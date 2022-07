Il Pakistan rischia il default del suo debito sovrano. Dopo lo Sri Lanka, è l’ultima economia emergente a vacillare sulla scia del Covid, della guerra in Ucraina e dell’inflazione alle stelle. Ma laposta in gioco è più alta: il Pakistan confina con Cina, India, Iran e Afghanistan e si trova all’incrocio tra il Golfo Persico e l’Oceano Indiano. È coinvolto in una battaglia contro il crescente terrorismo e possiede armi nucleari.

Ma il quinto Paese più popoloso del mondo -dove 220 milioni vivono sotto un sistema politico afflitto da corruzione ed estremismo– non è solo al verde. Polarizzato e isolato, sta attraversando un periodo di instabilità che non si vedeva dalla sua guerra civile nel 1971, quando ha perso la maggioranza della sua popolazione perchè la sua regione orientale si è separata per diventare il Bangladesh.

Alcuni analisti sostengono che i pesanti investimenti cinesi in Pakistan abbiano spinto il Paese sull’orlo del collasso economico, afferma Muhammad Akbar Notezai, in una analisi per ‘The Diplomat‘. Non è così. «La maggior parte dei problemi del Pakistan, in particolare i suoi problemi economici che lo potrebbero portare ad essere il prossimo Paese fallito, sono il frutto della sua stessa cattiva gestione, mancanza di pianificazione, incertezza politica e, soprattutto, il deterioramento dellerelazioni con i Paesi vicini che hanno avuto tradizionalmente buoni rapporti con Pakistan.

È necessario un serio ripensamento sul modo in cui il Pakistan gestisce se stesso e la sua diplomazia, osservano gli analisti dell’area.

Il debito sta aumentando. La rupia pachistana ha perso l’8,3% del suo valore la scorsa settimana, il minimo storico. Le sue azioni sono le peggiori in Asia e ha meno di due mesi di riserve valutarie, il che significa che il Pakistan ha bisogno di un salvataggio immediato del FMI.

Ma non è la prima volta che l’FMI interviene. Il Paese, fanno osservare da ‘GZERO Media‘, ha l’abitudine di non aggiustare le cose: il Pakistan è uno dei Paesi più salvati dal FMI, avendo ricevuto 22 prestiti dal 1958. Prende in prestito, rifiuta di riformare, poi prende di nuovo in prestito. Ora, il FMI vuole qualcosa di più delle vuote promesse del Pakistan e sta cercando assicurazioni da un garante come l’Arabia Saudita prima di offrire un’altra ancora di salvezza.

Le turbolenze politiche hanno paralizzato il governo. L’esercito rimane onnipotente, ma è minacciato dal Primo Ministro Imran Khan, recentemente estromesso. Un tempo alleato dei generali, Khan ha perso il loro sostegno questa primavera e lo ha pagato con un voto di sfiducia che lo ha visto sostituito da una coalizione sostenuta dai militari di antiche dinastie politiche, gli Sharif e i Bhutto. Ma i prezzi elevati, le interruzioni di corrente e la rimozione dei sussidi pubblici hanno rapidamente eroso il sostegno al nuovo governo.

Nonostante i suoi precedenti di cattiva amministrazione, Khan sta guadagnando la simpatia della strada, trasformando le proteste in voti, minacciando ulteriori disordini.

Anche i problemi di sicurezza e geopolitici stanno aumentando.

Dopo aver sostenuto i talebani per due decenni pur fingendo di essere un alleato dell’America, il Pakistan ha ottenuto più di quanto si aspettasse. Sta subendo attacchi di terroristi con base in Afghanistan e le sue relazioni con Washington si sono deteriorate. L’interesse diplomatico americano e gli investimenti finanziari si sono quasi esauriti. Ciò ha spinto il Pakistan ad abbracciare la Cina e i suoi costosi prestiti legati alla Belt and Road Initiative di Pechino.

Ma mentre la Cina cerca di farsi strada, il suo personale e i suoi progetti sono stati presi di mira dagli insorti, costringendo Pechino a rallentare gli investimenti.

I legami del Pakistan con gli Stati Uniti sono crollati, afferma Muhammad Akbar Notezai, «Washington è rimasta furiosa per il ruolo del Pakistan nel sostenere i talebani in Afghanistan, al punto che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha chiamato Khan dopo essere diventato Presidente. «Lo scivolone verso il basso non si è fermato qui. Khan ha fatto un ulteriore passo avanti e ha visitato la Russia nel febbraio 2022, una mossa destinata a far arrabbiare gli Stati Uniti: è successo proprio il giorno in cui Mosca ha iniziato la sua invasione dell’Ucraina».

