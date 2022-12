Papa Francesco come mediatore di pace: il Vaticano può porre fine alla guerra ucraina?

Alla fine del 2022, la guerra russo-ucraina è entrata in uno stato di stallo in cui nessuna delle due parti può compiere progressi significativi nel prossimo futuro. In termini sportivi, è un pareggio che rimarrà indeciso per molto tempo perché nessuna delle due parti ha una soluzione per una vittoria veloce. Sebbene durante l’ultima tarda estate e l’autunno gli ucraini siano riusciti a ottenere alcuni significativi guadagni territoriali nel nord del fronte nella regione di Kharkiv e nel sud nella regione di Kherson, le forze armate russe hanno ancora una solida base nel sud e nell’est dell’Ucraina. Le truppe russe non hanno intenzione di ritirarsi più a est, e analisi più dettagliate mostrano che i suddetti guadagni ucraini sono in parte il risultato delle tattiche russe di ritirarsi verso posizioni più sicure e più facilmente difendibili.

Ultimamente, tuttavia, la ruota della fortuna della guerra è passata dalla parte russa. Gli attacchi missilistici russi alla rete energetica dell’Ucraina si sono rivelati molto efficaci poiché hanno interrotto l’elettricità, l’approvvigionamento idrico e altri servizi pubblici in tutto il Paese. Sono un indicatore di quanto avessero ragione quegli analisti che hanno affermato che la Russia si è trattenuta nel portare avanti la sua operazione militare speciale fino a questo autunno, quando ha ‘ingranato la marcia’. Oltre a missili e droni distruttivi, i russi hanno a disposizione una manciata di altre soluzioni militari, senza nemmeno considerare le armi nucleari.

Ad esempio, alla fine di novembre, 11 navi russe sono state avvistate in servizio di combattimento nel Mar Nero, una delle quali è una portamissili da crociera Kalibr, con un totale di otto missili a bordo. Allo stesso tempo, c’erano due navi da guerra russe in servizio di combattimento nel Mar d’Azov, con l’aiuto delle quali la Federazione Russa continua a controllare le rotte marittime lì. C’erano nove navi da guerra russe nel Mar Mediterraneo, comprese cinque portamissili da crociera Kalibr con un totale di 76 missili. Oltre a tutto ciò, ci sono anche armi che i russi possiedono e che finora non hanno quasi mai usato. Una di queste sono le bombe aerosol, che hanno la potenza di una bomba nucleare più piccola e distruggono tutto in un raggio da 1 a 2 km. C’è anche un arsenale di armi chimiche (veleni di guerra) e sistemi ipersonici avanzati. Allo stesso tempo, Alla NATO mancano sempre più armi e attrezzature da inviare in Ucraina. Ha dimostrato che anche la NATO dispone di risorse limitate, il che era inimmaginabile fino a poco tempo fa. Dopotutto, non bisogna perdere di vista il fatto che è arrivato l’inverno, che attutisce le operazioni militari.

Tenendo conto di tale prospettiva, prospettiva secondo la quale la guerra in Ucraina potrebbe durare ancora per molti anni, i negoziati si impongono come unica soluzione razionale per porre fine alla guerra. Ciò è pubblicamente riconosciuto da statisti occidentali come il Presidente francese Emmanuel Macron. Negli ultimi poco più di nove mesi di guerra, molti Paesi hanno cercato di imporsi come mediatori di pace, i più importanti dei quali sono Cina, Turchia e Israele. Il Vaticano con Papa Francesco, molto attivo nel campo della diplomazia, si sta delineando come possibile mediatore di pace di successo. Dall’inizio dell’invasione russa, la Santa Sede ha offerto la sua mediazione in molte occasioni, volendo essere la parte che pone fine alla guerra russo-ucraina, principalmente per motivi umanitari.

In diverse occasioni, i rappresentanti russi, in particolare il portavoce di Putin Dmitry Peskov, hanno accolto con favore l’offerta del Vaticano di fornire e preparare una piattaforma per i negoziati di pace. “Certo, sosteniamo tale volontà politica, ma considerando la situazione de facto e de iure che abbiamo dalla parte ucraina, tali piattaforme non sono richieste”, ha dichiarato Peskov alla fine di novembre. I russi hanno ripetutamente accusato gli ucraini di minare ogni tentativo di negoziato di pace, e come argomento avrebbero affermato di non voler negoziare con il Presidente Vladimir Putin.

