Canada

La fusione tra Tilray e Aphria crea la più grande società della cannabis al mondo

Le società canadesi di cannabis Tilray e Aphria hanno portato a termine la loro fusione per diventare la più grande azienda di cannabis al mondo sulla base di entrate pro forma.

Le aziende canadesi di cannabis Tilray e Aphria hanno chiuso la combinazione aziendale precedentemente annunciata con la nuova società che opera come Tilray. La società combinata -lodata per l’annuncio dell’accordo lo scorso anno come la più grande azienda di cannabis al mondo basata su entrate pro forma- ha una capitalizzazione di mercato di circa $8,2 miliardi sulla base dei prezzi delle azioni di chiusura del 30 aprile.

Mercoledì le azioni della società combinata inizieranno a essere negoziate alla Borsa di Toronto e al Nasdaq Global Select Exchange con il simbolo “TLRY”.

Irwin D. Simon, presidente e CEO di Aphria, guiderà l’azienda combinata. L’attuale direttore ed ex CEO di Tilray Brandon Kennedy farà parte del consiglio di amministrazione della società combinata.

«Il nostro obiettivo ora si concentra sull’esecuzione delle nostre massime priorità di rendimento, tra cui l’integrazione aziendale e l’accelerazione della nostra strategia di crescita globale. I blocchi relativi al Covid-19 hanno presentato sfide uniche nei mercati canadesi e tedeschi. Mentre questi mercati iniziano a riaprirsi, Tilray è pronta a colpire e trasformare il settore con la nostra impronta operativa altamente scalabile, un portafoglio curato di diversi marchi e prodotti di cannabis per uso medico e per adulti, una rete di distribuzione multi-continente e una solida struttura del capitale per finanziare la nostra strategia di espansione globale e fornire redditività sostenuta e valore a lungo termine per i nostri stakeholder», ha affermato Simon in un comunicato stampa.

Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Aphria hanno ricevuto 0,8381 azioni di Tilray per ogni azione ordinaria di Aphria.

La società ha affermato di aspettarsi di vedere una stima di 81 milioni di dollari di sinergie annuali sui costi al lordo delle imposte entro 18 mesi e prevede di ottenere sinergie di costo nelle aree di coltivazione e produzione, acquisto di cannabis e prodotti, vendite e marketing e spese aziendali.

Stati Uniti

La polizia del Maryland non può più ‘fermare e perquisire’ a causa del solo odore di cannabis

La polizia del Maryland non può più fermare e perquisire le persone sulla base degli odori di cannabis percepiti a seguito di una sentenza della corte d’appello del Maryland.

Una corte d’appello del Maryland ha stabilito che le forze dell’ordine nello Stato non possono più fermare le persone sulla base del solo odore di cannabis e che la Polizia ha bisogno di un “ragionevole sospetto” che un crimine sia stato commesso prima di poter trattenere qualcuno, secondo un report USA di ieri. La decisione della Corte è imperniata sul fatto che il possesso di piccole quantità di cannabis è depenalizzato nello Stato.

«Poiché un ufficiale non può dire dal solo odore di marijuana che una persona è coinvolta in attività criminali, riteniamo che l’odore della marijuana, di per sé, non fornisca un ragionevole sospetto per condurre un fermo per indagine investigativa», ha affermato il Giudice Kathryn Grill Graeff, nell’opinione della Corte d’Appello, tramite USA Today.

L’appello giunge come conseguenza di un caso occorso nella Contea di Prince George, durante il quale un ufficiale ha risposto a un gruppo di maschi che bazzicavano in un condominio e quando l’ufficiale è arrivato, ha sentito un “forte odore” di cannabis e ha ispezionato i membri del gruppo, alla fine recuperando poi una pistola.

Michele Hall, che ha difeso l’allora minorenne in Tribunale, ha sostenuto con successo che «l’odore della marijuana non è sufficiente per fermare un individuo per strada» e ha affermato che l’odore della cannabis è spesso usato come pretesto per giustificare ulteriori indagini, in particolare nelle comunità di colore.

La Corte d’appello nel 2019 ha stabilito che le forze dell’ordine nello Stato non possono effettuare un arresto sulla base dell’odore di cannabis da solo ma la sentenza non è arrivata al punto di impedire agli agenti di perquisire un veicolo in base all’odore di cannabis. La giurisprudenza statale, hanno stabilito i giudici, impone una minore aspettativa di privacy in un veicolo a motore e l’opinione della Corte non ha contestato tale legge.

