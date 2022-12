PD: caro arzigogolo-Cuperlo, ma ‘ndo vai se le idee (di sinistra) non ce le hai?

Come dicevo l’altro giorno, in queste feste natalizie, cupe e largamente tristi, addirittura con minacce di esclusione da San Sanremo per cantanti presunti falsificatori di ‘green pass’, e così via, arriva tra capo e collo, messa sotto l’albero di Natale, la notizia bomba: Cuperlo si candida.

Questa sì che è una notizia. E sarebbe pure interessante, se Cuperlo non fosse quello che è: l’uomo-arzigogolo, una specie invero non nuova nel mondo della politica, ma certo lui è tra i più bravi … nell’arzigogolo.

Io dico: uno si candida per una cosa potenzialmente molto importante e che fa, dice: ‘mi candido perché sono il meglio del meglio, mi candido perché a Bonaccini gli puzzano i piedi, mi candido perché la Schlein è donna e le donne non sono all’altezza, mi candido perché voglio vincere a mandare tutti a casa, eccetera’.

Lui no, lui arzigogola: il congresso (il congresso?) del PD potrebbe essere un fallimento e io «lo riterrei un danno e se ho scelto di partecipare è perché vorrei dare una mano a evitarlo. Penso che la parola costituente sia seria e non la si risolve in due mesi, per questo la mia opinione è che la prossima leadership dovrebbe scegliere di proseguire quel processo per farlo vivere nell’opposizione alla destra e nella società» e insomma «nella prima fase, quella dove a votare saranno gli iscritti, chi ha delle idee sul dopo credo abbia persino il dovere di esporle e discuterle».

Cuperlo, accidenti, facci capire: ce le hai ‘ste idee, e se sì ce le dici o le tieni segrete per ‘gli iscritti’, quelli cancellati da Renzi, prima di andare a rifiutare i cioccolatini della Aspesi? E già che ci siamo, che cavolo è la ‘fase costituente’? Costituente di che, perché, ma specialmente come, visto che dici subito dopo che ‘tutto va ben madama la Marchesa’? «Il Pd non dev’essere rifondato nei valori che restano gli stessi di quando è nato» e allora che ‘costituisci’ a fare? «Casomai non li abbiamo sempre praticati!» quindi ci vuole la polizia non un costituente «oggi a noi serve comprendere che la destra estrema vince sulla base di una precisa ideologia, ma se è così il nostro compito è costruire l’alternativa … il pilastro di un’alternativa tutta da costruire e allora insisto, anche se con anni di ritardo penso che fare quella discussione in uno spirito di verità e con un confronto senza sconti sia un bene per tutti».

Avete capito? Bravi, io no.

Ma lui prosegue e ‘spiega’: «La prova che vale il futuro è restituire al nome che abbiamo scelto, democratiche e democratici, l’autonomia di una cultura di parte e di governo. Puoi farlo se alzi lo sguardo sul mondo, su un’Europa oggi a fianco dell’Ucraina contro la guerra scatenata dalla dittatura russa», al solita superficialità e disinformazione, ma … e dagli: qual è questa cultura, quali sono i progetti, i disegni, le filosofie. Specie dopo avere detto che la desta ha una sua filosofia: è un balla, ma se lui lo dice dobbiamo credergli, no?

Poi, si diffonde sulle mele marce, rispetto alle quali dice solo «a quel punto formule come “non vi è nulla di penalmente rilevante” o la “mela marcia” possono diventare lo scudo a coprire comportamenti incompatibili con la responsabilità e la dimensione etica del vivere la democrazia». Quindi vuoi dire che certa gente va cacciata subito e anche preventivamente, che si deve fare un bel repulisti a fondo ora e subito, perchè poi sarà troppo tardi!

Sì, ma non lo dice, perché, alla fine, si deve tenere buone le correnti, i capibastone, i venditori di voti eccetera.

Ma qui si ferma, la filosofia non la enuncia.

Cuperlo ha certamente milleuno difetti, ma è sicuramente una persona intelligente, complicata, ma intelligente: tutt’altro che certi aspiranti ‘pensatori’ o rottamatori. Ma se tutto finisce qui, siamo ad una sfida lanciata senza avversari: chi sta sfidando Cuperlo?

Per favore non prendiamoci in giro, Gianni: se vuoi candidarti, dicci per cosa, come, quando, ma, specialmente, dicci chi vuoi con te, non per ‘allearsi’ con le correnti, ma per consumare le correnti, come, troppo timidamente, mostrava di voler fare la Schlein.

Dicci una cosa di sinistra, Cuperlo: una sola, non di più, una.

O vuoi allearti con Renzi, che ti pare tanto bravo con il suo alterego Bonaccini dagli occhiali a goccia e la barbetta. Se ti candidi, dobbiamo sentirti dire che a Bonaccini gli puzzano i piedi, alla de Micheli puzza l’alito e alla Schlein i vestiti. Ma ci devi fare capire, devi dirci cosa vuoi, devi uscire dall’arzigogolo e, già che ci siamo, anche dall’apoftegma! Tanto nessuno se che significhi.

E invece lui scivola tranquillo (e forse soddisfatto) nella melassa contorta di Letta. Dice pure che non ‘era’ d’accordo. Bene, e perché non lo hai detto subito: ora non ci puoi fare più nulla, sei uno dei ‘dirigenti’ che hanno approvato quel pasticcio.

E ti ci tuffi dentro, sguazzando felice, sei nel tuo brodo di giuggiole: «neppure tutti gli iscritti o i dirigenti sui territori hanno capito che il congresso vivrà di due fasi. Nella prima si confronteranno idee e piattaforme agganciate a una candidatura. Voteranno solo gli iscritti al Pd o quanti aderiranno al percorso costituente entro il 20 gennaio. Le due piattaforme e candidature più votate andranno alle primarie del 19 febbraio che eleggeranno il segretario o la segretaria. Penso che rendere più ricca e plurale quella prima fase possa arricchire il confronto e aiutare a scegliere il dopo nella chiarezza» … ma che cavolo fate se nemmeno voi avete capite che state facendo, siete matti?

Posto e non concesso che tutto ciò abbia un senso, la domanda resta e diventa tonante: quali sono le idee da confrontare, come si ‘aggancia’ un’idea a un personaggio o a una piattaforma non ho capito bene? I tempi sono stretti ormai. Se Cuperlo ha delle idee o le tira fuori chiare, nette e limpide entro una settimana, o strilla nel deserto … e in tal caso, lasciatelo strillare, perché tanto il PD è finito e con esso la sinistra, l’idea umana e umanitaria della sinistra, la sinistra della gente, povera e non povera ma gente vera, la sinistra del progresso contro la destra dell’oscurantismo e del nazionalismo cretino. Ecco ‘contro’, non con. Con certi ambienti e certi personaggi la sinistra non può collaborare, può solo lottare, ma per eroderne il distorto consenso, non per farci compromessi. E oggi la destra ha tre punte agguerritissime e molto ‘navigate’: Giorgia Meloni (in fin dei conti perfino leale: sai a cosa punta), Matteo Renzi e Giuseppe Conte (infidi, inaffidabili e viscidi), il resto è frappè. Quelli sono i nemici da battere … se ne siete capaci.