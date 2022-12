Pace in Ucraina: i fantasmi di Versailles

Un cambio di stagione porta un cambio di prospettiva. Con St Martin che appare su un cavallo bianco per segnalare le prime nevicate nell’Europa centrale e orientale, con il medio termine alle spalle e il costo per l’Occidente che cresce come un deficit di bilancio degli Stati Uniti, il discorso si è rivolto alla pace.

C’è un accordo di pace sul tavolo per i russi (dettagli sotto); tuttavia, dubito che lo accetteranno, nonostante i media occidentali ci dicano che la guerra è persa per i russi. Per lo spirito russo, e il suo freddo orizzonte infinito sulla steppa, non ci sono dubbi che echi dell’epigramma di Tolstoj: ‘I più forti di tutti i guerrieri sono questi due: il tempo e la pazienza’. Ne aggiungerei altri due: la neve e la noia. Ciò favorirà i russi e consentirà loro di trincerarsi. Le vittorie ucraine relativamente piccole sono simboliche; la perdita della regione di Kharkiv e poi di Kherson. Eppure tutto ciò dipende da un impegno occidentale indefinito; Paesi impantanati in recessioni invernali e ‘ennui’, la noia francese, che gela la volontà dell’Occidente.

Per i russi, la guerra in Ucraina è solo un conflitto in una serie di conflitti dall’Afghanistan alla Georgia. Forse è la soluzione di Putin alla noia. L’elemento bellicoso era stato, nella storia, molto più naturale nelle società in cui la ‘cultura’ era l’aspetto egemonico: si sentivano come a ‘proteggere’ un nucleo tradizionale omogeneo. Il liberalismo, d’altra parte, guarda all’esterno con zelo missionario. Sembra esportare e assicurare l’idea neoliberista. Eppure ora, nell’era del ‘grossraum’, la guerra diventa un mezzo per estendere e proteggere il mondo neoliberista e le sue risorse. Una volta iniziata la storia, le guerre iniziarono lentamente a trasformarsi da conflitti culturali a conflitti guidati dalle risorse; questo è stato potenziato dalla tecnologia. Di qui il crollo di un sistema vestfaliano e la gelida oscurità del ventesimo secolo della visione di Jan Patocka. Patocka, il dissidente ceco di Carta 77, ha visto il ventesimo secolo come un secolo di crisi della ‘storia’ e di crollo dello spirito. L’uomo, solo, senza significato, diventa distruttivo. La storia è stata un patto ‘faustiano’ con la modernità; la ‘cura dell’anima’ platonica venduta a un’élite bramina che, senza bisogno di lavoro o fatica, poteva sognare conflitti, guerre e autoesaltazione.

L’accordo di pace offerto alla Russia assomiglia a un ultimatum. Sebbene gli armamenti dall’Occidente sembrino essere in stallo nella fornitura, e ci sia il suddetto ‘inverno del malcontento’ che incombe, c’è la convinzione che la nomenklatura russa, oltre a Putin, abbia perso lo stomaco per la guerra. La proposta (trasmessa attraverso un contatto ucraino) è stata elaborata da ‘alcuni’ Paesi occidentali (un eufemismo per gli Usa) ed è stata inizialmente accettata dagli ucraini. Le carte in tavola per la Russia sono una lettura interessante. In questo accordo c’è la completa cessazione delle ostilità e il ritiro delle truppe dall’Ucraina (includendo Donetsk e Luhansk) da parte della Russia. La spinosa questione della NATO sarà rinviata e l’Ucraina aderirà «dopo un periodo minimo di sette anni». Una ‘zona di sicurezza’ larga 100 km correrà lungo i confini della Russia, Ucraina e Bielorussia, controllate da sei Paesi occidentali. La Crimea diventerà un’area neutrale e la marina russa lascerà il Mar Nero. Questo sarebbe rinegoziato dopo sette anni. La nomenklatura russa e le famiglie riceveranno l’immunità dall’accusa. Questa è forse la carota per indurre le élite russe ad abbandonare Putin, o almeno costringerlo a giocare la partita. È certamente un affare migliore di Versailles o Norimberga. Eppure le carte in tavola significherebbero sconfitta e umiliazione certa per Putin. Inoltre, insieme a vaste fasce di media occidentali, presume che Putin sia senza vie d’uscita.

