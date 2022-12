PD alla ricerca del tempo buttato

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Il titolo di questa riflessione ‘triste solitaria y final’ del Pd era facile. Anche se la più raffinata ‘Recherche’ di Proust ha ben altra profondità psicologica sulla letteratura, la memoria ed il tempo. Così al participio passato di perdere si può senz’altro sovrapporre quello di buttato nel senso di aver dilapidato un patrimonio di storie identità appartenenze di iscritti e non. E senza alcuna riflessione autocritica al riguardo. Ché la perdita inerisce ad un tempo che fu male utilizzato mentre il buttare è il tempo perso senza interrogarsi sulle proprie scelte e decisioni. Oggi disastrose oltre il quale vi è un oceano mare di nulla ben remunerato facendo non tanta ammuina in un’opposizione che non sanno fare. Mentre la cosiddetta ‘questione morale’ sbrana un partito mai partito.

Dunque tra le macerie, anzi meglio rovine, mi sovvengono due esempi alquanto emblematici che hanno minato la fiducia di quelli che con tanta generosità gli hanno creduto. Il primo è la famosa telefonata tra il Piero Fassino ed un banchiere quando trionfante espettorò ‘Abbiamo una banca!’, quello che sfotteva gli allora vergini 5S di presentarsi alle elezioni e governare, loro che criticavano sempre. Detto fatto, nel 2013 il grissino Fassino andò a casa per il trionfo pentastallato, non capendo nulla dell’aria cambiata. Invece di pensare abbiamo un variegato popolo che sostiene nostre idee progetti strategie. Ma allora i Dem erano già invaghiti delle poltrone istituzionali e della governabilità, dell’accesso nelle stanze comode dei poteri. La seconda immagine è terribile: il Zingaretti che scappa da segretario non prima di aver detto che gli faceva schifo quel partito. Una roba enorme, mai discussa, rimossa, omertosamente. Vediamo alcuni frammenti di questa morte annunciata. L’ambigua improvvisata e confusa fase cosiddetta costituente (sarebbe più utile una forte dose di ri-costituente) sul Pd franato a settembre all’opposizione che non sa fare, ormai plumbeo governista, evidenzia la sua ultima disfatta politica più che elettorale ché il Pd è il partito più ‘vincente’ tra i perdenti con 1 milione circa di elettori in meno mentre a destra la Lega perde oltre 3 milioni di voti ed il partito padronale di Berlusconi oltre 2 milioni. Sono però al traino della vincente Giorgia e dunque si atteggiano a vincenti e sbruffoneggiano. Se però si comparano i dati diacronici il declinare è drammatico: dai 12 milioni del 2007 ai poco più di 5 milioni odierni, ovvero –58,3%. E se lì nessuno ha seriamente riflettuto sul suo declino perché dovremmo interessarci noi? Mentre ci si divide, ancora?, sull’esistenza di sinistra e destra che tanti interessati corifei ‘moderni’ tuonavano non essere più la categoria della modernità del XXI secolo, dovendo sostituirvi le categorie di moderno o conservatore (mentre questi ultimi si spostavano sempre più a destra, ah le asfittiche analisi riformiste e moderate sulla realtà), ognuno dice la sua. Con due competitori ‘concreti’ ché oggi si cercano ‘pragmatici’ e ‘territoriali’, Stefano Bonaccini, Presidente dell’Emilia-Romagna e la sua Vice Elly Schlein. Insomma l’Emilia e basta, ultima ridotta ‘ro(s)sa’.

La crisi politica di oggi è l’esito dell’errore capitale di 15 anni di mancate riflessioni su natura, scopi, orientamento, identità, valori, rappresentanza, profilo, politiche di gruppi dirigenti ex democristiani ed ex di sinistra con conventicole correntizie messesi insieme. Già imborghesiti in cinquanta sfumature di moderati sadomaso che hanno perso il senso della realtà sociale divenuta articolata da analizzare con strumenti adeguati (p. es. una buona cassetta degli attrezzi sociologici), quella del vituperato Pci. Con intellettuali, organici o indipendenti, oggi sostituiti da managèr, lobbisti. In un’epoca priva di ideologia spendibile, in una società di massa individualizzata, ognuno con un personale progetto affaristico e di vita. Così hanno infiltrato in ogni loculo di potere locale, regionale nazionale istituzionale sempre meno adepti aggravando una disaffezione di appartenenza. Ed estraniandosi da concreti mutamenti sociali ed economici inchiavardandosi sempre più tra/nelle istituzioni privi di adeguati strumenti di interpretazione delle trasformazioni e dei mutamenti della società italiana. Sposando tesi delle destre ed uniformandosi in un ‘campo largo’ oscuro né oltre né prima, in un democristo mezzo. Oltre a non saper offrire analisi serie su cause esiti e trasformazioni dei processi di scomposizione e ricomposizione del capitale nei confronti del lavoro. Che tanti tronfi illusi dicevano non esistere più perché, dicevano, la fabbrica era smantellata, beata ignoranza teorica e concettuale.

