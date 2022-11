‘Passion economy’ ed imprese

La passione non è tutto, ma, senza di lei, non vai lontano nel business tradizionale e sociale.

La definizione di ‘passion economy’ avvalora questa tesi; è il titolo del libro ‘The Passion Economy’ di Adam Davidson (2020), uno scrittore del New Yorker staff e cofondatore del Planet Money, podcast della National Public Radio.

Un altro riferimento è il filosofo economista William MacAskill con il libro ‘Doing good BETTER’ (2016); è stato uno dei fondatori del gruppo ‘Giving What We Can’, nato a Oxford nel 2009. I membri hanno promesso di devolvere almeno il 10% dei loro guadagni agli enti di beneficenza

Nella vita di tutti i giorni, la passione è sentimento intenso e violento (per lo più di attrazione o repulsione verso un oggetto o una persona); ha una sua valenza sensuale e di grande fascino; è una inclinazione vivissima, forte interesse, trasporto per qualche cosa.

Mettendo insieme un po’ di Treccani, di Cambridge dictionary e di sentire comune, la ‘passion economy’ è un modo di sviluppare una economia che ha in sé un ‘purpose’ determinato e spiegabile.

Non è residuale e non è solo la ‘gig economy’, il modello ‘Uber for X’, il mettere a reddito l’hobbistica, ma è una via importante, decisiva e spesso sostanziale per il sistema economico finanziario.

E’ un modo di combinare l’intangibile e il tangibile, sentimento e hardware economico. E’ un modo di essere: creativi con uno scopo preciso, motivati a costruire imprese sociali.

Specialmente nel settore dei servizi, si sviluppa la passione e l’empatia per cui si offrono prodotti e servizi che sono ‘prodotti e servizi aumentati’: concretezza delle attività e dei prodotti con il valore aggiunto e additivo dell’orientamento alla soddisfazione del fruitore e del cliente compratore

Il volontariato, per esempio, se professionalizzato e organizzato in logica di imprenditorialità sociale, in connubio con la struttura portante dell’impresa sociale profit e non profit, crea strutture economiche significative della ’passion economy’. E’ un incubatore perché:

1- la loro formula gestionale ha una fase iniziale creativa e sfidante,innovativa e scoutistica (trova i bisogni della società negli anfratti e negli interstizi perché agisce in prossimità con essi). E’ appassionata e calligrafica.

2- Nutre la stessa passione per alimentare la continuità gestionale.

3- Integra in modo bilanciato,la passione dell’utilità degli stakeholders e la passione dell’interesse dei soggetti economici-shareholders.

4- Condivide l’intenzionalità del ‘purpose’ connotando la passione con un orientamento positivo ‘Ambientale, Sociale e di Governance (ESG)’ sia del management e dei dipendenti sia della strategia deliberata. Spiegare e dimostrare con i numeri l’impatto generato.

5- Sviluppa il know how che il volontariato crea, in primis, in modo gratuito, ‘farsi le ossa’ in strutture che non ti chiedono un margine di contribuzione,e poi fare il salto nella impresa sociale orientata al mercato.

6- Si può ipotizzare anche un veicolo iniziale molto usato come una ‘startup innovativa a vocazione sociale’ (anche denominata ‘SIAVS’). Essa agisce in settori sociali (per es.assistenza sociale e sanitaria, educazione e formazione, tutela dell’ambiente, tutela del patrimonio culturale, turismo sociale; università, formazione per fasce deboli.

7-confrontando 2 imprese sociali non profit è molto meglio quella che riesce a raggiungere gli stessi risultati sociali con minori costi. Evidente e certo,ma non percepito.

L’altruismo efficace è anche ‘come fare il bene’ con il denaro e il tempo a disposizione, così afferma MacAskill.

In Italia si aggiungono, in modo strutturato e trasformativo le Società Benefit (L.208/2015) intese come imprese sociali che massimizzano in modo relativo il profitto e sono un additivo del sistema misurando l’impatto sociale. Anche l’impresa sociale profit fa scelte di welfare agìto nel suo essere azienda.

Tutto questo non è buonismo aziendale, ma una esigenza, per esempio, per le imprese che sono collegate all’ESG (Environmental, Social, Governance) inteso come rating, come brand di valore sostenibile, come condizione per accedere ai finanziatori ed ai bandi di finanziamento, come valore organizzativo utile per mantenere uno standing competitivo.

In sintesi una profilatura necessaria e complementare alla CSR (Corporate Social Responsability). Oggi quasi tutte le imprese hanno questa esigenza oltre a quella del ruolo in linea con i 17 goals dell’ONU-SDG’s (Sustainable Development Goals).

Ormai non si torna indietro.

