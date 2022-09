I sondaggi rivelano atteggiamenti contraddittori tra i giovani arabi nei confronti della religione, nonché un diffuso rifiuto delle nozioni di un Islam moderato e legami diplomatici formali con Israele.

Un sondaggio, pubblicato scorsa settimana dall’agenzia di pubbliche relazioni ASDA’A BCW con sede a Dubai, ha rivelato che il 41% di 3.400 giovani arabi in 17 Paesi arabi di età compresa tra i 18 e i 24 anni ha affermato che la religione è l’elemento più importante della propria identità, con nazionalità, famiglia e/o tribù, eredità araba e genere dietro. Questo è il 7% in più rispetto a quelli intervistati nel sondaggio 2021 dell’agenzia.

Più della metà degli intervistati, il 56%, ha affermato che il sistema legale del proprio Paese dovrebbe essere basato sulla Shariah o sulla legge islamica.

Il settanta per cento ha espresso preoccupazione per la perdita dei valori e della cultura tradizionali. Il 65% ha affermato che preservare la propria identità religiosa e culturale era più importante della creazione di una società globalizzata.

Eppure, paradossalmente, il 73 per cento ritiene che la religione abbia un ruolo troppo importante in Medio Oriente, mentre il 77 per cento ritiene che le istituzioni religiose arabe debbano essere riformate.

I riformatori arabi autocratici prenderanno coraggio dal disagio per il ruolo della religione e dallo scetticismo nei confronti dell’autorità religiosa evidenziato dai sondaggi dell’ASDA’A BCW, che ha condotto il sondaggio ogni anno negli ultimi 14 anni.

Ciononostante, la maggiore enfasi sulla religione come pilastro centrale dell’identità, la preoccupazione per i valori e la cultura tradizionali e l’appello alla legge islamica gettano un’ombra sulle riforme sociali introdotte dal principe ereditario Mohammed bin Salman in Arabia Saudita e dal presidente Mohammed bin Zayed degli Emirati Arabi Uniti.

Inoltre, i risultati del sondaggio sono stati pubblicati mentre il Qatar discute su come affrontare la potenziale condotta dei tifosi della Coppa del Mondo che viola la legge e i costumi del Qatar, come l’ubriachezza pubblica e le espressioni di affetto, il sesso prematrimoniale e la diversità sessuale. Il Qatar ha suggerito che i fan della Coppa del Mondo sorpresi a commettere reati minori come l’ubriachezza pubblica sarebbero sfuggiti al procedimento giudiziario secondo i piani in fase di sviluppo dalle autorità.

Mentre la rottura dell’Arabia Saudita con l’ultra-conservatorismo religioso che a lungo è stato il segno distintivo del regno è stata sbalorditiva, le riforme negli Emirati Arabi Uniti sono state le più radicali nella loro rottura con la legge islamica che costituisce costituzionalmente la principale fonte della legislazione del Paese.

Le riforme di Bin Salman hanno fortemente limitato l’autorità della polizia religiosa, revocato il divieto del regno alla guida delle donne, rafforzato i diritti e le opportunità delle donne, allentato la segregazione di genere e introdotto l’intrattenimento in stile occidentale, tutte misure che sostanzialmente non sono controverse in gran parte del mondo musulmano, ma è andato contro il grano del segmento ultra-conservatore della popolazione e del clero del regno.

Ciò non si può dire per i cambiamenti di altrettanto vasta portata di Bin Zayed che hanno depenalizzato i rapporti sessuali fuori dal matrimonio e il consumo di alcol per cittadini e stranieri degli Emirati Arabi Uniti e hanno revocato il divieto di convivenza per le coppie non sposate.

Le riforme di Bin Zayed dovrebbero convincere alcuni fan a stabilirsi negli Emirati Arabi Uniti durante la Coppa del Mondo e viaggiare per le partite in Qatar, che è socialmente più restrittivo. Anche così, il sondaggio ASDA’A BCW suggerisce che le riforme nel regno e negli Emirati potrebbero non essere state accolte con entusiasmo da un segmento significativo della gioventù come i due paesi vorrebbero far credere all’opinione pubblica.