Una successiva decisione del Tribunale dello scorso anno ha stabilito che la polizia potrebbe utilizzare l’odore di cannabis come giustificazione per una perquisizione di un veicolo, ma che non possono perquisire nessuno nel veicolo a meno che non trovino prove di un crimine che non include il ritrovamento di una piccola quantità di cannabis.

Stati Uniti

Washington: e riforme sul possesso di droga attendono ora la firma del Governatore

La legislazione di Washington che ristabilisce le pene da comminare per possesso di droga dopo una decisione della Corte Suprema dello scorso febbraio che depenalizzava tutte le droghe è stata approvata ed ora attende la ufficializzazione attraverso la firma del Governatore Inslee.

Secondo King 5 News, la legislatura dello Stato di Washington ha consegnato un disegno di legge al governatore Jay Inslee che rivedrà le leggi statali sul possesso di droga e fornirà più risorse per il trattamento. Il provvedimento SB 5476 -che il Governatore dovrebbe firmare nei prossimi giorni- è stato elaborato in risposta alla Corte Suprema dello Stato che ha respinto gli statuti sul possesso di droga criminale a febbraio.

Secondo il disegno di legge, il semplice possesso di droga sarebbe un reato grave piuttosto che un crimine, con la possibilità per i pubblici ministeri di deviare i primi due reati. L’onere di creare opzioni di trattamento ricadrà in gran parte sui governi locali e la pena per reati minori cesserà tra due anni, sostituita da infrazioni civili. Secondo il rapporto, 88,5 milioni di dollari saranno stanziati per opzioni di trattamento, servizi di salute mentale e “stabilizzazione” per i cittadini di Washingtoni che soffrono poiché senzatetto. Inoltre, il disegno di legge ordina ai tribunali di assumere “commissari” per aiutare a risolvere i problemi causati dalla decisione della Corte Suprema.

In una dichiarazione dopo l’approvazione del disegno di legge, il senatore Manka Dhingra (D), sponsor principale, ha dichiarato:«Questo disegno di legge non è una soluzione ideale ma è un ponderato passo avanti. Raggiunge tre importanti obiettivi. In primo luogo, stabilisce un approccio a livello statale per affrontare il possesso di droga. In secondo luogo, dà priorità e finanzia il trattamento per il disturbo da uso di sostanze. E in terzo luogo, ci fornisce il tempo per elaborare un approccio di salute pubblica al disturbo da uso di sostanze che si basi sulle migliori pratiche e l’accesso al trattamento che tenga conto dell’equità», come ha affermato il senatore Manka Dhingra tramite comunicato stampa.

Tuttavia, molti sono scettici sulla nuova legge, incluso l’ex procuratore Bob Scales, che ha detto a King 5 di ritenere che abbassare le sanzioni per il possesso di droga non “incentiverà” le persone a farsi curare.

«E realisticamente», ha detto, “poiché il pubblico ministero deve deviare i primi due casi, sarà essenzialmente più lavoro amministrativo. Ma non credo che avrà alcun impatto positivo sulla salute pubblica o sulla sicurezza pubblica».

La nuova legge di Washington non si spinge fino al successo dell’iniziativa elettorale dell’Oregon di novembre che ha ridotto il semplice possesso di droga a una semplice infrazione civile o una multa di $100.

Stati Uniti

Il Dipartimento dell’Agricoltura esplora i “Cosmeceutici” da canapa

Un’agenzia del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti sta collaborando con un’azienda con sede in Illinois per espandere potenzialmente il mercato dei prodotti a base di olio di semi di canapa.

L’accordo di ricerca e sviluppo cooperativo tra gli scienziati dell’Agricultural Research Service (ARS) e il Midwest Bioprocessing Center si concentra su un processo brevettato già sviluppato dalla coppia chiamato bio-catalisi. Ciò comporta l’utilizzo di enzimi e calore piuttosto che sostanze chimiche per catalizzare le reazioni che legano gli antiossidanti naturali come l’acido ferulico ai lipidi negli oli vegetali.

Già utilizzato per creare una classe di composti di feruloilgliceride di soia (FSG) autorizzati e commercializzati dall’olio di soia, lo stesso tipo di processo verrà utilizzato nel tentativo di produrre ingredienti a base di acido ferulico da olio di semi di canapa bio-catalizzato.

