Oggi si celebra la festa musulmana dell’Id al-fiṭr, ovvero la festa dell’interruzione del digiuno musulmano del Ramaḍan, la seconda festività religiosa più importante della cultura islamica.

Come negli anni precedenti, anche il Ramaḍan 2022 è stato segnato dal sangue. Quest’anno in questo mese sacro sono morti 27 palestinesi secondo alcune fonti, e tutti durante scontri con le forze armate israeliane. Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, 42 persone sono rimaste ferite venerdì mattina, nell’ultimo venerdì di Ramaḍan. Non basta. Nelle ultime due settimane, quasi 300 palestinesi sono stati feriti nelle incursioni delle forze di Polizia israeliane nel complesso di Al-Aqsa, riferiscono le agenzie. Il complesso di 35 acri è indicato come al-Haram al-Sharif, o il Nobile Santuario dai musulmani e come il Monte del Tempio dagli ebrei. Il sito si trova a Gerusalemme est, che Israele catturò nella Guerra dei Sei Giorni del 1967 e successivamente annesse con una mossa non riconosciuta dalla maggior parte della comunità internazionale.

Tra venerdì e sabato, poi, sono stati uccisi ancora un uomo palestinese e una guardia israeliana nella Cisgiordania occupata dopo che le forze israeliane hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa.

La nuova tensione si è materializzata negli stessi giorni durante i quali Israele ha autorizzato la costruzione di nuovi insediamenti nella città di Hebron, occupata illegalmente in Cisgiordania. Mercoledì, poi, l’Alta Corte israeliana ha approvato la costruzione di un complesso di appartamenti di sei piani di 31 unità per coloni.

La violenza a Gerusalemme est occupata ha sollevato i timori di un altro conflitto armato simile a quanto accaduto a Gaza lo scorso anno, innescato in parte da simili disordini ad Al-Aqsa.

Le incursioni israeliane nel complesso durante il Ramadan hanno incontrato una condanna diffusa e hanno sollevato il timore di infiammare le persistenti tensioni israelo-palestinesi in tutta Gerusalemme. Ma Israele ha insistito sul fatto di essere stato costretto ad agire contro gli agenti di Hamas e dei gruppi della Jihad islamica.

Alla violenza politica diffusa si aggiunge una pesante crisi alimentare causata dalla guerra in Ucraina. Quella guerra, per quanto relativamente lontana, minaccia di far precipitare i territori palestinesi in una crisi alimentare, poiché la guerra interrompe le esportazioni chiave e fa salire il prezzo di prodotti di base come grano e olio di semi, secondo le agenzie umanitarie. Cisgiordania e Gaza importano oltre il 90 per cento della loro fornitura di grano, quasi un terzo del quale proviene dall’Ucraina. Questi territori stavano già affrontando l’insicurezza alimentare e le sfide umanitarie prima della guerra, inevitabilmente ora la situazione peggiora e complica ulteriormente la vita della gente.

Le Nazioni Unite hanno avvisato che l’insicurezza alimentare potrebbe peggiorare ulteriormente nelle prossime settimane, sia a Gaza che in Cisgiordania, con l’aumento dei prezzi di cibo, carburante e altre materie prime. La Cisgiordania e Gaza sono particolarmente vulnerabili agli shock della catena di approvvigionamento e ai picchi dei prezzi alimentari, data la terribile situazione umanitaria e le restrizioni israeliane al commercio e ai viaggi nella Striscia di Gaza.



I prezzi della farina di frumento sono aumentati del 18% in Cisgiordania e del 24% a Gaza rispetto a un anno fa, un aumento drastico che ha messo a dura prova i palestinesi già vulnerabili. E’ aumentato il costo delle lenticchie del 17%, i prezzi dell’olio di mais e del sale da cucina sono aumentati di oltre il 26%. Anche i costi dei principali fattori di produzione agricoli sono saliti alle stelle, con l’alimentazione animale ora del 60% più costosa in Cisgiordania.

Anche prima della guerra, circa un terzo dei palestinesi soffriva di insicurezza alimentare. Per la maggioranza di quel gruppo, l’insicurezza può essere definita acuta. Le prospettive sono particolarmente negative a Gaza, dove oltre l’80%delle persone fa affidamento sull’assistenza umanitaria e si stima che il 96% dell’acqua dolce sia imbevibile.

