Palestina: aumenta la violenza mentre la visita di Blinken non fornisce risposte

Un uomo è stato ucciso lunedì in Cisgiordania dalle forze israeliane. Secondo il ministero della Sanità palestinese, è stato colpito alla testa. Ciò è accaduto poco prima dell’arrivo in Israele del Segretario di Stato americano Antony Blinken.

Blinken ha incontrato lunedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e oggi il Presidente palestinese Mahmoud Abbas.

Sabato, due israeliani sono rimasti feriti durante una sparatoria a Gerusalemme, mentre venerdì una sparatoria di massa fuori da una sinagoga di Gerusalemme ha provocato la morte di sette israeliani.

La scorsa settimana sono stati uccisi diversi palestinesi, inclusi civili e adolescenti.

Questo è solo l’ultimo di una serie di scontri e spargimenti di sangue che hanno segnato le ultime settimane tra palestinesi e israeliani.

La violenza tra le due parti ha recentemente assunto proporzioni diverse. Giovedì scorso le forze israeliane hanno effettuato un raid che ha portato al più alto numero di morti che la Cisgiordania abbia mai visto in anni di combattimenti.

Gli scontri tra palestinesi e israeliani sono in costante aumento in Cisgiordania nelle ultime settimane, con fazioni nella Striscia di Gaza che lanciano razzi.

Si sono svolti incontri regionali tra i leader arabi che mostrano un rinnovato sostegno alla soluzione dei due Stati e un urgente allentamento della situazione. Le Nazioni Unite e gli Stati Uniti hanno entrambi espresso le loro preoccupazioni per l’escalation della violenza e hanno chiesto calma e allentamento delle tensioni.

Nel frattempo, il gabinetto di sicurezza di Netanyahu si è riunito e ha annunciato una serie di misure punitive contro i palestinesi, inclusa la decisione di ‘rafforzare gli insediamenti’.

Giovedì scorso Abbas ha annunciato la sospensione della cooperazione di sicurezza palestinese con Israele in risposta al raid della Cisgiordania a Jenin.

Secondo i resoconti dei media, questi raid israeliani sono una strategia utilizzata dalle autorità israeliane per causare traumi psicologici e provocare paura che si traduce in effetti dannosi.

Ciò a cui stiamo assistendo da parte palestinese è una naturale progressione di soffocamento e frustrazione contro l’incapacità dell’Autorità palestinese di apportare qualsiasi cambiamento o speranza e contro la continua espansione degli insediamenti nell’area della Cisgiordania.

La situazione non dovrebbe migliorare con il governo di estrema destra di Netanyahu e il Ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir che ordina alla polizia di rimuovere le bandiere palestinesi dai luoghi pubblici, considerando l’atto un incitamento al terrore.

A questo punto, lo status quo che regna da anni tra le parti sembra essere a un punto di svolta. La gente sta prendendo in mano la situazione, la semi-assenza dell’Autorità Palestinese non fornisce alcuna sicurezza o rassicurazione, nuovi gruppi militanti sono in aumento in Cisgiordania e c’è una tangibile crescente disillusione palestinese nei confronti della comunità internazionale.

Questa situazione è il risultato di mesi di tensioni in Cisgiordania tra palestinesi e forze israeliane. Hamas, l’autorità de facto a Gaza, e la Jihad islamica hanno minacciato di vendicarsi per gli eventi in corso.

Israeliani e palestinesi giurano di rispondere alla violenza con la violenza mentre gli insediamenti continuano ad espandersi, una sfiducia sempre più profonda guida la lotta e la rabbia la principale regola di ingaggio. È una situazione altamente allarmante e instabile, per la quale non sembrano esserci piani o negoziati in corso per frenare i combattimenti.