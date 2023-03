Papa Francesco: alle radici della sua elezione

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

«La Chiesa è chiamata ad uscire da sé stessa e ad andare verso le periferie, non solo quelle geografiche, ma anche quelle esistenziali: quelle del mistero del peccato, del dolore, dell’ingiustizia, quelle dell’ignoranza e dell’assenza di fede, quelle del pensiero, quelle di ogni forma di miseria» (corsivi miei). È il 9 marzo del 2013 e così parla l’Arcivescovo di Buenos Aires nelle riunioni del conclave. Nella conclusione afferma che il profilo del papa da eleggere è di «un uomo che, attraverso la contemplazione di Gesù Cristo e l’adorazione di Gesù Cristo, aiuti la chiesa a uscire da sé stessa verso le periferie esistenziali». Gesù dei poveri e bisognosi nelleperiferie del mondo geografiche e nelle interiori esistenze questi i due non neutri pilastri verso cui orientare ed indirizzare Chiesa Romana e Cristianesimo nelle difficili sfide del XXI secolo. Ehi, eccomi sono qui, sono io, pare insomma una sorta di autocandidatura.

L’Arcivescovo si chiamava Jorge Mario Bergoglio e viene eletto dal conclave il 13 marzo salendo al soglio pontificio con lo spiazzante nome di Papa Francesco I. Ora quasi tutti, credenti e non, pongono l’accento sul nome Francesco il giovine signorotto di Assisi spogliatosi delle fallaci ricchezze del mondo per volgersi con le parole di Gesù aipoveri, il Gesù dei poveri. Rammento a chi non abbia conoscenza diretta come quella avuta da chi scrive sul versante teorico-scientifico, che questo Papa è gesuita, elemento cruciale che molti non colgono con la dovuta importanza (per far capire Berlinguer aveva mandato un figlio a studiare dai gesuiti, e con Totò ho detto tutto). La Compagnia di Gesù è un ordine raffinato di alta scuola teologica di grande influenza lì dove conta la fede declinata con orientamenti di potere molto incisivi. Il retro del conclave di Bergoglio si orienta verso una partecipazione dottrinale alle dinamiche del mondo che fornisca risposte di senso quanto materiali ad una diffusione di sofferenze e disuguaglianze. Nel far ciò intende guardare ad un futuro chiamato a rielaborare il passato di una Chiesa implicata in scandali finanziari ma soprattutto di abusi e violenze verso minori indifesi di proporzioni globali gigantesche.

Vi è poi il tema cruciale della riduzione dell’influenza del Cristianesimo, non più egemone in un mondo fattosi globale nella comunicazione e distante nei suoi processi di secolarizzazione nel racconto di realtà sociali culturali spirituali modernizzate. Un globo mondiale divenuto plurale anche nelle sue credenziali religiose per l’influenza dei molteplici processi dispiegati da una modernità multipla, benché in difficoltà, riflesso in una secolarizzazione multipla e di un processo di individualizzazione dell’esistenza composto di forme di partecipazione privatizzatesi in una cornice teorica come quella descritta da Ulrich Beck nel suo “Il Dio personale. La nascita della religiosità secolare” (2009). E con la Chiesa che deve fare i conti con uno dei temi dell’epoca di una dinamica di privatizzazione del proprio orizzonte vitale individuale. Ci tornerò più avanti ed in una riflessione scandita sui diversi temi in agenda su cui la Chiesa di oggi è chiamata a collocarsi.

In questa riflessione gioco forza sintetica mi limito per ora ad una descrizione del contorno saliente inerente l’elezione di Bergoglio. Ciò che opera investendosi di quel nome costituisce già una doppia rottura fragorosa. La prima richiamandosi alle scelte radicali di Francesco di Assisi avversata non tanto fuori ma dentro le segrete stanze della Curia romana e nel mondo per qualcuno in passato l’ultima teocrazia immobile del mondo. Vado a memoria e mi pare fossero parole di Hans Küng, sodale di teologia con il futuro Benedetto XVI poi molto critico su diverse questioni interne alla Curia, a cominciare dall’infallibilità del Papa. Come critici sono i tedeschi con l’attuale Papa per non dire dell’Episcopato americano, due fronti contrari gestori di grandi ricchezze e di Episcopati centrali su diversi temi.