Incapaci di declinare le nuove forme dei mezzi di produzione e cogliere la scomposizione delle condizioni materiali dell’esistenza di vecchi e nuovi attori produttivi in un ciclo storico di modernizzazione neoliberista che ha marchiato l’ideologia della modernità. Così ci si sarebbe dovuti porre il problema nell’amleticoconfusionario Pd che mumble mumble sta ancora pensando se è meglio laburisti o liberali, oggi con i tristi Conte o Calenzi, il duo di estremisti moderati. Dopo aver difeso con “occhi di tigre” (incommentabile…) frattaglie: un poco di salario minimo qualche punticino di cuneo fiscale neanche arrivato da Draghi, già da tanto obliterato nelle terga di salariati e stipendiati. Roba così, eccitatissimi dalla “radicalità” delle loro proposte! Mentre il partito è in coma privo di idee e programmi si affilano armi spuntatealla ricerca del decimo (!) ‘kamikaze’ segretario in 15 anni!, un record mondiale, così pare persino più realistica la gag di Crozza-Letta sulla modifica della realtà con una bacchetta magica. E mentre ri-parte un’altra traversata, ancora?, in un deserto arido di idee che ne lascerà pochi in vita sarebbe stato urgente domandarsi come sia accaduto che un’Italia repubblicana e di sinistra abbia saputo governare regioni intere, passate da tempo alle destre, si pensi alla Toscana, che era rossa!, l’Umbria, l’Emilia Romagna salvata da giovani ’sardin’ poi dis–integratesi nel Pd. Con un corpo dirigente privo di risposte, di uno spirito di riflessività delle proprie azioni e decisioni. Andate smarrite nel garantire una governabilità istituzionale al riparo da competizioni elettorali e progetti collettivi privandosi di strumenti conoscitivi della società che si voleva rappresentare ancora con modalità e toni interclassisti. Un pezzo di qua, un’azione di là con un’offerta politica che rappresentasse adeguatamente una società stratificata in classi e ceti sociali esposti alle strutturali crisi economiche e sociali di nefaste politiche economiche neo liberiste. Con l’errore grave per cui le istituzioni che si governano necessitano di un legame, sociale economico e simbolico, e di una rappresentanza delle domande e bisogni della società. Ovvero analizzare e conoscere domande inevase, rabbie covate, ingiustizie praticate. E soluzioni da indicare.

