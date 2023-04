Papa Francesco non molla!

«Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura», e poi «Ancora vivo, sai»!

Sono le parole pronunciate dal Papa all’uscita dal Policlinico Gemelli: le prime parole da lui pronunciate, perfino prima di compiere quel gesto di grandiosa umanità, di abbracciare quella madre privata del figlio, che, per una curiosa coincidenza di quelle che poi nella storia restano pietre miliari, era lo stesso che il Papa aveva abbracciato quattro anni prima quando quel piccolo entrava nel Policlinico Gemelli. Solo il significato profondo di questo fatto, riempirebbe intere biblioteche.

Frasi, forse, strane, qualcuno forse avrà pensato, io per primo, un po’ ironiche. Ma, secondo me e nulla di più facile è che mi sbagli, intese sia ad essere udite e meditate sia a rivendicare la propria presenza, culturale, magistrale.

Quando ho sentito specialmente la seconda frase, il mio pensiero è corso a quel personaggio veramente torbido, oscuro, contorto che è il monsignore Gänswein. Quel monsignore, ma certe volte faccio fatica a usare un termine del genere riferito a personaggi che di sacerdotale hanno così poco, quel monsignore dico, che mentre il Papa veniva ricoverato in ospedale, invece di raccogliersi in preghiera per implorare la sua rapida guarigione, invece di precipitarsi al Policlinico per visitarlo, per offrirgli il suo amore e la sua obbedienza, rilasciava interviste concettose per ricordare il suo libro, notoriamente più che altro ricco di pettegolezzi lesivi per Francesco, e per farci sapere, convinto che ci interessi, che la sua preferenza sarebbe stata invece che per Francesco per il cardinale di Milano, che, poveraccio essendo morto non può nemmeno replicare. Altra cosa, davvero infame: usare i morti per i propri interessi!

Io, per carità, non sono né un catechista, né un teologo, né comunque un esperto in cose religiose, non di Chiesa, religiose e quindi esprimo il punto di vista di una persona comune, del popolo, ma a me pare di ricordare che l’elezione di un Papa non è, non ha quindi nulla a che vedere con l’elezione di un governante o di un parlamentare. Non voglio esagerare ma non credo di essere il solo a ricordare che il Catechismo ci ha insegnato che l’elezione del Papa è un atto che avviene se non sotto il controllo certamente sotto la supervisione dello Spirito Santo. Insomma: eleggere un Papa è una cosa che ha in sé, lo si voglia o no un significato, diciamo così, soprannaturale. Anche quando sono stati eletti i peggiori Papi, penso ad Alessandro VI per esempio. Ma anche lì, se non sbaglio, la dottrina ci insegna che anche le cose peggiori possono avere un loro peso in un disegno di Dio del Padre Eterno insomma.

E quindi vedere un monsignore, aspirante cardinale, che visibilmente mastica amaro per non essere stato ancora nominato cardinale (e spero proprio che non venga nominato mai tale) quasi rallegrarsi del malore del Pontefice, e cominciare già a pensare alla sostituzione del Papa, mi scandalizza. Eh sì, perché questa è l’idea di Gänswein e di molti altri come lui: l’idea cioè che Francesco sia poco più che un usurpatore, perché il vero e unico Papa era Benedetto XVI, omettendo anche di ricordare che quest’ultimo non è stato cacciato, si è dimesso per sua volontà, e rovesciando una tradizione millenaria non certo favorevole alle dimissionidel Papa.

Ma ciò che più colpisce, negativamente, è il fatto che in un ambito così particolare come quello della fede, della religione, della Chiesa anche persone apparentemente di importanza rilevante, ragionino come un politicante qualsiasi: perfino peggio dei nostri odierni! Quasi che eleggere un Papa sia la stessa cosa che eleggere un presidente del consiglio o un semplice parlamentare. Una volta si diceva di certe cose che facevano scandalo, beh devo dire la verità questo atteggiamento, personalmente, mi fa scandalo!

Ma poi non basta, perché in quelle due frasi il Papa risponde alla volgare rozzezza di quella parte della Chiesa che non solo aveva già in corso una sorta di conclave segreto, ma che quando ha visto il Papa ricoverato in ospedale ha cominciato ad attivarsi, a darsi da fare, a muoversi, a cercare alleanze … pensateci, nella Chiesa ci si comporta come in politica anzi peggio, come in un condominio.

E il Papa, con ironia, dice ‘tranquilli, non ho avuto paura!’ come dire ‘ho capito benissimo che ci avete puntato, sono perfettamente cosciente che ci avete sperato, non escludo nemmeno che ci abbiate provato, ma io non ho avuto paura e ho superato questo problema’: se fosse quel napoletano che non è, avrebbe aggiunto «alla faccia vostra»!

Spero di sbagliare ma temo di no, io ho avuto netta l’impressione che Francesco abbia forzato la mano ai medici e ai suoi collaboratori per essere dimesso subito dall’ospedale, perché ha capito (e se è cosi è una cosa tremenda, vergognosa) che erano partite delle operazioni politiche, tese a creargli ulteriori difficoltà in un cammino già arduo e impervio, ma che intende portare avanti finché è possibile.

Del resto questo è l’unico modo per interpretare, secondo me, l’apparente oscillazione del Papa tra la disponibilità ad eventuali dimissioni, e la fermezza con cui ripete che il Papa è per sempre.

E quindi è tornato, forte, deciso. E forse ora prenderà meglio le misure della sua battaglia: forse ha percepito che i suoi avversari, i suoi nemici, si sono organizzati e che non bisogna dargli il tempo di attendere la sua morte prima di portare a termine il suo grandioso progetto di rinnovamento della Chiesa: il suo progetto, proprio suo, tutto suo che non ha nulla a che vedere con il progetto di Benedetto, posto pure che Benedetto uno ne avesse visto come si è comportato. Perché Francesco si propone di affrontare, tra gli altri due temi radicali e rivoluzionari: la ‘ricchezza’ eccessiva della Chiesa che fa scandalo con i tanti poveri che affollano il mondo, pensate al caso del metropolita ucraino, a dimostrazione dell’assenza di democrazia in Ucraina arrestato da Zelensky, ma criticatissimo perché ricchissimo!

Ma l’altro tema, credo, è ancora più rivoluzionario e forse è quello che ha scatenato la corsa recente alla sostituzione di Francesco, ed è il tema sovversivo della sessualità nella Chiesa, non solo più, e questo deve avere scatenato la reazione, non solo più con riferimento alla pedofilia e cose simili, ma con riferimento a un progetto radicale: la fine del celibato dei preti!

Diciamoci la verità, sarebbe altro che una rivoluzione, un successo clamoroso della Chiesa che le riavvicinerebbe molta parte di coloro che se ne sono allontanati.

Ancora vivo, sai! Coraggio Francesco.