Papa Benedetto XVI, tra fede-verità e ragione-libero pensiero

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

Muore a fine anno il primo ‘secondo’ Papa della storia e come chiamarlo è già un problema. Ex Papa, in pensione, doppio, doppione, emerito ecclesiastico di chi sveste ruolo e carica con onore come fece ‘dimettendosi’, mentre l’emerito accademico riceve con procedura laica dal ministro, su proposta della facoltà, il titolo all’atto del suo collocamento a riposo. Questo doppio papale che nel suo percorso dottrinale di teologo si è occupato in gioventù dei temi della chiesa poi della figura e messaggio di Gesù Cristo.

Dire del suo pontificato è troppo in uno spazio giornalistico e formulerò alcune questioni da un osservatorio laico di confronti scientifici avendo studiato a lungo i temi della sociologia della religione che studia le pratiche strutture sociali e contesti storici che accomunano le religioni. Con autori come Marx, Durkheim, Weber, Troeltsch e molti classici del pensiero occidentale con approfondite incursioni negli studi antropologici dei cosiddetti popoli ‘primitivi’ o selvaggi in Lévy-Strauss, Boas, Malinowsky, Marcel Mauss con la sua teoria generale del dono come complesso atto relazionale sociale che l’evoluta società di mercato e delle merci aveva circoscritto allo scambio mercantile. Il fine vita di Benedetto XVI è già saturo di accenti agiografici –la letteratura relativa ai santi- appena traslato nelle Grotte del Vaticano già volendolo santo e beatificato mentre in passato prove e confutazioni richiedevano tempo. Come a tempi record per Woityla con misteriosi indiscutibili miracoli. Per il ‘pastore tedesco’ come magnificamente titolò il manifesto, senza irriderlo, ma si adontarono in tanti, ed oggi ‘Santo controverso subito’ nella confermante genialità del disegnatore Altan a significare un dotto difensore di una Chiesa pre conciliare. Il cui mastodontico lascito di volumi, ah chi ha il tempo solo per scrivere e riflettere su grandi temi della vita, è un complesso argomentare teologico sulla fede in un incontro la cui compatibilità sarebbe possibile solo se la ragione si assoggetta in modo incondizionato alla ‘verità’ della fede. Concetto questo ribadito da Ratzinger nella sua enciclica ‘Spe Salvi’ pubblicata il 30 novembre 2007 in cui, in coerenza con il suo pensiero, ribadisce la limitatezza della sola ragione senza fede insieme con una ferma condanna dell’Illuminismo perché “La ragione ha bisogno della fede per arrivare ad essere totalmente se stessa: ragione e fede hanno bisogno l’una dell’altra per realizzare la loro vera natura e la loro missione”. Pensiero chiaro quanto rigettabile, perché non si comprende perché la ragione necessita della fede per poter arrivare alla totalità di se stessa quando quella agisce nella totalità del dubbio che prova e sperimenta senza ambire a divenire se stessa, totalmente. Quella totalità a cui si indirizza invece la fede che pretende di costituirsi quale corpus conchiuso, proprio ciò che la ragione non persegue. Inoltre, la vera natura e missione della ragione è di provare sbagliare e riprovare, mentre la fede persegue un piano di riconoscimento nella realtà fondato su un inconosciuto da riconoscere. Due piani che, pur incontrandosi, devono potersi separare, dovendosi convincere se che si vuol rappresentare entrambi ci si trova sulla soglia del pensiero che pensa se stesso.

Proseguendo, ma solo per singole riflessioni, R. nel criticare il progresso secondo lui ambiguo e non sempre positivo si avvale curiosamente del pensiero di uno degli autori della Scuola di Francoforte, Theodor Adorno, affermando che nel XIX secolo esisteva una critica alla fede nel progresso per cui questo avrebbe la stessa traiettoria dalla “fionda alla megabomba. Questo è un lato del progresso che non si deve mascherare. Detto altrimenti: si rende evidente l’ambiguità del progresso”. Ed infatti, il progresso è ambiguo nel percorso tra i mezzi ed i fini, non avendo il fine di perseguire l’obiettivo di avere un monopolio della conoscenza, cosa che al contrario deve avere la fede ritenendosi conchiusa in sé. In un mondo ormai composto da un senso comune che molto appiattisce della realtà pochi nel profluvio di ammirazioni ne diranno i limiti di un papa ultraconservatore che ha frenato la Chiesa.

