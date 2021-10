A pochi giorni dalle elezioni nazionali, il nome del Primo Ministro ceco, Andrej Babiš, è apparso sui Pandora Papers, una massiccia fuga di documenti che espongono le transazioni finanziarie segrete di più leader mondiali, tra gli altri. Secondo quanto riferito, i giornali mostrano che Babiš ha acquistato una villa in Francia del valore di 13 milioni di sterline tramite prestiti segreti attraverso società offshore prima di entrare in politica.

Ma è improbabile che questo nuovo scandalo intacchi la presa sul potere di Babiš. Non è ancora chiaro se il primo ministro abbia fatto qualcosa di illegale. E il suo coinvolgimento in una serie di altri scandali non ha rimandato la sua base di appoggio. La domanda chiave che rimane non è se la sua carriera sarà danneggiata da queste accuse, ma se la loro ricaduta alimenterà ulteriormente la deriva della Repubblica Ceca verso l’illiberalismo come l’Ungheria e la Polonia.

Informatore della polizia politica (STB) sotto il comunismo, Babiš è ora il quinto ceco più ricco, con un valore stimato di 3,5 miliardi di dollari (2,6 miliardi di sterline). Attraverso un fondo fiduciario, possiede Agrofert, un grande conglomerato di 300 aziende che si dice sia il principale beneficiario ceco dei sussidi agricoli dell’Unione Europea (UE). Ciò rappresenta un grave conflitto di interessi poiché Babiš ei suoi ministri partecipano al processo decisionale sul bilancio europeo e sulle regole attraverso le quali vengono assegnati i sussidi. In risposta, la Commissione Europea ha sospeso alcuni dei pagamenti destinati alle società ceche fino alla risoluzione del conflitto di interessi.

A casa, Babiš affronta le accuse di aver ottenuto illegalmente un sussidio UE di 2 milioni di euro per costruire un resort nel cosiddetto affare Stork’s Nest, l’uso fraudolento di pubblicità per l’evasione fiscale e il coinvolgimento nel rapimento di suo figlio in Crimea. Ha negato qualsiasi illecito in questi casi.

Inoltre, la coalizione di governo del partito ANO di Babiš e dei socialdemocratici (ČSSD) ha gestito male la pandemia, poiché la Repubblica ceca ha uno dei peggiori numero di morti legate al COVID al mondo.

Mentre una qualsiasi di queste questioni avrebbe posto fine alla carriera di un primo ministro ceco, Babiš può contare sul sostegno incondizionato del suo partito in stile Berlusconi, che è costruito attorno al suo marchio personale e in gran parte composto dai suoi dipendenti. E, utilmente, il conglomerato di Babiš controlla circa un terzo dei media privati ​​cechi.

Inoltre, la spesa stravagante del governo, che contribuisce al secondo tasso di crescita del debito nell’UE, ha reso l’ANO uno dei preferiti dai pensionati, gli elettori più affidabili della nazione.

Alta posta in gioco

Le elezioni dell’8-9 ottobre sono probabilmente la competizione legislativa più importante dall’indipendenza della Repubblica Ceca nel 1993. Mai prima d’ora c’è stato un operatore storico con così tanti incentivi a vincere come Babiš, né nessuno con così tanto potere per cambiare il lungo termine traiettoria democratica e filo-occidentale del sistema politico ceco.

È stato notevole vedere Babiš invitare il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, alla campagna elettorale ceca. Seguire le orme illiberali dei partiti al governo di Ungheria e Polonia potrebbe essere interessante per Babiš alla luce del conflitto incombente con le istituzioni europee.

Per come stanno le cose, è sulla buona strada per uno stallo quasi irrisolvibile con l’UE. Le sue opzioni sembrano essere quella di sbarazzarsi di Agrofert, il che sembra estremamente improbabile, o di dimettersi e consegnare la presidenza a una persona di fiducia del suo partito, tentando potenzialmente di candidarsi alla presidenza alle prossime elezioni presidenziali previste per il gennaio 2023. , tuttavia, una strategia rischiosa. Babiš potrebbe non vincere, la persona di fiducia potrebbe rivelarsi meno affidabile del previsto e, nel frattempo, Babiš sarebbe più vulnerabile alle indagini della polizia.

Babiš potrebbe quindi prendere in considerazione un altro scenario più radicale: districare il paese dalla sua adesione all’UE. A livello nazionale, una tale mossa farebbe piacere all’attuale presidente, Miloš Zeman, e a diversi partiti politici che hanno chiesto “Czexit”. All’estero Babiš può fare squadra con Orbán e Jarosław Kaczyński della Polonia, le cui ambizioni autocratiche sono sempre più limitate anche dalla pressione delle istituzioni europee.

Inoltre, la crescita economica della Repubblica Ceca significa che il paese beneficerà gradualmente meno del bilancio dell’UE, diventando un contribuente netto entro il 2030. Questo trasformerà gradualmente uno degli argomenti più popolari per l’adesione in un motivo per uscire.

È rassicurante che ci saranno diversi ostacoli agli sviluppi illiberali, incluso il senato ceco. La camera alta è controllata dall’opposizione, senza il cui appoggio ogni riforma costituzionale è impossibile. Lo scenario estremo dell’uscita dall’UE è anche reso ancora più scoraggiante dallo spaventoso precedente creato dalla disordinata partenza del Regno Unito. Ma potrebbe comunque emergere come l’unico modo per Babiš di rimanere al potere, evitare di essere incarcerato e mantenere a galla i suoi affari.

Molte variabili rimangono sconosciute, tra cui il potenziale per la contrattazione post-elettorale e la salute fragile di Zeman, per non parlare del suo comportamento imprevedibile. L’importanza di queste elezioni non può essere sopravvalutata. Potrebbe decidere se la Repubblica ceca manterrà standard democratici ragionevoli o intraprenderà un percorso verso un futuro illiberale, che potrebbe trovarsi al di fuori dell’UE.