Ci sono molte cose che non vanno nelle presunzioni di questo ‘accordo di pace’ trapelato. In primo luogo Putin, pur scaricando la colpa su Sergei Shoigu, non sfuggirà alla caduta o peggio. Putin sta giocando una posta alta; è il Cincinnati Kid con un ultimo lancio di dadi. Ora ha poco da perdere per prolungare il conflitto con i mezzi menzionati all’inizio dell’articolo: attraverso la noia e la neve. Tenendo presente che non sono i russi a soffrire di mancanza di gas, potrebbero essere fermi per il gelo e aspettare di vedere la realtà post-disgelo. Quella realtà potrebbe essere l’Occidente in un’enorme recessione e problemi sociali associati. In secondo luogo, sebbene l’accordo sembri dare alle élite russe una via di uscita e l’immunità dall’azione penale all’Aia, non dice nulla sulla fine delle sanzioni economiche contro questi individui e inoltre, più in generale, sanzioni contro la Russia. Con il Qatar che ha firmato un accordo sul gas con la Cina, ai russi potrebbe sembrare di non avere nulla da perdere prolungando la guerra poiché sono sempre più isolati. L’aumento dell’isolamento e dell’umiliazione non ha mai funzionato molto bene a Versailles; ha solo aumentato le lamentele storiche.

Putin ha, a tutti gli effetti, rifiutato l’’accordo di pace’ con i continui bombardamenti delle infrastrutture ucraine. Forse ha lo scopo di forzare per ottenere un accordo migliore; siamo in una situazione di stallo con l’Ucraina che spinge per una continuazione della guerra. Non abbiamo la gravitas del passato, quella dei Metternich o dei Talleyrand o dei Kissenger. Abbiamo un’élite di dipendenti pubblici di carriera che gestiscono lo spettacolo. A Tilsit nel 1807, Napoleone e Alessandro si rifiutarono di farsi visita, così fu costruita una zattera sul fiume Neiman nel mezzo di due grandi eserciti, dove trascorsero diversi giorni a stirare un accordo a scapito della Prussia. L’affare sul tavolo per Putin, però, appare come la continuazione di un ‘Sistema continentale’ di sanzioni e isolamento della Russia. L’obiettivo principale degli Stati Uniti è indebolire sia il blocco economico tedesco-russo sia contrastare qualsiasi ambizione ‘eurasiatica’ della Russia. L’Ucraina è solo la zattera su cui si gioca la realpolitik. A Tilsit, la sera dopo le trattative, Napoleone e Alessandro cenavano insieme, si scambiavano cravatte, camminavano insieme, tenendosi per mano e scambiando chiacchiere. Anche se difficilmente possiamo immaginare Biden e Putin che ballano il valzer mano nella mano nei giardini di Tilsit, è necessario che ci sia un incontro nel mezzo, un riavvicinamento.

La visione russa del mondo bipolare, quella che è sorta per sfidare l’egemonia della visione unipolare statunitense, nasce da due fonti. Uno è la ‘caduta nella storia’, un’estensione della svolta di Patocka, la visione spengleriana del declino dell’Occidente. Questa è una svolta filosofica e culturale. Lo si può vedere in Russia, nell’ascesa del ‘populismo’ in Occidente e nel crescente zeitgeist, in alcune parti del mondo, del liberalismo come costrutto privo di valore. L’altro è lo squilibrio e la natura coloniale della prospettiva unipolare; che il neoliberismo è presupposto su una sdradicazione globale del lavoro. In questo il lavoro passa dalle imprese locali al capitale internazionale; IDE e ONG diventano il simulacro della realtà. Putin sta manipolando queste tendenze e con la Cina sta giocando il gioco economico a lungo termine dello ‘xiangqi’ – l’antico gioco da tavolo cinese – il cui scopo è circondare l’avversario con l’attrito, piuttosto che con un colpo da KO come negli scacchi. Ci stiamo avvicinando all’idea della ‘Trappola di Tucidide’; dove la nuova potenza cinese in ascesa tenta di soppiantare quella tradizionale, nella nostra situazione, gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono coinvolti nell’impegno nei confronti dell’Ucraina, tutto a vantaggio della Cina. Questa confusa politica estera statunitense si concentrerà ora su un respingimento della diaspora economica cinese; un tentativo di costringere gli europei ad abbandonare lo schema Huawei 5G e smantellare la ’Belt and Road Initiative’, ad esempio.

Non è che questo mondo bipolare sia intrinsecamente instabile rispetto al mondo unipolare. La storia è instabile. È stato fin dall’allontanamento dalla ‘cura dell’anima’. La minaccia esistenziale è la tecnologia o la tecnica. I giochi di carte high stakes sono esistenzialmente minacciosi per ragioni di precarietà, attraverso limiti ecologici e armi nucleari. Il mondo tecnologico ha sostituito il mondo naturale nell’epoca materiale e razionale post-illuminista. L’Occidente è sul precipizio, sull’abisso di Nietzsche, alla deriva sul filo del rasoio. Dall’altro lato c’è l'”ubermensch”, il “Superuomo” e l’opinione di Nietzsche secondo cui una nuova forma di umanità può essere afferrata. Questa nuova umanità doveva sostituire il cristianesimo, eppure il patto faustiano con il materialismo ha lasciato l’uomo sospeso e impotente.