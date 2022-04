Il Parlamento pakistano è stato sciolto dal Presidente Arif Alv, dopo che un voto di sfiducia al Primo Ministro Imran Khan non è andato avanti. È probabile che seguiranno le elezioni e la domanda su chi guiderà il Pakistan nel suo 76° anno rimane incerta.

Il dramma continua dopo una settimana di teatro politico che ha visto il primo ministro assediato andare in diretta televisiva per rivendicare un complotto straniero pianificato per rovesciarlo .

Sebbene Khan possa aver perso la maggioranza nell’assemblea nazionale, mantiene ancora il sostegno popolare. Quindi, se verranno indette nuove elezioni,potrebbe ancora avere la possibilità di aggrapparsi al potere. Ma in un Paese in cui la violenza non è mai lontana, la continua instabilità politica potrebbe trasformarsi in rabbia nelle strade. Dopo lo scioglimento del Parlamento, la sicurezza è stata aumentata intorno agli edifici governativi e in tutta la capitale, Islamabad.

Nessun primo ministro del Pakistan ha mai completato un mandato completo e, nei 75 anni della sua esistenza, il Pakistan non è riuscito a stabilire istituzioni politichestabili ed efficaci.



Per presentare la mozione di sfiducia al governo pakistano Tehreek-e-Insaf (PTI), i partiti di opposizione si sono uniti, credendo di aver raccolto abbastanza voti nell’assemblea nazionale del Paese per estromettere Khan. L’esercito, un attore chiave nella politica del paese -e cruciale nel portare Khan al potere in primo luogo- era sembrato raffreddarsi nei suoi confronti, rafforzando ulteriormente l’opposizione. L’alleanza ha citato la cattiva gestione economica e l’incompetenza politica.

Il giorno in cui è iniziato il dibattito sulla fiducia in Parlamento, Khan si è rivolto alla Nazione, sostenendo che gli Stati Uniti stavano cercando di sbarazzarsi di lui. L’opposizione stava lavorando secondo la sua direttiva, ha detto. Il governo degli Stati Uniti ha respinto le accuse di coinvolgimento .

Imran Khan era l’eroe del cricket della Nazione quando è salito al potere nel 2018. Ma era un outsider politico.In un Paese in cui la politica della dinastia era stata all’ordine del giorno sin dal suo inizio, Khan ha promesso di combattere la corruzione, il clientelismo eil nepotismo e ripulire la politica. Ha anche promesso di costruire un’economia più forte che dipenda meno dagli aiuti e dagli interventi esteri. La sua ambizione non era per la fama o l’adulazione, ha affermato, che era già la sua. Invece, voleva costruire un ‘naya Pakistan‘ (nuovo Pakistan), con piani per alleviare la povertà e creare uno stato sociale.

Quattro anni dopo, nel mezzo di una crisi economica globale, l’indice dei prezzi al consumo del Pakistan ha registrato un’inflazione generale a due cifre. I dati della revisione mensile dell’ufficio di statistica pakistanomostrano l’entità degli aumenti di prezzo mensili degli articoli di uso quotidiano. A marzo 2022, ad esempio, il prezzo del pollo era aumentato del 33%, della frutta del 15%, delle cipolle del 7% e dell’olio da cucina del 5%, rispetto al mese precedente. L’inflazione su base annua mostra l’aumento dei prezzi di alcuni prodotti alimentari in tre cifre, con il costo dei pomodori in aumento del 149%, l’olio da cucina del 48% e i legumi in aumento del 37%. In un Paese in cui un quarto della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà nazionale, la capacità di assorbire tali aumenti è tra limitata e impossibile.

Nei 75 anni dalla sua creazione nel 1947, il Pakistan ha assistito a un ciclo di transizioni tra il governo militare e quello civile. Ci sono stati tre colpi di Stato militari di successo: nel 1958 (generale Ayub Khan), nel 1977 (generale Zia-ul-Haq) e nel 1999 (generale Pervez Musharraf), creando decenni di governo militare e legge marziale.

L’esercito rimane l’istituzione nazionale più coesa del Paese. Dall’indipendenza ha oscillato tra il controllo politico indiretto e diretto, mantenendo sempre un potere significativo e fornendo una leadership politica alternativa in tempi di crisi. Il sostegno militare ha anche contribuito a portare Khan al potere.

I due principali partiti di opposizione del Paese, il Pakistan Peoples Party (PPP) e la Pakistan Muslim League (PMLN) sono diretti dalle due principali dinastie politiche del Pakistan. Molti hanno visto Shehbaz Sharif, il fratello dell’ex primo ministro Nawaz Sharif, come il prossimo premier se il voto di sfiducia fosse andato avanti.

Sharif ora afferma che l’articolo 5, che è stato utilizzato dal Parlamento per respingere il voto, è stato interpretato erroneamente e ha chiesto che Khan sia accusato di alto tradimento. Anche il presidente del PPP, Bilawal Bhutto-Zardari, la cui madre e padre erano entrambi primi ministri, ha respinto ieri la decisione, definendola incostituzionale.

Sia il PPP che il PMLN vedono il mandato di Khan come un’aberrazione. Se Khan avesse cercato di porre fine al governo dinastico, il fatto stesso che Shehbaz Sharif, Bilawal Bhutto-Zardari e Asif Zardari abbiano svolto un ruolo chiave nel mettere in moto il voto di sfiducia in primo luogo, è testimonianza della resistenza dello Sharif e le famiglie Bhutto-Zardari.

La politica in Pakistan è un gioco pericoloso. Numerosi leader politici sono stati uccisi o assassinati. Nel 1951, il primo primo ministro del Paese, Liaquat Ali Khan, fu ucciso a colpi di arma da fuoco. Zulfikar Ali Bhutto, che ha servito come nono primo ministro del Paese e ha fondato il PPP, è stato accusato di omicidio e giustiziato dopo un processo di Stato. Sua figlia Benazir, che ha servito come 11° e 13° primo ministro del Pakistan ed è stata la prima donna capo di stato del Paese, è stata assassinata dai talebani pakistani nel 2007. Imran Khan potrebbe non riuscire a completare un intero mandato, ma è sopravvissuto. Almeno per ora.