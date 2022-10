Patto sociale: origini, trasformazioni e proiezioni in Russia

L’instabilità geopolitica, l’aggravarsi dei rapporti tra democrazie liberali e autocrazie crescenti, e le turbolenze sociopolitiche ed economiche all’interno degli stessi Paesi sviluppati ci costringono a cercare risposte alle domande relative alle cause di questo stato del mondo moderno.

In condizioni di crescente incertezza, la questione del futuro del mondo diventa ancora più cruciale e acuta.

La questione del futuro dell’ordine mondiale diventa ancora più preoccupante e acuta di fronte alla crescente incertezza. Alla ricerca di risposte, scienziati ed esperti cercano di analizzare i rapporti di causa ed effetto della situazione attraverso vari prismi e concetti in grado di chiarire la comprensione dei processi odierni e integrare o chiarire possibili proiezioni per la giornata di domani.

Spesso, per comprendere i dettagli e i processi pratici entro i quali dobbiamo esistere, ha senso ricorrere ai modelli fondamentali che spiegano la natura del comportamento sociale umano, la struttura istituzionale delle varie società e, infine, i rapporti tra Stato e società in quanto tale.

A questo proposito, senza pretendere di fare un’analisi globale e multifattoriale, cercherò di esaminare i fondamenti che stanno alla base dello stato moderno e delle sue principali varietà che si sono sviluppate fino ad oggi, e cercherò anche di utilizzare il concetto proposto per tracciare in modo in modo superficiale la formazione, il consolidamento e le prospettive dell’autoritarismo russo contemporaneo.

Il concetto in questione è una scala condizionale di cambiamenti nel contratto sociale basata sulle sue tre configurazioni di base. Questa visione si basa sui modelli della Public Choice Theory, della Social Contract Theory e di alcuni altri modelli di economia e sociologia istituzionale. A rigor di termini, la visione proposta sulle metamorfosi sociali e, in particolare, sull’irrigidimento dell’autoritarismo russo è solo un’interpretazione e un adattamento di concetti e modelli esistenti per spiegare le erosioni degli stati moderni.

Ho scelto la nozione di contratto sociale come principale punto di riferimento del mio ragionamento. Come è noto, il contratto sociale nella definizione della sociologia moderna e dell’economia istituzionale è un certo stato delle relazioni tra società e potere politico, che implica determinati diritti per ciascuna parte e obblighi di ciascuna parte nei confronti dell’altra di ottenere determinati o impliciti benefici.

Negli stati moderni, la principale istituzione formale che incarna il contratto sociale e i suoi termini è solitamente la Costituzione. Tutte le altre leggi, norme e regolamenti possono considerarsi integrazioni e chiarimenti alla Costituzione come contratto sociale formalizzato.

Spesso, tuttavia, il contratto sociale può essere visto come una metafora o una definizione figurativa che ha la logica economica di un accordo per lo scambio di determinati beni tra due parti sulla base di termini, condizioni, obblighi e diritti consensualmente approvati.

Qualsiasi contratto, come formalizzazione di una transazione, viene stipulato quando c’è una domanda e un’offerta adeguata. Il contratto sociale non fa eccezione.

Se chi si offre per soddisfare la tua domanda non ha concorrenti da un lato, e tu sei il suo unico possibile ‘cliente’ dall’altro, allora lui – dal lato dell’offerta – ha una posizione di monopolio. La posizione di monopolio porta al potenziale di trasformazione dei benefici contrattuali e alla perdita di equilibrio, quando il lato dell’offerta inizia a ottenere maggiori benefici.

Se il lato dell’offerta non ha vincoli e motivazioni positive per la buona fede (meccanismi di concorrenza e responsabilità), il lato dell’offerta amplia le sue opportunità e diritti e, di conseguenza, i suoi benefici. Inoltre, il lato dell’offerta (l’esecutore) cerca di prolungare il contratto, per il quale crea nel cliente (il lato della domanda) un sentimento di soddisfazione fino al momento della totale soddisfazione del lato della domanda.

Quando il cliente diventa insoddisfatto dei servizi resi o il sospetto di frode sul lato dell’offerta (l’appaltatore), il cliente inizia a esprimere insoddisfazione. Il lato dell’offerta compra l’insoddisfazione in un primo momento attraverso la manipolazione informativa: cerca di fornire informazioni errate per nascondere la disonestà o la frode e convincere il cliente che è utile. Poi, quando questo non funziona più, l’autore si rivolge alla violenza.