Tutto questo è accaduto anche perché dopo la caduta del 1989 del Muro di Berlino, la fine esplicita e simbolica della Guerra Fredda riaffacciandosene oggi un’altra, la sinistra si è eclissata proprio in un ciclo storico di cambiamenti strutturali politici economici e sociali per sensi di colpa alquanto confusi e sbrigativi. Buttando a mare tutte le esperienze la storia le conoscenze da rifunzionalizzare per tempi nuovi. Dal Marx del “Capitale” ma anche il Gramsci su intellettuali ed egemonia, il Pasolini dei ceti deboli e l’antesignana “Questione morale” nell’intervista famosa del 1981 resa a Scalfari. Tutto azzerato in un passaggio dal ciclo storico di una totalizzante politica ad un oggi privo di politica. Divenuto un tempo di politici “lobbisti” con le conseguenze di queste settimane in Europa ed in Italia. Da cui la destra non si può in alcun modo emendare essendo anche più spericolata ed avviluppata. Così a sinistra ci si è dimenticati di tutto azzerando un movimento storico operaio studentesco dei lavoratori, rimuovendo icone e simboli gloriosi ma fuori tempo per applicare ricette e politiche che hanno sostenuto senza dubbi l’egemonia di un potere che dovevano contrastare. Insomma si sono fatti i conti di quelle tragiche e sanguinarie esperienze pre e post Muro di Berlino cancellando in pratica tutto. Più che una rimozione, un’abiura. Ed oggi mentre le correnti del partito si ri-posizionano, con vecchi funzionari e dirigentiche dovrebbero tutti andar via, si mimano primarie asfittiche che non destrutturano un partito da azzerare. Riformabile o da azzerare per un progetto nuovo e con quali attori politici? Insomma si rifanno riti e rituali ormai stantii privi del popolo di cui per decenni erano stati tra i migliori interpreti. E adesso? Si edifica un comitato di ben 87 sapienti, ne conosco alcuni di alto spessore, per fargli scrivere un Carta dei valori non approvata da alcun organo congressuale. E poi si sonda la base dem. Ciò che prima si otteneva con un lavoro politico nei territori, lasciati alle destre con presenza collegamenti legami e mediazioni funzionali, oggi lo si vorrebbe ottenere tramite un serio questionario. Ovvero non vai più nei luoghi dove la vita scorre, sociale economica culturale, ma imbastisci un sondaggione realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli per capire quali siano i valori e le politiche salienti di cui hai perso il filo per poi poter strutturare rinnovandola un’identità di partito. Le domande sono 15 a risposta multipla, che danno esiti maggiori del 100% e 7 aperte per capire cosa pensino gli iscritti. Da compilare nei circoli Pd ancora esistenti oppure online. Modo farraginoso per capire che cosa abbiano in testa coloro i quali dovresti rappresentare. La domanda centrale chiede quale sia il “senso profondo” del Pd, e già qui si scriverebbero tomi interi. Poi si elencano 19 opzioni di battaglie di cui ogni iscritto può indicare 5 priorità. E così si elencano i temi che dovrebbero essere il contenuto politico del partito spaziando dalla riduzione delle tasse, sanità, istruzione, riduzione delle disuguaglianze, lotta al climate change, in inglese fa più figo…., dalla natalità ai migranti da accogliere, antimafia, diritti dei lgbt. Come se non bastasse ci si avventura poi a chiedere se nel futuro si dovranno favorire governi di larghe intese. E poi quali siano stati i peggiori difetti del partito, e qui ci starebbe un volumone di centinaia di pagine, se una linea politica poco chiara all’assenza di leader femminili. Ma per non farsi mancare nulla si sparano quesiti da tremare, per cui le proposte sono state troppo moderate o radicali? Troppo statalista o liberista? Poi si entra nel vivo, si fa per dire. Come eleggere il leader, con primarie oppure no? E poi,come si dovranno scegliere i futuri dirigenti, meglio un politico o chi viene dalla mitizzata società civile che proietta sui dirigenti propri malanni ed inadeguatezze?

C’è da rimanere alquanto sconcertati. Un partito che non sa più dove andare, chi rappresentare, come difendere i potenziali elettori, strutturando quale offerta politica capace di aggregare e costituire come un blocco politico, con dirigenti e quadri smarriti in un indistinto nulla che chiedono ai propri sempre meno iscritti come e su che cosa costruire un agire politico. Che dovrebbero loro offrire alla collettività, se sapessero che cosa fare. Era Lenin che si chiedeva “Che fare?” ma quella era altra roba. E con Letta che sussurra, ormai senza più occhi di tigre forse messi all’asta su ebay, che questo andare “Ci aiuterà a fare chiarezza”. Mah, boh, chissà. Senza aver chiarito, roba su cui impegnare un vero Congresso con tesi contrapposte saltato già con nuovi nomi, una nomination dei vari talent di più o meno spaienti, in che cosa hanno fallito, quali gli errori, quali i disastri, chi tra i mille ed uno segretari ha fatto che cosa, con quali ricadute. L’identità è andata smarrita perché, l’impianto fondativodel 2007 è ancora valido con la sua declinazione maggioritaria oppure va resettato il tutto. E chi e come resetta? Chi esce, chi rimane, chi vuole entrare come fa? Si attacca e si posiziona ad una delle correnti rimaste in vita responsabili di questo disastro come stanno facendo i “nuovi” Bonaccini sostenuto dal clan Renzi, la Schleinneo iscritta, la consumata ex ministra De Micheli oppure il serioso intellettuale Gianni Cuperlo che dovrebbe concorrere anch’egli? Grande è il caos sotto il cielo enorme la confusione nel partito e non si intravvede non dico un mondo nuovo ma neanche un’alba men che livida e fredda.