L’ESG è un insieme di valori con un equilibrio fra le componenti che si traducono in un rating e i pesi dei tre elementi variano in funzione delle dinamiche di contesto. Ma possiamo mantenere le promesse fatte in tempi normali senza guerra in Ucraina e senza crisi energetica?

Per esempio si è indotti a ridimensionare la E dell’ESG (cioè le aspettative sul clima e sull’ambiente) ed è ormai chiaro che anche alcuni capisaldi del PNRR come la riduzione di Co2, la decarbonizzazione ed altro devono essere rivisitati. E in parte ridimensionati. Un po’ di CO2 in più dovrà essere ammesso.

Il rapporto fra impresa e wellness non è solo avere la palestra o palestrina in azienda, ma costruire un orientamento ben più orientato verso il lavoro come benessere ed un clima di welfare; per esempio, sviluppando welfare aziendale.

L’impresa sociale è un insieme di attività, di comportamenti finalizzato ad una condizione olistica di integrazione fra status fisico e psicologico. E’ una situazione dinamica che mette insieme emozioni,contesto di vita,scelte operative. Si accomuna il wellness con il wellbeing che è una posizione statica e di fotografia del presente. Wellness come film in chiave di futuro composto da foto statiche di wellbeing.

La formula più coerente a queste esigenze è l’impresa sociale o ad orientamento sociale che esprime una formula imprenditoriale che sviluppa servizi per gli stakeholders interni (dipendenti) e per quelli esterni (consumatori, consumeristi, istituzioni, territorio) e sviluppa un ritorno per gli azionisti -shareholders.

Stakeholderism&shareholderism.

In quest’ottica si riducolo i costi di riequilibrio organizzativo;si evita l'”azzardo morale” e la “selezione avversa” tale per cui i dipendenti cercano di “fregarsi a vicenda” con evidenti “sfridi” di funzionamento.

L’impresa sociale si connota per la sostenibilità agìta che è un mantra e un passepartout;infatti il punto critico è come fare sviluppo sostenibile integrando l’approccio multidisciplinare e multifattoriale e rendendo operativi innovazione, fare sistema, digitalizzazione, economia circolare, filiera e le scelte di responsabilità d’impatto. Una sostenibilità sussidiaria. Estrarre dai giacimenti culturali e operativi delle imprese le idee di sviluppo e le buone pratiche di sostenibilità. Senza sostenibilità non c’è strategia vincente e differenziale competitivo sui mercati nazionali ed internazionali. Quindi non solo estrarre, ma trasformare.

Il trend della responsabilità sociale, della CSR,del contributo agli SDG’s ha creato delle connessioni sostenibili fra le imprese ed il sistema socio economico.

Per esempio:

–Andriani spa Società benefit (innovation food) incrementa il welfare del sistema con l’abbattimento delle emissioni di gas climaterante della propria produzione e produce alga spirulina in logica di economia circolare.

– Gesteco spa,una media azienda, sta contribuendo ad alcuni SDG’s tramite progetti agìti di salute e benessere (20 azioni aziendali), lavoro dignitoso e crescita economica (18 azioni), istruzione di qualità (14 azioni aziendali) ed altro ancora.

–A2A con il 100 % dei rifiuti urbani raccolti ed avviati a recupero di materia ed energia, 9 milioni di Km percorsi a emissioni zero, 444 tonnellate di Co2 evitate, progetti educativi in iniziative culturali ed in azioni di sostegno alle comunità locali.

-Piccole imprese come l’artigiano Fortunale ,che produce una linea di maglieria ecologica e riciclabile (filati puri e biologici, colorando le fibre con tinture vegetali quali piante, fiori e radici con certificazione Igea Got e approvato da Wool Mark).

-la conceria Nuvolari Società Benefit srl con produzione di pellame biodegradabile,compostabile e metal free.

–Zurich Assicurazioni insieme ad Action Aid ha sviluppato azioni di recupero dei Neet-‘Né-Né’ (Not in Education, Employment or Training) tramite azioni di education gestite anche dai propri dipendenti.

–Medtronic, con l’iniziativa Donne leader in Sanità, con una Masterclass di Design Thinking e Agile per valorizzare i talenti e l’unicità dei dipendenti,Everel Group con la promozione delle eccellenze delle comunità locali ed incubatore.

–Deloitte pone al centro della sua gestione l’azione Talent Experience che alimenta l’impegno quotidiano verso dipendenti perché possano essere piene di energia, sicure e consapevoli in tutti gli aspetti della loro vita.

L’ approccio è olistico e sviluppato su 3 pillar: Body, Mind e Purpose; le azioni si definiscono grazie al Deloitte Well-being Index, un indice che permette di capire il livello di benessere dei dipendenti.

L’elenco sarebbe di migliaia di aziende che presidiano passione-wellness come fattore critico di successo e di concorrenzialità.