La violenza in questo caso è il modo dell’offerta di mantenere la propria posizione dominante e i beneficiari costringendo il cliente a “pagare” i propri servizi, mentre i servizi sono sempre meno e il loro costo per il cliente è aumentato. Poi gradualmente il contratto si rompe, e infatti non c’è più un accordo. Ciò che resta è la coercizione forzata unilaterale, in altre parole l’estorsione.

In tali casi, il lato dell’offerta diventa usurpatore di diritti e benefici contrattuali, determinando volontariamente quanti diritti e benefici riceverà il lato della domanda, ovvero il cliente. Il cliente, sotto minaccia di violenza, acconsente alla riduzione dei suoi diritti e benefici e all’ampliamento dei suoi obblighi al punto da decidere di interrompere unilateralmente il rapporto con l’offerta. Quindi, se il lato dell’offerta resiste, anche il lato della domanda usa la violenza per onorare e ripristinare i propri interessi e spesso per raggiungere l’obiettivo di rescindere il contratto. Spesso questo accade in una situazione chiamata “quando non c’è niente da perdere”. In effetti, questo significa che qualsiasi passo avanti più rischioso con una minima probabilità di successo è preferibile all’attesa passiva. In altre parole, qualsiasi futuro è migliore del presente.

La scala di tale degrado e, in definitiva, la risoluzione del contratto sociale inizia con il modus democratico come misura dell’equilibrio contrattuale, passa nel modus dell’autocrazia morbida come misura mediana spostata verso l’espansione dei diritti e dei benefici dal lato dell’offerta ( esecutore testamentario), e si conclude con il modus della dittatura tirannica, quando il contratto viene di fatto risolto dal lato dell’offerta e trasformato in una direttiva violenta unilaterale.

La sequenza descritta di trasformazioni illustra lo schema del degrado socio-politico. Storicamente, tuttavia, il contratto sociale procede dall’arcaica subordinazione violenta della popolazione al potere a un equivalente scambio di mercato di determinati beni a determinate condizioni.

Tutti gli stati flottigliano su questa scala tra queste modalità fondamentali del contratto sociale.

Come accennato, il contratto sociale si è trasformato dal modus della dittatura tirannica e della coercizione violenta, dove il potere era originariamente un estorsione e dominio assoluto nei suoi rapporti con la popolazione. Il proto-contratto è stato avviato dal potere ed è stato la coercizione della popolazione per soddisfare i suoi bisogni. Il potere decise di diventare un “bandito sedentario” e di entrare in un rapporto di ricerca di rendita a lungo termine con la popolazione come modo più redditizio e meno costoso per arricchirsi, invece che di tanto in tanto incursioni di rapinatori. Tale proto-contratto era di fatto una direttiva e implicava un minimo di diritti e un massimo di obblighi per la popolazione.

Inoltre, con l’umanizzazione, lo sviluppo dell’autocoscienza individuale e il progresso tecnologico, i contratti sono stati liberalizzati: sono diventati più uguali per entrambe le parti. La coercizione è stata trasformata in una disposizione più o meno reciprocamente vantaggiosa. Il potere dava sempre più diritti e benefici alla popolazione, riducendo i suoi obblighi e ricevendo in cambio una maggiore produttività e, di conseguenza, ricchezza, nonché la lealtà della popolazione subalterna, che ne rafforzò la stabilità. Allo stesso tempo, il potere accrebbe volontariamente i suoi obblighi nei confronti della popolazione e li adempiva in modo più coscienzioso, poiché la soddisfazione della popolazione incideva direttamente sulla sua produttività.

Infine, nella moderna fase del liberalismo istituzionale, il contratto è entrato nel modus del regime democratico, dove il potere è ridotto al livello di gestione delle risorse pubbliche eletta pubblicamente e, di conseguenza, è parte di una transazione di equilibrio con ben definiti diritti e benefici corrispondenti ai diritti e benefici della popolazione.

Nella posizione democratica, il contratto sociale è avviato dal lato della domanda in un’offerta competitiva di servizi manageriali. Quanto più differenziate e dettagliate sono le condizioni del contratto, tanto più sviluppate sono le istituzioni, le regole e le procedure che assicurano il rispetto dei diritti delle parti e le condizioni di adempimento degli obblighi. Pertanto, la monopolizzazione dei servizi e l’accesso al lato della domanda dal lato dell’offerta è strettamente limitato, perché altrimenti comporterebbe un inevitabile degrado su questa scala.

Le restrizioni alla monopolizzazione dal lato dell’offerta e all’usurpazione dei diritti e benefici contrattuali sono assicurate da varie condizioni istituzionali e fattori etici, tra cui la retorica sociale, il consenso sociale sul primato dei diritti naturali e i meccanismi e le risorse necessari per attuare i diritti e gli obblighi contrattuali di entrambe le parti.

