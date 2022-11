Partenariato di convenienza tra Russia e Afghanistan

La firma di un accordo provvisorio tra Russia e talebani nel settembre 2022 segna il primo grande accordo economico internazionale noto dei talebani. Ma al di là dell’annuncio che la Russia fornirà gas, petrolio e grano all’Afghanistan, i dettagli di pagamento e prezzo non sono stati resi pubblici. Non è chiaro come i due Paesi affronteranno le sanzioni internazionali e la loro esclusione dal sistema bancario globale.

Questo accordo avviene sullo sfondo di colloqui commerciali attivi tra i talebani e i suoi vicini regionali e delle discussioni della Russia con diversi Paesi non occidentali su contratti petroliferi a lungo termine. Il valore economico delle relazioni commerciali tra Afghanistan e Russia potrebbe essere pessimo, ma maggiori impegni e partenariati bilaterali sono una risorsa diplomatica positiva per la Russia e i talebani. Mostrano alla comunità internazionale che nessuno dei due Paesi è isolato.

I talebani si sono adoperati per diversificare i loro partner commerciali e rafforzare le relazioni con i vicini regionali. Le sanzioni internazionali, seguite dal congelamento dei beni da parte degli Stati Uniti, hanno colpito le imprese afghane. Da agosto 2021, l’economia si è ridotta del 20-30%.

La crisi umanitaria in corso, insieme all’aumento degli attacchi violenti da parte di altri partiti militanti, hanno peggiorato le condizioni di vita. L’inverno in arrivo spinge i talebani a garantire frettolosamente le importazioni di petrolio e gas. Sono in corso negoziati con Iran, Kazakistan e Turkmenistan. Nel luglio 2022, il Ministero del Commercio e dell’Industria afghano ha firmato un contratto con una compagnia petrolifera del Turkmenistan per la fornitura di carburante a prezzo scontato e ha firmato un accordo con l’Iran per l’acquisto di petrolio.

Inizialmente i talebani avevano grandi aspettative per gli investimenti cinesi, ma questi non si sono concretizzati. Pechino rimane riluttante a investire e nutre sospetti sull’impegno dei talebani a tagliare i legami con il Partito islamico del Turkistan, precedentemente noto come Movimento islamico del Turkestan orientale. Khan Jan Alokozay, vicepresidente della Camera di commercio e investimenti dell’Afghanistan, ha dichiaratopubblicamente che «non c’è stato nemmeno un centesimo di investimento da parte della Cina».

La Russia è una scelta naturale per i talebani perché è un partner commerciale esistente con notevoli risorse energetiche., chiedendoufficialmente moderazione da entrambe le parti.

I talebani sono rimasti neutrali riguardo al conflitto Ucraina-Russia

Nonostante sia impantanata nella crisi ucraina e stia affrontando il continuo districamento dell’Europa dal suo petrolio e gas, l’economia russa sembra essere resiliente a questi shock. Nel settembre 2022, il Fondo monetario internazionale ha previsto che il PIL russo diminuirà del 3,4%, un aggiustamento rispetto alla precedente previsione di un calo dell’8,5%.

Le compagnie petrolifere russe hanno attirato acquirenti non occidentali con sconti, copertura assicurativa e schemi di pagamento alternativi. Paesi come Sri Lanka, India, Turchia e Cina hanno continuato ad acquistare petrolio dalla Russia nonostante le sanzioni internazionali. I prezzi più bassi sono interessanti per i Paesi che devono far fronte all’aumento dell’inflazione, alle interruzioni della catena di approvvigionamento e alle battute d’arresto economiche dovute alla pandemia di COVID-19. Lo scontro dell’ottobre 2022 tra Arabia Saudita e Washington sui piani dell’OPEC+ di tagliare la produzione di petrolio ha suscitato negli Stati Uniti speculazioni sul fatto che Riyadh si schieri con Mosca.

Nonostante il loro accordo commerciale provvisorio, non sembra che il Cremlino riconoscerà ufficialmente i talebani. L’indicazione più chiara finora è l’esclusione dei talebani dal vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) del settembre 2022 a Samarcanda, in Uzbekistan. Non è noto se l’Afghanistan manterrà il suo status di osservatore presso la SCO, dato che la comunità internazionale non ha riconosciuto i talebani come governo legittimo dell’Afghanistan.

Oltre a rilasciare dichiarazioni sull’aiuto all’economia afgana, i dibattiti al vertice hanno evidenziato che la regione è più interessata a come proteggersi al meglio da qualsiasi potenziale propagazione della violenza dall’Afghanistan.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente espresso la sua diffidenza nei confronti dei militanti che si mimetizzano come rifugiati dall’Afghanistan che attraversano gli Stati vicini e organizzano attacchi terroristici. Secondo quanto riferito, il cosiddetto Stato Islamico (IS) ha aumentato la sua propaganda anti-russa. Hanno criticato la Russia definendola un ‘governo crociato’ e un ‘nemico dell’Islam’, incoraggiando attivamente i loro sostenitori a infliggere danni al Paese.

L’attentato suicida del 5 settembre all’ambasciata russa a Kabul ha esemplificato le preoccupazioni russe per l’espansione della presenza dello Stato islamico della provincia di Khorasan (ISKP) in Afghanistan. Questo è stato il primo attacco a un’ambasciata straniera dall’acquisizione di Kabul da parte dei talebani, nell’agosto 2021.

Oltre a minare la legittimità della Russia, IS e ISKP stanno anche sfidando il governo talebano in Afghanistan. Dal 2014, sia il Cremlino che i talebani hanno condiviso l’opinione che l’IS rappresenti una minaccia significativa. Funzionari russi hanno pubblicamente riconosciuto lo scambio di informazioni con i talebani sull’IS.

I rapporti di ex combattenti talebani e dell’Asia centrale che si sono uniti ai ranghi dell’IS hanno aggravato la minaccia alla sicurezza. L’espansione dell’IS e il suo messaggio anti-russo minano ulteriormente la sfera di influenza della Russia nell’Asia centrale dominata dai musulmani.

I talebani chiedono ancora il riconoscimento internazionale del loro status di governo dell’Afghanistan. Ma con l’economia nel limbo e le continue ostilità con le organizzazioni militanti, è consapevole di dover dare priorità al flusso di aiuti e risorse nel Paese. La stabilità politica e socioeconomica è di fondamentale importanza per i talebani se vogliono mantenere la presa sull’Afghanistan.

Vale la pena notare che la riluttanza della Russia a riconoscere ufficialmente i talebani come governo legittimo dell’Afghanistan e la classificazione dei talebani come organizzazione terroristica, del 2003, non hanno finora ostacolato le loro relazioni bilaterali. Per il momento, l’impegno russo-talebano continuerà.

I talebani vedono la Russia come un partner economico attraente, che potrebbe offrire le forniture di petrolio e gas a basso prezzo di cui l’economia afgana ha disperatamente bisogno. Per la Russia, i talebani sono l’opzione più stabile nel quadro di sicurezza in evoluzione della regione e, per ora, l’unica forza che potrebbe frenare l’espansione dell’IS. Entrambe le parti non hanno motivo di rinunciare a questi vantaggi.