Per dirla in parole povere, le impostazioni iniziali per i negoziati non sono ideali a causa delle richieste delle parti interessate. Kiev ufficiale respinge ogni idea di consegnare a Mosca parti del territorio ucraino occupate o annesse dai russi. L’Occidente, proprio come gli ucraini, vede l’annessione russa di quattro regioni ucraine, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, come illegale, più precisamente come un atto di furto imperiale di territorio. Come precondizione per i negoziati, gli ucraini vogliono il ritiro delle truppe russe sulle loro posizioni entro il 24 febbraio di quest’anno, cioè il ripristino dell’integrità territoriale. D’altra parte, i russi non intendono rinunciare all’annessione delle regioni ucraine e ottenere garanzie di sicurezza che l’Ucraina non diventi mai membro dell’alleanza NATO.

A metà novembre, Papa Francesco ha dichiarato che il Vaticano è pronto a fare assolutamente di tutto per condurre negoziati e fermare la guerra. Del resto, il Papa cita molto spesso l’Ucraina nelle sue apparizioni pubbliche, nelle messe o nei vari discorsi al pubblico attraverso i media. Ha messo in guardia in molte occasioni sul rischio dell’uso di armi nucleari e sulle possibili conseguenze globali catastrofiche se qualcuno le usa effettivamente. Ha chiesto pubblicamente al leader russo di fermare la ‘spirale di violenza e morte’.

All’inizio di dicembre, il Segretario di Stato vaticano e arcivescovo Paul Gallagher si è rivolto ai delegati al 29° Consiglio ministeriale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) a Lódz, in Polonia. A quel consiglio erano presenti, insieme ad altri, le delegazioni americana, ucraina e russa. A proposito, la Santa Sede è uno dei 57 Stati membri dell’OSCE. L’arcivescovo Gallagher ha esortato i diplomatici a dare la priorità ai negoziati ucraino-russi nonostante le ostilità. Ha affermato che “il dialogo richiede sacrificio da parte di tutti”. Nel suo discorso ha delineato le priorità diplomatiche su cui lavorare: instaurare la pace nel mondo, garantire flussi migratori sicuri e prevenire le discriminazioni religiose.

Sottolineando il ruolo di mediazione del Vaticano nei negoziati sull’Atto finale di Helsinki del 1975, che diede vita all’OSCE, l’arcivescovo Gallagher ha affermato che lo scopo dell’atto era “la pace, la sicurezza e la giustizia e il continuo sviluppo di relazioni amichevoli”. Ha aggiunto che “la nostra incredulità nei confronti di Helsinki è iniziata molto prima dello scorso febbraio” con la trascuratezza del dialogo tra paesi “separati da differenze radicali o inconciliabili dei loro sistemi”, dialogo che è stato la base per gli accordi di Helsinki tra USA e URSS nel 1975. Il testo dell’atto finale del Trattato di Helsinki obbligava gli Stati membri a garantire la sovranità e i diritti umani secondo i principi concordati “indipendentemente dai sistemi politici, economici o sociali (degli Stati) nonché dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di economia sviluppo. L’arcivescovo Gallagher ha affermato che gli stati dell’OSCE hanno tradito quello spirito. “Più la comunità internazionale tarda a rispondere alle sue responsabilità complessive, più perde credibilità. Non possiamo essere d’accordo e accettare che prevalga la legge del più forte”. Ha aggiunto che “anche se il dialogo sembra meno glorioso del combattimento sul campo di battaglia, i suoi risultati sono molto più vantaggiosi per ogni singola parte” perché si basano sul consenso.

Le citate posizioni del primo uomo della diplomazia vaticana non sono casuali e non sono opera di un solo diplomatico, ma sono in realtà le posizioni ufficiali della Santa Sede. Sono apparse in un momento in cui la Russia e l’America hanno espresso pubblicamente il loro interesse nei negoziati per porre fine alla guerra ucraina. Il Presidente Biden ha dichiarato che incontrerà Putin “se c’è davvero interesse che decida di cercare un modo per porre fine alla guerra”, mentre il Cremlino ha risposto che è aperto ai colloqui “per garantire i nostri interessi”. Da parte ucraina, sembra che non ci siano desideri sinceri per negoziati concreti. Il Presidente Volodymyr Zelensky ha recentemente annunciato misure per garantire “l’indipendenza spirituale” dell’Ucraina che vieterebbero le chiese affiliate alla Chiesa ortodossa russa. La parte russa ha risposto a questo.

Alla fine di novembre, Papa Francesco è tornato a parlare pubblicamente della necessità di fermare la guerra e si è rivolto sia a Putin che a Zelenski. Non era un altro discorso ordinario perché contiene le linee guida di un potenziale piano di pace per l’Ucraina. “Ribadisco il mio appello per un cessate il fuoco immediato. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per l’avvio di trattative che possano portare a soluzioni non imposte con la forza, ma negoziate, giuste e stabili… basate sul rispetto dei valori sacri della vita umana, nonché la sovranità e l’integrità territoriale di ogni Paese, i diritti delle minoranze”, ha detto il Papa nel suo messaggio.