Come ho diverse volte scritto, uno dei problemi di un ultraconservatorismo ecclesiale sposatosi con tesi politiche di destra estrema come i fattacci americani hanno ben fotografato e come si sia diffuso nel mondo per molti troppo secolarizzato e scristianizzato, si veda la nuova ortodossia della guerra russa di un unico popolo governato da ‘uno’, è che è venuto sbiadendosi un pensiero laico od ateo. Un pensiero troppo compromissorio incapace di contrapporsi a questi tratti oscurantisti di ritorno ad un passato sicuro teologicamente coerente declinando i frutti buoni culturali del progresso in una modernità al cui interno hanno proliferato aspre diseguali dinamiche economiche e politiche. Linee e condotte modernizzatrici al cui interno i malfermi e tremebondi laici si sono trovati rappresi in un’afasia di pensiero con il moltiplicarsi ddei livelli di una modernità in crisi ben colti dai filosofi Deleuze e Guattari nel loro rigoglioso ‘Millepiani. Capitalismo e schizofrenia’. Una sorta di ‘geologia della morale’ relativa agli svariati ambiti nella relazione tra sapere potere e desiderio in campo umanistico quanto scientifico economico e politico. Un lavoro ponderoso quanto complesso che esprima la complicità con un ‘popolo che manca’, una comunità in divenire che si fortifica aderendo alle differenze ed alle minoranze costitutive del cemento del domani. Che oggi si sbriciola dinanzi al plurale governo di desideri diversi, dall’attrito tra un ordine normativo ed il sentire delle proprie coscienze e spirito.

Questa la posta in gioco che costituisce il tema centrale del confronto, dialogo, conflitto tra ragione e fede laddove si rapprende la ricerca di un ‘Dio personale’ scevro di autorità, di dettati normativi ed in cui ognuno diventa l’arbitro di se stesso. Tema cocente di privatizzazione dell’autorità e di abbandono di un terreno comune. Frutto più dello scadimento della modernità ad un agire acquisitivo accumulativo che ha scavato nella morale corrente alla ricerca di un’etica per sé. Interna largamente a quel mondo cui la fede si rivolge costituita dai tanti formali devoti. In questo campo largo del pensiero, si insediano i temi della natura della Verità, la continuità dell’agire nella fede, il ‘giusto’ agire con il concorso del divino, il divenire del tempo, la natura immutabile e la scienza che progredisce, la visibilità e trasmissione di Dio nel mondo, la storia, la cultura, il materialismo ed il razionalismo. Alfine il ‘moloch’ del duro confronto assolutismo/relativismo, considerato il primo approdo rassicurante ed il secondo letto come il suo rovesciamento negativo. Senza trascurare la crisi dell’Illuminismo ed il frastagliarsi della ragionenelle dinamiche della modernità per un verso consegnatead un’egemonia della scienza che tutto sembrerebbe spiegare, come il Covid ha mostrato. Nel passaggio da un terrapieno filosofico ad un altro della Tecnica normativizzata da scienziati, nella cura i primi dell’anima e nei secondi del corpo previ divieti, allarmi, profilassi.

