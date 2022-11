Pakistan – Talebani: rapporti problematici

All’indomani della conquista talebana dell’Afghanistan, il Pakistan ha fatto appello alla comunità internazionale affinché fornisca assistenza umanitaria e rimuova le sanzioni contro l’Afghanistan per prevenire una potenziale crisi umanitaria. Ma molto è cambiato in un anno. Il Pakistan è ora concentrato sulla lotta al terrorismo transfrontaliero e sull’impedire all’India di stabilire una presenza in Afghanistan.

Anche il governo talebano non è stato in grado di diminuire le preoccupazioni di politica estera del Pakistan. Da quando i talebani sono saliti al potere, il numero di attacchi terroristici in Pakistan è aumentato di un record del 56%. Gruppi terroristici chiave con una presenza attiva in Afghanistan, tra cui al-Qaeda, Tehreek-e-Taliban Pakistan e lo Stato islamico nel Khorasan, continuano ad aumentare la loro presenza.

Le richieste di sostegno internazionale all’Afghanistan sono state ora sostituite da ponderate cautele. Il giubilo per la vittoria dei talebani sta ora lasciando il posto a un brusco risveglio che l’evoluzione della situazione della sicurezza sotto il dominio talebano significa che gli attacchi di terrorismo del Pakistan non sono finiti. In un discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha affermato di condividere le preoccupazioni della comunità internazionale sui gruppi terroristici che operano in Afghanistan.

I talebani si sono anche battuti per una maggiore autonomia dal Pakistan e hanno mostrato disponibilità a migliorare i legami con l’India. I talebani stanno esortando l’India ad aumentare il suo impegno con l’Afghanistan attraverso la fornitura di scambi bilaterali e la ripresa degli aiuti umanitari e hanno espresso interesse a cercare il sostegno dell’India per l’ addestramento delle truppe afghane. Il sostegno dei talebani al progetto del porto di Chabahar in Iran, sviluppato per competere con il porto di Gawadar in Pakistan, è un altro esempio di come i talebani vogliano minare gli interessi pachistani.

Poiché l’alleanza del Pakistan con l’Afghanistan è vitale per i suoi obiettivi di politica estera, questo rapporto in via di deterioramento deve essere capovolto. Il Pakistan deve rendersi conto che i talebani al governo non sono gli stessi talebani con cui hanno avuto a che fare in passato. La relazione non può continuare ad essere quella di un mecenate e di un cliente poiché le misure energiche e coercitive adottate dal Pakistan contro i talebani non sono riuscite a generare gli impatti desiderati.

L’unico modo per andare avanti è usare il soft power e la diplomazia per spingere i talebani nella direzione in cui le preoccupazioni per la sicurezza del Pakistan vengono placate. Il Pakistan deve convincere il governo talebano a considerare seriamente le questioni relative ai diritti umani, come l’istruzione delle donne, per ricevere il riconoscimento internazionale. Dovrebbe spingere i talebani ad agire contro Tehreek-e-Taliban Pakistan e controllare l’attività terroristica transfrontaliera per mostrare agli stati regionali e alla comunità internazionale che è seriamente intenzionato a reprimere l’attività terroristica.

Il Pakistan dovrebbe aprirsi agli studenti afghani per l’istruzione superiore e incoraggiare i contatti interpersonali. Dovrebbe anche essere aperto ad accogliere le richieste di aiuti umanitari e finanziari dell’Afghanistan. Ma le battute d’arresto della politica estera del Pakistan sono arrivate a seguito di un disastro climatico senza precedenti e di una situazione politica instabile in Pakistan, che lo lascia con scarse capacità politiche ed economiche.

Le recenti inondazioni in Pakistan hanno ucciso più di 1500 persone e 33 milioni di sfollati. Questo disastro si è aggiunto alla già dolorosa situazione economica del paese e arriva in un momento in cui il Pakistan sta affrontando un clima politico turbolento. L’espulsione del governo dell’ex primo ministro Imran Khan attraverso un voto di sfiducia ha dato origine a un movimento popolare che continua a crescere al di là delle divisioni sociali.

L’ex primo ministro sostiene che la sua estromissione sia stata il risultato di una cospirazione ordita dagli Stati Uniti, perché cercava una politica estera indipendente dagli Stati Uniti , soprattutto alla luce della crisi Russia-Ucraina. Anche il nuovo governo del primo ministro Sharif è stato accusato di essere stato portato al potere dagli Stati Uniti. Anche se questa teoria del complotto ha gravi difetti, il governo di Sharif non è riuscito a convincere le masse che è falsa, a causa dell’appeal populista di Khan.

Fino a quando la politica interna del Pakistan non supererà questo clima di incertezza, la sua politica estera non potrà assumere un ruolo propositivo. Le inondazioni, la crescente inflazione e la svalutazione della rupia pakistana hanno peggiorato la situazione economica del Pakistan e aggravato i disordini sociali.

In questo momento di instabilità politica e disordini sociali, il Pakistan dovrebbe guardare all’esterno piuttosto che all’interno. Deve cercare nuove alleanze e rafforzare quelle vecchie per dare vita alla sua economia attraverso il commercio e gli aiuti. Deve anche convincere la comunità internazionale del suo impegno per la pace in Afghanistan e continuare a lottare per l’assistenza umanitaria da fornire all’Afghanistan.

Le questioni interne del Pakistan dovrebbero essere risolte nel tempo e, con le elezioni previste a breve, l’instabilità politica finirà per placarsi. Ciò che rimane costante è la necessità del Pakistan di un impegno diplomatico con i suoi alleati in tutto il mondo. Il Pakistan rimane impegnato ad aiutare l’Afghanistan e il suo nuovo governo a superare i problemi economici e umanitari che il paese sta affrontando. L’Afghanistan è troppo importante per essere ignorato dal Pakistan. Il Pakistan deve continuare a trattare l’Afghanistan come una priorità politica, nonostante i suoi problemi interni.