Oggi, tutti gli stati possono essere collocati su questa scala convenzionale di sviluppo del contratto sociale.

Da un lato c’è il proto-contratto e l’applicazione violenta degli obblighi con de facto privazione del diritto di voto della parte subordinata.

All’altra estremità c’è un contratto di mercato di equilibrio tra domanda e offerta, concluso a condizioni concorrenziali, contenente diritti, obblighi e benefici dettagliati delle parti e implicanti istituzioni e meccanismi che fanno rispettare i termini contrattuali.

Nel mezzo c’è un contratto con evidenti vantaggi dal lato dell’offerta sotto forma di maggiori diritti rispetto al lato della domanda. Tuttavia, allo stesso tempo, un tale contratto contiene anche vantaggi significativi dal lato della domanda. Questo contratto non è ancora un contratto di mercato ed è in realtà una direttiva rilassata dal lato dell’offerta in un ambiente non competitivo. Tuttavia, questa direttiva non si basa più sulla violenza, ma sull’approvazione della popolazione, o almeno non dispiace attivamente alla popolazione.

Gli Stati sono generalmente dinamici rispetto alla loro posizione sulla scala proposta.

Le autocrazie che si trasformano in tirannia, come la Russia o la Bielorussia, degenerano, spostandosi dal centro verso il proto-contratto. Anche la Cina si sta muovendo verso la personificazione del potere e la concentrazione autocratica.

Le autocrazie in via di sviluppo, come Singapore o alcune monarchie mediorientali, al contrario, si stanno progradando e si stanno muovendo verso un modus operandi democratico, liberalizzando le istituzioni e dando sempre più diritti e benefici alla popolazione.

Sono possibili anche spostamenti delle democrazie sviluppate verso il proto-contratto, come possiamo osservare nel caso dell’Ungheria o della Turchia. Una significativa espansione dello stato può essere osservata negli Stati Uniti e nei principali paesi dell’Europa occidentale. Tuttavia, il raggio di espansione dello stato è solitamente limitato lì a un’etica liberale stabile e a una retorica sociale, che in realtà sono alla base della coscienza individuale, dei costumi e delle tradizioni sociali e, in definitiva, di un assetto istituzionale stabile.

Usando un tale sistema di coordinate, si può provare a determinare il movimento di qualsiasi stato in qualsiasi intervallo di tempo scelto.

In questo caso mi interessano le metamorfosi dello stato russo e la possibilità di spiegarle con generalizzazioni ammissibili nell’ambito del concetto proposto.

Quindi, come si è mossa la Russia sulla scala del contratto sociale negli ultimi 30 anni dalla scomparsa dell’URSS?

In modo semplificato e generalizzato è possibile distinguere i seguenti stati fondamentali del contratto sociale e le relazioni di causa ed effetto alla base del loro verificarsi.

La fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90: caratterizzati dall’emergente domanda di democrazia e di massime opportunità per la popolazione nel consumo e nella produzione con il consenso pubblico all’autorganizzazione e alla riduzione dei diritti dello Stato. Non c’è richiesta di

non c’è richiesta di una struttura istituzionale sviluppata. In primo luogo, perché la fiducia nello stato e nei suoi meccanismi è fortemente diminuita e, in secondo luogo, perché il pubblico non comprende completamente il legame tra istituzioni efficaci e successo socioeconomico.

La metà degli anni Novanta: ritorna la domanda di uno Stato forte e di un ordinamento esogeno della vita, anche a scapito delle emergenti opportunità di imprenditorialità, libertà di scelta e preferenze politiche, aumento del livello e della qualità dei consumi, ecc. popolazione – dal lato della domanda – è pronta a restituire parte dei suoi diritti dal lato dell’offerta in cambio della stabilizzazione dei consumi e della certezza. Tale richiesta è infatti

è una conseguenza della consapevolezza da parte della popolazione della necessità di regole praticabili con meccanismi di applicazione. Lo stato non è riuscito a soddisfare questa richiesta, perdendo la fiducia della popolazione.

Nella seconda metà degli anni ’90, la domanda di uno “Stato forte” si trasforma all’aumentare del volume e della qualità dei consumi e della produzione in una richiesta di un assetto istituzionale stabile con la conservazione e la protezione delle opportunità emergenti. C’è bisogno di un ordinamento razionale dei diritti e degli obblighi accumulati e in espansione di entrambe le parti: lo stato e la società. In altre parole, c’è una richiesta di uno stato capitalista liberale, un’opportunità protetta per la creazione, per lo sviluppo della produzione e l’aumento dei consumi. Ciò implica, da un lato, la liberalizzazione e la razionalizzazione delle istituzioni e, dall’altro, l’adeguamento dei meccanismi per far funzionare queste istituzioni. Il contratto entra in una fase di potenziale emancipazione dello stato preservando i benefici e i diritti significativi della popolazione.

