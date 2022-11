Paesi baltici cani da guardia su cooperazione Russia – Occidente

L’accordo sui cereali in Ucraina, formalmente noto come Black Sea Grain Initiative, è un accordo congiunto di Russia, Ucraina e Turchia che promette un corridoio sicuro del Mar Nero per le navi commerciali per esportare cereali dall’Ucraina, sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Quando l’accordo è stato firmato, il 22 luglio 2022, a Istanbul, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres lo ha elogiato come «un faro di speranza».

Questo cosiddetto faro ha spento la sua luce il 29 ottobre, quando la Russia ha sospeso il suo impegno dopo aver accusato l’Ucraina di un attaccodi droni contro le sue navi della flotta del Mar Nero. Sebbene la Russia abbia aderito all’accordo giorni dopo e da allora abbia concordato con l’Ucraina di rinnovare l’accordo, la possibilità di un futuro ritiro rimane come una foschia. Tuttavia, per coloro che non avevano mai veramente creduto che l’accordo fosse un faro così luminoso, la sospensione dell’accordo da parte della Russia a ottobre è stata meno sorprendente. I Paesi baltici -Lituania, Lettonia ed Estonia- hanno a lungo avvertito dei rischi della cooperazione con la Russia. Mentre l’accordo sui cereali illustra un caso per lavorare con la Russia, sebbene segnato da un potenziale fallimento, i campanelli d’allarme suonati dagli Stati baltici potrebbero in realtà costringere la Russia a rispettare in pieno tali accordi.

Dibattiti pubblici e negoziati sull’accordo sul grano sono apparsi a maggio, mentre il mondo era preoccupato per l’insicurezza alimentare globale aggravata dal blocco russo dei porti ucraini. L’Ucraina è uno dei principali esportatori mondiali di grano, mais e olio di girasole, fornendo ad esempio il 40% delle forniture di grano del Programma alimentare mondiale. Sebbene siano stati proposti più piani per esportare grano dai porti ucraini, l’accordo concordato è stato mediato da Turchia e dalle Nazioni Unite. Richiedeva all’Ucraina di sminare i suoi porti e alla Russia di garantire la sicurezza delle navi commerciali del grano. All’epoca, il Ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis propose un piano che avrebbe invece messo da parte la Russia. Landsbergis chiese all’Occidente di fornire una scorta navale di protezione per l’Ucraina per esportare il proprio grano e incontrò il sostegno dell’allora Ministro degli Esteri britannico Liz Truss. Un tale piano avrebbe richiesto ai partner occidentali dell’Ucraina di offrire forze navali, ma sarebbe rimasta una missione umanitaria non militare. La Russia non era affatto considerata un attore nel piano di Landsbergis; infatti, dopo aver parlato con Landsbergis, Truss ha affermato che fornire armi a lungo raggio all’Ucraina era necessario per proteggere i suoi porti dagli attacchi russi. L’affermazione che la Russia non dovrebbe essere un partner è stata coerente nell’atteggiamento diplomatico della Lituania.

Dopo che la Russia ha annunciato la sospensione dell’attuale accordo sui cereali in ottobre,Landsbergis ha nuovamente invitato l’Occidente a diffidare della Russia: «A giudicare dai risultati passati e sapendo che è disposto a usare la fame come arma, sembra probabile che Putin lo farà di nuovo, cercherà di ricattare il mondo bloccando il grano ucraino quest’inverno. Semplicemente non possiamo fidarci che l’occupante che sta rubando il grano ucraino sia onesto nei negoziati sull’esportazione del grano ucraino». Landsbergis, una figura politica di spicco nell’Unione nazionale lituana di centro-destra, è sempre stato alla frontiera del confronto Russia-ovest.

