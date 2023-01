Papa Benedetto XVI: un’eredità di brillantezza intellettuale e controversie

Benedetto XVI lascia dietro di sé un’eredità complessa come Papa e teologo.

Per molti osservatori, Benedetto, morto il 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni, era noto per aver criticato quello che vedeva come il rifiuto di Dio da parte del mondo moderno e le verità senza tempo del cristianesimo. Ma come studioso della diversità del cattolicesimo globale, penso che sia meglio evitare semplici caratterizzazioni della teologia di Benedetto, che credo influenzeranno la Chiesa cattolica per generazioni.

Mentre la brillantezza di questa eredità intellettuale durerà certamente, dovrà anche fare i conti con le ombre delle numerose controversie che hanno segnato il tempo di Benedetto come papa e, successivamente, come papa emerito.

Sacerdote e professore

Benedetto è nato Josef Alois Ratzinger il 16 aprile 1927 a Marktl am Inn, in Germania. Durante la seconda guerra mondiale, gli fu chiesto di unirsi alla Gioventù hitleriana, un’ala del partito nazista. Successivamente fu arruolato in un’unità antiaerea e poi nella fanteria della Germania nazista.

Nel 1945 abbandonò l’esercito tedesco e fu tenuto prigioniero di guerra dagli americani; è stato rilasciato quando la seconda guerra mondiale si è conclusa. Nel 1946 andò a studiare per il sacerdozio e fu ordinato sacerdote cinque anni dopo. Ha conseguito il dottorato in teologia nel 1953.

Mentre insegnava all’Università di Bonn, Ratzinger fu scelto come consigliere teologico del cardinale Joseph Frings di Colonia, un forte critico del nazismo, per il Concilio Vaticano II tenutosi tra il 1962 e il 1965. Il Concilio Vaticano II tentò di rinnovare la Chiesa cattolica coinvolgere il mondo moderno in modo più costruttivo. Al concilio, Ratzinger ha sostenuto che la teologia cattolica aveva bisogno di sviluppare un ‘nuovo linguaggio’ per parlare a un mondo che cambia.

Come papa, Benedetto in seguito rifiuterà le interpretazioni più progressiste del concilio come un evento rivoluzionario che aveva lo scopo di rifare la Chiesa cattolica. Sebbene il concilio abbia apportato cambiamenti sostanziali alla vita cattolica, in particolare consentendo la messa nelle lingue locali, Benedetto ha resistito a qualsiasi suggerimento che il Concilio Vaticano II chiedesse una rottura fondamentale con la secolare dottrina e tradizione cattolica. E durante il suo pontificato, avrebbe permesso una celebrazione più ampia dell’antica Messa in latino – una decisione che il suo successore Papa Francesco avrebbe poi revocato.

Nel 1966 Ratzinger accettò un importante posto di insegnante all’Università di Tubinga. Durante la fine degli anni ’60, Tubingen vide diffuse proteste studentesche, alcune delle quali chiedevano che la Chiesa cattolica diventasse più democratica. Quando gli studenti in protesta hanno interrotto il senato della facoltà di Tubingen, secondo quanto riferito Ratzinger se n’è andato invece di parlare con gli studenti come hanno fatto gli altri docenti. Ratzinger era turbato da quelle che riteneva tendenze dittatoriali e marxiste tra gli studenti manifestanti. Ratzinger si è poi trasferito all’Università di Regensberg.

Nel 1977 fu nominato vescovo di Monaco e Frisinga da Papa Paolo VI. Poco dopo fu nominato cardinale, membro dell’organo amministrativo che elegge il papa.

Cardinale e Papa

Come abile teologo, Ratzinger fu scelto da Papa Giovanni Paolo II per guidare la Congregazione per la Dottrina della Fede, che sovrintende e fa rispettare la dottrina cattolica. In questa posizione, il cardinale Ratzinger ha disciplinato un certo numero di teologi. Degno di nota è stato il caso del sacerdote e teologo americano Charles Curran, che è stato licenziato dalla Catholic University of America perché ha sfidato gli insegnamenti cattolici ufficiali sulla sessualità.

Ratzinger è stato scelto anche per dirigere il comitato di redazione del Catechismo della Chiesa cattolica. Pubblicato nel 1992, Il Catechismo rimane una base importante per qualsiasi comprensione del pensiero e della pratica cattolica.

Dopo la morte di Giovanni Paolo II nel 2005, Ratzinger è stato eletto papa. Scelse il nome ‘Benedetto’ in onore di Benedetto da Norcia, il fondatore del monachesimo occidentale, un movimento religioso che preservò la cultura occidentale dopo la caduta di Roma. Il nome ‘Benedetto’ riconosceva anche Benedetto XV, un papa molto trascurato che cercò di mediare un accordo di pace per porre fine alla prima guerra mondiale.

Polemiche nel pontificato

Dopo la sua elezione, Papa Benedetto XVI ha dovuto affrontare un crescente scandalo di abusi sessuali nella Chiesa cattolica. Mentre era cardinale, aveva pubblicamente minimizzato la portata e la gravità della crisi. Ed è stato sotto la sua guida che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha deciso di non rimuovere Lawrence C. Murphy dal sacerdozio, anche se Murphy era stato accusato di aver molestato più di 200 ragazzi in una scuola cattolica per sordi nel Wisconsin.