«L’olio di semi di canapa oggi è comunemente usato nei prodotti contenenti cannabidiolo per i benefici per la salute percepiti», afferma l’USDA. Solo una nota su questo – l’olio di semi di canapa contiene pochissimo o nessun cannabidiolo – scopri di più sulla differenza tra olio di canapa e olio di semi di canapa. È importante capire la differenza, esaminare le affermazioni e leggere attentamente le etichette di qualsiasi prodotto a base di canapa. Questo non è solo per assicurarti di ottenere ciò per cui stai pagando, ma anche per rimanere entro le leggi applicabili nella tua giurisdizione; in particolare se acquisti online da una fonte al di fuori della tua regione.

«Tuttavia, come l’olio di soia o di mais, l’olio di canapa contiene anche una varietà di sostanze nutritive, acidi grassi (inclusi gli acidi grassi omega-3) e composti bioattivi che possono essere trasformati in sostanze chimiche speciali che offrono nuove proprietà utili».

Questo olio di semi di canapa bio-catalizzato verrà utilizzato per produrre “cosmeceutici” con attributi specifici come la ritenzione di umidità o la protezione dai raggi UV.

Oltre ai cosmetici e ai prodotti per la cura della persona, i boffinidell’ARS National Center for Agricultural Utilization Research(NCAUR) stanno anche esplorando modi migliori per trasformare la canapa in combustibili, lubrificanti e adesivi, ingredienti alimentari funzionali e prodotti in fibra.

Oltre che l’olio di semi di canapa è altamente nutriente, gli estratti prodotti dai semi di canapa sono sempre più presenti nei cosmetici, nella pelle e in altri prodotti per la cura personale, dai saponi alle lacche per capelli.

Gran Bretagna

GW Pharma riceve il Queen’s Award per il lavoro sui cannabinoidi

In quella che potrebbe essere la prima volta per un’azienda di cannabis medica, GW Pharmaceuticals ha ricevuto il Queen’sAward for Enterprise 2021 nella categoria Innovazione.

I Queen’s Awards for Enterprise, considerati i premi più prestigiosi per le imprese britanniche, riconoscono e incoraggiano risultati eccezionali nei settori dell’innovazione, del commercio internazionale, dello sviluppo sostenibile e delle opportunità di promozione.

GW Pharma ha ricevuto il premio per i suoi sforzi nello sfruttare la scienza dei cannabinoidi per creare farmaci innovativi a base di cannabis per migliorare la vita.

«Siamo immensamente orgogliosi che il lavoro e la dedizione siano riconosciuti dai prestigiosi Queen’s Awards for Enterprise», ha affermato Justin Gover, amministratore delegato di GW. “Il nostro continuo impegno per la ricerca e lo sviluppo ha portato al trattamento di migliaia di pazienti con i nostri farmaci e alla prospettiva di aiutare innumerevoli più famiglie attraverso la nostra solida pipeline di prodotti candidati in fase iniziale e avanzata».

L’azienda afferma di aver investito oltre 1,3 miliardi di sterline nella ricerca, nello sviluppo e nelle infrastrutture necessarie per portare nuovi farmaci ai pazienti. E questo sembra dare i suoi frutti.

Abbiamo riferito all’inizio di quest’anno che la società stimava che le sue vendite nette di prodotti per il 2020 avrebbero raggiunto circa $ 526 milioni di dollari – e il suo medicinale a base di cannabidiolo Epidiolex costituiva la maggior parte di quella cifra.

Epidiolex, commercializzato con il nome di Epidyolex nell’UE e in Australia, è stato il primo farmaco CBD approvato dalla Food and Drug Administration statunitense, avvenuta nel 2018.

Epidyolex ha poi ottenuto l’approvazione nell’Unione Europea per il trattamento della sindrome di Lennox-Gastaut e della Sindrome di Dravet nel 2019 e nel 2020 dalla Therapeutical GoodsAdministration (TGA) australiana per il trattamento delle crisi associate alla sindrome di LGS o di Dravet in pazienti di due anni di età e più vecchi.

In una nota correlata, la società ha annunciato alla fine del mese scorso di aver ricevuto l’approvazione della Commissione europea per Epidyolex per il trattamento delle crisi associate al complesso della sclerosi tuberosa. Questa approvazione era uno degli obiettivi dell’azienda per il 2021.

In altre recenti notizie su GW Pharma, la società ha anche annunciato ad aprile che i suoi azionisti hanno votato per approvare l’acquisizione di GW da una sussidiaria di Jazz Pharmaceuticals (o dei suoi nominati). GW ha stipulato un accordo con Jazz Pharmaceuticals nel febbraio di quest’anno che vedrà quest’ultima acquisire la prima per un corrispettivo totale di 7,2 miliardi di dollari.