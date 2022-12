Pace in Ucraina: serve realtà, non fantasie

Benché non mancherà, anzi non manca già oggi e domani e dopodomani, chi lo neghi, talvolta purtroppo in mala fede, esiste una concreta possibilità di parlare seriamente di pace. Facendo però, l’unica cosa utile e possibile per poterlo fare: pulire, letteralmente, pulire il cervello dalle prevenzioni, dai pregiudizi, dalle reazioni ‘etiche’ inconsulte perché non frutto di approfondite riflessioni, dal moralismo, dalla propaganda.

Sì, specie quest’ultima, che in ogni guerra martella senza sosta. E che produce effetti distorsivi, nella misura in cui, nella propaganda, c’è chi è più bravo, più forte, più ricco e ottiene così di fare ‘passare’ la propria di propaganda a danno dell’altra. Che, comunque, sempre propaganda è!

Biden, dopo l’incontro con Macron, tanto odiato e sbeffeggiato (ci tornerò presto) da una piccolezza come il nostro ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’, ha fatto, sia pure borbottando, minacciando sfracelli nella prossima conferenza del 13 Dicembre, facendo smorfie, ha fatto il passo decisivo. Non ce lo possiamo nascondere: lo attendevamo e lo attendevano da mesi. Ha detto che con Putin si deve parlare. Poi, come ovvio, ha fatto una mezza marcia indietro, ma ha mandato la sua gente a parlare con quella di Putin ‘di altre cose’, cioè della guerra.

E Putin, l’orrendo Putin, ha risposto. Prima sottovoce, poi qualche giorno fa a voce alta, altissima, quando ha detto: “un accordo di pace si deve per forza fare”. Secondo la ‘stampa bene informata’ è una prova di debolezza. Sarà, ma sta in fatto che, attenti, dettolo, ha aumentato i bombardamenti sulle installazioni civili ucraine. Attenti, dico, avrebbe potuto cercare di colpire il Palazzo presidenziale a Kiev, il Parlamento, la Corte suprema, o quel che volete. Potrebbe farlo, se volesse, ma, ovviamente, non vuole, perché se vuole trattare deve avere un interlocutore e il suo interlocutore, benché non decisivo, è Zelenski, che, non a caso, manda avanti il Ministro degli esteri a dire che non se ne parla. In altre parole: la trattativa non è esclusa. Nella politica internazionale, si fa così, che lo vogliate o no. Ma questa è ‘politica’. E io non parlo di politica, salvo ad esserci tirato per la gola, ma di diritto, dove dico le cose come stanno in termini giuridici.

E siccome sono un giurista, a modo mio e secondo me serio (magari di serie B se volete, ma serio), parto dai dati, tutti i dati. E siccome tutti i dati non sono in mio possesso, non posso giungere a conclusioni certe, ma so quelli che mi servirebbero e dai quai potrei trarre conclusioni, giuridiche, sulla vicenda.

Faccio un esempio tanto banale, quanto decisivo, secondo me. Notate solo, per favore, che io aggiungo sempre ‘secondo me’!

Il crudele, violento, sanguinario Putin, bombarda le centrali elettriche e i serbatoi dell’acqua, eccetera degli ucraini. Io, faccio il giurista e quindi dico: La Russia bombarda le installazioni di sussistenza e di servizi degli ucraini. È ovvio che per gli ucraini è un disastro, intendo per i ‘civili’ ucraini. E già qui, come ho accennato in passato, quando si parla di ‘civili’ in Ucraina, bisogna fare massima attenzione, a causa del fatto (un errore gravissimo, anzi, forse un crimine, avete letto bene ‘crimine’ di Zelenski) che ai civili sono state distribuite armi. Basta leggere un mezzo minuto una disposizione a caso delle Convezioni dell’Aja, di quelle di Ginevra, dei protocolli eccetera, per vedere che in guerra il civile armato è, ripeto, è combattente. Il che vuol dire, che lo si può considerare un nemico cui si può sparare, perchè i civili vanno rispettati ma se il civile ti spara il soldato nemico muore esattamente come se gli sparasse un soldato. La nostra storia recente, quella della Resistenza che non piace agli attuali governanti, è piena di storie del genere: civili, armati, che combattono e sono combattuti.

Ma, ecco il punto, il diritto: siccome sono combattenti a tutti gli effetti, gli si può certo sparare addosso, ma devono essere trattati per quello che sono … diventati: combattenti e quindi possibili prigionieri di guerra, eccetera. Cioè, se gli si può sparare, li si deve fare prigionieri di guerra e in quanto prigionieri vanno trattati con tutte le garanzie del caso, a cominciare dal divieto di chiedergli notizie sulle forze nemiche, eccetera. Chiaro? Per ‘decidere’ un giurista serio deve prima ‘vedere’ le cose … straparlare, più o meno sguaiatamente, di uccisioni illegali eccetera, ora come ora semplicemente non si può.