Il tema di fondo nei pontificati di Paolo VI, Giovanni XXIII e Ratzinger è stato di aggiornare più che il messaggio della Chiesa, immutabile, il modo di comunicarlo nel mondo in mutamento in una traslazione dal messaggio al medium. Con una Chiesa che si misura per BXVI con l’evolversi del suo credo in una continuità della fede salvaguardandone premesse ed esiti. In un contrasto storico sanguinoso e problematico tra la fede a-storica e la storicità delle azioni umane. Così il quesito è tra l’adesione incondizionata ad un corpus divino, la dico semplice, trasferendone, con l’utilizzo degli strumenti del comunicare, l’immutato messaggio nel divenire storico dei diversi media. Ovvero se quei dogmi su cui si regge l’intera architettura del Cristianesimo vadano posti tal quali oltre ed anche contro i mores, i costumi gli usi in divenire che ne rigettano le premesse recependo i percorsi esperienziali nel modificarsi culturali e morali delle società. Questo in accentuata sintesi il lascito del Concilio Vaticano II. Tradotto vuol dire far coincidere, afferma Benedetto, che ciò che dico corrisponda a ciò che penso e che sia ciò che ‘veramente è’x Ovvero che dica e riconosca la verità, anzi la Verità. Bel problema determinare che cosa sia Verità e soprattutto chi debba esserne lo staffettista che ne porta il testimone per affermare una, anzi ‘la’ parola. Questa la distanza del Papa morto da molte di quelle istanze. In una Chiesa in sofferenza tra polarizzazioni interne non solo dottrinali che si confronta all’esterno con uno sgretolamento dei princìpi illuministici razionalistici e l’emergere di istanze di novità rappresentabili dalla dottrina sociale della Chiesa con la sua rilevanza dei valori religiosi per la legittimità di ogni ordine politico. Senza alcuna tentazione verso scorciatoie radicali di ammodernamenti rivoluzionari. Con il Papa polacco santificato in fretta più per sancire un corpus normativo per aver affossato il comunismo (nella vulgata corrente ma in realtà operazione più complicata) il quale va ricordato dette un colpo mortale alle istanze ‘francescane’ e terrene di riscatto dei popoli oppressi dell’America Latina. E ricordo bene la guerra contro Leonardo Boff, teologo della liberazione, che con altri portava la parola di Cristo tra gli umili lavorando per un riscatto terreno e non in un inconoscibile ultramondano,coniugando fede e marxismo. Speranza e cambiamento delle proprie condizioni materiali dell’esistenza. Negli anni ’70, tempi dell’azione di una parola di speranza ma anche di affermazione di diritti negati da parte dei preti operai con cui mi trovai a dialogare proficuamente. Una chiesa non solo compassionevole in cui agivano tra i lavoratori umili ed i disperati spogliandosi concettualmente ed in vita come Francesco di Assisi dei ricchi abiti talari dei parametri sacri e della dottrina di una Chiesa di Roma lontana per affermare quella Chiesa propugnata da Gesù, il Cristo in croce per il riscatto umano. Quel potere ecclesiale che in terra europea ‘disarmava’ le scomode tesi di Hans Küng raffinato giovane teologo sodale di studi proprio con il futuro Benedetto XVI.

Senza dover dimenticare la forte immagine del Papa ‘polacco’ affacciato dal Palazzo della Moneda accanto ad Augusto Pinochet, sanguinario dittatore che ammazzò Salvador Allende e con lui le speranze di libertà non solo cilene. Perché andrebbe raccontata una contro storia della Chiesa dalle millenarie collusioni sostegni accordi con i peggiori sanguinari dittatori di poteri terreni. La Chiesa di cui BXVI fu convinto assertore assiso in una convinta fortezza da cui osservare il mondo in movimento più che facilitatore di una presunta ‘crisi dei valori’ quanto promulgatore di una libera modernità illuministica così da dover aprire con grave e colpevole ritardo porte e finestre ben sbarrate a due temi poi esplosi. L’uno concernente il potere maschile interno alla chiesa ed il ruolo ancillare delle donne, l’altro lo scandalo e l’abominio globale di una pedofilia da troppe gerarchie ecclesiali, vescovi e preti omertosamente coperta e lasciata proliferare nel tempo. Dopo aver costruito nei secoli un suo dominio mondano con eserciti per scatenare guerre appellandosi al nome di Dio punendo apostasie e bruciando “eretici”. Con l’attiva Santa Inquisizione poi divenuto un meno impegnativo Istituto per la Congregazione della fede di cui proprio Benedetto XVI fu prefetto per lungo tempo a custodia di una fede unica universale ipostatizzata ovvero astraendo dalla realtà fenomenica concetti e qualità rendendoli sussistenti per sé. Una Chiesa in ritardo nel cogliere una continuità istituzionale a-temporale ma da rifunzionalizzare nel divenire di tempi nuovi. Non appartenendole fratture e strappi lontana da suggestioni di un umanesimo laico e soprattutto di una cultura dei diritti e delle libertà, conquiste della ragione e di un dispiegarsi pluralistico nella modernità dei costumi e nell’agire. Molto altro c’è da dire concernente la questione di Dio dalla cui presenza dipende tutto. La riflessione continuerà.