Durante il mandato di Imran Khan, le relazioni del Pakistan con l’Arabia Saudita e la Turchia si sono deteriorate. «Tradizionalmente amici intimi del Pakistan, questi due Paesi hanno precedentemente sostenuto il Pakistan nei momenti di bisogno. Nel frattempo, la Cina, amica del Pakistan per tutte le stagioni, è rimasta insoddisfatta dei progressi sui progetti CPEC, che hanno subito un rallentamento sotto il governo di Khan. Così, quando la crisi economica del Pakistan ha cominciato a mordere, gli amici di Islamabad erano meno disposti del solito a fornire un salvataggio», spiega Notezai.

«Quando è stato estromesso da un voto di sfiducia in parlamento, Khan ha incolpato gli Stati Uniti per la sua caduta. Nei media e nelle riunioni pubbliche, ha affermato di essere stato l’obiettivo di una cospirazione statunitense per rimuoverlo dall’incarico. La strategia di Khan era quella di suscitare sentimenti anti-americani in Pakistan per ottenere voti e corteggiare i suoi oppositori politici -e ha funzionato. Nelle recenti elezioni suppletive nel Punjab, la provincia più popolosa del Paese, il suo partito ha conquistato la maggioranza dei seggi, grazie ai suoi discorsi infuocati e all’impennata dell’inflazione iniziata durante il suo stesso governo»

Nel frattempo, le relazioni velenose da quasi sempre del Pakistan con l’India sono peggiorate.Il regime nazionalista indù di Narendra Modi ha rafforzato la sua presa a Delhi mentre i generali anti-indiani continuano a dominare la politica estera di Islamabad. Nonostante un antico canale, le due parti commerciano o parlano a malapena, e supportano a vicenda i militanti per procura.

Inoltre, Islamabad ha visto le relazioni raffreddarsi con vicini un tempo amichevoli come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l’Iran, i quali ora hanno tutti legami più caldi con Nuova Delhi a causa del crescente peso economico dell’India.

Insomma il Paese è pesantemente isolato dal punto di vista politico-diplomatico.

‘GZERO Media‘ si chiede se il Pakistan può evitare default. Anche se la rupia ha visto il suo calo più grande la scorsa settimana dal 1998, la sua banca centrale pensa di poter far fronte ai propri obblighi per l’ennesimo salvataggio del FMI. Altri non sono così sicuri.

«Il Pakistan è significativamente più vicino al default oggi rispetto a pochi giorni fa», afferma Uzair Younus, direttore della Pakistan Initiative presso l’Atlantic Council di Washington. «Questo non significa che il default è imminente. Ma le élite nazionali stanno segnalando che si stanno preparando per l’impatto e un atterraggio duro».

Fondamentalmente, sembra mancare la volontà politica di migliorare la situazione. «C’è poco incentivo per i politici a cooperare e riportare indietro il Pakistan dall’orlo del baratro», dice Younus a proposito della leadership, che è dominata dallo sfruttamento fondiario e dalle classi industriali che mantengono i loro beni all’estero.

Ciò era evidente venerdì, quando l’elezione del Primo Ministro del Punjab, non è andata al candidato di Imran Khan, nonostante fosse pronto per la maggioranza. Piuttosto, la politica dietro le quinte ha derubato Khan e i suoi alleati del loro premio, provocando proteste. Con tali liti politiche e compromessi, c’è solo un disciplinare: l’esercito pakistano.

«Il caos potrebbe aprire ancora una volta la porta a un maggiore coinvolgimento dei militari nella stabilizzazione della politica», afferma Younus.

I pakistani non sono estranei all’interventismo militare nella loro vita quotidiana. Il sesto esercito più grande del mondo, ha governato il Pakistan direttamente o indirettamente per la maggior parte degli ultimi 75 anni dall’indipendenza.

Se l’esercito entra in scena, si potrebbe arrivare auno di due tipi di scenari : il governo diretto, che l’esercito ha messo in piedi a intermittenza per oltre tre decenni; o governo indiretto, il che significa che i vertici nominano un governo apolitico e tecnocratico, un modello con cui anche i generali hanno giocato in passato.

Pur ammettendo che la situazione economica e politica del Pakistan sta diventando insostenibile, alti funzionari della sicurezza, parlando in condizione di anonimato, hanno negato che il governo diretto sia tra le opzioni allo studio. Ma un ex diplomatico pachistano ha detto di aver avuto un «avviso per stare a guardare in caso di un’organizzazione tecnocratica da parte dell’Establishment». Questo è il linguaggio pachistano per l’esercito e il suo apparato di intelligence pretoriano.

