuro di piccole stanche ‘patrie’ sovraniste e stupide a raccogliere le briciole del banchetto statunitense … le ultime però, la prospettiva di una personalità politica dell’Europa diversa (non necessariamente alternativa) da quella sia degli USA, che della Russia, che della Cina, che dei paesetti lamentosi con la mano tesa a raccattare e ricattare dell’est europeo ma non solo, badate bene: non solo.

Di tutto ciò, io non ho visto nulla. Non dico che di ciò si sia parlato e si parli sulla stampa grande e piccola, tutta presa, come il ceto politico, a guardarsi l’ombelico e a riprodurre con cura fedele le veline statunitensi. Ma il nostro ceto politico e giornalistico è quello che è, e poi contro il pensiero unico (e la sua ‘economia’ compradora… anche delle menti) non si può, ma specialmente non si può andare.

Ma nel PD ci si poteva aspettare un atteggiamento diverso, più cosciente dei problemi reali da affrontare, delle idee di fondo da definire. Un pensiero, ad esempio, che chiudesse definitivamente la bocca ad un Segratrio uscente, incapace di uscire realmente, ma chiaro su un solo punto (non per nulla contrario agli interessi italiani, ma forse non suoi) viva gli USA, morte a Putin.

E i due candidati alla segreteria non hanno avuto né la forza, né il coraggio, né l’onestà intellettuale (posto che ne avessero) di porre quei temi con maggiore autonomia. Anzi, per evitare problemi e scontri, ma anche per strizzare l’occhio a tutti, silenzio su tutta la linea e quindi assenso acritico alla politica autolesionistica (e vagamente servile) di Enrico Letta: il segretario inutile, ma che dà la linea … suicida, ma tant’è.

Indipendentemente, perciò dai risultati delle votazioni, un fatto certo si vede chiaro e prepotente, anzi due.

Stefano Bonaccini sarebbe stato il peggior segretario possibile del PD, per almeno due motivi … anzi tre: dimostra la propria debolezza ma anche la propria violenza e brutalità (non per nulla la ho definita renziana, cioè violenta e volgare) lanciando quel messaggio, diciamolo pure, un po’ infame, anzi molto; mostra chiarissima la propria volontà di essere il segretario della continuità, che ovviamente farà cadere qualche testa a vantaggio delle non poche teste ‘centriste – destrorse’ (da ‘ciaone’ a Guerini a Marcucci) disponibili a portare il PD a diventare la nuova perniciosa DC degli anni duemila; non ha nemmeno sfiorato i temi che elencavo sopra a vantaggio di una inconsapevole (secondo me) ‘americanizzazione’ del partito, trasformato in partito del piccolo cabotaggio, che lascerà al M5S la voce per urlare parole d’ordine populisticamente ‘di sinistra’, incredibili e irrealizzabili. Ora speriamo solo che accetti davvero la sconfitta e non inizi la solita guerra defatigante per rendere la vita impossibile al segretario … ma non sarà così.

Elly Schlein può essere un buon segretario, probabilmente di transizione, se saprà liberarsi la testa (e liberarne il partito) dai linguaggi e le convinzioni bellicose e monotematiche, per dedicarsi alla risoluzione dei problemi elencati, dove quindi il ‘salario minimo’ è addirittura marginale, mentre le scelte di uno sviluppo economico-politico autonomo, responsabile e capace di integrarsi potrebbe essere la scelta vincente per il futuro del Paese.

E se saprà ora, costruire una linea politica, progressivamente sempre più autonoma e decisa nella e per la sinistra e per il progresso del nostro Paese.

Sarà dura, difficile, dovrà sopportare il tentativo di inglobarla nella solita ragnatela del PD, a cominciare dalla posizione stupidamente acritica su una guerra folle come quella in Ucraina.

Spero solo che, ora, capisca subito, per favore, che lei è il Segretario del PD, non ‘la prima donna segretario del PD’.