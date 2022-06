Parliamo tanto di Grillo (parafrasi nobile: ‘Parliamo tanto di me‘ è la prima opera di Cesare Zavattini, Bompiani 1931). E allora cominciamo a parlare dell’ideatore e fondatore di un’utopia etica e politica che passando attraverso numerose fasi, e i tempi non brevi di una vera gestazione, si è infine incarnata nel MoVimento Cinque Stelle. Che ne è, e soprattutto che ne sarà, di lui? Ché il generoso artista di Genova si trova ad una svolta. Personale e politica.

‘Generoso‘ abbiamo scritto. Ché Grillo sulla sua avventura politica iniziata ben prima della concretizzazione finale (per ora) nel M5S ha solo dato, e rimesso. Pure economicamente. Sapendolo sin dall’inizio. Anche se, con ogni probabilità, non poteva prevedere così tanto. Oltretutto lui ci scherza ricorrentemente su ma Grillo è davvero ‘genovese‘ vero. E al soldo ci tiene (ci teneva). E quindi anche per questo il suo ‘sacrificio‘ acquista maggior valore. Va tenuto conto pure di questo parlando di lui. E giudicandolo. Spesso superficialmente. In genere ingenerosamente.

Ingeneroso Paese questo. E ingenerosi sodali pure e forse ancorpiù i suoi miracolati a Cinque Stelle (e soprattutto ad ex Cinque Stelle). Grillo ha creato una vera novità, aiutato nella fase in atto dal purtroppo troppo prematuramente scomparso Gianroberto Casaleggio. Poi, non solo ben poco gli è stato riconosciuto, ma molto gli è stato addossato. Anche degli esiti post voto 2018 del MoVimento, nel Paese, al Governo. E in Parlamento, che qui riepiloghiamo utilmente.

Dati Elezioni Politiche per la XVIII Legislatura. Tenutesi il 4 marzo 2018. Risultati MoVimento Cinque Stelle. Eletti 336 Parlamentari su 945 complessivi (630 Camera, 315 Senato). Camera dei Deputati 32,68%, 10.732.066 voti; 225 eletti (92 Maggioritario, 133 Proporzionale). Senato della Repubblica 32,22%, 9.733.928; 111 eletti (44 Maggioritario, 67 Proporzionale). Ora il M5S ha 167 Parlamentari in totale, 105 Deputati e 62 Senatori. Un po’ meno della mèta di quelli di partenza. Dato ‘fotografato’ a mercoledì 29 giugno 2022. Ché già il giorno dopo, va a sapere… Per completezza. Alla Camera Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio & Co. è costituito in Gruppo parlamentare con 51 membri. Gli ex Cinque Stelle di Alternativa sono una componente del Gruppo Misto con 14 aderenti. Al Senato, dove vigono regole diverse, i transfughi fanno ancora tutti parte del Gruppo Misto. In attesa, per i dimaiani, del possibile accordo storico con l’ineffabile Bruno Tabacci che potrebbe portare alla costituzione di un Gruppo autonomo come alla Camera. (Ultimo, per ora, pezzo della Trilogia Tabacciana ‘Italia: un Paese di Tabacci‘ Non temo Tabacci in sé, temo Tabacci in me, 27 giugno 2022).

In questo viaggio verso le Elezioni politiche di inizio 2023 e il futuro che ci aspetta abbiamo ripreso a dipanare la matassa a Cinque Stelle. Ultimo: ‘Cinquestelle, un grande avvenire dietro le spalle‘ 28 giugno 2022. Dopo l’addio di Di Maio e sodali, dopo l’incontro dei parlamentari e dei vertici residui del MoVimento con il fondatore, quali prospettive per la creatura di Beppe Grillo. Che è un ‘oggetto’, diciamo così, rilevante per tutti noi. E proprio per questo, e per il suo ineludibile ritorno alla centralità e quasi indispensabilità, è bene ricominciare ad occuparsi di Grillo. Passato, presente e, sopra tutto, futuro.

POLITICHE 2023: IL FUTURO CHE CI ASPETTA /9 (continua)