«Questo non sta accadendo nel vuoto», ha affermato Samer AbdelJaber, direttore nazionale del Programma alimentare mondiale e rappresentante in Palestina. «Abbiamo a che fare in Palestina con il conflitto prolungato, la stagnazione economica e la limitazione del commercio e dell’accesso alle risorse».

In tutti i territori palestinesi, quasi 1 milione di bambini ha bisogno di aiuti umanitari, un numero che potrebbe aumentare

«Il blocco di Gaza consente sia a Israele che alla comunità internazionale e agli Stati Uniti di isolare, sia letteralmente che mentalmente, le persone che vivono a Gaza», ha affermato Noah Gottschalk di Oxfam, a ‘Foreign Policy‘. «Un portavoce dell’ambasciata israeliana ha respinto queste critiche, osservando che 12.000 lavoratori palestinesi fanno il pendolare ogni giorno in Israele e centinaia di camion pieni di cibo vanno da Israele a Gaza ogni giorno», riferisce la testata americana. «Non ci sono restrizioni sul cibo o sulle forniture alimentari che entrano a Gaza», ha affermato il funzionario israeliano in una nota. E poi non risparmia gli attacchi: «La soluzione per migliorare la situazione a Gaza è liberare Gaza da Hamas».

Israele, ricorda la testata, ha mantenuto il blocco su Gaza per circa 15 anni. In passato, la politica ha incluso alcuni limiti alle forniture di cibo a Gaza. Le prospettive, ora, sono particolarmente negative a Gaza, dove oltre l’80% delle persone fa affidamento sull’assistenza umanitaria e si stima che il 96% dell’acqua dolce sia imbevibile.

Le agenzie umanitarie nei territori palestinesi affermano che stanno lottando per continuare le loro operazioni in mezzo alle interruzioni dell’approvvigionamento e ai finanziamenti sempre più limitati. Diversi donatori hanno «già trasmesso il messaggio che non dovremmo aspettarci lo stesso livello di finanziamento degli anni precedenti», ha affermato AbdelJaber. «Questo è preoccupante per noi, soprattutto perché c’era già una tendenza alla stanchezza dei donatori riguardo agli aiuti alla Palestina».

L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) ha avvertito che questa perdita di fondi potrebbe alimentare l’instabilità politica. «Se dovessimo esaurire i fondi, non essere in grado di fornire cibo, le persone soffriranno la fame e se le persone soffrono la fame, non stanno sedute ad aspettare che arrivi il cibo», ha affermato Leni Stenseth, vice commissario generale dell’UNRWA. «Stanno scendendo in strada e chiedendo di ricevere il cibo di cui hanno bisogno per sopravvivere».

Il Presidente israeliano Isaac Herzog ha chiamato il Presidente palestinese Mahmoud Abbas per augurargli un felice Id al-fiṭr. Herzog ha espresso la speranza di «pace e stabilità nella regione». A seguire ha parlato con il principe ereditario di Abu Dhabi, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan e il re del Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa e ha augurato loro buone vacanze. È stato il primo colloquio ufficiale tra Herzog e Abbas dall’inizio dell’ondata di violenze tra Israele e i palestinesi a marzo.

L’Israel Policy Forum, organizzazione ebraica americana che lavora per una soluzione negoziata a due Stati del conflitto israelo-palestinese, annotacome mentre le tensioni a Gerusalemme, in particolare sul Monte del Tempio/Haram al-Sharif, sono state pesanti nelle ultime due settimane, il Ramadan di quest’anno è stato relativamente tranquillo rispetto al Ramadan dell’anno scorso, e per il lancio di razzi punta il dito sulla Jihad islamica piuttosto che su Hamas. «Ma questo non vuol dire che Hamas abbia moderato il suo comportamento. Mentre Hamas vuole la quiete a Gaza, gli eventi delle ultime settimane dimostrano che Hamas sta lavorando assiduamente per seminare il caos ovunque», scrive Michael J. Koplow, capo ufficio politico dell’organizzazione.

Hamas ha imparato la lezione che Israele ha lavorato così duramente per comunicare, «ovvero che Israele dà la priorità alla quiete sul fronte di Gaza sopra quasi tutto il resto, e ha cambiato rotta di conseguenza. Il nuovo fronte di Hamas non è il confine di Gaza, Hamas sta rispondendo a chiari incentivi che Israele ha creato. Il governo Netanyahu era famoso per la sua capacità di ignorare i razzi e i palloni incendiari il più a lungo possibile e di favorire i pagamenti diretti in contanti del Qatar ad Hamas per fermare i proiettili. Il governo Bennett-Lapid non è stato così sfacciato, ma ha ugualmente dato priorità alla tranquillità al confine di Gazadopo l’operazione Guardian of the Walls,concentrandosi su diversi tipi di incentivi economici.