Il messaggio del Papa può essere interpretato come una sfida ai referendum russi e all’annessione di quattro regioni ucraine, opinione accettata dalla maggior parte dei Paesi. Inoltre, il Papa ha chiesto a entrambi i presidenti di fermare le violenze e di essere aperti a parlare di pace. “Il mio appello è rivolto innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, chiedendogli di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e morte. D’altra parte… chiedo con altrettanta fiducia al Presidente dell’Ucraina di essere aperto a serie proposte di pace”. Ha affermato che i leader ucraini devono essere lungimiranti per garantire la pace, il che significa che devono essere pronti a fare alcune concessioni ai rappresentanti russi.

Dall’inizio dell’escalation in Ucraina, le ultime dichiarazioni di Papa Francesco sono i messaggi più forti a favore della pace e allo stesso tempo creano un punto di partenza minimo per l’avvio dei negoziati russo-ucraini. In generale, sebbene il Vaticano come Stato e Papa Francesco personalmente abbiano sempre condannato l’invasione russa e mostrato grande preoccupazione per i civili coinvolti nella guerra, è anche vero che la Santa Sede non si è mai schierata né con la Russia né con l’Ucraina, lasciando sempre la porta aperta per svolgere un ruolo di mediatore. Il Papa ha sorpreso il mondo quando ha infranto il protocollo proprio all’inizio dell’invasione russa, il 25 febbraio ha visitato l’ambasciata russa in Vaticano e vi ha trascorso circa 40 minuti opponendosi all’invasione. Non è immaginabile che il Papa vada a visitare l’ambasciata di un Paese in guerra in tempo di guerra. Tuttavia, il papa lo ha fatto per, nelle parole dell’ambasciatore russo Alexander Avdeyev, “richiedere la protezione dei bambini, la protezione dei malati e dei sofferenti e la protezione delle persone”.

Non sarebbe la prima volta che il Vaticano sotto la guida di Papa Francesco si impegna come mediatore di pace. Nonostante la mediazione della Santa Sede fosse segreta, il 17 dicembre 2014 la notizia ha avuto un clamoroso riscontro quando il leader cubano Raul Castro e Barack Obama hanno annunciato l’inizio della normalizzazione dei rapporti. Papa Francesco ha svolto un ruolo chiave nella riconciliazione tra americani e cubani. Ciò è stato ben illustrato dal titolo “Un ponte per Cuba attraverso il Vaticano” nel quotidiano americano The Los Angeles Times. “In un ruolo raro e cruciale, Francesco ha contribuito a mantenere in carreggiata i negoziati statunitensi con l’Avana e ha guidato l’accordo finale”. Il ruolo del Vaticano, insieme al Canada, è stato cruciale nello scongelamento di oltre mezzo secolo di gelide relazioni USA-Cuba. Inoltre, negli ultimi anni, il Vaticano è stato un fattore chiave per preservare la pace nel Venezuela colpito dalla crisi, che è anche un grandioso successo diplomatico. La Santa Sede si è posizionata come un importante intermediario tra il governo chavista guidato da Nicolás Maduro e l’opposizione unita. Sebbene la crisi politica in Venezuela non sia finita, sembra che la pace sia stata preservata e le oscure forme di guerra non siano più probabili.

Le iniziative diplomatiche vaticane per la pace di discreto successo includono l’impegno di Papa Francesco nel conflitto israelo-palestinese, la guerra in Nagorno-Karabakh e il rapporto con l’instabile Bosnia-Erzegovina. In tutti questi focolai di crisi il Papa ha mantenuto una posizione neutrale, lasciando ai politici il compito di trovare soluzioni adeguate, ma ha comunque riconosciuto l’esistenza dello Stato di Palestina ovvero il diritto all’uguaglianza dei tre popoli costituenti in Bosnia-Erzegovina.

Tenendo conto di tutte queste iniziative di pace riuscite, non c’è dubbio che la Santa Sede potrebbe essere il mediatore chiave che potrebbe organizzare una piattaforma per la pace, pubblica o segreta, che potrebbe portare benefici significativi in ​​primo luogo alla gente comune colpita dalla guerra, e poi nei Paesi di Ucraina e Russia. Fermare gli scontri di guerra porterebbe normalizzazione di vita sia per gli ucraini che per i russi. Questo è in realtà un obiettivo più facile da raggiungere che risolvere il “puzzle ucraino” politico. Chi risolverà la questione geopolitica dell’Ucraina meriterà tutti i meriti. Papa Francesco potrebbe non dover trovare un rimedio politico concreto per l’Ucraina, ma potrebbe fornire una piattaforma per trovare soluzioni sostenibili.