Ma la seconda rottura è ancora più forte e sta in quel numero 1, il primo, a segnalare che ci sono voluti ben 7 secoli ed 87 anni dalla morte di Francesco del 1226, tanti, troppi per riportare 87 papi dopo il discorso della Chiesa e del Cattolicesimo lì dove s’era sviluppato e dove molti, ma non tutti, vorrebbero riportarlo. Richiamandosi unico in modo esplicito al poverello di Assisi anche perché la sua aspra non contendibile rivoluzione, mi verrebbe da dire copernicana, ne avrebbe fatto un perfetto esempio di eretico se non fosse stata ratificata con solerzia la santità. Digressione sintetica a proposito di Copernico della Chiesa con le sue certezze poste in dubbio ed il suo potere eroso da una scienza mondana oltrepassante linee di interdizione religiose. Ovvero i grandi ritardi e le palesi difficoltà con cui ha sovente dovuto fare i conti oltre il proprio dettato dottrinario dogmatico. Abbandonare Tolomeo ed appoggiare Copernico costò a molti persecuzioni ed abiure ovvero ritrattare in pubblico le proprie dichiarazioni. Il più famoso fu lo scienziato pisano Galileo Galilei. Roba in apparenza secondaria ma capace di effetti nella Chiesa gravidi di problemi. Così modificare la posizione della Terra così come stabilito voleva dire ridiscutere la centralità dell’uomo quale creatura principale dell’universo. E dunque poteva risultarne sminuita l’importanza di dio in quanto creatore dell’essere umano e del cosmo. Questo secondo i credenti. Ma qui siamo già al giudizio critico ed all’interpretazione e così torniamo al “clima” ed agli orientamenti tra diverse visioni della Chiesa che hanno portato all’elezione di Papa Francesco I. Perché pare indubbio che prima l’elezione di Ratzinger poi la sua defezione abbiano comportato per le fondamenta della Chiesa e della Curia romana un confronto nelle segrete stanze di profonda diversità tra due visioni. E la figura eccentrica ed “eretica” di un Papa dimissionario ha tramortito e confuso molti per un atto impensabile in un’istituzione teocratica che fa del servizio in Terra il suo fine ultimo fino a che le forze non lascino più un’élan vital ad un corpo umano consunto come accadde con Papa Woytila. Un atto che ha certamente molto influito e pesato sulla figura pubblica e nelle stanze vaticane con la sua defezione ed exit o fuga, due concetti ben noti in sociologia, con cui Ratzinger aveva prodotto fatto un passo indietro “dimettendosi” da Papa. Ma può un Papa dimettersi con il concreto rischio di far apparire il suo operato consonante ad una qualsiasi modello burocratico con cui le organizzazioni produttive lavorano ed operano? Non si dovrebbe spirare sulla trincea per un ruolo che nel Papato non ha un tempo né contributi né ferie pagate? Insomma quel rigetto o presa d’atto di una impossibilità di orientare la Chiesa secondo il proprio progetto che hanno portato di fatto alla resa, per quanto giustificata dall’età avanzata, di quel raffinato teologo hanno con molta probabilità destabilizzato oltre misura progetti strategie e blocchi di potere interni alla Curia romana i cui esiti aleggiano come l’ombra di Banco nell’Amleto sulle spalle di Bergoglio. Per il quale si commetterebbe un errore se si pensasse ad un “outsider” nelle liste dei papabili. Al contrario, Bergoglio viene già pronosticato quale papabile addirittura dal 2002, appena un anno dopo la sua investitura cardinalizia. E difatti nel conclave del 2005 viene votato accreditandogli ben 40 voti poi ridottisi allo scrutinio successivo orientandosi verso il preferito Joseph Ratzinger eletto Papa alla quarta votazione. Di rilievo ricordare come, tra i fautori di un’elezione di un Papa delle periferie, Bergoglio, vi erano quelli che sostenevano la candidatura di un cardinale come Carlo Maria Martini che però raccolse un consenso inferiore alle aspettative di un prelato di alto ingegno capace di interloquire con intelligenze estranee ma non indifferenti alla Chiesa. Si pensi solo al “Cenacolo” dei credenti e non credenti a Milano con riflessioni di spessore sui temi salienti della modernità.