Anche l’Estonia ha suonato un campanello d’allarme contro la cooperazione con la Russia. In linea con la prospettiva della Lituania, a maggio il Presidente estone Alar Karis ha appoggiato il piano di coalizione navale di Landsbergis. Anche il Primo Ministro Kaja Kallas è stato fermo nei confronti della Russia, affermando che solo una vittoria militare, non diplomatica, dovrebbe porre fine alla guerra. Come la Lituania,l’Estonia è stata scettica sull’accordo negoziato. Appena due giorni dopo la firma dell’accordo sul grano, l’alto diplomatico estone Urmas Reinsalu e il Ministro della difesa Hanno Pevkur hanno entrambi avvertito che questo accordo potrebbe rappresentare una potenziale minaccia. Entrambi i politici dubitavano della condiscendenza della Russia e preoccupati che l’Occidente potesse avere ‘pseudo-speranze’ di raggiungere la pace con mezzi diplomatici. Le loro preoccupazioni non erano infondate e il temporaneo ritiro della Russia dall’accordo ha corroborato le loro preoccupazioni, anche se potrebbe non essere così chiaro che raggiungere la pace impegnandosi diplomaticamente con la Russia sia impossibile o irrealistico.

Lo stesso atteggiamento è stato espresso dalla Lettonia quando il parlamento ha dichiarato la Russia uno stato sponsor del terrorismo, adducendo, tra le altre ragioni, l’attacco missilistico della Russia al porto di Odessa un giorno dopo la firma dell’accordo sul grano. I deputati hanno condannatoil disprezzo della Russia per i suoi impegni a stabilizzare la sicurezza alimentare globale. Anche il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkēvičs ha messo in guardia che coinvolgere il Cremlino nella diplomazia è rischioso. Pur affermando che la comunità internazionale dovrebbe sostenere i negoziati se sia Kiev che Mosca accettassero di impegnarsi, Rinkēvičs ha aggiunto: «Ma allo stesso tempo, se viene firmato un accordo che è una mezza misura e non include una sorta di controllo rigoroso sulla sua attuazione , allora non ho più alcuna illusione che la Federazione Russa lo rispetti».

Tutti e tre gli Stati baltici sono stati critici nei confronti della cooperazione con la Russia e molto scettici nei confronti della conformità russa. Tutti dubitavano dell’efficacia dell’accordo sui cereali mediato dalle Nazioni Unite e avvertivano che la Russia non si sarebbe conformata. Questi avvertimenti hanno ancora un valore pragmatico.

Il piano di Landsbergis offriva una soluzione in cui l’impegno della Russia non era necessario, non uno scenario ideale per un Cremlino che teme di essere messo da parte. Uno dei motivi principali per cui la Russia ha aderito nuovamente all’attuale accordo sul grano è stato il fatto che la Turchia,l’Ucraina e le Nazioni Unite si erano impegnate a proseguire l’accordo anche senza la Russia. Poiché i Paesi propongono piani alternativi che non richiedono il coinvolgimento della Russia, il rischio di disimpegno potrebbe spingere la Russia a rispettare i suoi impegni internazionali. In questo esempio, il Cremlino temeva che il corridoio del Mar Nero avrebbe fornito all’Ucraina un’ulteriore opportunità per importare armi e munizioni, quindi ha richiesto alle Nazioni Unite di ispezionare le navi del grano come parte della richiesta russa nell’accordo. Se, in alternativa, le navi militari occidentali sorvegliassero un corridoio di esportazione di grano senza la Russia, il Cremlino perderebbe tale influenza.

Il valore ultimo dell’atteggiamento da falco degli Stati baltici non risiede nel rifiuto di negoziati e cooperazioni con la Russia. Potrebbe effettivamente costringere la Russia a comportarsi meglio nei negoziati e nelle cooperazioni. Sebbene gli Stati baltici siano relativamente deboli, la loro appartenenza alla NATO e all’UE può influenzare le strategie di queste due potenti organizzazioni nei confronti della Russia. Ciò non significa necessariamente che l’Occidente non proseguirà i negoziati con la Russia; impegnarsi diplomaticamente con la Russia può essere ancora necessario e costruttivo. L’attuale Black Sea Grain Initiative è stata abbastanza efficace in generale, ma la pressione del Baltico sulla Russia potrebbe continuare a fungere da efficace piano di riserva. Come l’Occidente è divisosul percorso della futura interazione con la Russia, gli atteggiamenti da falco continueranno a influenzare entrambi i lati del tavolo dei negoziati