Quando un attentatore suicida ha ucciso tre cittadini cinesi e il loro autista pachistano diverse settimane fa a Karachi, le relazioni Cina-Pakistan erano già state messe alla prova dai problemi economici e dall’instabilità politica del Pakistan, nonché dalla più ampia rivalità USA-Cina.

L’attacco è stato rivendicato dall’Esercito di liberazione del Belucistan –un’organizzazione separatista di etnia belucista che cerca di separarsi dal Pakistan ed eliminare l’impronta economica e diplomatica della Cina nella regione- potrebbe essere un punto di svolta nelle relazioni dei due partner strategici.

Il nuovo Primo Ministro pakistano, Shahbaz Sharif, ha reagito rapidamente, visitando l’ambasciata cinese a Islamabad poche ore dopo per esprimere solidarietà. Ma Pechino era irritata. Un editoriale pubblicato sul ‘Global Times‘, gestito dallo Stato, richiede con forza una migliore protezione per i cittadini e le entità cinesi in Pakistan e avverte che coloro che prendono di mira i cittadini cinesi saranno colpiti duramente.

La rabbia di Pechino non è del tutto senza precedenti. Ha reagito in modo simile l’anno scorso quando i terroristi hanno colpito un convoglio che trasportava ingegneri cinesi nel cantiere di una diga a Dasu. Islamabad ha dovuto pagare 11,6 milioni di dollari di risarcimento alle famiglie degli ingegneri cinesi uccisi o feriti. Gli incidenti precedenti includono anche un complesso attacco al consolato cinese a Karachi e un attentato suicida contro ingegneri cinesi in rotta verso la miniera di Saindak nel Belucistan.

Gli attacchi contro cittadini cinesi e strutture da parte di gruppi terroristici etnici separatisti e jihadisti sono aumentati dall’avvio del Corridoio economico Cina-Pakistan (CPEC), collegato alla Belt and Road nel 2015.

Alla base di questi attacchi c’è la convinzione che gli investimenti cinesi in progetti estrattivi e portuali in Belucistan non solo siano sfruttatori,ma che possano anche rafforzare il controllo dello Stato pachistano sulla provincia.

La persistenza di questi attacchi potrebbe suggerire ad alcuni che l’espansione economica e strategica di Pechino all’estero può essere frenata dalla violenza. E la percepita incapacità di Pechino di proteggere i suoi cittadini all’estero è probabilmente un affronto ai collegi elettorali nazionalisti nazionali. Di conseguenza, la Cina sembra esercitare pressioni sul Pakistan affinché intraprenda una maggiore azione cinetica contro gli autori dell’attacco di Karachi e intensifichi la già considerevole rete di sicurezza per i cittadini cinesi.

Islamabad ha indirizzato enormi risorse e manodopera per proteggere i cittadini cinesi nel Paese, anche aumentando una forza militare di 15.000 uomini per proteggere i progetti CPEC. Ma i gruppi terroristici hanno sfruttato le lacune negli accordi di sicurezza per i cittadini cinesi in Pakistan, prendendo di mira coloro che godono di una sicurezza meno restrittiva al di fuori del quadro CPEC. La risposta pesante di Islamabad all’insurrezione del Belucistan negli ultimi due decenni è servita solo ad ampliarne la portata nella classe media istruita del Belucistan. Ciò di cui il Belucistan ha bisogno è una soluzione politica.

Ma la pressione cinese potrebbe aggravare il cattivo istinto dei servizi di sicurezza pakistani di spingere per una risposta esclusivamente militare. E il dispiegamento di ulteriori misure di sicurezza alla fine aumenta il costo effettivo dei progetti di sviluppo nel Paese, a carico del contribuente pachistano.

Le minacce alla sicurezza non sono l’unica sfida alle relazioni Cina-Pakistan. Il nuovo governo di coalizione a Islamabad deve anche fare i conti con la crescente avversione di Pechino a concedere prestiti a Paesi ad alto rischio come il Pakistan. E sebbene Pechino abbia segnalato la volontà di rinnovare prestiti a breve termine per sostenere la rupia, le banche politiche cinesi non sono disposte ad affondare più a fondo nella palude pakistana.

Anche i tentativi pubblici del capo dell’esercito pakistano, il generale Qamar Javed Bajwa, di trovare un equilibrio tra Cina e Stati Uniti possono aumentare la riluttanza di Pechino a finanziaregrandi progetti infrastrutturali in Pakistan. A marzo, Bajwa ha affermato che il Pakistan si è rivolto a Pechino come fornitore di armi solo perché è stato respinto dall’Occidente, insinuando che fosse un partner di ultima istanza. Questo avrebbe potuto essere visto come un affronto per la Cina, soprattutto perché la crescente cooperazione militare bilaterale si è rivelata vitale per la sicurezza nazionale del Pakistan.

Stranamente, il governo Sharif si comporta come se questi nuovi vincoli al finanziamento cinese non esistessero, con alti funzionari del governo pakistano che dichiarano la loro intenzione di rimettere in carreggiata progetti di grande valore, come il progetto da 9,2 miliardi di dollari per rinnovare la linea ferroviaria principale del Pakistan.

Sebbene Sharif sia considerato un ‘vecchio amico‘ della Cina e il suo pragmatismo incentrato sullo sviluppo lo renda favorevole a Pechino, è improbabile che la Cina giri i rubinetti a pieno regime -dato il crescente debito del Pakistan, i tentativi della leadership dell’esercito di riequilibrare l’incertezza politica generale.

Un approccio più prudente per Islamabad sarebbe quello di concentrarsi su progetti a basso costo che possono produrre un impatto più immediato dove conta di più per il Pakistan, compreso il miglioramento della produttività agricola e l’aumento delle esportazioni, che sono vitali per il Pakistan per intraprende la strada di una rapida e sostenibile crescita economica. Sotto il governo di Khan , le esportazioni sono cresciute a livelli record e con la seconda fase dell’accordo bilaterale di libero scambio entrato in vigore nel 2021, anche le esportazioni verso la Cina sono cresciute considerevolmente.

Invece di assumere miliardi di debiti aggiuntivi, il governo Sharif dovrebbe affinare i suoi sforzi a breve termine per sfruttare l’ALS bilaterale e produrre beni di qualità per l’esportazione che soddisfino l’enorme mercato di consumo cinese. Potrebbe non avere altra scelta: se l’insicurezza persiste, i prossimi anni potrebbero essere contrassegnati da un’impronta cinese più leggera in Pakistan.