Ma ancora. Qualche giorno fa è apparso, proprio su questo bel giornale, un lungo articolo di un ufficiale statunitense, sulla questione del bombardamento delle aziende elettriche eccetera. Quell’ufficiale, ha citato ripetutamente una serie di norme, anzi di leggi. Non sono in realtà norme, né leggi, sono disposizioni, in parte delle Convenzioni cui accennavo prima, e in parte delle ‘istruzioni’ del Governo USA ai propri soldati su come comportarsi in caso di guerra: quelle che, con una terminologia sballata, spesso la nostra stampa e non solo definisce ‘regole di ingaggio’. Comunque, ciò che conta è che in quel testo l’ufficiale, premesso che Putin è un ‘fetente’ perché ha violato le regole dello ius ad bellum (cioè delle norme che stabiliscono se e quando si possa fare la guerra: una cosa molto superficiale, ma sorvoliamo) non ha invece torto, e quindi non commette illeciti, se bombarda le strutture di servizi. In base, la sintetizzo brutalmente, al fatto che per lo più quei servizi servono anche, e magari principalmente, alle forze armate ucraine. Questa, dice l’ufficiale, è la legge.

Vero, ma forse falso. Se quell’ufficiale facesse il giurista invece del guerriero o del propagandista, si sarebbe dovuto domandare: in che maniera quel tipo di guerra danneggia ingiustamente o eccessivamente (termini contenuti in quelle convenzioni e non solo) la popolazione civile, posto che una ve ne sia? Lui, l’ufficiale, ha vita facile: lui spiega quello che farebbero e hanno fatto gli USA in tutte le loro guerre, recenti e meno recenti. Io, il giurista, mi devo domandare: ma i diritti dell’uomo, le norme sulla protezione dei civili (veri) il rispetto della vita in assoluto (che non è nelle convenzioni, ma nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nelle Convezioni sui diritti dell’uomo) in che maniera sono grantiti? In altre parole, non escludo che siano porcate, esattamente come lo sono state quelle fatte dagli USA nelle loro guerre recenti: pensate all’Afghanistan, all’Iraq, alla Siria, solo per citarne alcune!

Poi leggo, in un libro di un celeberrimo professore universitario che sta in televisione giorno e notte e che non cito per discrezione, le frasi seguenti: «L’Ucraina è la vittima prima dell’aggressione russa… costituisce anche un attacco diretto al cuore dell’ordine internazionale: alle sue regole, alle sue istituzioni e ai principi sui quali si fondano … Lo sforzo di istituzionalizzare il mantenimento della pace – ovvero di affidare la rinuncia alla guerra di aggressione a un tessuto di trattati e istituzioni mai così fitto in tutta la storia umana – riguarda il sistema internazionale nel suo complesso, ed è scritto a chiare lettere nella Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945. Ma è in Europa che sono state costruite e mantenute le condizioni politiche affinché la pace trovasse una compiuta attuazione … La pace tra le democrazie – che vede la sua più innovativa realizzazione istituzionale nell’Unione Europea – è la sola pace irreversibile, perché disarma le relazioni tra regimi omologhi, le cui intenzioni non ostili sono reciprocamente prevedibili e affidabili, e questo perché le procedure e i principi che le governano sono intellegibili».

Illustre professore, solo un paio di domande umilissime.

Chi l’ha detto che quella russa è una aggressione? La risoluzione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati esclude che sia aggressione l’aiuto ad uno Stato (soggetto) che lo richieda esplicitamente e liberamente, oppure ad un ente che subisca attentati alla propria autodeterminazione. Ma, risoluzione a parte, basta leggere anche solo un libercolo come il mio per veder che le cose non stanno così. A parte che sulla natura dell’Ucraina ci sarebbe da discutere per mesi!

Per mia notizia, perché forse io di diritto internazionale capisco poco: quali sarebbero le istituzioni anzi le ‘istituzionalizzazioni’ del mantenimento della pace, scritta a chiare lettere, dove? Se c’è, se ci fosse, mi spiegherebbe cortesemente, come si spiegano gli interventi in Ungheria e in Cecoslovacchia e in Afghanistan della Russia, e quelli in Corea, Vietnam, Guatemala, Repubblica Dominicana, Haiti, Iraq, Afghanistan, Somalia, eccetera degli USA e sorvolo su Grecia, Cipro, Cile, Argentina, ecc.?

Infine sulla pace tra le democrazie, sorvoliamo sui mille casi possibili, ma giusto per capire la Repubblica di Weimar non era una democrazia? O la democrazia è quella che lei definisce democrazia e non democrazia quella che lei non definisce democrazia? Se parametri oggettivi ci sono, per un misero giurista come me indispensabili, per favore me li indica … in termini giuridici? Grazie, ci conto.

Infine, illustre professore, se nelle sua parole sulle Nazioni Unite si riferisse ad un sistema di imposizione della pace, mi pedoni, forse si è distratto, non esiste. Le Nazioni Unite sono solo un trattato internazionale, nel quale si dice che gli Stati sottoscrittori si impegnano a non usare la forza in certe condizioni … solo certe. Il ‘meccanismo’ di intervento obbligatorio non è mai stato realizzato. E l’unica volta in cui sia stato affermato che esiste un divieto generale di uso della forza, è stato in una sentenza famosa, ma solo arbitrale nella natura, della Corte internazionale di Giustizia, contro (ha letto bene: contro) gli USA per l’aggressione al Nicaragua. E gli USA, infatti e disciplinatamente, hanno ignorato la sentenza e hanno continuato ad aggredire il Nicaragua e poi anche qualcun altro.

Ecco, io purtroppo sono solo un banale giurista: ho bisogno, di dati, fatti, disposizioni e, se possibile, norme. E quindi, quando le avrò, ne parlerò carte alla mano, come ho fatto in libri, sulla Palestina e sulla Siria. La politica esula dai miei compiti; l’etica o la morale, anche. La politica, figuriamoci: io parlo della realtà, non della fantasia o dei desideri.