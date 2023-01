Papa Francesco mette nel mirino gli ‘scismatici’. Gänswein è avvisato

Guardate il mondo come ‘cammina’.

Nello stesso giorno tre notizie, all’apparenza diversissime, ci (o almeno, mi) fanno pensare che forse è venuto il momento di prendere in mano più da vicino la nostra vita, sempre più disordinata da fenomeni, per lo più solo apparentemente, incontrollabili.

L’orrendo e disgustoso extracomunitario (anzi, forse due), forse negro, certamente ‘arabo e quindi mussulmano’ (è così che si ragiona lì) che ha osato prelevare il cellulare al figlioletto inerme di Salvini, è in arresto ed il barbiere che ha ritrovato sotto una sedia il telefonino di cui sopra, ha ricevuto in regalo personalmente da Salvini una torta (non si specifica quale) a titolo di ‘ringraziamento’. Incidentalmente, il barbiere medesimo ha fatto notare a Salvini e ad altri, ma specialmente alla stampa, che se gli dovessero spaccare le vetrine, lui chiama la polizia. Tradotto: sorvegliate il mio negozio. Bene, siamo tutti sollevati e contenti, ma ora finiamola lì.

Nel Paese faro di libertà, democrazia e quant’altro, gli USA, e precisamente in Virginia a Newport News (il nome deriva probabilmente dal fatto che fu oggetto di un ritorno degli abitanti fuggiti per la carestia a causa della buona notizia dell’arrivo di rifornimenti: notizie da Google, sia chiaro) in una scuola elementare un bambino di 6 anni (avete letto bene: sei anni) ha sparato intenzionalmente (ripeto intenzionalmente) ad una insegnante che ora se la vede con i medici. Uno dei responsabili politici locali, dichiara mestamente: «Abbiamo bisogno del sostegno della comunità per assicurarci che le armi non siano disponibili per i giovani». È chiaro? 6 anni. E la risposta della politica è, in sostanza, che sarebbe meglio non dare armi ai bambini. Non vietare le armi, arrestare gli imbecilli che le danno ai figlioli, nulla di ciò: fate più attenzione!

Notizie, ne converrete, entrambe notevolmente surreali: l’immediato arresto degli orrendi criminali che hanno rubato il cellulare al ragazzo di Salvini e l’incoronazione ad eroe del barbiere; un bambino che gira armato a scuola perchè, direi, non ama un insegnate!

Ma poi arriva la terza, e si scopre che a questo mondo, sia pure con fatica, grande fatica, si può perfino ragionare pacatamente e … insegnare seriamente, molto seriamente.

Ieri parlavo, con tutta la cautela del caso, della figura e della ‘dottrina’ del Papa Francesco, con riferimento a quelle dell’ex Papa Ratzinger. Mi domandavo in particolare se e come avrebbe risposto il Papa agli attacchi sconsiderati del bel Padre Georg Gänswein – che proprio ieri ha incontrato Francesco – e lasciavo trasparire il dubbio che non avrebbe fatto gran che: lui così sempre dolce, aperto al dialogo, benché antesignano (ahimè isolato assai) della ‘conquista della pace’.

E invece, mi sbagliavo: una volta di più questo grande Papa ci stupisce. Prende il bastone, stavolta, e colpisce duro, ad occhi bene aperti, sa chi e dove colpire.

Se ne è già parlato sulla stampa e quindi mi limito anche qui a pochi riferimenti, lontani dalla Teologia e dalla Dottrina della Fede, ma rivolti alla società della quale Francesco è il Pastore e che ora prende il bastone e il gregge, e gli mostra la strada … se necessario con qualche botta sul groppone. L’occasione è addirittura l’omelia dell’Epifania, nemmeno 24 ore dopo le ‘dichiarazioni’ del leale Gänswein. E una volta di più, partendo proprio da Ratzinger: come dire non sei tu l’interprete unico e imprescindibile, non sei tu che ‘porti’ la parola di Ratzinger, anzi non la hai nemmeno capita.

E siccome, sembra dire Bergoglio con quel sorriso quasi infantile che ha, sei un allievo che ha studiato poco e male, ora ti faccio sentire come pesa il bastone fisico e del pensiero.

Non perde tempo, Bergoglio, l’omelia è brevissima e quindi le randellate si sentono di più. Non perde tempo ed esordisce chiarissimo: «il cammino della fede inizia quando, con la grazia di Dio, facciamo spazio all’inquietudine che ci tiene desti; quando ci lasciamo interrogare, quando non ci accontentiamo della tranquillità delle nostre abitudini». Come dire, prima di parlare fate lo sforzo di pensare ed è solo la premessa.

All’ansia del pensiero, aggiunge Bergoglio, opponiamo dei ‘sedativi’, dei «tranquillanti dell’anima» per sedare e dire «non pensare troppo, goditi la vita … Spesso cerchiamo di sistemare il cuore nella cassaforte della comodità,– che bella espressione! – ma se i Magi avessero fatto così non avrebbero mai incontrato il Signore. Sedare il cuore, sedare l’anima affinché non ci sia più l’inquietudine: questo è il pericolo». E, secondo me qui è la seconda bastonata: pensa prima di agire, non seguire abitudini stantie e riti polemici, per intenderci. Non avere paura (altra frase di una bellezza smagliante) non aver paura della «inquietudine delle domande» … la schiena comincia a dolere, e forse non solo quella di Gänswein!

Perché, a modo suo con il tono con cui chiede di ‘fare’ la pace non di aspettarla, ricorda che (anche?) la fede è un cammino, va perseguita, cercata: «Chiediamoci oggi: sto camminando verso il Signore?», verso lo «stupore dell’adorazione?» attenti che sta preparano la botta finale, e che botta!

È in quella grotta, dice simbolicamente, che nasce tutto: «Tutto nasce e tutto culmina lì, perché il fine di ogni cosa non è raggiungere un traguardo personale e ricevere gloria per sé stessi, ma incontrare Dio e lasciarsi abbracciare dal suo amore, che dà fondamento alla nostra speranza, che ci libera dal male, che ci apre all’amore verso gli altri, ci rende persone capaci di costruire un mondo più giusto e più fraterno … ». Lasciarsi abbracciare, arrendersi, ma non passivamente, bensì costruendo un mondo più giusto.

E poi la mazzata finale, il colpaccio che stenderebbe un bisonte, quando Bergoglio dice chiaro, scandendo le parole: «arrendiamoci a Dio nello stupore dell’adorazione. Adoriamo Dio e non il nostro io; adoriamo Dio e non i falsi idoli che ci seducono col fascino del prestigio e del potere, con il fascino delle false notizie; adoriamo Dio per non inchinarci davanti alle cose che passano e alle logiche seducenti ma vuote del male».

E che doveva dire di più!

Gli ‘scismatici’ o aspiranti tali, sono avvertiti: questo è il nemico da battere, ed è un osso duro da sgranocchiare, pensateci bene!