Sondaggi del Washington Institute for Near East Policy hanno mostrato che il 59% degli intervistati negli Emirati Arabi Uniti, il 58% in Arabia Saudita e il 74% in Egitto, non era d’accordo con l’idea che «dovremmo ascoltare quelli tra noi che stanno cercando di interpretare l’Islam in un modo più moderato, tollerante e moderno».

La ricerca della religione e del tradizionalismo da parte dei giovani colpisce con gli atteggiamenti dei giovani nei confronti della democrazia e delle relazioni diplomatiche con Israele.

I leader autocratici saranno probabilmente incoraggiati dal fatto che ben l’82% degli intervistati dal BCW dell’ASDA ha affermato che la stabilità è più importante della democrazia. Allo stesso tempo, due terzi crede che la democrazia non funzionerebbe mai funzionato in Medio Oriente. Tre quarti vedevano la Cina, seguita da Turchia e Russia, come loro alleati, mentre solo il 63% indicava gli Stati Uniti e il 12% Israele. Anche così, consideravano gli Stati Uniti come quelli che avevano la maggiore influenza in Medio Oriente, ma la maggioranza era favorevole al disimpegno degli Stati Uniti.

Tuttavia, gli Stati Uniti e l’Europa hanno continuato a costituire le destinazioni preferite dal 45% degli intervistati che cercano di emigrare.

Nonostante il diffuso scetticismo nei confronti della democrazia, i leader avranno anche notato che il 60% ha espresso preoccupazione per l’accresciuto ruolo del governo nelle loro vite.

L’instaurazione due anni fa di relazioni diplomatiche con Israele da parte di quattro Paesi inclusi nell’indagine ASDA’A BCW -Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Marocco e Sudan- e il fatto che l’Arabia Saudita sia diventata più trasparente sulle sue relazioni con lo Stato ebraico ed è probabile che il suo desiderio di stabilire legami diplomatici una volta trovata una soluzione del conflitto israelo-palestinese abbia plasmato le risposte nei sondaggi.

Consapevole dell’esitazione dell’opinione pubblica, l’Arabia Saudita, insieme alla Lega araba e all’Unione europea, scorsa settimana, ha convocato una riunione a New York, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, per esplorare i modi per rispolverare il piano di pace arabo del 1982 di ispirazione saudita.

Il piano offriva a Israele il riconoscimento e le relazioni diplomatiche in cambio della creazione di uno Stato palestinese nei territori occupati da Israele durante la guerra in Medio Oriente del 1967.

Da parte sua, Yair Lapid ha espresso sostegno per una soluzione a due Stati nel suo discorso all’assemblea. È stata la prima volta che Lapid ha sostenuto due Stati da quando è diventato primo ministro e la prima volta dal 2017 che un Primo Ministro israeliano ha parlato a favore della statualità palestinese.

Tuttavia, solo il 14% degli egiziani intervistati nei sondaggi del Washington Institute ha ritenuto positivi il trattato di pace di 43 anni fa del proprio Paese con Israele e la più recente apertura di relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico da parte degli Emirati Arabi Uniti e altri.

A differenza di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Marocco, dove sono stati accolti uomini d’affari, turisti e residenti israeliani, solo l’11% degli egiziani intervistati è favorevole alla normalizzazione delle relazioni interpersonali.

Allo stesso modo, il 57% dei sauditi intervistati dall’istituto si è opposto alla normalizzazione delle relazioni del regno con Israele. Una percentuale più alta nel regno e negli Emirati Arabi Uniti rispetto all’Egitto, il 42%, ha convenuto che «le persone che vogliono avere contatti di lavoro o sportivi con israeliani dovrebbero poterlo fare».

Per riassumere, il messaggio è che i riformatori autocratici sembrano essere molto più avanti di segmenti significativi della loro popolazione, anche se gli atteggiamenti pubblici possono essere contraddittori.

Per ora, tenere sotto controllo la libertà di espressione e il dissenso li aiuta a mantenere la presa, ma getta un’ombra e un dubbio sull’immagine che lavorano così duramente per proiettare.