Anche se gli autocrati prendessero il controllo o coinvolgessero i tecnocrati della diaspora pakistana per gestire le cose, alcune realtà sarebbero difficili da cambiare. L’India, non il Pakistan, è il nuovo migliore amico di Washington nell’Asia meridionale. E mentre l’India è passata a un’economia di 3,3 trilioni di dollari, superando il Regno Unito come quinta più grande del mondo, l’eccessivo investimento del Pakistan nel rimanere uno Stato di sicurezza nazionale ha solo svelato il suo potenziale.

I pacchetti di aiuti e gli interventi militari non possono risolverlo. Il Pakistan ha mantenuto un esercito che non può permettersi e ha sostenuto delegati che non può controllare, mentre consente alle sue istituzioni finanziarie e amministrative di vacillare. Con un regime fiscale anemico, un’industrializzazione stagnante, una classe media in contrazione, il più grande divario di reddito di genere nell’Asia meridionale e un tasso di istruzione in calo (con quasi la metà dei ragazzi tra i 5 e i 16 anni non iscritti a scuola ), il Pakistan ha bisogno di qualcosa di più che istituzioni multilaterali e donatori che vengono in suo aiuto. Ha bisogno di riforme economiche e di un ripensamento della sicurezza.

Nessun amico o alleato è stato in grado di convincere il Paese a cambiare strada. Ma di tutti i suoi partner -e non ce ne sono molti- la Cina è la più propensa a pagare il conto. Pechino vede da tempo Islamabad come un baluardo contro il loro comune rivale, l’India, ma i costi economici e diplomatici per sostenere il Pakistan, il suo ‘fratello di ferro’, stanno aumentando.

Il corridoio economico Cina-Pakistan da 65 miliardi di dollari, ad esempio, è in difficoltà a causa dell’incapacità del Pakistan di fornire risultati. «Il CPEC è stato il fiore all’occhiello della Belt and Road Initiative di Xi Jinping e la spirale discendente del Pakistan, appesantito dall’abbuffarsi del debito cinese, minerà la diplomazia economica cinese», afferma Younus.

Date le sue dimensioni, la sua posizione e le sue armi nucleari, molti leader pakistani hanno spesso deriso l’idea di collasso o default,insistendo sul fatto che il Paese è troppo grande per fallire. Questo è uno dei motivi per cui il Paese non è riuscito a sviluppare un sistema economico più solido, affidandosi invece ai salvataggi.

Ma la debolezza del Pakistan non è solo finanziaria, è anche esistenziale. Con una politica così divisiva, non può permettersi un altro regime militare o tecnocratico. Considerando l’area accidentata in cui è collocato, anche diventare un dipendente cinese è pericoloso. Criticamente, con fallimenti su così tanti fronti -economia, guerra, democrazia, diritti umani- il Pakistan sta esaurendo il tempo per correggere il suo corso., secondo ‘GZERO Media‘.

Il nuovo governo di Islamabad, guidato dal Primo Ministro Shehbaz Sharif, sta negoziando con l’FMI, per ricevere 2 miliardi di dollari in fondi di soccorso. «Tuttavia, se l’incertezza politica prevalente aumenterà ulteriormente, sarà piuttosto difficile ottenere questo pacchetto dal FMI. Allo scopo di ottenere un pacchetto di prestiti, il Pakistan dovrebbe adottare diverse misure per ridurre le proprie spese, aumentare i prezzi dell’energia e migliorare la riscossione delle tasse, come richiesto dal FMI. Ma queste mosse sono impopolari presso il pubblico e potrebbero portare a un altro cambio di governo questo autunno, quando si terranno le elezioni», afferma Muhammad Akbar Notezai. Da vedere se questo cambio porterà l’esercito alla guida.

Tornando al presente: «Mentre la crisi economica continua a svilupparsi, i parallelismi con lo Sri Lanka stanno diventando allarmanti. Come lo Sri Lanka, il Pakistan deve far fronte a una crescente carenza di riserve valutarie, limitando la sua capacità di importare beni di prima necessità come cibo e carburante. E come per lo Sri Lanka, quella turbolenza economica è mappata su un terreno fertile per la contestazione politica. Se la situazione economica dovesse toccare il fondo, il Pakistan potrebbe anche sfociare in proteste di massa». Notezai è convinto che: «è giunto il momento che il Pakistan ingoi la pillola amara delle dure riforme economiche prima che sia troppo tardi».