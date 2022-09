Per tutti gli amanti del campeggio, dei viaggi con il proprio camper o per alimentare la propria casa o il proprio giardino, è impossibile non possedere tra i propri strumenti i pannelli solari portatili . Sono dei dispositivi che, quindi, si possono utilizzare sia outdoor sia indoor e possono soddisfare ogni tipo di esigenza. Andiamoli a scoprire insieme.

Pannelli solari portatili: cosa sono

I pannelli solari portatili, tra le prime caratteristiche che si possono rintracciare, sono di facile trasporto; infatti, sono definiti portatili proprio per come sono stati realizzati, si ripiegano facilmente e possono accompagnarci ovunque, in qualsiasi luogo. Inoltre, grazie al materiale utilizzato si rendono estremamente efficaci anche sotto la pioggia, ottimi anche contro le intemperie. Infatti, il silicio monocristallino è leggero, per soddisfare la comodità nel trasporto, e, appunto, impermeabile per gli agenti atmosferici.

Non solo tra le caratteristiche si ritrova la comodità, ma anche un semplice utilizzo: basterà collegarli ad un generatore solare fornito dalla stessa azienda dei pannelli solari e si darà il via ad un’alimentazione fulminea ovunque ci si trovi.

I diversi modelli proposti si differenziano tra loro per il wattaggio; infatti, la selezione dovrà avvenire rispettando le proprie esigenze. È bene precisare che qualsiasi pannello solare portatile si deciderà di acquistare, sarà un prodotto valido e multifunzionale. Cambierà esclusivamente il tipo di utilizzo per cui si è pensato di acquistarlo. Vediamo insieme i diversi modelli.

Pannelli solari da 110 W

Da premettere che i pannelli solari si utilizzeranno assieme ad una power station portatile, ovvero un generatore alimentato a batteria. Questi pannelli portatili da 110 W sono dotati di uno strato impermeabile per essere utilizzati anche sotto la pioggia senza arrecare danni al dispositivo; si ripiegano facilmente per essere riposti ovunque sia nel proprio camper quando si viaggia sia nella propria abitazione. Entrano in funzione tramite un connettore universale MC4 che si collega facilmente a quasi tutti i modelli delle power station portatili della stessa azienda. Dopo aver collegato il cavo, si avvierà automaticamente la ricarica.

Pannelli solari da 160 W

Anche questo modello, come suo “fratello” con un wattaggio inferiore, ha un design ergonomico; infatti, è leggero e facilmente portatile. I pannelli solari da 160 W sono stati pensati e realizzati per tutti coloro che amano vivere esperienze avventurose e all’aperto. Sono degli ottimi compagni di viaggio. Se si combinano più pannelli solari e si collegano ai generatori DELTA o RIVER, risultano ideali per alimentare la propria casa off-grid.

Pannello solare da 220 W

Ora ci addentriamo nei modelli più potenti. Il pannello solare da 220 W riesce a catturare fino al 25% di energia in più se paragonato agli altri, grazie alla sua forma che è “a due lati”. Risulta, allo stesso tempo, sempre compatto ed anche molto resistente. Per tutte quelle vacanze prolungate e che necessiteranno di più energia, questo modello risulta essere perfetto.

Pannello solare da 400 W

Il più “grande” della famiglia è il panello solare da 400 W. È tra i pochi pannelli di questo wattaggio presenti sul mercato. Nonostante abbia dimensioni maggiori rispetto agli altri, continua ad essere facilmente trasportabile. Questo dispositivo risulta essere il più valido per un utilizzo interno alla propria area domestica, grazie alla possibilità di poter essere unito ad altri pannelli dello stesso wattaggio. C’è un pannello solare portatile per ogni esigenza affinché non si resti mai senza energia.

Pannelli solari portatili: come funzionano

Il funzionamento dei pannelli solari sopra proposti è elementare, seguirà 3 step: raccogliere, power, store. Vediamoli insieme. Il primo step che compie un pannello solare è quello di raccogliere, ovvero di assorbire i raggi solari. È in grado di attrarre e “intrappolare” l’energia solare nelle celle di cui è dotato.

Il secondo step è il power, di solito con il termine “power” si indica il tasto d’accensione degli apparecchi elettrici ed elettronici; accostato al pannello solare vuol dire che in questo step si dà inizio alla ricarica. Infatti, quando sono collegati a un sistema a pannelli solari che utilizza a sua volta una power station portatile, si andrà a convertire l’energia in elettricità e si potranno alimentare i vari apparecchi.

Nel terzo step, ovvero lo store che si traduce con “negozio”, si andrà ad accumulare, come se si fosse in un magazzino/negozio, tutta l’energia che può essere, appunto, immagazzinata in un generatore solare, ovvero una power station portatile, fino a quando necessario.

Power station portatile

Prima abbiamo citato la power station portatile; questo apparecchio, se abbinato al pannello solare, diventa un generatore solare per ricaricare i dispositivi. Le power station vengono definite come dei generatori alimentati a batteria che consentono di ricaricare degli apparecchi elettronici sia personali sia domestici. Sono definite “portatili” perché possono essere trasportate, sia grazie a delle rotelle poste sul corpo della power station sia prendendole semplicemente in mano. Infatti, le dimensioni e il peso varieranno in base al modello selezionato.

Tra le power station portatili presenti nel catalogo della stessa casa produttrice dei pannelli solari, è bene sapere che questi strumenti devono essere associati esclusivamente tra loro perché risultano gli unici apparecchi compatibili, ci sono i modelli della famiglia Delta, tra questi è presente quello che dà il nome alla famiglia stessa, Delta, abbiamo in seguito i modelli Pro, Max e Mini. Dopo aver fatto un focus su questi apparecchi estremamente utili sia nel quotidiano sia in casi di emergenza, concentriamoci sull’utilizzo che hanno se associati ad un panello o più pannelli solari.

Generatore solare con panello solare: quanto dura

La durata varierà in base al modello di power station che si andrà a selezionare. Ce ne sono alcuni che hanno maggiore durata e riescono a sprigionare maggiore energia, ce ne sono altri che hanno queste caratteristiche tecniche leggermente più ridotte. In base alle proprie esigenze si andrà a selezionare quello più consono.

Con 2 pannelli da 110 W associati alla Delta Mini si avrà una durata di 5-10 ore; con la Delta di 7-14 ore. Con 3 pannelli, ad esempio, si può raggiungere una durata di 7-15 ore se associati ad una Delta Max. Quest’ultima, se associata a 1 pannello da 160 W, è in grado di raggiungere anche le 30 ore di durata. Il tutto varierà in base al wattaggio dei pannelli e al generatore solare selezionato.