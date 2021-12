Il gioiello della corona della Belt and Road Initiative (BRI) cinese sembra sempre più una polveriera.

Le proteste di massa hanno riguardato nell’ultimo mese Gwadar, una città portuale pakistana dominata dalla Cina a 90 chilometri dal confine con l’Iran, che è stata a lungo afflitta da proteste intermittenti e attacchi nazionalisti beluci contro cittadini e obiettivi cinesi.

A peggiorare le cose dal punto di vista della Cina, un religioso locale, membro del più antico partito politico islamista del Pakistan, Jamaat-e-Islami, sta guidando le proteste.

Inoltre, la rottura di un cessate il fuoco tra il governo pakistano e Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), meglio noto come talebani pakistani, solleva lo spettro non solo dei nazionalisti beluci, ma anche dei militanti religiosi pakistani che puntano su obiettivi cinesi.

Si ritiene che un attacco ad agosto contro un autobus nel nord del Pakistan che trasportava operai edili cinesi sia stato compiuto dal TTP, sebbene non ne abbia rivendicato la responsabilità. Tredici persone sono state uccise, tra cui nove cittadini cinesi. L’attacco è avvenuto prima della conclusione di un cessate il fuoco interrotto tra il TTP e il Pakistan.

Niente di tutto questo è di buon auspicio per la Cina che cerca di fare i conti con un regime islamista in Afghanistan che condivide una scheggia di confine con lo Xinjiang, la provincia cinese nordoccidentale. Le autorità dello Xinjiang stanno brutalmente cercando di cancellare ogni seme del pensiero islamista, sinicizzano la fede con pratiche che violano la legge e la pratica islamica e abbattono la potenziale identità etnica o il sentimento nazionalista tra la popolazione musulmana turca della regione.

Situato in cima al Mar Arabico, Gwadar è al centro del Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC), che dovrebbe collegare lo Xinjiang all’Indo-Pacifico e consentire alla Repubblica Popolare di aggirare lo Stretto di Malacca che è irto di rischio geopolitico e rivalità tra grandi potenze.

Con un investimento compreso tra 45 e 60 miliardi di dollari, il CPEC, che coinvolge progetti di infrastrutture, energia e telecomunicazioni, è il più grande esborso di Pechino lungo la Belt and Road, uno sforzo per rendere la Cina l’equivalente di tutte le strade che portano a Roma.

L’ultimo mese di proteste è scoppiato quando i progetti relativi al CPEC sembravano rallentare e sono emerse differenze riguardo al CPEC tra i governi pachistano e cinese mentre a Pechino venivano sollevate domande sulla fattibilità del corridoio.

La popolazione (prevalentemente beluci) di Gwadar ha da tempo ritenuto di non avere alcun interesse nello sviluppo della città. I pescatori, una spina dorsale dell’economia tradizionale della città, sono stati espulsi dalle loro tradizionali acque di pesca e sono stati sostituiti da pescherecci d’altura, alcuni dei quali sarebbero di proprietà cinese.

La gente del posto si sente umiliata da più controlli di sicurezza in cui devono ripetutamente identificarsi e registrarsi. I posti di blocco sono stati eretti per proteggere il porto, i cittadini e le risorse cinesi e i funzionari pakistani. Inoltre, molti temono di essere ulteriormente emarginati con l’afflusso di stranieri.

Nel frattempo, lo sviluppo cinese ha prodotto pochi posti di lavoro locali e non ha fatto nulla per diversificare l’economia lontano dalla pesca, dal contrabbando di gasolio e dal traffico di droga. Inoltre, gli investimenti cinesi non sono riusciti a migliorare i servizi in una regione in cui l’acqua potabile è scarsa e l’elettricità importata dall’Iran è inaffidabile.

Le proteste che chiedono la fine dei controlli di sicurezza, la riduzione della pesca da parte dei pescherecci d’altura e il miglioramento dei servizi si adattano a un modello di manifestazioni di massa che negli ultimi dieci anni ha dilagato in tutto il Medio Oriente, a un tiro di schioppo da Gwadar.

Quelle proteste, come a Gwadar, hanno espresso sfiducia nel sistema politico e nella leadership, hanno chiesto un cambiamento sistemico e, almeno inizialmente e con risultati contrastanti, hanno costretto alle dimissioni i leader di Egitto, Tunisia, Yemen, Libia, Algeria, Sudan, Libano, e l’Iraq.

Il rampollo di un pescatore locale, Maulana Hidayat-ur-Rehman, il religioso che è emerso come leader delle proteste, è perfetto. Il suo fascino è la sua comprensione intuitiva del malcontento diffuso, la sua capacità di articolarlo, l’incapacità dei nazionalisti militanti di produrre risultati e il fatto che non è percepito come parte dell’establishment politico anche se si è candidato più volte senza successo per un seggio in Assemblea provinciale del Belucistan e nazionale del Pakistan.

Parlando con Dawn, il principale quotidiano in lingua inglese del Pakistan, Rehman ha insistito sul fatto che “stiamo facendo politica per servire le persone e la società”, non per sfruttare le lamentele delle persone a beneficio di se stesso o del suo partito. “Sto facendo politica esclusivamente per rappresentarli e diventare la loro voce di fronte all’ingiustizia“, ​​ha affermato.

Questo non vuol dire che Rehman non abbia aggiunto una sfumatura religiosa alle proteste. Il dipartimento delle accise, delle tasse e della lotta antinarcotici della regione ha concordato alla fine del mese scorso nei colloqui con il religioso di chiudere i negozi di alcolici.

Le parole di Rehman sembrano risuonare con le migliaia che sono state per le strade di Gwadar nell’ultimo mese.

“Attraverso lui, abbiamo una voce: Gwadar ci appartiene e non vogliamo più essere ignorati“, ha detto un residente locale.

Pochi a Gwadar ripongono fiducia nel riconoscimento da parte del Primo Ministro Imran Khan delle lamentele dei manifestanti come “molto legittime” e promettono di accoglierle con la leadership politica della provincia.

Né Khan, né il suo predecessore, Nawaz Sharif, né la Cina, nel corso degli anni, hanno cercato di garantire che la popolazione locale partecipasse allo sviluppo di Gwadar guidato da Pechino.

Se le proteste nel grande quartiere del Pakistan sono qualcosa su cui basarsi, è improbabile che i manifestanti si arrendano in strada a meno che non siano costretti a farlo da un giro di vite o da fattori esterni come la pandemia di Covid-19 finché non vedono azioni piuttosto che parole.

Nelle ultime settimane, le promesse del governo provinciale di reprimere la pesca illegale da traino entro 12 miglia nautiche da Gwadar e di cedere il controllo del confine con l’Iran alle forze provinciali anziché nazionali non sono riuscite a porre fine alle proteste.

“Non abbiamo fiducia in loro”, ha detto Rehman a una manifestazione di protesta alla fine di novembre, dopo che il governo ha accettato di soddisfare le richieste dei manifestanti. Quel messaggio rimane quasi tre settimane dopo mentre le proteste continuano senza sosta.