Come papa, tuttavia, Benedetto ha fatto alcuni passi forti che il suo predecessore, Giovanni Paolo II, non ha fatto. In modo più significativo, Benedetto ha punito Marcial Maciel Degollado, bigamo incestuoso, pedofilo seriale e potente fondatore dei Legionari di Cristo, un importante ordine religioso cattolico, togliendogli il permesso di predicare o di dire messa pubblicamente. Ha anche criticato i vescovi irlandesi per la loro cattiva gestione della crisi degli abusi sessuali.

Per molti sopravvissuti ad abusi sessuali da parte del clero, queste azioni non erano affatto sufficienti. Benedetto non si è mosso per aprire i registri vaticani alle indagini pubbliche, e ha anche mancato di disciplinare cardinali e vescovi che hanno riassegnato preti pedofili.

Oltre alla crisi degli abusi sessuali, il pontificato di Benedetto ha avuto altre controversie che hanno attirato l’attenzione mondiale. Durante una conferenza a Regensberg nel 2006, Benedetto sembrò criticare la visione islamica di Dio e l’eredità del profeta Maometto. Questa conferenza ha portato a proteste in Medio Oriente e nell’Asia meridionale. Tuttavia, le sue visite ufficiali a Beirut e Istanbul hanno riparato parte del danno.

Benedetto ha anche contattato gruppi scissionisti cattolici. Nel 2009 ha revocato la scomunica ai vescovi dell’ordine di San Pio X, una setta cattolica separatista che rifiuta le riforme del Concilio Vaticano II. Dopo aver fatto ciò, Benedetto ha appreso che un vescovo di San Pio X, Richard Williamson, aveva fatto commenti antisemiti e negato l’olocausto.

Benedetto ha affermato che la sua mancanza di conoscenza delle opinioni di Williamson è stata un “incidente imprevisto” dovuto alla mancanza di familiarità con Internet come “fonte di informazioni”.

Scritti teologici

Come papa, Benedetto ha continuato la sua scrittura teologica e ha prodotto tre importanti encicliche o lettere papali.

La prima enciclica, Deus caritas est, ovvero “Dio è amore”, difende la “carità” come amore gratuito. La carità non è semplicemente una buona azione, ma un atto che cambia sia il donatore che il ricevente.

La seconda enciclica, Spe salvi, o “Salvati nella speranza”, riflette sulla speranza che Dio dà agli esseri umani in un mondo che spesso sembra senza speranza.

Nella terza enciclica, Caritas in veritate, o “Carità nella verità”, Benedetto sostiene che la carità è fondamentalmente legata alla giustizia. E quando si tratta di questioni di progresso e realizzazione umana, non possiamo riporre la nostra fiducia nello stato-nazione o nelle economie di mercato perché “senza Dio, l’uomo non sa da che parte andare, né capisce chi è”.

Queste lettere papali tentano di difendere il cristianesimo in un mondo che Benedetto credeva stesse diventando sempre più ostile alla fede religiosa. Ciò che colpiva nel pensiero di Benedetto – anche per i suoi critici teologici – era l’eleganza con cui presentava la sua tesi a favore di Cristo e del potere trasformante del cristianesimo come fonti di verità, bellezza e amore. Ma molto prima di diventare papa, Benedetto ha ammesso che il cristianesimo avrebbe continuato a perdere terreno culturale ea ridursi a un gruppo sempre più ristretto di fedeli credenti. Scrivendo nel 1969, Ratzinger predisse che la Chiesa avrebbe dovuto “ricominciare dall’inizio”, il che significava che un giorno il cristianesimo avrebbe dovuto ricostruirsi dalle sue fondamenta.

L’eredità di Benedetto XVI

Quando Benedetto si è dimesso da papa nel 2013, ha colto di sorpresa il mondo. Dicendo che non poteva più sopportare i fardelli del papato, Benedetto ha promesso di vivere in isolamento. Il suo titolo ufficiale divenne “Papa emerito”.

Ma anche le polemiche hanno seguito le sue dimissioni. Ad esempio, ha rilasciato interviste e ha messo il suo nome su scritti che sembravano criticare le riforme di papa Francesco, che gli è succeduto.

Più di recente, un rapporto del gennaio 2022 sugli abusi sessuali nella diocesi di Monaco ha criticato l’”inazione” di Ratzinger riguardo a quattro casi di abusi sessuali durante il suo periodo come arcivescovo dal 1977 al 1982. In reazione al rapporto, il papa emerito si è scusato ma non ha ammesso ad eventuali disguidi amministrativi.

Gli scritti di Benedetto XVI saranno rilevanti tra decenni, ma il suo pontificato sarà inevitabilmente associato a polemiche. Per quanto riguarda la sua eredità personale, sarà probabilmente definita dall’unica questione che preoccupava di più Benedetto: come la Chiesa cattolica può ancora fare la differenza nel mondo moderno.