Le valigie di denaro del Qatar sono state trasformate in aiuti per le famiglie bisognose che vengono erogati tramite carte di debito fornite dalle Nazioni Unite in diversi punti di distribuzione intorno a Gaza. La zona nautica per i pescherecci al largo della costa di Gaza è stata ampliata, nonostante il fatto che poche barche siano in condizioni abbastanza decenti per viaggiare effettivamente fino al limite della zona di pesca. Soprattutto, i permessi di ingresso giornalieri per gli abitanti di Gaza per entrare in Israele per lavoro sono stati aumentati gradualmente, passando da 8.000 a 12.000 a 20.000 solo nelle ultime sei settimane. Il risultato di tutte queste mosse è stato quello di espandere la politica del silenzio dell’era Netanyahu a una politica di miglioramenti economici per il silenzio e di rafforzare l’importanza per il governo israeliano di mantenere le comunità israeliane, dalle città di confine di Gaza e dal kibbutz meridionale alle città di Tel Aviv e Ashkelon, libere da razzi e sirene antiaeree».

Prosegue Koplow: «Hamas non sta solo rispondendo alle politiche israeliane progettate per plasmare il suo comportamento. È a vantaggio di Hamas spostare la battaglia da Gaza a Gerusalemme, in Cisgiordania, in Galilea e in altre località israeliane. Hamas ha bisogno di tempo per riprendersi dal bombardamento israeliano delle sue infrastrutture e posizioni un anno fa, e inoltre non vuole mettere a rischio la ricostruzione e la ripresa economica di Gaza. Combattere a Gaza è anche politicamente rischioso per Hamas; da un lato, c’è spesso un effetto rally-around-the-flag che porta a un aumento della popolarità di Hamas subito dopo gli scontri con Israele, ma dall’altro, c’è un punto di svolta in cui i palestinesi a Gaza si dispereranno di un approccio di Hamas che li lascia in uno stato permanente di depressione economica e circondati dalle macerie.

Affrontare Israele altrove, in particolare se una risposta israeliana a Gaza arriverà solo se lo scontro sarà avviato da Gaza, è una proposta più sicura che non ha nemmeno un impatto sulla posizione centrale di Hamas. Riecheggia la massima di George W. Bush di combattere laggiù per non affrontarli qui. Dal punto di vista di Hamas, meglio rischiare di incendiare Gerusalemme o il Libano meridionale che rischiare lo stesso a Gaza. Però Hamas non sta facendo calcoli pensando solo a Israele. Sebbene Hamas controlli Gaza, da tempo aspira a conquistare anche la Cisgiordania e farà il possibile per destabilizzare l’Autorità Palestinese. Se Hamas è in grado di provocare una rivolta o una sfilza di incidenti di sicurezza in Cisgiordania, erode ulteriormente la posizione dell’Autorità Palestinese a vantaggio di Hamas. Qualsiasi aumento dell’influenza di Hamas sul Monte del Tempio va anche a spese dell’Autorità Palestinese e della Giordania, e incaricare gli attivisti di Hamas di lanciare pietre e piccole bombe incendiarie è un modo a basso costo per mostrare forza senza mettere a rischio Gaza. La sorpresa non è che Hamas stia mantenendo la calma a Gaza, mentre intensifica le sue attività altrove, ma perché non ha fatto questo perno in modo così definitivo prima».

Non è un caso che Saleh al-Arouri, il vice capo di Hamas da tempo responsabile delle operazioni di Hamas in Cisgiordania, abbia recentemente assunto la responsabilità delle attività di Hamas a Gerusalemme e, secondo quanto riferito, è anche responsabile delle squadre di Hamas in Libano.Segnala una crescente attenzione per espandere la presenza geografica di Hamas e farlo in modo più guerrigliero, al contrario delle operazioni da Gaza che nel tempo sono diventate sempre più simili alla guerra convenzionale in cui Hamas lancia razzi dal suo lato della recinzione e si accovaccia sottoterra in attesa dell’inevitabile risposta israeliana. Certamente, mentre sta ricostruendo e riorganizzando il proprio territorio, dovremmo aspettarci che l’attività di Hamas abbia luogo in gran parte nelle aree al di fuori del suo diretto controllo e dove una risposta israeliana coordinata è più difficile da realizzare».