La prima metà degli anni 2000 è contrassegnata da una crescente domanda per un ancora maggiore potenziamento della creazione e del consumo. Poiché il consumo e la produzione, nonché un aumento dei benefici accumulati, la società è pronta a dare ancora più diritti allo stato assicurando l’adempimento in buona fede dei suoi doveri e garanzie di preservare i diritti e le opportunità della società. Il potenziale accumulato per l’empowerment statale entro la fine degli anni ’90 per soddisfare la domanda di protezione e ordinamento istituzionale si sta realizzando.

La seconda metà degli anni 2000: c’è una richiesta di conservazione dello status quo politico, quando lo stato ha ampliato notevolmente i suoi diritti e alla popolazione è stata data l’opportunità di consumare e produrre intensivamente in condizioni più o meno protette con significative diritti dalla sua parte. Tuttavia, il lato dell’offerta usurpa gradualmente i diritti e restringe le opportunità per la creazione e la produzione imprenditoriale protetta, ampliando al contempo le proprie opportunità. C’è una richiesta da parte della popolazione di rallentare l’empowerment dello stato. L’opportunità più protetta e in evoluzione per l’accumulo di benefici diventa il lavoro per lo stato: c’è una domanda attiva di occupazione statale. Negli strati inferiori, è un ascensore sociale ed economico nella sfera di bilancio. Negli strati superiori, è un’opportunità per arricchirsi in modo più sicuro nella funzione pubblica, paragonabile alla sfera imprenditoriale, che è sotto pressione da parte dello Stato. L’arricchimento è assicurato a scapito dell’opportunità fornita dallo Stato di partecipare alla ridistribuzione del bilancio attraverso la corruzione approvata consensualmente e la regola stabilita della lealtà verticale.

Nella prima metà degli anni 2010, lo Stato continua ad ampliare i propri diritti e benefici, stimolando la domanda per le opportunità che è in grado e disposta ad offrire alla popolazione. Di conseguenza, si sta sviluppando una domanda costante per la popolazione di conservare le opportunità di consumo e, allo stesso tempo, di essere il più vicino possibile allo stato. C’è anche un’evidente richiesta di depoliticizzazione – l’elusione della cittadinanza attiva – da parte della popolazione con una scelta razionale di sostenere le autorità come il modo più efficace per essere protetti e assicurati nelle condizioni che lo Stato ha creato durante l’espansione dei suoi diritti e benefici.

Nella seconda metà degli anni 2010, si sta intensificando la richiesta di nazionalismo e superiorità imperiale, stimolata e attivamente incoraggiata dalle autorità per compensare la graduale diminuzione delle opportunità economiche per la popolazione. Di conseguenza, cresce la domanda di migliori opportunità di consumo e produzione. Il potere, come lato dell’offerta, si sposta attivamente nello stato di iniziatore del contratto sociale alle sue condizioni a causa dell’espansione incontrollata di diritti e opportunità. Il potere neutralizza il malcontento emergente della popolazione con la manipolazione delle informazioni e la motivazione ad assimilare fatti distorti o fittizi, ovvero convince la popolazione della sua utilità attraverso bugie fattuali. Il contratto sociale si sta attivamente spostando al limite del proto-contratto, ma finora rimane l’esibizione di una transazione bilaterale, nonostante i diritti, i benefici e le opportunità fortemente compressi dal lato della domanda, che non ne è del tutto consapevole.

I primi anni 2020: le condizioni economiche continuano a deteriorarsi e la popolazione inizia gradualmente a rendersi conto della perdita di una quantità significativa di diritti e opportunità. Le autorità agiscono in tre direzioni per preservare lo status quo e l’apparenza di un accordo bilaterale con la popolazione.

In primo luogo, intensifica le repressioni e comprime ulteriormente i diritti civili a causa della crescente insoddisfazione della popolazione nei confronti della politica economica e dell’attivazione dell’autorganizzazione dell’opposizione.

In secondo luogo, il potere accelera bruscamente la richiesta di grandezza nazionale, revanscismo imperiale e opposizione dell’identità russa ai valori liberali occidentali, il che gli consente di mantenere la legittimità e il sostegno della maggioranza in mezzo alla stagnazione economica.

