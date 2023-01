Palestina: cosa succede ad Al-Aqsa?

Guardando il paesaggio di un’immagine di Gerusalemme, la Moschea di Al-Aqsa si staglia come un faro di luce, con la sua cupola d’oro del VII secolo nella città storica. “Situata nell’angolo sud-est della Città Vecchia di Gerusalemme, la Cupola della Roccia di al-Aqsa è visibile da tutta la città. L’intero complesso contenuto all’interno delle mura esterne comprende un’area di 144.000 metri quadrati e comprende moschee, sale di preghiera, cortili e punti di riferimento religiosi.

Al-Aqsa, noto anche come al-Haram al-Sharif, o Monte del Tempio, è il terzo sito più sacro dell’Islam ed è cresciuto fino a diventare un simbolo della lotta palestinese, ma la sua importanza va oltre la politica ed è considerato un pilastro delle tre religioni abramitiche. La città vecchia e le sue mura fanno parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1981.

Per i palestinesi rappresenta un attaccamento culturale e un fondamento della loro identità. Secondo i rapporti, si ritiene che il sito ospiti il primo Museo islamico della Palestina, fondato nel 1923. Il museo contiene i resti di un edificio risalente all’era degli Omayyadi con una biblioteca che mostra i primi manoscritti del Corano.

La divisione

Gerusalemme come città è sempre stata contesa. Quando la Palestina era sotto mandato britannico, nel 1947, le Nazioni Unite tracciarono una mappa dividendola in due Stati quasi uguali, uno per gli ebrei e un altro per i palestinesi. Gerusalemme ha ottenuto lo status internazionale speciale per la sua importanza simbolica ed è stata amministrata direttamente dalle Nazioni Unite.

Diverse guerre scoppiarono tra Israele e Palestina, alterando ogni volta il profilo dei confini e delle città. Quando scoppiò la prima guerra nel 1948, la divisione del territorio venne modificata. Israele controllava più terra e la Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme passarono sotto il controllo egiziano e giordano.

Nel 1967 scoppiò la seconda guerra; Israele ha occupato più terra, questa volta prendendo il controllo di Gerusalemme Est, comprese la Città Vecchia e Al-Aqsa. Sebbene Gaza e la Cisgiordania combattessero costantemente per l’esistenza e respingessero qualsiasi insediamento e piano di espansione, Gerusalemme era al centro della lotta.

Nel 1980, Israele ha approvato una legge che riconosce l’intera Gerusalemme come sua capitale. Onde di cambiamento demografico silenzioso e costante seguirono la seconda guerra arabo-israeliana. Agli arabi nati a Gerusalemme non è stata concessa la cittadinanza palestinese ma è stata concessa la residenza permanente. Agli ebrei nati lì fu concessa la piena cittadinanza. Questo è stato solo uno dei tanti modi che hanno reso impossibile la convivenza a Gerusalemme, sapendo che la città storica ospita tre religioni che hanno convissuto in assoluta pace.

A causa dello status speciale di Gerusalemme, è stato stipulato un accordo tra Israele e Giordania. Israele ha convenuto che la Giordania avrebbe controllato le questioni all’interno delle mura del complesso, mentre Israele avrebbe gestito la sicurezza esterna.

Giordania ed Egitto

La famiglia reale giordana hashemita è stata la custode dei luoghi sacri a Gerusalemme est dal 1924. La custodia è stata concessa alla famiglia reale giordana e quindi ai re giordani da un Consiglio supremo musulmano incaricato degli affari religiosi nell’antica Palestina.

L’Egitto ha sempre avuto il ruolo di mediatore speciale e di grande sostenitore della soluzione dei due Stati e dell’autodeterminazione e sovranità palestinese. I ruoli e gli accordi giordani ed egiziani con Israele giocano un ruolo importante nel dossier palestinese.

Al-Aqsa oggi

Sebbene un accordo stabilisca i diversi ruoli di Al-Aqsa, è un punto di riferimento oggetto di contesa tra musulmani ed ebrei. Diversi scontri si svolgono durante tutto l’anno intorno al luogo sacro, soprattutto durante il Ramadan, quando i fedeli musulmani si riuniscono nella moschea per pregare. Tuttavia, le restrizioni e i regolamenti imposti da Israele sono culminati in scontri mortali. Gli scontri più recenti si sono verificati nell’aprile 2022, quando più di 150 palestinesi sono rimasti feriti.

Oggi la situazione in Israele e nei territori palestinesi non è diversa dallo status quo che prevale dal 1948. Con entrambe le parti sempre pronte e armate a combattere, le tensioni si stanno rapidamente intensificando, in particolare con i continui insediamenti con cui Israele continua ad andare avanti e la Cisgiordania è testimone di più scontri e gruppi armati. Al-Aqsa non ha perso il suo posto nella lotta e ha infatti innescato la seconda intifada nell’ottobre 2000 quando il leader israeliano Ariel Sharon ha visitato il sito.

Lo scorso dicembre, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha prestato giuramento, con un governo considerato il più di destra e religioso che il Paese abbia mai conosciuto. Il suo Ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, riflette in modo particolare le opinioni estreme del governo. Precedentemente condannato per razzismo contro gli arabi, il suo programma di aumentare le visite degli ebrei al sito e il suo ultimo tour di martedì nello storico luogo sacro sono considerati una provocazione diretta ai palestinesi.

Reazioni internazionali

La risposta politica immediata dei leader mondiali sembra essere omogenea. Gli Emirati Arabi Uniti e la Cina hanno chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo la visita di Ben-Gvir. Secondo The National, molto probabilmente si terrà una sessione giovedì.

I ministri degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti e della Giordania, lo sceicco Abdullah bin Zayed e Ayman Al Safadi, hanno condannato rispettivamente la visita.

Anche il ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita ha condannato la visita in una dichiarazione e ha continuato a chiedere la soluzione dei due stati basata sui confini del 1967 riconosciuti a livello internazionale tra Israele e Palestina, consentendo la creazione di uno stato palestinese indipendente con Gerusalemme est come capitale.

Secondo Al-Monitor, l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden “ha espresso preoccupazione” per la visita. Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha affermato che tale azione “ha il potenziale per esacerbare le tensioni e provocare violenza”.

L’ambasciata francese in Israele ha twittato in risposta alla visita, chiedendo il mantenimento dello status quo dei luoghi santi di Gerusalemme sottolineando che qualsiasi provocazione “comporta un rischio di escalation e deve essere evitata”.

Sia l’Autorità palestinese [AP] che Hamas, l’autorità de facto a Gaza, hanno condannato la visita, con Hamas che ha ulteriormente minacciato di intensificare la sua azione. Il ministero degli Esteri dell’AP ha rilasciato una dichiarazione in cui ritiene il governo di Netanyahu “responsabile dell’assalto di Ben-Gvir ad Al-Aqsa e delle sue conseguenze”.

* Marita Kassis è caporedattrice di ‘Al-Monitor’ Beirut. I punti di vista e le opinioni espresse in questo articolo sono propri dell’Autore e non devono necessariamente quelle di Al-Monitor.