Palloni-spia: possono dei ragazzini tenere in scacco le forze armate americane?

Ammettiamolo pure. Abbiamo scritto tutti e in modo torrentizio tanto che più volte la notizia ha avuto la meglio sul festival di Sanremo, la guerra in Ucraina e il terremoto in Turchia.

E ci siamo domandati: di chi sono le sfere che volano sui cieli dell’America violando gli spazi più alti dei suoi confini?

Alla quaestio, come è naturale che sia, hanno dato risposta complottisti, geoscienziati, strateghi faidate e pure gli ufodipendenti che a giusta ragione hanno rivendicato la loro parte di autorevolezza proponendo ipotesi suggestive e impetuose. Purtroppo mancano ancora i terrapiattisti, le cui nozioni riteniamo sempre utili come condimenti piccanti nelle più scaciate cene tra amici.

Ora però ne leggiamo un’altra, che se fosse vera sarebbe la risoluzione di un arcano che altrimenti avrebbe avuto la stessa vita di una dinastia Ming. E il condizionale ci sembra necessario non per la questione in sé che onestamente ci sta negli albi del carnascialesco -e siamo nel periodo- ma perché è stata riportata in Europa da un giornale degno di credibilità, qual è The Guardian, il tabloid britannico che affonda le sue radici nel lontano 1821 a Manchester, oggi simbolo del liberal e del politically correct.

Ebbene, secondo l’editorialista Richard Luscombe che corrisponde da Miami, The Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade, un gruppo che due anni fa fu fondato da una decina di ragazzini, afferma che uno dei suoi modelli di aerostati è sfuggito al controllo scomparendo negli spazi sovrastanti l’Alaska dopo essere stato avvistato all’isola di Hagemeister, sulla costa settentrionale della baia di Bristol; proprio l’11 febbraio scorso, lo stesso giorno in cui uno dei due caccia di superiorità aerea F-22 alzatisi in volo dalla Eielson Air Force su allarme di F-35 e di AWACS in ricognizione, ha abbattuto un’entità aerea non identificata sopra il territorio canadese dello Yukon. Una manovra impegnativa che ha visto la punta della difesa americana in un’azione d’attacco che ogni pilota militare sogna effettuare: sparare un missile aria-aria dal costo di mezzo milione di dollari contro un bersaglio inerme.

Non entriamo in altri anfratti informativi, anche perché per quanto trasparente, la sicurezza militare americana ha tutti i motivi per non dettagliare troppo le sue operazioni. I giornali però laggiù stanno impazzando in queste ore e farebbero pensare che il giornale britannico dica il vero.

Per adesso si esclude un collegamento tra questo arnese che sarebbe costato poco più di una banconota da 10 $ e gli altri episodi di presunta violazione dei cieli più osservati del mondo.

I ragazzi dell’associazione avrebbero dichiarato, non senza un pizzico di strizza: «Qualsiasi affermazione che il nostro pallone sia stato coinvolto in quell’incidente non è supportata dai fatti». L’autorevole Aviation Week sostiene che questi dispositivi consentono il divertimento sia degli appassionati di mongolfiere ad alta quota che dei radioamatori. E non fa niente che Ron Meadows, il fondatore della società che produce i giocattoli ha tentato di dare il contro allarme. «Ho provato a contattare i nostri militari e l’FBI». Inutilmente.

John Kirby, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca da parte sua ha affermato: «A meno che un’organizzazione non si faccia avanti… ma anche questo potrebbe essere difficile da sapere per quell’entità». Diciamocelo pure.

Ripescare pezzi di nylon colpiti da Sidewinder non è facile. Lo ha affermato anche il Northern Command degli Stati Uniti, specie nelle zone impervie del Canada settentrionale e di Deadhorse, in Alaska. Per cui la verità, restando lontana a tutti, ha salvato la faccia da una figura non proprio pregevole per la più grossa potenza mondiale. E resta incolume anche quella persona che da una casa tutta bianca ha il potere, nelle sue dita, di digitare i codici per sferrare un attacco nucleare in grande stile, capace di distruggere il mondo almeno per una dozzina di volte.

Fin qui abbiamo raccontato non senza un pizzico di divertimento come sia facile costruire storie e creare illazioni in un mondo che sembra completamente impazzito. Al punto, diciamolo con molta preoccupazione, che Nikki Haley, candidata alle presidenziali statunitensi per il prossimo 2024 arriva a chiedere di sottoporre a test di idoneità mentale i funzionari eletti di età superiore ai 75 anni. Singolare, o forse semplicemente pragmatico!

Ma torniamo alle nostre palle anzi, a quelle americane…

Per adesso sappiamo che gli ultimi detriti del presunto spione cinese abbattuto il 4 febbraio -sempre da un AIM-9X- nel South Carolina, appena fuori Myrtle Beach, sono stati trasferiti al laboratorio investigativo dell’FBI diQuantico in Virginia per capire se siano o meno parti di un dispositivo di spionaggio progettato per raccogliere informazioni sensibili. Piuttosto discutibile, visto che il vecchio impero del Catai dispone di 300 satelliti che orbitano sull’intero globo terrestre, pronti a captare tutto il possibile succede sotto, sopra e dappertutto.

Queste pallonate ci colpiscono seriamente.

La prima cosa che emerge è che oggi i nervi a fior di pelle sono la dominante. Prendere a connonate un aerostato può anche essere una espressione di iperpotenza, ma lascia aperti molti interrogativi sulla qualità di interpretazione dei dati da parte dell’intelligence e sulla capacità decisonale dell’intera catena di comando. A partire dal presidente degli Stati Uniti d’America.

Ma c’è un altro punto che ci sorprende: come sono interpretate e attuate le leggi del traffico aereo al di là dell’Atlantico! E ce lo domandiamo in un momento particolare di casa nostra, dove si sta discutendo ed implementando un atto giuridico che deve andare a normare le attività spaziali ai privati esercenti. La legge italiana per lo spazio. Ne abbiamo già parlato (dic.2022 e 6 feb.).

Un provvedimento che metteràordine alla complessità delle cose spaziali in Italia dopo l’accordo delle Nazioni Unite Outer Space Treaty concluso nel lontano 1967 e accettato da 112 nazioni per regolare le attività nell’esplorazione e nell’uso dello spazio esterno, compresa la Luna e altri corpi celesti. Fino ad ora, come affermano i giuristi che stanno studiando questa materia, non è stato utile metterci mano in Italia. Una legge si produce se è necessaria alla nazione e il legislatore ha indugiato perché tra gli attori mancavano gli operatori privati. Ora, con l’apertura di uno spazioporto una normativa si rende più urgente. E a chiederla sono soprattuto le Forze Armate e in particolar modo l’Aeronautica Militare, chiamate per legge a proteggere il territorio. Sia in orizzontale, terra e mare, che celeste. In questo momento ci appaiono gli interlocutori più responsabili di un processo complesso che non può tardare, ma che deve essere perfezionato in ogni sua forma per garantire la tutela e la sicurezza di dove si vive e si opera. In questo contesto e con questi principi, l’Italia potrà essere anche una guida in Europa, sia pur senza nessuna pretesa di armonizzazione, che non sarebbe compatibile con la eterogenia politica, sociale ed economica del Vecchio Continente.