Terzo, il potere si sposta verso uno spostamento attivo della situazione sociopolitica in una zona di estrema incertezza e crea un iperspostamento. Tale spostamento consente di spostare il centro dell’attenzione della popolazione lontano dai problemi economici e sociali, o più precisamente, dall’effettiva incapacità delle autorità di fornire servizi di qualità alla popolazione e di soddisfare la sua domanda di espansione dei consumi e della produzione. La situazione nella situazione di hypershift preserva l’affare per un po’, nonostante le false percezioni del buon andamento del governo nell’adempiere ai propri obblighi.

D’altra parte, tale spostamento, se necessario, può consentire al potere di usurpare finalmente diritti e opportunità contrattuali con il minimo rischio di domanda o di risoluzione violenta del contratto da parte della popolazione nel breve termine.

Pertanto, permane una persistente richiesta di nazionalismo e revanscismo imperiale, attivamente stimolata dalla manipolazione e falsificazione dell’informazione da parte delle autorità. La domanda di crescita delle opportunità economiche sta diminuendo in un contesto di iperspostamento e incertezza deliberatamente creati dalle autorità, nonché a causa della stagnazione economica globale. Invece di una richiesta di sviluppo economico, c’è una richiesta di conservazione delle opportunità economiche esistenti, nel modus vivendi del “finché non è peggio. La popolazione considera ancora il contratto sociale più o meno reciprocamente vantaggioso, accettando l’espansione dei diritti e delle opportunità dello Stato e l’aumento delle sue responsabilità mentre ne fa valere i diritti, vedendo questo movimento come un inasprimento necessario di fronte all’ipershift.

Proiezione: metà-fine anni 2020. Lo squilibrio contrattuale continua a intensificarsi: diritti e opportunità sono quasi del tutto spostati dalla parte dello Stato. Le autorità sono costrette a intensificare la repressione ea reprimere con la forza il malcontento popolare invece di neutralizzarlo attraverso la manipolazione delle informazioni e le false credenze, che stanno rapidamente perdendo efficacia.

Le condizioni economiche si stanno deteriorando intensamente ed è impossibile mantenere le opportunità al livello di “almeno affinché non peggiori. L’ipershift e le sue conseguenze richiedono il coinvolgimento di nuove risorse economiche e umane. La domanda di patriottismo ideologico e revanscismo imperiale è in calo, mentre cresce la domanda di migliori opportunità di produzione e consumo. Comincia a svilupparsi la domanda per l’espansione dei diritti delle persone e per l’organizzazione della restituzione di questi diritti.

Tutta questa domanda aggregata ovviamente non può essere soddisfatta dal lato dell’offerta. La popolazione non si fida più di false informazioni da parte delle autorità sulla corretta qualità dei loro obblighi nei confronti della società. Le autorità devono curare la crescente insoddisfazione con crescenti repressioni e una compressione ancora maggiore dei diritti della popolazione, che di fatto porta alla risoluzione dell’operazione, ovvero del contratto sociale, da parte delle autorità, trasformando il contratto in una violenta coercizione della popolazione per svolgere i compiti loro richiesti dalle autorità. Il potere, come ogni dittatura tirannica, è costretto a dimostrare permanentemente la sua superiorità alla popolazione.

Vi è una crescente richiesta di allentamento della pressione del potere sulla società. Questa richiesta può essere soddisfatta in due modi, portando di fatto alla violazione della direttiva violenta del potere e alla conclusione di un nuovo contratto sociale.

Il primo è un cambiamento nella posizione di potere attraverso un cambiamento rivoluzionario nella struttura all’interno dei gruppi d’élite, in altre parole, lo spostamento del gruppo di dominio dominante e l’ascesa al potere di un altro gruppo d’interesse d’élite.

Il secondo percorso è la rivoluzione sociale, in cui la popolazione costringe con la forza il governo a invertire la direttiva, sostituire l’attuale gruppo di dominio con un altro e stipulare un nuovo contratto sociale.

Il concetto di scala e le tre strutture di base del contratto sociale mancano di molte variabili importanti, come, ad esempio, i gruppi di interesse al potere e nella società, l’interazione e l’autorganizzazione di questi gruppi, i fattori economici, le specificità geografiche e condizioni politiche interne, basi etico-culturali e bioantropologiche e motivazioni comportamentali, ecc., ecc.

Tuttavia, tutti questi e altri fattori trainanti dei cambiamenti socio-politici possono essere sia utili aggiunte che perfezionamenti che portano a dettagliare il concetto proposto e possono essere coordinati con esso come modelli indipendenti che spiegano le metamorfosi della società e dello stato.