È interessante registrare forze e controspinte che portano all’elezione del teologo tedesco i cui sostenitori si mostrarono forse come quelli più organizzati. Dai 115 elettori doveva maturare il quorum per l’elezione di 77 voti, ossia i 2/3. Due elementi interessanti retrostanti l’elezione del teologo tedesco. Il primo è che la mattina del 18 aprile in S. Pietro viene celebrata la messa “Pro eligendo Pontefice” presieduta forse non per caso proprio da Ratzinger il quale, anche qui con parole chiare per chi non aveva inteso bene, nella sua omelia a poche ore dal suo probabile già organizzato esito usò parole chiare riguardo a quella che da molti nella Chiesa e fuori veniva bollata con non diverse forzature nel pretendere di parlare a nome di tutti come la “dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie”. Una sorta di imprimatur sulla sua elezione con un manifesto dei “valori” inviato a quanti nel mondo perseguivano un ideale non assolutistico nei princìpi e nei fini ultimi. Ma da ripartire e differenziare meglio. Perché un conto è affrontare il tema già allora scottante di un sistema ed un modo di produzione economico poi affermatosi schiacciando tutti in modi e forme difformi quale quello neoliberista finalizzato al perseguimento competitivo del profitto e dell’accumulazione (tema per inciso peraltro non estraneo neanche alle sorti mondane della Chiesa). Ed un altro è affrontare il tema dell’individualizzazione dell’individuo, fondata sul libero dispiegamento delle proprie aspettative e desideri contro un ordine normativo culturale cultuale in ritardo abissale rispetto ai temi che poi diverranno patrimonio individuale di consapevolezza collettiva laica. Quella che porterà ad affermare i propri diritti calpestati o repressi di una propria libertà sottoposta ai vincoli di un discernimento etico personale fondato su una morale dei costumi ponendo al centro l’individuo aperto alle diversità ed alle differenze. Proposte da una modernità come detto in difficoltà nell’affermazione di una ragione ragionante di cui l’Illuminismo era stato il portatore sano di nuovi ideali patriottici politici e sociali. E così in quel pomeriggio del 19 aprile 2005 Ratzinger viene eletto Papa con 84 voti mentre Bergoglio alla fine si ritrova con 26 voti. Anche perché coloro i quali avevano sostenuto il tedesco fecero proseliti tra gli incerti mentre i “ruiniani” (il Cardinal Ruini non proprio un alfiere del cambiamento) confluirono con un ristretto ma solido pacchetto di voti sull’allora prefetto dell’ex Sant’Uffizio.

Otto anni dopo, nel 2013, la svolta clamorosa di un Papa che si ritrae, si dimette come un qualsiasi per quanto importante ruolo laico apicale nel mondo del lavoro e degli affari. Da cui si diparte un’altra storia fatta di due motivi di frizione più o meno sotterranei. Il primo derivante dal Papa “emerito” come un professore universitario laico la cui figura aleggerà sul Papa della Pampa argentina, anche contro Ratzinger stesso la cui figura diverrà un punto di richiamo per quanti non avrebbero guardato al nuovo papa in modo aperto e solidale. Il secondo problema è più interno alla Chiesa che si orienta nel 2005 su una figura di autorevole e raffinato ermeneuta della dottrina e di un papato che ricomponga le sue molte fratture attorno ad un corpus dottrinale senza vie di fuga e si ritrova appena otto dopo a guardare ad una figura la cui cifra diverrà di apertura alle periferie del mondo. Ovvero due visioni alquanto divergenti. Di ciò si dirà in un prosieguo incentrato sul Francesco della modernità, una sorta di Papa-parroco, nel caotico incedere di una mondializzazione delle armi disuguale nelle ricchezze e povertà con un clima in rotta di collisione con il proseguimento della specie umana. Ossequiato quanto abbastanza inascoltato dai tanti spiriti animali che governano il mondo.